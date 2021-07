Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Cumplí años hace unos días, he estado muy festejado, disfrutando junto con mi novia JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS de unos días maravillosos, agradezco las felicitaciones que llegaron de todas partes del país, las invitaciones a desayunar, comer o cenar; agradezco la comida de mi hermanita Lic. BERTHA AHUED MALPICA, así como las felicitaciones de mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED y de mi adorada KARIME AHUED MALPICA, sus herederas KARI y SALME VICTORIA divinas y encantadoras, así como la BEBA VILLARELLO AHUED y MARÍA EMÍLIA DAGDUG AHUED, estará disfrutando de vacaciones por el caribe mexicano; BETO y GIORGIO VILLARELLO AHUED ambos muy deportistas, así como JORGE EMILIO DAGDUG AHUED; llegaría mi ahijada API GUEVARA con mi comadrita ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ, en breve emprenderán viaje por el mediterráneo acabando en DUBAI; comimos un mole delicioso con presas de pollo, así como la famosa ensalada AHUED y arroz, el pastel me lo regaló PANVER, gracias a TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL, así como su heredera CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA; de ahí me fui al béisbol en compañía de JACKIE, ya le gusta el beis, ahí me felicitó el dueño de los emplumados BERNARDO PASQUEL; hoy habrá doble juego vs OAXACA; gustazo disfrutar los partidos en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, su heredera MÍA ÁLVAREZ encantadora, junto a ella su primo ALONSO; PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, las pizzas y alitas deliciosas como las del Bolerama Veracruz…

Jacqueline Fonseca y Nacho Gómez, (feliz cumple)…

Giorgio Villarello, Jorge Emilio Dagdug, Salme Victoria Carlo, Nacho Gómez y Bertha Ahued Malpica, (de festejos)…

África Ramírez, Nacho Gómez y Api Guevara Ramírez, (mi ahijada)…

Cabe destacar que acabando los partidos hemos disfrutado de grupos musicales patrocinados por Pampas, muy movida DULCE MARÍA VALDEZ… Siempre activo y con actitud SANTIAGO OSIO, excelente colaborador de los emplumados… Ayer un éxito en el WTC los ÁNGELES AZULES, gracias por la invitación… En el restaurante Kebagrill la mejor comida libanesa en Plaza Sol y en Al Bahía comida mediterránea en Plaza El Dorado… MARGARITA RODAL GÓMEZ por los pasillos de TELEVISA, muchos galanes jarochos suspiran por ella, estuvo por este puerto jarocho… El restaurante Villa Rica una tradición en VERACRUZ, saludos a ENRIQUE GUZMÁN… EMILIO NAMORADO creciendo rapidísimo, cumplió años en días pasados y estuvo muy felicitado…. Gran triunfo de MÉXICO en fútbol, golearon al equipo de FRANCIA 4 a 1 en Juegos Olímpicos; hoy a las 5:45 AM estará jugando nuestra selección mexicana contra JAPÓN, y el miércoles 29 jugarán vs SUDÁFRICA a las 6:15 AM… MARILYN CHAGOYA TRIANA, reina de la belleza nacional en el 2012, muy festejada por su cumpleaños, que cumpla muchos años más… En el restaurante El Río de la Plata los mariscos más frescos y atención personalizada… Hoy comida con BLANCA OROPESA y su heredero REYNOLDS OROPESA, destacado abogado veracruzano… RAÚL PEIMBERT DÍAZ, destacado comunicador veracruzano, disfrutando a su familia…

