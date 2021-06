Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La EUROCOPA está a todo lo que da, ayer jugaron PAÍS de GALES vs DINAMARCA, y AUSTRIA vs ITALIA; hoy juegan PAÍSES BAJOS vs República Checa, y BÉLGICA vs PORTUGAL; mañana lunes CROACIA vs ESPAÑA y FRANCIA vs SUIZA; pasado mañana se revive la final de wembley 1966 INGLATERRA vs ALEMANIA y cierra esta fase de octavos de final SUECIA vs UCRANIA… El ÁGUILA de gira, perdimos la primer serie en Tabasco y hoy se juega el tercero en Campeche; regresan al nido pasado mañana contra los OLMECAS y después serie con PIRATAS… FÉLIX MORALES hizo acto de presencia por este puerto con su hijo IÑAKI, hoy volarán a la madre patria, que todo salga bien; y ya que hablamos de la península ibérica, se reportaron PANKY e IVONNE CABALLERO, se la están pasando de lujo, seguro ya se vieron con ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, se les extraña en este puerto… Blindado totalmente esta zona conurbada con motivo de un evento de seguridad, con todo y que poco a poco están quitando a los MARINOS se sintió VERACRUZ y BOCA muy seguros… BOBBY y ALEJANDRA RIVERA DE VEYTIA felices y enamorados, su heredera LUCIANA está creciendo rapidísimo y su mami ya está en peso normal, estará invitada al béisbol, así como FERNANDA PUMAR GÓMEZ y SOFÍA RIGANTI, saludos a su heredero PAQUITO y a su galanazo JAVI AILLAUD, muy pronto su evento de closet en el Fiesta Americana este próximo 8 y 9 de julio… NADIA PIANA DE MALDONADO guapísima, saludos a ANTONELLA, su papi estuvo en el CHOCHOLAZO de los miércoles en donde comimos delicioso Fideau y camarones con angulas, invitada especial fue JACQUELINE FONSECA, fumamos puro y ganamos en el dominó para no perder la costumbre JOSÉ MANUEL CAMIÑA y quien esto escribe a LUDIVINO REDONDO y ANDRÉS, se extrañó a DANY MARTÍN LOIS que en breve saldrá de viaje…

Bobby y Alejandra Rivera de Veytia con Luciana Veytia Rivera, (familia)…

Nadia Piana de Maldonado, (dama)…

Rosario Sousa Rodríguez, (muy activa)…

ROSARIO SOUSA RODRÍGUEZ es fiel aficionada al rey de los deportes, no la hemos visto en ningún partido… El LIC. JORGE REYES PERALTA y LUCY LEO DE REYES PERALTA siempre muy amables, saludos a la familia, en especial al LIC. JORGE REYES LEO, su esposa ERENDIRA FLORES DE REYES, feliz con su heredero JORGITO REYES FLORES creciendo muy rápido… JOSÉ MANUEL CAMIÑA muy orgulloso de su heredera ALENA, saludos a FERNANDA AARÚN DE CAMIÑA, muy amigos de HUMBERTO HERNÁNDEZ MIKEL… ROSY URETA MORENO sigue festejando su cumpleaños… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO un feliz noviazgo, muy amigos de mi sobrina MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, saludos a sus papis… GUILLELY BOYLAN SALGADO se casa este 10 de julio con RAFAEL ESCOBAR LLACA, la misa en Jesús de Nazareth y el festejo en prestigiado salón de fiestas, por ahí estaremos con mi adorada novia JACQUELINE FONSECA… DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ guapísima como su mami DANIELA HERNÁNDEZ DE VARGAS DE LA FUENTE, saludos a DANIEL VARGAS DE LA FUENTE… ANDREA MORENO CASTAGNE estuvo muy festejada, en la foto con MARISOL MARTÍNEZ SIERRA DE URRETA, saludos a GERARDO… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… MARÍA JOSÉ, JOSÉ LUIS y JOSÉ FRANCISCO LAZO GÓMEZ festejaron a su papi el día del padre, enhorabuena para JOSÉ LUIS LAZO, está muy orgulloso de sus herederos… Faltan 26 días para los Juegos Olímpicos… Los cumpleañeros de hoy son MANUEL LOYO SERRANO, JULIO ZABALA, SUE VERA, MARTHA ROBLES y la futura desposada ANA ISABEL NAHUM; mañana VERITO HERNÁNDEZ, ANA BRAMBILA, ENRIQUE HUESCA, FRAN LÓPEZ, RODOLFO IÑIGUEZ, PEPILLO ORIGEL, NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ y MARIGEL LARA GUTIERREZ, nieta de FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS; pasado mañana lo cumplen ANA CALDERÓN DE LA BARCA, JORGE HINOJOSA MORENO, PAOLA RAMOS RODRÍGUEZ, saludos a sus papis JORGE y MARICARMEN RODRÍGUEZ DE RAMOS; JUAN CARLOS CASSOU, PEPITO MORALES, SABRINA ZÁRATE DE ROBLES, SUSANA CEBADO RESENDIZ, LUIS PELÁEZ y DARIO CORTÉS GARCÍA, a todos muchas felicidades…

