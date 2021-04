Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO gana el pre olímpico rumbo a Tokio, Japón, en donde el veracruzano SEBASTIÁN JURADO, portero de la Selección Mexicana, se convierte en el héroe al detener un penal; felicidades a nuestros seleccionados sub 23, un equipo con mucho futuro… Se reactivó la liga MX con la jornada 13 del torneo guardianes, el viernes jugaron PUEBLA vs MAZATLÁN, y JUÁREZ vs CRUZ AZUL, ayer ATLAS vs XOLOS, y las ÁGUILAS vs NECAXA, así como MONTERREY vs SAN LUIS; hoy jugarán PUMAS vs PACHUCA, CHIVAS vs SANTOS, QUERETARO vs TIGRES, y LEÓN vs TOLUCA… Hoy hay cambio de horario, seguramente ya adelantaron su reloj una hora, si no lo ha hecho, hágalo ahorita… Cumplió años OCTAVIO RUIZ BARROSO y lo festejó en familia y amigos allegados con una comida en el salón asturiano de El Llagar Veracruz, a su lado su esposa MARLIZ PLATAS DE RUIZ, presentes sus herederos, así como PANKY GARCÍA con IVONNE CABALLERO; JAIME GARCÍA lo saludé con GRACIELA TRESS, el popular PATRISKO MANOLO MOREIRA con su esposa SUSANA MARTÍNEZ DE MOREIRA, DON ELIGIO con SUSA OGANDO DE CAMIÑA, el DR. LUIS y PILAR RIVAS DE BERTIN, ADRIÁN GARCÍA muy bien acompañado, RICARDO y GABY MOLINA DE MOREIRA en compañía de su heredero RICARDO, PEPE RIVERO disfrutó el comidón, comentó que así le gustan las reuniones, estaba con LACHO GARCÍA, está muy enamorado, ahí les cuento después; JUAN CARLOS BALBIN siempre positivo como BETO SAN MARTÍN, no estuvo por estar de viaje de Acapulco; ALBERTO CAMIÑA feliz y enamorado de SILVIA RICÓN CRESPO, JUAN MANUEL UNANUE felicitó al festejado; llegaron también líderes camioneros de Córdoba, ALEX CORS súper delgado, JURGENS y muchos que pasamos una velada sensacional, la comida se prolongó a cena; solo nos resta felicitar a TAVO y desearle que cumpla muchos años más…

Esperanza González de Pimentel, Martha Lagunas de Álvarez y Jacqueline Fonseca Castellanos, (damas)…

Marisela Santos Abascal, (disfrutando vacaciones)…

Manolo Moreira, Manolín López Pardavila y Ricardo Moreira, (de fiesta)…

Susa Ogando de Camiña, Marliz Platas de Ruiz y Silvia Ricón Crespo, (encantadoras)…

Por cierto, está en primer lugar en las preferencias electorales como candidato a la alcaldía de Alvarado… Abrió sus puertas Al Bahía con una excelente inversión, el restaurante de comida árabe libanesa quedó muy bonito en Plaza El Dorado, estuvimos en compañía de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, pude saludar a ELOY con su esposa CAROLINA RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, sus papis estuvieron presentes ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ; felicitaciones para ALEJO RODRÍGUEZ y MARIANA BUJAIDAR; ROSY URETA llegó, así como FERNANDO HIDALGO y su novia LARI CARLO; ANA KAREN RODRÍGUEZ, FERNANDO y ROSALIA TAVIZÓN DE RODRÍGUEZ; auguramos un éxito rotundo… Un saludo muy especial para ALEJANDRO BASTERI y su novia MARIANA OTERO, disfrutaron Semana Santa desde la ciudad de los camotes, por allá estuvieron sus amigos jarochos, la familia ÁLVAREZ LAGUNAS, saludos a MIA, así como MARTHA DÍAZ; en la foto ALEX con ENRIQUE ÁLVAREZ, el hermano guapo y unos cuadros de LUISITO REY, padre de ALEX y LUIS MIGUEL, excelentes anfitriones y SALVARON una VIDA… MARISELA SANTOS ABASCAL bellísima odontóloga engalanando este CHOCHOLAZO… Feliz pareja enamorada la forman FERNANDA SEDANO y DANIEL BARQUÍN GONZÁLEZ-SICILIA… Felices y enamorados ALDO LARRAGA y SCARLETT DRAGO SALAZAR, su tienda en Plaza Las Américas está siendo un exitazo… Le France Andamar un éxito rotundo en esta Semana Santa, al igual que el Bolerama… Felices DON ELIGIO CAMIÑA, DON RAFAEL DELGADO y PANKY GARCÍA por el regalo que les dio JACKIE, un libro muy bien escrito en donde se hace una comparación con el derecho español… TAVO SOUSA ESCAMILLA viento en popa rumbo a la alcaldía de Veracruz, las campañas arrancan el próximo mes… MARU VIOLANTE SUÁREZ feliz y enamorada de su galanazo JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE, solo se dejan ver en los principales eventos… Múltiples despedidas de soltera para GABY VILABOA CASADO, su mami GABY CASADO DE VILABOA guapísima, así como su suegra LETY CORONEL GONZÁLEZ, saludos a GERRY CEBALLOS CORONEL, el afortunado novio… Deli Deli sigue de festejos por el quinto aniversario…

