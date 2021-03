Mosaico Dominical

¡QUÉ TAL amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO en el pre Olímpico va invicto y va por el título de este mini torneo, podría enfrentar nuevamente a USA en la final… Ayer un exitazo la inauguración del restaurante Punta Xanah en Boca del Río, enhorabuena para DANIEL NORIEGA, estuvo como espectáculo GUSTAVO LARA, excelente como siempre; un gustazo saludar a ENRIQUE con su esposa MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, ILEANA LEDESMA distinguida como siempre, PAUL PIMENTEL en primera fila; el lleno total y buena comida; PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL siempre fiel a los CHOCHOLAZOS, entre los invitados PACO PÉREZ en compañía de su novia AMÉRICA DELGADO, FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA, mi querida GORDITA AHUED MALPICA, luce espectacular; DANY BANDERAS, es una encanto, estaba con IRMA TERÁN, está cada vez más bella, IARENICAMACHO, KAREN y ARI GUITAR, hermanas chulísimas, atendiendo y pendiente de todo JOSÉ ELIZONDO; HERNAN CALDERÓN asistió, ROBERTO ANDARZA con YUNUEN ACOSTA, estuvo muy bailadora; ROSY URETA luciendo cuerpazo y estaba muy bien acompañada; PACO HOYOS con amigas; LUIS ÁNGEL y ALICE SIADOUS DE MORENO; buenos vinos mexicanos, saludos al somelier JESÚS VIRRUETA, nos recomendó un vino de parras Coahuila RIVERO GONZÁLEZ exquisito; JUAN REGUEIRO lo saludé con su novia MARIFER MORA, están ya comprometidos; enhorabuena, será sin dudarlo el lugar de moda…

Erika Viderique, (cordobesa)…

Bichir y Mónica Tena de Nahum con Ivana Nahum Tena, (bautizo)…

Andrea Bazarte y Regina Peredo, (reinas hispanoamericanas)…

Pedro y Karina Moreno de Rosales, (matrimonio)…

FEDERICO DI MAGGIO y DULCE MARÍA VALDEZ enamoradísimos… Un saludo muy especial para LOYDA MENDOZA, gracias por la gorra de los padres de SAN DIEGO, estaba con DALIA DE ÁVILA… Cenamos en casa de OMAR MORALES BAQUEIRO, sus perfumes de excelente calidad, su esposa GABY una gran anfitriona, estuvieron presentes los reyes del perfume PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, todo marcha bien en Le France… Estuve en Alexander de Plaza Las Américas, tenía tiempo de no ir, siguen teniendo exclusivas marcas internacionales y mexicanas… ERIKA VIDERIQUE, una cordobesa bellísima… JAVIER HERRERA BORUNDA trabajando muy bien en el partido verde ecologista de MÉXICO, está reclutando buen equipo para la contienda que se avecina… LUIS MELLADO, el hombre fuerte de Medellín, será un gran alcalde de ese municipio, la ciudadanía lo ve con muy buenos ojos… La CURVITA de El Llagar un exitazo… JULIO CÉSAR ALCAZAR REYES estuvo muy felicitado y apapachado, siempre a su lado su esposa FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR, lo festejó en familia; pasado mañana los festejos con la flota CHOCHOLERA… Ya forman los JULIOS parte del selecto club de fumadores de puros, saludos a JOSÉ MANUEL CAMIÑA, DANIEL CARBALLAL, PAUL PIMENTEL, TAVITO SOUSA, JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, DANY MARTÍN LOIS y muy pronto estará con nosotros ERIK PORRES BLESA, el grupo está creciendo… Fue bautizada IVANA NAHUM TENA, heredera de BICHIR y MÓNICA TENA DE NAHUM, saludos especiales para BICHIR e ISABEL BAILLERES DE NAHUM…

