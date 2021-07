Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy juega MÉXICO vs el SALVADOR en la copa de ORO, se juega la clasificación casi casi… Hoy cierra serie en Tabasco el ÁGUILA de Veracruz, regresan al nido pasado mañana, precisamente vs PERICOS y GUERREROS, ojo el domingo 25 habrá doble juego, apoyemos al equipo… En gira en LEÓN perdimos la serie 2 a 1, y hoy en PUEBLA el tercero de la serie… Quedan solo 10 juegos en casa, tres series, la última será aquí en el nido vs TABASCO… Estuvimos en un comidón en Mamá Gallina zona norte, las instalaciones quedaron de primer nivel, cuenta con un equipo muy profesional, las atenciones de BETIÑO para sus invitados fueron de primer nivel, gustazo saludar a DON ABEL VAQUEIRO, JULIO ALCAZAR, el capitán siempre con un carácter envidiable, estaba con su heredero el DR. JULIO ALCAZAR MARTÍNEZ, saludos a DOÑA FRIDA, en unos días más cumplirán 30 años de casados; y los papás de DON JULIO cumplirán 60; ALEX CORS, PEPE RIVERO fue el que más disfrutó la comida, hubo grupo de salsa que estará viernes y sábados; JURGENS siempre fiel a los CHOCHOLAZOS, así como el CP. JUAN COBOS y RAFAEL DELGADO; MICKEY GUTIÉRREZ DE VELASCO, PANCHO REQUEJO, RICARDO CAHUE, el arquitecto de la obra; EUSEBIO SALCES, JOE COS, MANOLIN LÓPEZ PARDAVILA, LACHO GARCÍA; el ambiente espectacular; BETIÑO partirá rumbo a la madre patria para disfrutar vacaciones, buen viaje… MÉXICO 3, GUATEMALA 0, aunque podrían haber sido varios más, le falta contundencia, no hubo grito homofóbico afortunadamente…

Lic. Rosalinda Lajud Serur recibió reconocimiento por 25 años de servicio educativo.

Leonor Beltrán, (guapísima)…

José Manuel Camiña, Paul Pimentel y Juan Carlos Marquínez, (amigos)…

Mariana Villalobos, Tania Meza de Salvatori y Majo Beceiro, (guapísimas)…

Samantha Aguilar Alegre, (xalapeña)…

Recientemente me organizaron bonita velada para festejar mi cumpleaños, gentiles anfitrionas CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA y su heredera ROSARÍN SOUSA RODRÍGUEZ, presentes el LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ DÍAZ, quien fuera subsecretario de gobierno cuando fue gobernador DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS y después alcalde porteño con DANTE DELGADO RANNAURO, hoy senador de la República; también el CP. RAYMUNDO LUNA OROZCO, saludos a su esposa ELSA DE DIEGO DE LUNA; la pasamos muy bien… En unos días más estará por este puerto mi novia JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, pasaremos juntos nuestros cumpleaños… Va nuestro pésame para la familia SCHETTINO PIÑA por el fallecimiento de DOÑA CLARA OFELIA PIÑA VARGAS, mami de nuestro amigo ALBERTO SCHETTINO PIÑA, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz… LEONOR BELTRÁN disfrutando sus vacaciones… Kebagrill y Al Bahía en el gusto de los veracruzanos, reserve y disfrute de sus platillos al 2293087986… JOSÉ MANUEL CAMIÑA, PAUL PIMENTEL y JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, fieles a las reuniones del puro y dominó… Planchadísimo, llámalos al 2292127516… Si de tacos se trata, no dudes en asistir a Novillero Grill, en Mar Adriático y Costa Verde… Guapísimas damas que radican en Xalapa son MARIANA VILLALOBOS, TANIA MEZA DE SALVATORI y MAJO BECEIRO… El restaurante El Río de la Plata, una tradición en VERACRUZ… Perfumes Truyet, fabricados en Francia, a precio más barato, están en Marti 338, hay excelentes promociones… Con fiesta sorpresa le festejaron su cumpleaños al alcalde electo de Boca del Río JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, la organizadora fue MELINA ROBERT DE UNANUE, recibiendo felicitaciones de su heredera AITANA, por ahí saludé a PEPE MEDINA en compañía de su esposa ALEJANDRA ALVERDI DE MEDINA, la diputada federal ANILÚ INGRAM VALLINES…

