Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El regreso del ÁGUILA de VERACRUZ ha sido un éxito rotundo, el empresario BERNARDO PASQUEL sabe hacer bien las cosas y logró reunir un excelente equipo de colaboradores; el equipo está jugando muy bien, la gente está respondiendo, es impresionante la cantidad de playeras y camisolas del 66 de PUIG que está resultando un extraordinario pelotero, todo lo hace muy bien, el ambiente en la inauguración increíble, muchos invitados especiales; gustazo saludar a MANOLO FERNÁNDEZ CHEDRAUI y ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ, disfrutaron el partidazo; desde Puebla PEPE MIGUEL, propietario de Los Pericos de PUEBLA, quedaron encantados con las atenciones de BERNARDO; SÓSTENES BRAVO estuvo presente con su amigo el notario MAURICIO MURILLO y JULIO SCHERER, todos con su gorra del ÁGUILA; gustazo saludar a BETO y GIORGIO VILLARELLO AHUED, así como MARI DAGDUG AHUED; por ahí FRANK MUÑOZ, director de TV Azteca Veracruz, GERARDO POO ÁLVAREZ, ALVARO con su esposa ANDREA VARGAS DE RUIZ, el vicepresidente de COPARMEX a nivel nacional JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ con su heredera FÁTIMA, así como con HUMBERTO HERNÁNDEZ; disfrutamos de las delicias de MR Kao y La Hilacha, tenemos de nuevo béisbol de liga mexicana, pero a un excelente nivel; besos a MAYRA ALOR y gracias por todas sus atenciones; hoy se cierra la tercera serie contra los aguerridos DIABLOS ROJOS de MÉXICO… IVÁN y ANA KARINA RAMÍREZ DE RAMOS, feliz matrimonio… Cumplió años ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ, doctora amiga del CHOCHOL, lo festejó con sus primos y su galanazo, saludos para ALDO LARRAGA SCHLESKE y su esposa SCARLETT DRAGO DE LÁRRAGA… JULIANA y MARÍA SOLARES ESCALERA, nietas de ANDRÉS ESCALERA, director de protección civil en BOCA DEL RÍO… GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA sigue recorriendo las colonias y fraccionamientos del puerto, un candidato a la alcaldía de VERACRUZ con trayectoria impecable, el candidato más preparado y con experiencia para que el puerto avance; , acabará con la corrupción, este 6 de junio tu voto debe ser para él…

Otra gran opción es RICARDO EXSOME, conocemos su trayectoria y capacidad, lo único malo es el partido que lo abandera, aunque él mismo reconoció que en TAVO ve un fuerte candidato… Por otro lado, el desmoronamiento del PAN es una realidad por la necedad y soberbia de unos cuantos, increíble que un partido con tantos militantes con capacidad política y moral, no los tomen en cuenta, siempre quieran ser los mismos, el pueblo veracruzano ya está cansado; el candidato natural de ese partido era BINGEN REMENTERÍA y lo anularon en forma arbitraria, lo peor es que MIGUEL YUNES, además de no participar en esta elección, tampoco podría participar en la elección para gobernador; afortunadamente con JUAN MANUEL UNANUE no sucedió nada, el tsunami no llegó a BOCA DEL RÍO y todo marcha a la perfección, MELINA ROBERT un baluarte en la campaña rumbo a la alcaldía de BOCA, ahí PEPE LAZO un buen asesor y discreto… LACHO GARCIA muy bien portado y súper aplicado con ILEANA LEDESMA, está feliz con la relación, no dudemos que muy pronto acabe en noviazgo, por lo pronto está al 100 en la campaña de SOUSA … El Bolerama Veracruz está presente en el béisbol, pida sus pizzas, hamburguesas y alitas… En Kebagrill y Al Bahía la mejor comida libanesa, reservaciones al 2293087986… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… LARISSA RIVERO, muy amiga de KARINA MORALES, se perdieron un fiestón en este puerto las xalapeña… En el restaurante El Río de la Plata se come delicioso, pruebe el buffet de los domingos… ROSAMARY EXSOME MIRAVETE se ha dejado ver en compañía de JUAN PABLO CASTUERA, favor de confirmar relación al centro de cómputo del CHOCHOL… ERIKA VIDERIQUE, cordobesa bellísima… JUAN REGUEIRO feliz con su prometida MAFER MORA, en la foto con MIGUEL REGUEIRO y PAU CABRERA, con ellos DAVID BASURTO y MAR REGUEIRO TESTAS, recientemente cumplió años… CÉSAR y ANA LÓPEZ PARDAVILA DE VENTA, feliz familia, saludos para GIANINA y CONTANZA VENTA LÓPEZ… Cumplió años KIRA GARCÍA FERNÁNDEZ y lo festejó en familia, saludos a su mami MARILÚ FERNÁNDEZ VALLE y su hermana AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ, le seguimos el conteo de noviazgo con BERNARDO ROMANO… Distinguidas abogadas lo son GLADYS DE LOURDES PÉREZ-MALDONADO, BLANCA OROPESA y MARIBEL ACOSTA FERNÁNDEZ….

El VILLARREAL gana el campeonato de la UEFA EUROPA LEAGUE, y ayer creo que el MANCHESTER CITY se coronó venciendo al CHELSEA, veremos cómo les fue… Ayer comimos riquísimo en la casa de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, presente MÍA ÁLVAREZ…. TOÑO LASTRA fiel aficionado al beis, no falla… Felicidades a los cumpleañeros de esta semana: MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ, DANIEL RENDÓN, DR. LUIS FERNANDO ANTIGA, ARI RAYA, MARIANA GRAHAM, DIANA REYES, SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ y RAMÓN PARDO; el lunes FABIOLA SALAZAR, FELIPE HAKIM, KARLA FLORES, JUDITH ARIAS, JAVIER THOMAS y ROSAMARY BARREIRO; pasado mañana OMAR MORALES BAQUEIRO, MARIÁN MORIS, DANIELA LICONA, CONCHITA ALONSO, MANUEL LEYCEGUI, MANUEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ y DR. FERNANDO MORÁN HUERDO, a todos muchas felicidades … ¿Te gustan los perfumes originales?, con esta crisis están carísimos, yo les tengo la solución ideal sin gastar una fortuna, Perfumes TRUYET es la única equivalencia de los originales y lo mejor es que son fabricados en FRANCIA; si te estás preguntando cuánto cuestan, dos por $500 pesos; yo los uso y recomiendo; ve a comprar antes de que se termine esta súper promoción en Marti 338 junto al Café Pierre; calidad y fijación; no se confundan, venden las únicas equivalencias de los perfumes originales… Sigue la vacunación contra el COVID-19…

Muy majadero se vio HANK RONK allá en Baja California, refiriéndose a LUPITA JONES; por cierto, el presidente del PRI nacional ALITO MORENO le dio todo el apoyo a la candidata del PRI, PAN y PRD… ENMAR AVIATION en el gusto de los veracruzanos… Triunfo del CRUZ AZUL en la comarca lagunera que lo catapulta como el posible campeón del fútbol mexicano, hoy se decidirá en el Azteca por la noche, lo único malo fue el lleno impresionante en el estadio sin respetar las medidas de sana distancia, aunque todo mundo espera la cruzazuliña el día de hoy… El ÁGUILA bien y de buenas, lleva dos series a su favor y hoy contra DIABLOS, están jugando pelota de muchos kilates, el MATADOR LUIS HERNÁNDEZ estuvo como invitado un día para tirar la primera bola, al gober le gusta el beis… Saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, fieles aficionados al béisbol… Saludos a JORGE KAYSER, está chambeando muy bien en campaña… PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO invita a su cierre de campaña domingo 30 de mayo 17:30 col LÓPEZ MATEOS, la NENA DE LA REGUERA también habrá bandas…. Anuncian para julio a Los Ángeles Azules… Estuve grabando promociónales con TAVO SOUSA y el apoyo de la gente fue total… Mamá Gallina zona norte en breve, el más feliz BETO SAN MARTÍN… DANY MARTÍN LOIS será regidor del ayuntamiento porteño… Se activaron denuncias que estaban en la congeladora, vienen detenciones importantes de gente que se creía intocables… NORMA MAROÑO guapísima… Se acabó el quinto mes del año y se acabaron las campañas, un gasto de muchos candidatos que no tienen posibilidades de ganar, debería haber dos partidos, uno de derecha y otro de izquierda, y todos felices y contentos… Carranza Prime manteniéndose en el gusto de los veracruzanos… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…