Lucía Barquín Guinea, (bellísima)…

Amanda Canela y Tamara Vargas, (exitosas)…

Paty Longo, (jarocha)…

REGINA PEREDO, poblana que ganó el título de Reina HISPANOAMERICANA en la ciudad de Bolivia, en la Foto con ANDREA BAZARTE, bellísima la MxU hispanoamericana 2021, ella nos representará a nivel internacional, saludos a JORGE MACEDA… PEDRO y KARINA MORENO DE ROSALES disfrutando paradisiacas vacaciones en MIAMI, ellos radican en Nueva York…. LUCÍA BARQUÍN GUINEA, bellísima la heredera de LUIS y SARA GUINEA DE BARQUÍN… AMANDA CANELA y TAMARA VARGAS, exitosas damas… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL listo para la contienda en Boca del Río, cuenta el joven candidato a la alcaldía boqueña con la mayoría del voto ciudadano, su esposa MELINA ROBERT lo apoya totalmente… TOÑO y RICARDO MARTÍNEZ los saludé con PEPE GÓMEZ DIEGO, ahí creo que hay sociedad porque ya son varias veces que los veo dialogando, saludos a LIDIA MAITRET DE GÓMEZ… LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS, un abogado de prestigio y muy chambeador, saludos a su esposa CLEMENS… TOMÁS RUIZ muy contento, está dedicado totalmente a su familia y a jugar golf… PATY LONGO de las chicas bellas que se dejan ver en esta zona conurbada… En el restaurante Río de la Plata delicioso buffet y mariscos… EDUARDO y CAROLINA RINCÓN DE MALPICA, feliz matrimonio con dos herederas LOLA y ANA MALPICA, saludos a los abuelos MARIO y MARIBEL PATRÓN DE MALPICA… LUIS GONZÁLEZ MAROÑO cumplió sesenta años, llegó muy sano al sexto piso y su esposa INGRID ANDERSON DE GONZÁLEZ se lo festejó en familia, muchas felicidades para el famoso MOROCO… ÁNGELO y KARLA MANICA DE ÁLVAREZ un feliz matrimonio… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… ALFREDO y MARIANA RUIZ DE DESCHAMPS, saludos para MIREN y REGINA DESCHAMPS RUIZ… LAURA AGUILAR una chica súper sexy… Ambiente único en esta zona conurbada a unos días de Semana Santa, me comentaron hoteleros que la ocupación hotelera alcanzará el 100 %… Kebagrill la mejor comida libanesa de esta región en Plaza SOL, en breve en plaza El Dorado…

Carolina Rincón de Malpica, (distinguida)…

Luis e Ingrid Anderson de González, (feliz cumpleaños)…

Laura Aguilar, (sexy)…

Dalia de Ávila y Loyda Mendoza, (guapísimas)…

Estuve en la presentación de la pandilla el dorado park, gracias por la invitación a ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ, así como MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE, el evento un exitazo… Plaza El Dorado creciendo, solo Fishers como que no… Un exitazo, este pasado viernes en ALVARADO, el partido de béisbol entre la selección de ALVARADO y los ex Rojos del ÁGUILA de VERACRUZ, por ahí vimos a EDUARDO ARREDONDO, CARLOS SOSA, HUMBERTO SOSA, SERAFÍN RODRÍGUEZ y OSCAR FENTANES, gracias a MARIO VERA y su esposa ISNA por la invitación, en Mariscos El Bayo todo marcha muy bien, saludos a DAVID MACEDO y GORDITA AHUED… Truyet unos perfumes súper baratos, son la equivalencia de las principales marcas internacionales, compras tu perfume favorito sin gastar una fortuna, se los recomiendo… Saludos a ROLANDO FUENTE, muy amigo de JORGE RIVERA… Los cumpleañeros de hoy son ROSY LAJUD SERUR, TAMARA FERNÁNDEZ, ANDREA LORENA FRANCO, SUSY CORONEL, DANIEL AGUILAR, IVÁN MANGE y GERARDO GÓMEZ; mañana lo cumplen CAROLINA MALAGÓN y BEATRIZ ACEVEDO; el martes ABRAHAM EXSOME, JUAN GRAPPA, GUILLERMO DRAGO, ROXANA HERNÁNDEZ, MARCOS USCANGA, mi ahijada MARCELA NOVOA, MARIANA MARTELL, DANIEL BARQUÍN, VIVIANNE GÓMEZ CORZO y JOSU REMENTERIA, a todos muchas felicidades… Ya vienen los cumpleaños de KAREN NAVARRO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS… Un reportero, en rueda de prensa, saca de quicio al gober veracruzano y le contestó en forma no correcta, creo que no son las formas, pero bueno, ya sucedió y ese momento ya es historia… GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, distinguido veracruzano que ha sido muy bien recibido por la ciudadanía como posible candidato a la alcaldía de VERACRUZ, de todos los posibles candidatos, es el más honesto y con una trayectoria intachable, saludos al ex alcalde WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, así como a los contadores RAYMUNDO LUNA OROZCO y SANTIAGO CORTINA, nos reunimos todos los viernes a desayunar en La Parroquia de los 200 años, saludos para ANGELITO FERNÁNDEZ, por ahí THALIA ARVIDE, así como DALÍN USLA, me presentó a su bebé… La vacunación viento en popa, felicidades por la excelente organización… Guapísimas ROSAMARY EXSOME MIRAVETE, NATALIA MEJÍA y SUSY RETOLAZA… Pregunte por los puros hoja real, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…