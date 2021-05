Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La liga ESPAÑOLA está que arde con la derrota en su casa del BARCELONA, la posibilidad de que quede campeón el ATLÉTICO de MADRID aumenta, aunque el REAL MADRID está muy cerca del líder, será un cierre fenomenal, faltan cinco partidos… En la CHAMPIONS el REAL MADRID y el CHELSEA empataron a uno y el MANCHESTER CITY le ganó a domicilio al PSG 2 a 1, en la UEFA VILLARREAL le gana al ARAENAL 2 a 1, y la ROMA fue goleada 6 a 2 por un MANCHESTER UNITED implacable, este martes, miércoles y jueves los partido de vuelta; en la concachampions al AMÉRICA le robaron un triunfo legítimo, pésimo arbitraje de la CONCACAF… En el béisbol, el 25 la inauguración de la liga mexicana, está quedando el estadio de súper lujo, la directiva está respondiendo ya que está armando un trabuco con los emplumados que darán mucho de qué hablar, la afición tiene que responder, compre sus abonos en TRES CARABELAS 130, saludos a PAOLA RÍOS, encargada de medios, así como CARLOS SUÁREZ, director del ÁGUILA DE VERACRUZ; saludos a GABY CARRANZA, está en el área comercial… Se casaron ante las leyes del estado SCARLETT DRAGO SALAZAR y ALDO LÁRRAGA SCHLESKE, la ceremonia civil se realizó en el palacio del Registro Civil de BOCA del RÍO, presentes estuvieron sus padres, testigos y familiares; posteriormente en la iglesia de Costa de Oro dieron gracias a Dios, y el brindis fue familiar con amigos muy allegados; les deseamos una eterna luna de miel…

Los primos Emilio Graham Larriva y Jimmy Ruiz Graham.

Goyo Chedraui Bolado y César Venta Suárez, (torneo de pesca)…

Ricardo y Julieta Benvenutti de Carlo con Ricardín y Chiara Carlo Benvenutti, (feliz cumple Chiara)…

Myriam Zarur de Flores y José Zarur Ahumada, (hermanos)…

En este mes de mayo torneos de golf, el de invitación en el VILLA RICA y el de Pesca del Sábalo de plata en la marina VERAMAR en esta ocasión dedicado a HUGO MABARAK PALACIOS… Un gustazo saludar a GOYO CHEDRAUI y CÉSAR VENTA, recordamos anécdotas de antaño en El Llagar, degustando un puro HOJA REAL; ya vienen los de BETIÑO y los de Deli Deli, así como los famosos NACHO GÓMEZ… Por este puerto JACQUELINE FONSECA, vino a relajarse un poco y aprovechó para trabajar, su hermana ADRIANA estará por este puerto este mes y su esposo IKER la alcanzará… Acompañe a TAVO SOUSA ESCAMILLA a inscribirse en el OPLE Veracruz como candidato a la alcaldía del puerto, lleva como suplente a la LIC. ILEANA LEDESMA GUZMÁN, en la sindicatura está la ex reina del CARNAVAL, y por ahí figuran ALÍCIA ROSETE con mucha experiencia en campañas; gustazo saludar al CAP. RAFAEL GARCÍA ANAYA; también asistió a este acto protocolario LUIS FERNANDO RUZ BRAVO y muchísimas personas más, siempre al lado del candidato del partido FUERZA POR MÉXICO, su esposa CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA y su hija ROSARIO… Cumplió 3 años CHIARA CARLO BENVENUTTI y los festejos fueron familiares, iba vestida de Blanca Nieves; RICARDO y JULIETA excelentes anfitriones, saludos a los abues… En el Bolerama Veracruz todo marcha bien, así como en perfumería Le France, les recomiendo ANDAMAR… MYRIAM ZARUR DE FLORES enamorada de su esposo MANUEL FLORES, pitcher estelar de los piratas de Campeche, saludos a su hermano JOSÉ ZARUR AHUMADA, fiel aficionado al rey de los deportes… Desde Hollywood captamos a una de las parejas más destacadas del jet set, ALEX BASTERI y MARIANA OTERO, se tomaron la foto en la estrella de LUIS MIGUEL en Hollywood, por cierto, la serie de LUIMI un exitazo, hasta ILEANA la está viendo y miren que no es fanática del cantante… He disfrutado en estos últimos meses los mejores puros del mundo gracias a JACKIE… REGINA HERRERA ROCA, una nenita hermosa que festejó el día del niño, saludos a sus papis MEMO HERRERA y GELY ROCA… LETY REYES BREMONT cada vez más bella y encantadora, saludos a su esposo JOSÉ MIGUEL PEPETÓN… ILARIO GARCÍA AUNRUMRED, empresario español vitivinícola que produce el vino más caro del mundo, es originario de CUENCA en la localidad de las PEDROÑERAS, en Galicia, España y su precio alcanza los 340 mil euros, debe de estar muy bueno… CÉSAR VENTA SUÁREZ festejó a lo grande a su esposa ANA LÓPEZ PARDAVILA DE VENTA…

Mariana Otero y Alex Basteri, (enamorados)…

Ana Karen Rodríguez Ortiz, (vecina)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (espectacular)…

Regina Herrera Roca, (feliz)…

Por fin me puse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, me fue como en feria, pero ya saliendo; la vacunación en formar ordenada, excelente organización y buen trato… En el restaurante El Río de la Plata hoy hay buffet, se lo recomendamos… Increíble lo que sucede, el aeropuerto internacional de la CDMX, el gran proyecto de PEÑA NIETO, cancelado por AMLO, recibió premio internacional de arquitectura, una prueba más de que en MÉXICO vamos por mal rumbo; ya que hablamos de AMLO le dio un espaldarazo al senador PEDRO HACES, líder nacional del CATEM, el sindicato de los trabajadores más fuerte de nuestro país en estos momentos y brindó todo el apoyo al partido FUERZA POR MÉXICO que dirige atinadamente GERARDO ISLA, dejando atrás a un dividido y desquebrajado MORENA que todavía siguen sin ponerse de acuerdo, hacen grilla y ciudadanos ajenos a su partido están tomando los puestos estratégicos para apoderarse de las riendas de Morena que anda caminando sin rumbo fijo… novillero grill los mejores tacos sin dudarlo… En Planchadísimo Veracruz excelentes ofertas… Lefestin las mejores pizzas, saludos a KARIME QUIROZ… TAVO RUIZ, en Alvarado, caminando bien; en BOCA del RÍO JUAN MANUEL UNANUE es el candidato fuerte del municipio; en MEDELLÍN era LUS MELLADO, creo que declinó o se unió a otro candidato… SOFÍA YUNES espectacular… El VERDE dando tumbos, en TUXPAN, BETO SILVA muy fuerte, así como en ÁLAMO, PEPE ARENAS… 22 de mayo el enlace matrimonial de NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS y RAÚL RAMOS MANGE, destacado cirujano plástico, saludos a sus papis y familiares… DANY MARTÍN LOIS metido de lleno en la grilla…

Lety Reyes Bremont de Pepetón, (señora)…

Mauricio Muñoz Hernández y Claudine Castagne Thomas, (pareja)…

Gerardo y Alejandra Álvarez de Poo, (anfitriones)…

Nacho Gómez, Juan Carlos Marquínez, Tavo Sousa, Paul Pimentel, René Liñero y José Manuel Camiña, (amigos)…

Los cumpleañeros de hoy son ROSARIO LAGUNES, GUSTAVO GUZMÁN, KARLISHRA GUZMÁN, MEMO PÉREZ, SALVADOR FLORES, JOSÉ LUIS VARGAS y MARCOS ORDUÑA; mañana lunes felicitamos a todos los trabajadores de la construcción, los famosos albañiles, también lo estarán festejando RAMÓN MORALES, KARINA FREGOSO, MARÍA ACOSTA e IRENE GARCÍA; pasado mañana ABBY PARRA, MANOLO FERNÁNDEZ, MARILÚ ACEVEDO, OLGA ACOSTA, CARLOS NOTARIO, MARIO TENCLE y mi sobrino JUAN EDMUNDO DAGDUG AHUED, seguro tendremos comidón, a todos muchas felicidades CHOCHOLERAS… Ya viene el día de las madres, regálele una fragancia de Perfumería Le France, siempre hay una cerca de usted, o llévela a comer a Kebagrill o Il Bahía, el primero en Plaza Sol y el segundo en El Dorado, reservaciones al 2293087986… Feliz noviazgo lo forman SOFÍA RIGANTI, modelo exclusiva de VICTORIA SECRET, saludos a su galanazo JAVI AILLAUD RODRÍGUEZ… Ya viene el cumple del LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES… Ayer comida de cumpleaños de mi querida GORDITA AHUED MALPICA, estuvieron sus herederos BETO, la BEBA y GIORGIO VILLARELLO AHUED, mi madrina BERTHA AHUED MALPICA, mi querida KARIME AHUED MALPICA; asistí en compañía de JACKIE FONSECA, la comida fue en Tlacotalpan en la famosa posada DOÑA LALA; la pasamos de maravilla en la Perla del Papaloapan… Felicidades a MEMO SANDRIA y DOÑA VEVA por la apertura de salón de fiestas en el bule… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…