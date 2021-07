Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy la gran final de la EUROCOPA 2020 entre INGLATERRA e ITALIA, vemos a los ingleses como grandes favoritos, están jugando muy bien y juegan en casa; WEMBLEY es el escenario para este gran partido… Ayer se coronó BRASIL jugando un extraordinario partido, MESSI se quedó vestido y alborotado para levantar la copa, NEYMAR el más contento… Estamos a 11 días de mi cumpleaños CHOCHOLERO, ya falta menos como el de mi querida novia JACQUELINE FONSECA… Mañana en el senado gran festejo del día del abogado organizado por el Colegio de Abogados Penalistas de la República Mexicana que preside el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, en el evento también hablarán el LIC. JORGE REYES PERALTA y será clausurado por el senador RICARDO MONRREAL, presidente del senado, muchos veracruzanos estaremos presentes… Estuve como invitado en evento que por tercera ocasión se realiza organizado por SOFIA RIGANTI y TANIA RENDÓN, donde reunió a las influencers más destacadas del estado, pudimos saludar a FABIOLA CABADA, heredera de TAVO y FABY CABADA ÁLVAREZ; MARIANA MEDINA, MARIANA VILLALOBOS, ESBEIDY REYNA y más, había un sinnúmero de artículos para todos los gustos; BETO GAYA monto su galería, THALIA AZUARA atenta y guapísima, así como ALDHEMMA HAKIM DE RALERO; asistió lo más selecto de la sociedad veracruzana…

ALEJANDRO TAMES y MELISSA LAJUD MAROÑO, bonita pareja… Abrió sus puertas Mamá Gallina zona norte y el éxito ha sido rotundo, felicidades a BETO SAN MARTÍN… ANA MARÍA MACÍAS recibió reconocimiento por parte del ayuntamiento, muchas felicidades… Saludos para el futbolista ÁNGEL REYNA… Feliz matrimonio lo forman NEVILLE y ADRIANA CAMARGO JEHANGIR… Saludos a LUIS y ANA MARTHA PANES DE CAMARGO… El DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, feliz matrimonio, saludos a su heredera ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ, su heredera hermosa, del mismo nombre de su mami… PEPE y ALEJANDRA RAMOS DE RIVERO un feliz matrimonio veracruzano… Múltiples despedidas tuvo GERARDO MALPICA MANCERA, quien viajó a la madre patria en donde se reunirá con su familia, saludos para LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA… Muy festejados por cumplir 24 años de feliz matrimonio ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, tuvimos comida en Mariscos Villa Rica y las atenciones de diez, por ahí PEDRO ROMERO y DANY ORTIZ, de aceitera española… Planchadísimo, excelente opción para lavar y planchar tu ropa, llámalos al 2292127516… Éxito rotundo la visita de Miss UNIVERSO ANDREA MEZA a MÉXICO, fue recibida por LUPITA JONES, directora nacional de MxU, hubo entrevistas y cócteles, se coronó a la nueva MxU DÉBORA HALLAL, ella nos representará en diciembre en el Miss Universo 2021, estuvieron presentes coordinadores y colaboradores del certamen más importante de nuestro país… CHRISTELLE y EMILY THOMAS en la foto con la recién casada ADRIANA HOMS y PAULINA CABALLERO… Hoy desayunaremos con mis sobrinas MICHELLE y PAULA PIMENTEL, en breve su cumpleaños… JULIETA BENVENUTTI con sus herederos RICARDÍN y CHIARA CARLO BENVENUTTI, saludos a RICARDO CARLO ESPARZA… JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES disfrutando de los CHOCHOLAZOS, saludos a doña MARÍA DIVINA MORALES DE GUTIÉRREZ-BARRIOS… FABIOLA SALAZAR, una cordobesa guapísima, VALERIA y DANY ARRIETA heredaron su belleza…