Nacho Gómez, Lacho García, Pepe Rivero, Tavo Ruiz y Juan Carlos Balbin, (feliz cumple Tavo)…

Graciela Tress y Susana Martínez de Moreira, (guapas)…

Gaby Molina de Moreira y Pilar Rivas de Bertin, (elegantes)…

PEPE GÓMEZ, DIEGO TOMAS RUÍZ y ERIK PORRES BLESA, amigos inseparables… JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ con paso firme en la vicepresidencia de COPARMEX nacional… En VERACRUZ estamos listos, es el slogan de FUERZA MÉXICO… Está sucediendo una serie de irregularidades en el PAN, que de seguir así, lo aprovecharán los otros partidos políticos… ANDRÉA GAYA COLLADO, disfrutando las vacaciones… CLAUDINE y JULIETTE CASTAGNE THOMAS guapísimas hermanitas originarias de SAN RAFAEL… SOFÍA YUNES luciendo cuerpazo… Pida las almejas pata de mula en El Llagar Veracruz o los carabineros, les recomiendo un arroz con cucaracha de mar y bogavante… JAVIER AILLAUD y SOFIA RIGANTI enamoradísimos… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, reina de la belleza veracruzana… Saludos para ANDREA GARCÍA LASTRA, heredera de ROBERTO y MARYPAZ LASTRA DE GARCÍA… REBECA SEGURA RAHME, cordobesa preciosa, saludos a MERCY SUÁREZ DEL PUERTO… FERNANDA PUMAR GÓMEZ, morenaza con cuerpazo… ALEJANDRO ZILLI y ANA NAHUM comprometidos en matrimonio… Muy felicitado JESÚS MIJARES ALONSO por su cumpleaños, lo festejó en compañía de su nieta, así como de su familia… MARIÁN MALPICA BADA, jovencita heredera de FELILLO y ÁNGELES BADA DE MALPICA… BIANCA TORALES, radicando en la capital del estado… BLANCA LIMA, joven del norte de la entidad veracruzana, fue reina de la belleza veracruzana en 2013…

Excelente convocatoria en el cumpleaños 55 de Octavio Ruiz Barroso, (felicidades)…

Daniel Barquín González -Sicilia y Fernanda Sedano, (feliz noviazgo)…

Maru Violante Suárez y Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate, (elegantísimos)…

Gaby Casado de Vilaboa, Gaby Vilaboa Casado y Lety Coronel González, (despedida de soltera)…

El CP. MARIO DÍAZ ALVAREZ, el director de TELEVER, disfrutó vacaciones por ABU DHABI en compañía de su esposa MAYTE COBO DE DÍAZ y de sus herederas MAYTE, ANABEL y DANIELA DÍAZ COBO… LUPITA JONES GARAY viento en popa de BAJA CALIFORNIA… Comí unas mojarras deliciosas en el restaurante El Río de la Plata, JACQUELINE FONSECA disfrutó de las delicias del mar, está juntito al hotel Rivoli… Mi compadrito PANCHO REQUEJO GUTIÉRREZ, uno de los solteros más cotizados del puerto y alrededores, le mando muchos saludos a sus tíos DON MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, a PANCHO se le ha visto en una súper moto BMW 850 gs al estilo de PONCHARELLO, ya cambió casco, ahora parece la hormiga ATÓMICA… El PATO AGUSTIN RUIZ THEUREL, muy chambeador, saludos a su familia, principalmente a su heredera BEGOÑA… FERNANDA SPINOLA más guapa que nunca… MANOLÍN y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ PARDAVILA felices por la próxima graduación de su hijo BORJA LÓPEZ CALVIÑO… FABRIZIO y ROSALINDA ABASCAL DE MOLINA, feliz matrimonio… TRANSITO municipal, tanto del puerto jarocho como de Boca del Río, están trabajando a su máxima capacidad para mantener la vialidad en estas vacaciones… Saludos a DON HUGO FONSECA y GUILLE CASTELLANOS, los vi disfrutando un cafecito muy CHOCHOLERO… Pregunten por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…