Tamara Martínez Chiunti, (preciosa)…

Sandra Viyella Oubiña, (jarocha)…

Tabatha Tenopala, (porteña)…

Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, guapísima como siempre… Feliz noviazgo lo forman ADRIÁN el chakiste DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI… Increíble cómo seguimos siendo NOTA NACIONAL en donde materialmente se burlan de las ocurrencias de nuestra máxima autoridad, la verdad no se VALE, la pregunta en dónde están sus asesores, en donde están sus consejeros, estas personas están haciendo pésimamente su trabajo y somos el hazme reír de los mexicanos y a nivel mundial, los MEMES a través del internet y las redes sociales rebasan todas las fronteras… Saludos a la familia HERRERA BELTRÁN y HERRERA BORUNDA, en especial a FIDEL HERRERA BELTRÁN y ROSITA BORUNDA DE HERRERA, con ellos sus hijos FIDEL, ROSITA y JAVIER HERRERA BORUNDA, el ex gobernador de Veracruz se encuentra en recuperación y estable, es lamentable los rumores a través de redes sociales con el fin de generar tráfico que afecta realmente a las familias, no se vale jugar con la vida de las personas, se debería de legislar contra ese tipo de personas que solo afectan a nuestra sociedad… SANDRA VIYELLA OUBIÑA una de las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set… MATEO y MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, felices y enamorados, su heredero MATEO creciendo rapidísimo… MARIO e IRMA AGUILAR DE ORTIZ feliz matrimonio veracruzano disfrutando a sus herederas NATALIA, MARIEL y MAYRA ORTIZ AGUILAR… Estuve en el restaurante Vacanora, gracias a ROSY URETA, publirrelacionista veracruzana, es parte del consejo coordinador de mujeres empresarias capítulo VERACRUZ en donde su presidenta es ALICE SIADOUS DE MORENO… BETIN BRAVO lo saludé comiendo con amigos, por ahí LUIS EXSOME así como varios más… TABATHA TENOPALA, saludos a su galanazo LORENZO ABELLA WAPLER… Felices con su heredero IAN HALLAT CORIA nuestros amigos GERARDO y JESSICA CORIA DE HALLAT….

Ian Hallat Coria, (debutando en El Dictamen)…

Javier Cañedo González y Adriana Cañedo Agudelo, (disfrutando)…

Graciela Poo Bringas, (preciosa)…

Lacho García Garduño e Ileana Ledesma Guzmán, (enamorados)…

Momento en que la Lic. Rosalinda Lajud Serur recibe reconocimiento por 25 años de servicio educativo.

JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ feliz y enamorado de ADRIANA AGUDELO OSPINA, su heredera ADRIANA CAÑEDO AGUDELO los trae de cabeza…. GRACIELA POO BRINGAS, se destaca en el jet set, saludos a sus padres JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO, sus otros herederos creciendo rapidísimo, JOSE CARLOS y CAROLINA POO BRINGAS, saludos a los abuelos DON GERARDO y CHELITA GIL DE POO… MANOLO, el popular YEYUS RUIZ MALPICA, felizmente casado con MARIOLA GIL LASTRA DE RUÍZ, joven señora encantadora, saludos a PILAR LASTRA BARQUÍN, el ARQ. MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ… Muy importante lo declarado por nuestro presidente AMLO que al principio de su mandato dijo sin seguridad no habrá cuarta transformación y hace unos días lo reitero, creo se deben acabar los abrazos y ponerse a trabajar, nuestro país está de cabeza… Los partidos de MÉXICO en los olímpicos serán el 22 de julio a las 3 de la mañana contra FRANCIA, después el 25 de julio a las 6 de la mañana vs JAPÓN, el equipo anfitrión, y el tercer partido vs SUDÁFRICA el 28 de julio a las 6:30 de la mañana; el 31 de julio serán los cuartos de final, el 3 de agosto las semifinales, el 6 de agosto partido por el tercer lugar y el 7 de agosto la gran FINAL, ahí estará MÉXICO… Los puros HOJA REAL los encuentras en El Llagar y Deli Deli, y muy pronto llegarán nuevos pedidos a CHEDRAUI SELECT de plaza El Dorado, saludos a JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ ANDERSON y ALFREDO CHEDRAUI… YASIEL PUIG tremendas atrapadas en el jardín derecho, qué clase de pelotero tan completo tenemos en el ÁGUILA, fildea, corre y batea, un jugador muy completo el cubano… IVÁN ZAVALA un gran cerrador… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIOS…