Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El CRUZ AZUL en TOLUCA le fue mal y ayer en el Azteca fue eliminado, si leyeron bien, los diablos rojos, los choriceros eliminaron a los cementeros, hasta berrinche hizo JAVIER ALARCÓN y adiós barba; en el otro encuentro de ayer el ATLAS sale victorioso y está en semifinales derrotando a un PUEBLA que no tenía nada; hoy juegan ÁGUILAS vs PACHUCA, MONTERREY vs SANTOS… Ya en la madre patria DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA, pasarán una buena temporada en Galicia, recuerdo perfectamente 2002 cuando DON JUAN JOSÉ VENTA CORRALES me invitó a España y pude conocer MADRID, OVIEDO, GIJÓN, TORAZO y parte de Galicia, destacándose PONTEVEDRA, MARIN, CAMBADOS, la isla de TOJA y muchos lugares más, estuvimos en SANXENXO en la boda de CÉSAR y ANA LÓPEZ DE VENTA, saludos a sus herederas GIANINA y CONSTANZA VENTA LÓPEZ-PARDAVILA, en julio se cumplirán 19 años de esta bonita experiencia, saludos a NENA SUÁREZ DE VENTA… En la foto CHOCHOLERA nuestros amigos de la curvita JUANITO COBO, PANKY GARCÍA y DON RAFAEL DELGADO, todo un personaje… Feliz noviazgo que ya llevan varios años lo forman NACHO LEVET REMES y MARIANA BARRIOS GALINDO… PEPÍN RUIZ tuvo reunión de TOBI con puros amigos FIFIS, me la pasó de humo… CÉSAR VENTA SUÁREZ un gran anfitrión… La odontóloga NATALIA FERREIRA BUENO cada vez más guapa, muy amiga de ROSARÍN SOUSA… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO felices, les mandamos un saludo especial… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ muy viajeros, disfrutando al máximo a su heredera MÍA, consentida del CHOCHOL, así como JACQUELINE FONSECA… El 21 arranca la liga mexicana de béisbol, el ÁGUILA de VERACRUZ se reportó lista después una breve pero buena pretemporada, estamos listos para disfrutar del REY de los deportes, aunque muchos veracruzanos están descontentos con el cambio de LOGO; el LOGO es propiedad del gobierno estatal, no sabemos el motivo del cambio, la V parece más de VENEZUELA que de VERACRUZ, comentario que me hizo la ciudadanía; disfrutemos del rey de los deportes porque gobierno federal y empresarios han invertido en serio apostándole a que VERACRUZ y sus aficionados tengan un estadio y equipo de calidad… En reciente evento MARÍA FALCÓN y mi sobrina consentida BEBA VILLARELLO AHUED…

Eligio Camiña, Francisco y Juan Cobo con Panky García, Rafael Delgado y César Venta, (amigos)…

Mariana Barrios Galindo y Nacho Levet Remes, (noviazgo)…

Natalia Ferreira Bueno, (disfrutando)…

Mariana Otero, Alex Basteri, Enrique Álvarez, Mia Álvarez, Martha Lagunas de Álvarez y Jackie Fonseca, (de fiesta)…

BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD en compañía de su heredera BELÉM LAJUD ÁLVAREZ, saludo especial para MIGUELÓN LAJUD SERUR, así como a ROSY SERUR DE LAJUD y EMMA CUETO DE ÁLVAREZ… Un gustazo saludar a los abogados HERIBERTO SÁNCHEZ VARGAS y ALFONSO ORTIZ DÍAZ… ENRIQUE y ROMY DÍAZ DE GARCIA, felices y enamorados, sus herederos creciendo, MARTINA y ANDRÉS GARCÍA DÍAZ, su abuelo ANDRÉS GARCÍA RIVAS encantado con los nietos… Saludos para JESÚS REDONDO, ABEL VAQUEIRO y GERARDO PÉREZ, disfrutan a lo máximo su partida… CHEMO y TERE MALPICA DE ESTANDÍA encantados con el nieto JAVIER ESTANDÍA SALVATORI, son unos abuelos felices, su heredero CHEMO y CAROLINA SALVATORI DE ESTANDÍA felices y enamorados, saludos a PEPE y MARU ARJONA DE SALVATORI… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… Kebagrill e Il Bahía en el gusto de los veracruzanos, reserve al 2293087986… Saludos a ALEJO RODRÍGUEZ y su pareja MARIANA BUJAIDAR… Novillero Grill, los tacos número uno de esta zona conurbada… EVITA LARA VALERIO y LUMI ZURITA DE RUIZ excelentes amigas… Rodeada de su familia y seres queridos festejó su cumpleaños CHERY BRAVO DE DE LA MAZA, saludos a su esposo SERGIO DE LA MAZA… YAMILÉ OROZCO BEYRUT, ex soberana del Club de golf LA VILLA RICA, saludos a sus papis… Muy festejado el abogado REYNOLDS OROPESA, su fiesta la realizó en la palada del Club de Leones de VERACRUZ, presente su mami BLANCA OROPESA, estaba acompañada de su novio el almirante JOSE GONZÁLEZ GALINDO, se les ve felices, el almirante VÍCTOR GARCÍA MACEDO lo saludé en compañía de su esposa YOLANDA OROPESA DE GARCIA, con ellos su heredera ENIF OROPESA y sus herederos; HORTENSIA HERRERA MENDOZA llegó con su heredero, por ahí MARISOL HOYOS, NANDO OROPESA llegó en compañía de GEORGINA PAULLADA, así como el CP. MIGUEL y MERCEDES GALINDO DE BELTRÁN con sus herederos, los recién casados ALDO y SCARLETT DRAGO DE LARRAGA felices, LUIS MEGOZA y su prometida CONY PIANA, la pasamos muy bien, muchas felicidades y que cumpla muchos años más…TAVO SOUSA subiendo en las encuestas, el candidato a la alcaldía del puerto FUERZA por MÉXICO es bien recibido en donde se presenta, su suplente ILEANA LEDESMA muy activa y comprometida con el proyecto, así como ALIX ROSETE y DALIN USLA, con ellas todo el equipo de campaña que coordina el LIC. MARIO LÓPEZ DE ESCALERA; el LIC. SOUSA no regala despensas, ni gorras, ni lleva acarreados, les promete trabajo, progreso, bienestar y honradez, un candidato que no tiene cola que le pisen, con valores y que en las diferentes áreas de gobierno que ha trabajado lo ha realizado con excelentes resultados y total trasparencia…

María Falcón y Beba Villarello, (bellísimas)…

Belém Álvarez de Lajud y Belém Lajud Álvarez, (mami e hija)…

Romi Díaz de García con Martina y Andrés García Díaz, (felices)…

Tere Malpica de Estandía, Javier Estandía Salvatori y Carolina Salvatori de Estandía, (felices)…

THALIA AZUARA SÁNCHEZ, preciosa… Mañana 17 de mayo estará cumpliendo LUPITA JONES GARAY, la candidata al gobierno de Baja California, 30 años de haber sido elegida MISS UNIVERSO… Los cumpleañeros de hoy son SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, KARLA ESTRADA, VERÓNICA CASSAIGNE y JEANNINE RAVELO; mañana lunes JANET FERNÁNDEZ, RICARDO RUIZ, JUDITH LAZO y MAR REGUEIRO; pasado mañana RAÚL CASTRO, GERARDO TEJERO, RICARDO FERNÁNDEZ, MARISOL MARTÍNEZ SIERRA DE URRETA, PILI MABARAK PALACIOS y JOSÉ CARLOS POO GIL, a todos muchas felicidades… API GUEVARA RAMÍREZ una gran campeona en su escuela de baile, felices y orgullosas de API y de todo el equipo que estuvo en Monterrey… SAMANTHA HERRERA luce espectacular… Un gustazo saludar a DON JOSÉ YUNES SUÁREZ, comió en El Llagar en compañía de su familia, saludos a sus herederos PEPE y RAMSÉS YUNES ZORRILLA, así como ANA MARÍA, un día de estos me descuelgo y los visito en PEROTE… ALE DE LA FUENTE luce espectacular apoyando con todo en Boca a la NENA DE LA REGUERA, la vimos con su esposo súper CARLOS haciendo proselitismo… En Alvarado TAVO RUIZ con mucha fuerza, por el puerto JORGE KAYSER será diputado, en Orizaba suena fuerte FIDEL KURI, en Álamo PEPE ARENAS, en Xalapa muy reñido entre RICARDO AHUED y DAVID VELASCO; en el puerto RICARDO EXSOME bien arropado de DANY MARTÍN LOIS, desde que dejó CANIRAC se vino abajo; COPARMEX con ALBERTO AJA están trabajando, a nivel nacional muy fuerte nuestro amigo JUAN JOSÉ SIERRA; MARIO DELFÍN VÁZQUEZ será diputado, JUAN MANUEL UNANUE será alcalde de Boca, muy cerca de él un buen asesor en materia de política PEPE LAZO, es discreto y buen operador, funciona, lo que si vemos es un montón de oportunistas que llegaron como sanguijuelas al enterarse de la candidatura de Boca, aunque me queda claro que JUAN MANUEL sabe perfectamente quiénes lo apoyaron desde el principio… La liga española está que arde, el Atlético de MADRID con 80 puntos va de líder, le sigue con 78 puntos el REAL MADRID, después el BARCELONA con 76 y con 74 el SEVILLA, la verdad no recuerdo una final tan cerrada, en esta ocasión dependen los colchoneros de sí mismo, ganando sus dos partidos que les quedan serían CAMPEONES, hoy van vs el OSASUNA y los merengues visitan al ATLÉTICO de BILBAO, la última jornada el atlético de MADRID visita al REAL VALLADOLID y REAL MADRID recibe en casa al VILLARREAL… Un gustazo convivir con PANKY GARCÍA y DON RAFAEL DELGADO, el GÜERO presente, la temporada de béisbol de la liga mexicana arranca este 21, el ÁGUILA juega en la CDMX contra los escarlatas los Diablos Rojos, en el BETO AVILA el 25 los emplumados recibirán a los pericos de PUEBLA… CÉSAR VENTA ya es aficionado al rey de los deportes, saludos a su esposa ANA, su heredera GIANINA por USA en viaje escolar con su prima AITANA VENTA, saludos a CONSTANZA VENTA… FALLÍN ORTIZ DE ZÁRATE, saludos a la familia, hace unos días saludé a su suegra TERE MORALES, recordamos siempre con cariño a DON RAMÓN PÉREZ LANDEROS, gran aficionado al béisbol… PEPE RIVERO siempre atento a los CHOCHOLAZOS, así como PANCHO REQUEJO, confirmó estar enamorado… MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA feliz con la graduación de su hijo mayor, su esposa BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ guapísima…

Yamilé Orozco Beyrut, (jarocha)…

Thalía Azuara Sánchez, (jarocha)…

África Guevara Ramírez, (estrella)…

MANOLO RUIZ FALCÓN con un paso en Europa después de elecciones, GOYO CHEDRAUI me comentó que hoy es la inauguración de la Iglesia de SAN CHARBEL en San José Novillero, también realizándose el torneo de pesca del sábalo de plata en honor a HUGO MABARAK PALACIOS, gracias a GOYITO por los puros nicaragüenses CAMACHO, son una maravilla… En LA VILLA RICA también torneo de golf anual de invitación, PACO VILA está participando… BETO SAN MARTÍN feliz y contento por la próxima apertura de Mamá Gallina zona norte… Hoy en Miami MISS UNIVERSO, suerte a ANDREA MEZA… ÁNGEL DESCHAMPS haciendo mucho ruido en BOCA… ALE ALVERDI muy felicitada por su cumpleaños… Les recuerdo preguntar en El Llagar y Deli Deli por los PUROS HOJA REAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…