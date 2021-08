MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO goleó a Sudáfrica en Juegos Olímpicos y la noticia es que FRANCIA y ARGENTINA están eliminados; de los favoritos solo queda ESPAÑA; MÉXICO jugó ayer contra COREA, un difícil partido que seguramente lograron ganar… La nota triste y escandalosa de las olimpiadas de Tokio la escenificaron las representantes del Softbol femenino mexicano al tirar sus uniformes, muy mal por las que lo hicieron, el representar a nuestro país es para sentirse orgullosos, no cualquiera viste la camiseta, los colores se defienden con el corazón; nuestros máximos dirigentes del deporte en MÉXICO deben poner atención, hay que inculcar valores; las críticas han sido enormes y creo serán sancionadas… En la capilla la guadalupana de El Conchal se realizó la misa de acción de gracias en donde JULIO y LUCY DE ALCAZAR dieron gracias a Dios por haber cumplido 60 años de feliz matrimonio, sus hijos JULIO y FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR cumplieron 31 años de casados, así como JAIME y ARACELY DE HEREDIA que cumplen 32 años de enlace matrimonial; el festejo se realizó en el restaurante La Jiribilla en donde el Chef PACO MALPICA preparó un banquete de cinco tiempos, el festejo fue familiar, algunos hicieron viaje especial, solo nos resta felicitarlos y desearles que sigan siendo tan felices como hasta hoy… En breve daremos a conocer la fecha del casting de MxU VERACRUZ rumbo al Miss Universo 2022; es la única plataforma que te lleva a Miss Universo, Miss Charm, Reina Hispanoamérica, Miss Internacional y Reina Latinoamericana; la convocatoria ya salió; saludos a nuestra reina veracruzana ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ…

JORGE y CHANTAL MUGUIRA DE BELLO un joven y feliz matrimonio… OMAR HUERTA y MARIANA VÁZQUEZ muy pronto nos darán una sorpresa, hacen bonita pareja… Kebagrill restaurante libanés, Al Bahia, comida mediterránea de primer nivel… Desde la madre patria se reportaron PANKY y JORGE GARCÍA, comieron delicioso en compañía de JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ y HUMBERTO HERNÁNDEZ MIKEL… Desayuné en La Parroquia de los 200 años con mi preciosa novia JACQUELINE FONSECA y con mis suegros los doctores HUGO y GUILLE CASTELLANOS DE FONSECA, la pasamos muy bien, y después sobrevolamos el puerto jarocho, gracias por el detalle a JAVI y un saludo a ENMAR aviation por las atenciones, comentó JACKIE que fue una bonita experiencia… En el dominó empatamos a un juego por bando en El Estribo del gran hotel Diligencias, comimos como siempre delicioso, presentes JOSE MANUEL CAMIÑA, PAUL PIMENTEL, DANY MARTÍN LOIS, recién desempacado de España; LUDIVINO REDONDO y MANCILLA, sin faltar ANDRÉS GARCÍA; este miércoles habrá empanada gallega y buenos puros… Los mejores tacos están en Novillero Grill, pruébalos no te arrepentirás, están en Mar Adriático Esq. Costa Verde… SERGIO, DIEGO y MATEO PAZOS ARELLANO todos unos galanazos, herederos de SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS… En el restaurante El Río de la Plata todo delicioso… CÉSAR y MERCEDES REQUEJO DE MORANDO, feliz matrimonio, saludos a CÉSAR y ROMINA MORANDO REQUEJO, los abues FERNANDO y TONA ROJO DE REQUEJO felices con sus nietos… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… ELBA UNANUE GIL una chica bellísima… SOFÍA RIGANTI fue la invitada especial para lanzar la primer bola contra los olmecas de TABASCO, llegó acompañada de su hijo PAQUITO MAROÑO, así como de su galanazo el abogado JAVIER AILLAUD RODRÍGUEZ, se la pasaron de lujo… Saludos de recuperación para SANTIAGO OSIO, quien se encuentra un poco delicado…