Lic. Jorge Reyes Leo, (muchos proyectos)…

José Manuel Camiña Ogando y Humberto Hernández Mikel, (empresarios)…

Rosy Ureta Moreno, (cumpleaños)…

Mariana Otero y Mía Álvarez Lagunas, (de fiesta)…

Ya les cayó la voladora a la torre del centro histórico o del malecón, protección civil del estado canceló la construcción… Ya salió el calendario escolar 2021-2022, habrá 200 días de clases y tres periodos vacacionales… Truyet Paris llegó a VERACRUZ, hay excelentes promociones en Martí 338 junto al Café Pierre… La comida libanesa en Kebagrill deliciosa en plaza del Sol, y Al Bahía en plaza El Dorado, comida mediterránea, llámalos y reserva al 2293087986… Un éxito el evento HOGUERA SAN JUAN 2021, hubo ofrenda frutal a la vida, se encendió hoguera, se quemaron los ramos de hierbas, hubo música en vivo con la participación del grupo ICTUS más CAJÓN 5, se realizó el baño de las nueve olas, este rito sirve para limpiar y purificar, la cena deliciosa con canapés y bebidas refrescantes, no podía faltar la QUEMADA disfrutando un buen espectáculo con las llamas azules, se saltó la hoguera y como esta fiesta es tradicional en España por el día de san Juan, los invitados se lavaron la cara con las hierbas de san Juan, la noche estuvo MÁGICA, enhorabuena y gracias por la invitación a MANOLO y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ PARDAVILA… MIRIAM CARBALLO, súper deportista… Los Puros HOJA REAL están deliciosos, pídalos en El Llagar y en Deli Deli, buenísimos… LUIS NARCHI estuvo por este puerto, es buen amigo de GOYO CHEDRAUI, saludos para ROBERTO AHUED, los saludos se hacen extensivos a su esposa MÓNICA VÁZQUEZ DE AHUED… En la capital del estado RICARDO AHUED BARDAHUIL preparando su equipo de trabajo, en Boca del Río JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL está trabajando en lo mismo, sin dudarlo serán los mejores… El desayuno CHOCHOLERO de los viernes es ya una tradición, de ahí a disfrutar un puro… Hoy les recomiendo el buffet del restaurante El Río de la Plata está delicioso y muy bien servido… RAÚL USLA, excelente en su trabajo en CFE… DANY ARRIETA SALAZAR cumplió años ayer y lo festejó en compañía de sus mejores amigas ANDREA NIÑO, PAMELA LÓPEZ DE FRANCO, AITANA GARCÍA, mi sobrina BEBA VILLARELLO AHUED y KIARA MAROÑO, también recibió felicitaciones de su mami FABIOLA SALAZAR y de su hermana VALERIA ARRIETA SALAZAR, la festejada ya regresó a la CDMX, desde aquí muchas felicidades…

Guillely Boylan y Maya Salgado de Boylan, (preparando boda)…

Daniela Vargas Hernández, (veracruzana)…

Andrea Moreno Castagne y Marisol Sierra de Urreta, (amigas)…

María José, José Luis y José Francisco Lazo Gómez, (sobrinos)…

Por Oaxaca ENRIQUE y MARTHA gracias por el desayuno huasteco que disfrutamos hace unos días con JACKIE… ELIEL GARCÍA muy chambeador, saludos a su familia… FELIPE y MÓNICA DE SILVA, un feliz matrimonio… Faltan 25 días para mi cumpleaños, ya arrancaron los pre festejos, culminarán como siempre el 31 de julio con mi santo, e inclusive este año lo festejaré el mero día con mi novia JACQUELINE FONSECA… Mis vecinos el ING. HUMBERTO y MARÍA ELENA DE ALESSANDRINI rato de no verlos, me daré una vuelta para visitarlos… GERARDO POO y ALE ÁLVAREZ DE POO, GUSTAVO y FABY ÁLVAREZ DE CABADA, excelentes amigos de quien esto escribe… JORGE AHUED MALPICA me comentó que pasado mañana estará apoyando al ÁGUILA DE VERACRUZ, jugamos dominó con LACHO GARCÍA y el PATO RUIZ THEUREL, mi compañero fue el CP. JUANITO COBOS, un gustazo saludar a RAFAEL DELGADO y al ex magistrado REYNAUD … CLAUDIO ROMERO creciendo cada vez más con Pampas Do Brasil, tiene gran variedad de ensaladas y cortes de carnes… SALVADOR VIDAL les manda saludos a toda la flota del puerto… KARINA MORALES belleza espectacular de Xalapa… LUPITA JONES de regreso a trabajar como directora de MxU, la convocatoria en el próximo mes de julio, vienen cambios… En el restaurante La Buena Barra de CANCÚN recibió anillo de compromiso BLANCA OROPESA de parte del almirante JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ GALINDO, la respuesta fue un rotundo SI, les deseamos muchas felicidades… De última hora se cae elección en VERACRUZ o ya negociaron los YUNES, la presión es cada vez mayor, esperemos noticias oficiales, porque los rumores son cada vez más fuertes… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…