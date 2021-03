Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO le gana 4 a 1 a República Dominicana y EU vence a Costa Rica por la mínima diferencia en el pre Olímpico que se está desarrollando en Jalisco; MÉXICO juega hoy vs COSTA RICA, y el miércoles 24 va vs EU, partido clave para la calificación… El estadio de béisbol BETO ÁVILA viento en popa, será de primer mundo… MARILYN CHAGOYA TRIANA, cuerpazo escultural… Feliz noviazgo lo forman MOY THOMAS y MONSERRATH HOMS DEL VAL… Saludo especial y agradecimiento a todo el personal del Hotel Índigo de Boca del Río, nos atendieron de súper lujo… Saludos a la banda TRINIDAD que se presenta en ROCK and ROLL de parte de OSCAR RODRÍGUEZ… El Colegio de Abogados Penalistas a nivel nacional muy activos, felicidades para el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES… PEDRO y SILVIA GONZÁLEZ DE ROMERO, disfrutando de VERACRUZ, amigos españoles de Sevilla invirtiendo en el Estado, por ahora mi compa anda por la madre patria en viaje de trabajo… Todo marcha muy bien en aceitera española… JACQUELINE FONSECA en este puerto disfrutando a sus papis… MANOLÍN y BLANCA CLAVIÑO DE LÓPEZ PARDAVILA, un feliz matrimonio… PAMELA LÓPEZ – ESCALERA DÍAZ DE FRANCO feliz recién casada, saludo a su esposo REGINO FRANCO REYES… PAUL PIMENTEL cumplió años y lo festejo degustando un puro DAVIDOFF en los famosos portales del GHD en compañía de DANY MARTÍN LOIS, JOSÉ MANUEL CAMIÑA y quien esto escribe, solo faltaron a esta primera reunión DANIEL CARBALLAL, que ya prometió purazos para la próxima, así como TAVITO SOUSA y JUAN CARLOS MARQUÍNEZ… LIBNI SIMEI MONTIEL, joven mamá encantadora…

Cumplió años JOE COS, a su lado su esposa FINITA VILLA DE COS, lo festejo varios días, lo saludé en compañía de PANCHO ARIAS, el cónsul de España en este puerto, con su esposa PEKA BELCHEZ, con ellos GERARDO y ADRIANA COS DE GÓMEZ, MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ… El club de yates VERAMAR a nada de inaugurar sus instalaciones, excelente labor de GOYO CHEDRAUI… PEPE y ALE RAMOS DE RIVERO, feliz matrimonio… MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ bellísima, saludé a sus papis FRANKIE y SUSI RODRÍGUEZ DE MALPICA, guapísima la tía PATY RODRÍGUEZ DÍAZ, primas de SALVADOR MANZUR, saludos a su esposa LUCHY BONILLA DE MANZUR… El ATLÉTICO VERACRUZ sigue negociando, aunque se me hace una incongruencia lo que está haciendo la federación a la plaza VERACRUZ, ¿estaremos predestinados a no tener más fútbol el resto de nuestras vidas?, quieren que cualquier equipo que juegue en VERACRUZ pague la deuda del TIBU, están enfermos del cerebro, una MAFIA el fútbol en nuestro país… El presidente AMLO elogia al gober CUITLÁHUAC y lo considera un hombre honesto, aunque no haga nada; es un gran gobernador, fueron sus palabras, ¿usted le CREE?… CINTHIA GUZMÁN TOACHE disfrutando de los CHOCHOLAZOS… MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, muy deportista… LUIS ÁNGEL BRAVO presente en El Dictamen… RODOLFO REUS en pláticas con plaza ANDAMAR…