NORMA MAROÑO LÓPEZ festejó su cumpleaños CHOCHOLERO en familia, saludos a sus herederos ARTURO, JORGE y MELI LAJUD MAROÑO, saludos a DON HÉCTOR y NORMA LÓPEZ DE MAROÑO… Feliz matrimonio lo forman ERIK y MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES, sus herederos JOSÉ MARÍA y HERNÁN PORRES DE LA MIYAR grandísimos y ya convertidos en galanazos… ANDRÉA BARBES, heredera de CHUCHO y ANDREA DE BARBES, está bellísima y ya con 18 años, saludos a su hermano ALEJANDRO… CARLOS RIVERO MAROÑO y ALMUDENA DEL VAL COBO se casan en mayo del 2022 en PUEBLA, les deseo una felicidad eterna, y también se casan BERNARDO ROMANO GARCÍA y AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ, la civil será primero en VERACRUZ, la religiosa y fiestón en PUNTA MITA el 2 de abril 2022… Los cumpleañeros de hoy son TERESA TORRES, JOSÉ LUIS CARRILES, ALEXANDRA ALARCÓN, NOEMI ZAMUDIO, MARTÍN HERNÁNDEZ, BETY FERNÁNDEZ, ALEXA SOSA, SERGIO MUÑIZ y FÁTIMA PÉREZ MORA; mañana lo cumplen JORGE RIVERA, OMAR CANO, ROBERTO AGUIRRE, AURA BÁEZ y ALEX POO GIL; pasado mañana TOMMY MEDINA, MARCO ANTONIO NUÑEZ, AZUCENA PARDO, MARLENNE MARTÍNEZ, ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ, ALEX CABALLERO, BELÉM PALMEROS EXSOME, ANGÉLICA VIDAL, IDALIA GUTIÉRREZ MÉNDEZ y CLAUDIO PANES, a todos muchas felicidades… Ayer fue mi santo, SAN IGNACIO DE LOYOLA, lo festejé con comidón y luego en el béisbol… MÉXICO le gana fallando un penal a su similar de CANADÁ 2 a 1, y está en la final de la copa de ORO… Hoy la gran final MÉXICO vs ESTADOS UNIDOS, desde LAS VEGAS NEVADA…

El ÁGUILA jugando pelota caliente de muchos KILATES y ya pase lo que pase está ya en play offs, hoy el tercero de la serie vs OLMECAS de Tabasco, hay que ganar para quedar en segundo lugar, descansan mañana y el martes abren serie en el nido vs TIGRES… Del 9 al 11 de septiembre el torneo internacional de MARLIN AZUL en la marina el dorado en esta ocasión Dedicado a VALENTIN RUÍZ el gran VALE… El 5 de agosto la 33ava edición de CurArte en los pasillos del sanatorio español a las 12 del día…Truyet los mejores perfumes fabricados en Francia, encuéntralos en Marti 338 fraccionamiento Reforma, fragancias equivalentes a tu perfume que te cuesta un dineral, brindan 2 por 500 pesos… Ya viene el cumpleaños de ROSARÍN SOUSA… Un gustazo saludar a FRANKIE MALPICA VALVERDE, felizmente casado con SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA quien está en el vecino país del norte ya que se casa su sobrina MÓNICA… En la liga MX MAZATLÁN vs PACHUCA, PUEBLA jugó con CHIVAS, y LEÓN vs XOLOS; ayer AMÉRICA vs NECAXA, MONTERREY vs PUMAS, ATLAS vs JUÁREZ; hoy juegan TOLUCA vs TIGRES, SANTOS vs CRUZ AZUL se repite la final y SAN LUIS vs QUERETARO, así la segunda jornada del fútbol mexicano… RAQUEL BUENO guapísima comunicadora veracruzana, saludos a su papi EUGENIO BUENO… RICARDO y JULIETA BENVENUTTI DE CARLO felices y enamorados… Pregunten por los puros HOJA REAL, mi compadrito EMILIO VEGA de vacaciones por PERÚ, muy bien acompañado de SUSY… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…