Margarita Rodal Gómez, (en Televisa)…

Emilio Namorado Ávila, (feliz cumple)…

El DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ enamoradísimos y tenemos pendiente festejo en familia… DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA disfrutando las delicias de la madre patria, por allá su heredero ALBERTO CAMIÑA, así como el famoso BETIÑO SAN MARTÍN, en Mamá Gallina todo marcha muy bien, saludos a JOSÉ MANUEL y FER AARÚN DE CAMIÑA, su heredera ALENA encantadora… BERNARDO ROMANO y AITANA GARCÍA boda en puerta, hacen bonita pareja… ROCÍO GIL UGALDE, una nena encantadora… Perfumes TRUYET, fragancias equivalentes a tu favorito, están en Martí 338, hay promoción 2 por 500 pesos… Estuvieron por el BETO AVILA MANOLO y RODRIGO FERNÁNDEZ CHEDRAUI, con ellos JORGE AHUED MALPICA y el director de TV AZTECA Veracruz FRANK MUÑOZ, son patrocinadores con Café Don Justo; en Ferche Gas todo marcha bien… PEDRO ROMERO y DANY ORTIZ muy chambeadores, así como ELIEL GARCÍA, SANTIAGO PÉREZ y FERNANDO PADILLA FARFÁN… Saludos para ANGELITO FERNÁNDEZ CEVALLOS… El LIC. JORGE REYES PERALTA, destacado abogado veracruzano, saludos a su esposa LUCY LEO DE REYES, su heredera PAULINA REYES DE LEVET felizmente casada con ERNESTO LEVET, saludos a su bonita familia; también JORGE REYES LEO y ERENDIRA FLORES DE REYES, están felices y enamorados… Inicio la liga MX con el empate del AMÉRICA en QUERETARO, hoy juegan MONTERREY vs PUEBLA, PUMAS vs el ATLAS, XOLOS vs TIGRES y el CRUZ AZUL vs MAZATLÁN… Se inauguraron los Juegos Olímpicos de TOKIO con todo y los problemas y contagios de COVID-19… Totalmente incongruente la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en el centro histórico de VERACRUZ, solo ahí y en los demás lugares si se puede, una medida netamente política en contra del ayuntamiento porteño con el único fin de hacer quebrar los restauranteros del primer cuadro de la ciudad… Tremendo broncón provocado por el pitcher de los pericos de Puebla al golpear después de 3 bolas malas a nuestro estrella cubano YASIEL PUIG que demostró cómo se defiende a la casaca roja, en verdad mis respetos para el deportista, les puedo asegurar que no le volverán acercar una pelota ni de relajo…

Raúl Peimbert Díaz, (comunicador)…

Fermín y Elizabeth Zambrano de Martínez, (matrimonio)…

Rocío Gil Ugalde, (bellísima)…

DON RAFAEL DELGADO un excelente amigo del CHOCHOL, saludos a sus nietos y familia, se dejó ver en compañía de DON ANDRÉS GARCÍA RIVAS, con ellos PANCHO REQUEJO, maneja excelentemente las redes sociales; saludos al CP. JUAN COBOS, siempre fiel a la curvita de El Llagar; MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA llegó con BETO GARDNER… ESTEFANIA RUÍZ IÑIGUEZ una reina con ángel… Los cumpleañeros de hoy son MARICARMEN CANO, NORMA MAROÑO, JULIO MARTÍNEZ, SANTIAGO JIMÉNEZ, CÉSAR AVIÑA, ANA OCHOA, mi compadrito JAVI, MARTHA GÓMEZ y TERE JAYO; mañana mi adorada novia JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, ANA MARTÍNEZ POO, ANA GLORIA ÁLVAREZ, LARISSA RIVERA, ROBERTO FRANCO, ANA MARÍA DELGADO, ADRIANA ROJANO, ALE YAÑEZ y ARIMAR ACEVAL; pasado mañana ILSE BADILLO y CLAUDIA GONZÁLEZ, a todos muchas felicidades… GILBERTO BRAVO TORRA muy chambeador en el ámbito gasolinero… CUCO y CAROLINA BRINGAS DE POO disfrutando en familia vacaciones por la madre patria… Saludos a DOÑA MALENA BARRÍA DE HOYOS y NELLY CEVALLOS DE FERNÁNDEZ, distinguidas damas veracruzanas… De los matrimonios más queridos lo forman DON BENJAMÍN y MARISOL OTEGUI DE AJA, con ellos DON ULISES y MARILÚ REQUEJO DE DÍAZ, amigos del CHOCHOL y de mis queridos padres que en paz descansen… Mis sobrinas MICHELLE y PAULA PIMENTEL GONZÁLEZ las adoro… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…