Bonita familia la forman ENRIQUE y ROMINA DÍAZ DE GARCÍA, sus herederos creciendo, ANDRÉS y MARTINA GARCIA DÍAZ… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… De las jóvenes que se destacan en el jet set son MONSERRATH DÍAZ y sus amigas ILSE GONZÁLEZ y MARIANA ÁNGULO… En Kebagrill encontrarás la mejor comida libanesa y en Al Bahía comida mediterránea… En unos días más estarán por este puerto PANKY e IVONE CABALLERO, saludos a JORGE GARCÍA, están disfrutando de la madre patria… Terrible lo que está sucediendo a la familia ALEMÁN MAGNANI, el escándalo es mayúsculo, de antemano sabemos que el problema es político y todo se va a arreglar… Los miércoles de dominó y puro en decadencia, tristemente la flota no ha respondido y se cancelarán definitivamente, NI MODO… Hoy en el BETO ÁVILA el tercero de la serie vs los BRAVOS de LEÓN; MARILÚ ACEVEDO se volvió fiel aficionada al rey de los deportes… Saludos hasta CANCÚN a PEPE GÓMEZ… Disfrutando de Disney World CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO con su heredera REGINA, su hermanita está en camino… EUSEBIO SALCES enamorado… JHOJANS PRIEGO, chef de lujo en Mariscos Villa Rica… ANGELITO FERNÁNDEZ muy chambeador en La Parroquia… Ayer estuvimos en la boda de RAFAEL y GUILLELY BOYLAN DE ESCOBAR, ambientazo… JUANITO y VICKY DE HOYOS, un feliz matrimonio… MARILÚ DE LA FUENTE cada vez más bella… En el restaurante El Río de la Plata tuvimos la comida de la flota CHOCHOLERA… JUAN MANUEL UNANUE y MELINA ROBERT, listos para lo que se avecina, su heredera AITANA UNANUE ROBERT creciendo y feliz con BENITO, su mascota… Saludos al abogado TOMÁS y LUPITA VARGAS DE MUNDO… REYNALDO BERNARDÍ MANICA estará mañana en el senado de la República… GERARDO y ALE ÁLVAREZ DE POO, consentidos del CHOCHOL… Truyet perfumes franceses equivalentes a tu fragancia favorita, están en MARTI 338… BETO TEJEDA muy chambeador, no se ha dejado ver…

Este 24 de julio, en El Estero, la comida de la flota LASALLISTA… CARLOS LAMOTHE ZAVALETA se registró como aspirante a la rectoría de la UV, el médico veterinario zooctenista cuenta con una trayectoria de 37 años en la institución, actualmente es el vicerrector en el campus Coatzacoalcos- Minatitlán, un aspirante con impecable trayectoria y conocedor de la problemática de la mencionada universidad… La nueva cepa de COVID pegando durísimo a los jóvenes y adolescentes, hay que cuidarse… Los cumpleañeros de hoy son ALBERTO MONTALVO, DOMINGO LUCAS, SARA MÉNDEZ, JUAN ESCUDERO, NELLY MEUNIER, TIPPI AILLAUD DE AYESTARÁN, el cineasta FABRIZIO PRADA e IRMA DIEZ; mañana lunes SAÚL ESTEVEZ, BETSI RIVERA, JORGE GARCÍA, ANA GABY REYES, VALERIA MORALES y KARINA MORALES; el martes ELIZA CABALLERO EDNA HAAZ, KELLY RUIZ, YEDITH CABALLERO, JORGE LEÓN, MIKE CABAÑAS, MARIMAR COBO BARQUÍN, CLAUDIA VALERIO, MICHELLE EVANS y MARCELA LEÓN, a todos muchas felicidades… Felicidades para CHRISTIAN FUENTES MONTES por su cumpleaños, enhorabuena para el CIBER… Saludos a las gemelas MARICARMEN y MARIBEL SAINZ DE LA FUENTE, tan guapas… DULCE MARÍA VALDEZ enamoradísima de FEDERICO DI MAGGIO… Al igual que TOMÁS SIMPSON y RAQUEL COUSILLAS… Pregunten por los puros HOJA REAL en Deli Deli y El Llagar… Felicidades a BORJA LÓPEZ CALVIÑO, festejó con Puros su graduación y su cumpleaños, saludos a MANOLIN y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…