Un éxito en Harbors la noche para dar la bienvenida a la primavera… RENATA CORRONS bellísima… MARTHA BRIANO, veracruzana a mucho orgullo, su perseverancia, profesionalismo y disciplina la llevaron a ganar en título de MxU VERACRUZ 2017… GABY VILABOA CASADO feliz por su próxima boda con GERRY CEBALLOS… MARIANA OTERO, la novia de ALEX BASTERI, se dejó ver en compañía de amigas guapísimas, saludos para MARIANA MERCENARIO y MARÍA JOSÉ ARRIAGA… PEPE CEDEÑO festejó su cumpleaños toda la semana, desde su casa, pasando por el DIF y varios eventos más, estuvo también en Barra de Sacrificios y en su programa de Más Latina… Estuve en Carranza Prime donde presentaron su nuevo menú, se los recomiendo, asistí con JACKIE FONSECA, y después estuvimos con MARCELA YLLANA y ALEX COSSIO, que unieron sus vidas para siempre en Antón Lizardo, la pasamos muy bien… TAVO y LILY PÉREZ DE PÉREZ, feliz matrimonio de Los Tuxtlas… Felicidades a JULIO SEGURA, así como a todo su equipo de JOULES que se trasmite a través de observatorio digital en Facebook Live, el programa se trasmitió desde El Llagar… Llegaron los puros HOJA REAL NACHO GÓMEZ, sensacionales, búsquelos también en Deli Deli… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS… BÁRBARA RAMÍREZ guapísima, muy amiga de PEPE GÓMEZ, saludos hasta Cancún, por allá también JAVIER CAÑEDO y CLAUDIO ROMERO, empresarios exitosos… SALVADOR VIDAL, mejor conocido como CHAVIRA, se reporta desde Lorenzillos punta cana en República Dominicana… Los cumpleañeros de hoy son HÉCTOR MORALES, PAOLA CAZARÍN, ARIS HURTADO, CINDY DE LA VEGA y PEPE CEDEÑO; mañana ANTONIO CHAPARRO, ANA PAOLA PANTOJA, TERESA DE HOMS, CLAUDIA REYES, LIZETTE ORTIZ, MAGUI ROCHA, OCTAVIO HIDALGO y OLIVER OLEA; pasado mañana ISIDRO LAISEQUILLA, GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, JAIME DEL VAL, JUDITH GÓMEZ, ROSARIO RIVAS, EDGAR ÁLVAREZ , CUAUHTEMOC VELÁZQUEZ, PATY HERRERA, SANDRA VÁZQUEZ, PEPE MEDINA, MAR LARA, OSVALDO JARAMILLO y MIREN DESCHAMPS, a todos muchas felicidades…

Llegó la vacunación a BOCA DEL RÍO, a partir de mañana arranca, me tocó en el WTC el martes 23 de marzo, día en que cumplen años GABY DEL PUERTO y JAIME DEL VAL… LOYDA y DELIA DE ÁVILA muchas gracias por sus atenciones, estuvieron en el restaurante El Desahogo… El GUSANO ROJAS quiere ser alcalde de VERACRUZ… Un gustazo saludar a JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE, enamorado de MARU VIOLANTE SUÁREZ, hacen bonita pareja… Así quedan los cuartos de final de la CHAMPIONSLEAGUE, el MANCHESTER CITY vs BORUSSIA DORTMUND, el PORTO vs el CHELSEA, el REAL MADRID vs LIVERPOOL y el BAYERN MÚNICH vs el PSG; la gran final el 29 de mayo 2021 en el estadio ATATURK olympic de Estambul TURQUÍA, en el año 2022 será sede san PETESBURGO Rusia en su estadio Krestovsky, el 2023 será BERLÍN ALEMANIA en el estadio Allianz Arena Múnich, y 2024 en LONDRES, Inglaterra en su estadio Wembley… Como siempre el desayuno de los viernes en el gran Café de la Parroquia, un gran gusto y placer platicar y convivir con amigos, se vuelve una terapia, saludos a WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, el Lic. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, le hicieron una canción sensacional, muy pegajosa y bullanguera los contadores SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA… En días pasados se celebró el día internacional del ARTESANO, felicidades para todos… EVERARDO AVENDAÑO reapareció en los CHOCHOLAZOS, estará muy activo en este proceso electoral veracruzano… DON ELIGIO CAMIÑA, excelente amigo… Y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…