Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El BARCELONA, con la ayuda del VAR y el arbitraje, está en la final de la copa del rey en ESPAÑA, el equipo sevillano dejó escapar una gran oportunidad al fallar un penal, así no se puede ganar, el SEVILLA jugó a perder después de llevar una ventaja de 2 a 0; quiero ver el partido contra el PSG que va perdiendo el BARZA 4 a 1, ¿recibirá ahí ayuda del colegiado?, una vergüenza el arbitraje en la madre patria… Carranza Prime anunció para este 20 de marzo eventazo en su restaurante cantina… OLIVIA SUÁREZ, su heredera OLIVIA CARDENAS y su prima DIANA RAMOS SUÁREZ, recordamos a su mami con cariño como una de las soberanas del Club de Golf La Villa Rica… Comimos en días pasados con el LIC. RODOLFO REUS, SERGIO PAZOS, SERGIO RAMÍREZ DE ARELLANO, MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI y JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, vicepresidente nacional de Coparmex, está preocupado por lo ocurrido en SAN LUIS POTOSÍ y cómo se están presentando los problemas en MÉXICO; por ahí saludamos al LIC. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS, estaba con amigos cordobeses; saludos a FRANKIE y OSCAR ARECHIGA; jugamos dominó con PANKY y DANIEL ORTIZ, así como con PEDRO ROMERO, los reyes de aceitera española; DANY y quien esto escribe, le pegamos zapatiza a los compadres, testigo fue JACQUELINE FONSECA que continúa muy chambeadora en el inmueble de palacio federal, me comentó que la han atendido de maravilla en el palacio municipal de VERACRUZ en donde está gestionando y realizando diferentes actividades… CLAUDINE CASTAGNE THOMAS guapísima, saludos a su hermana JULIETTE…

Ya viene la boda de ALEX COSSIO y MARCELA YLLANA, es el 20 de marzo a las 14 horas, por la pandemia será privada… ALEJANDRA DE LA FUENTE MANGE espectacular… MALENA HOYOS guapísima, se dejó ver en compañía de su hermano JUANITO, así como de sus primos JOSELO, MICKEY y ANA GUTIÉRREZ DE VELASCO… MARLENNE ARELLANO IBÁÑEZ DE CASTELLANOS cordobesa felizmente casada con ALFREDO CASTELLANOS LUGO, hoy con su ahijado MATEO PAZOS ARELLANO, heredero de SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, saludos a SERGIO y DIEGO… GRLY LÓPEZ HERNÁNDEZ, guapa golfista veracruzana, saludos a su esposo HUMBERTO RIVERA y sus herederos CLAUDIO y ÁNGELA RIVERA LÓPEZ… Jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set son NATHALIA ROMANO GARCÍA y LUPITA MUÑIZ ABASCAL… LUPIS VIVALDO MONTANO, modelo xalapeña que se destaca en el jet set estatal… ALEX GÓMEZ BARQUÍN feliz y enamorado de CLAUDINE THOMAS… LUPITA JONES GARAY va de candidata al gobierno de BAJA CALIFORNIA, abanderada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, la alianza es #vaporbajacalifornia, que haya aceptado LUPITA esta candidatura es el resultado de encuestas y de diálogo con los principales actores políticos de esa entidad norteña, lo que yo les puedo decir es que es una persona inteligente y líder que sabe lo que quiere, se ha preparado en todos los ámbitos y hoy enfrenta un gran reto, quizá el más difícil en su vida, pero estoy seguro que saldrá victoriosa, porque tiene la capacidad para gobernar Baja California y la ciudadanía ve con buenos ojos esta candidatura; LUPITA hará una gran campaña y será una digna representante; cuentas con el apoyo de tus amigos, de tu equipo y de los Bajacalifornianos cansados de políticos corruptos… ÁNGELO y NADIA PIANA DE MALDONADO felices y enamorados disfrutando a su bebé ANTONELLA MALDONADO PIANA… Ayer comidón en fortín de las flores, RODOLFO y RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO DE REUS fueron anfitriones…

El AMÉRICA bien, gran triunfo sobre XOLOS en casa, en una semana el clásico de clásicos contra las CHIVAS que empataron en QUERETARO; RAYADOS golea a BRAVOS, lo llenaron de cuero; TOLUCA le pega a TIGRES en casa; PUEBLA hace lo mismo al LEÓN; ATLAS golea al SAN LUIS; CRUZ AZUL sufre pero gana a MAZATLÁN y conserva el liderato general hasta la jornada 9, en esta semana hubo doble, en la jornada 10 ayer jugaron AMÉRICA vs LEÓN en el Azteca, hoy PUMAS vs CRUZ AZUL en ciudad universitaria… DAYANA ROJAS una chica veracruzana… Saludos a la MVZ GABY CARMONA, extraordinaria lindura… Muchas gracias a varios amigos que me han felicitado por los CHOCHOLAZOS, seguiremos trabajando como lo hemos hecho desde el 4 de noviembre de 1984 cuando salió la columna, eran lo EXCLUSIVO y MOSAICO DOMINICAL… Un gustazo saludar a RICARDO y MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ, comieron delicioso, sus herederas encantadoras, VICTORIA e ISABELLA son mis sobrinas consentidas… Gusto convivir con DON ANDRÉS GARCÍA y DON ELIGIO CAMIÑA… Me gustó la frase SIN SEGURIDAD en MÉXICO no habrá cuarta TRANSFORMACIÓN, un reto bastante fuerte e importante para lograr la ansiada cuarta transformación… Mañana el día internacional de la MUJER, habrá mucha actividad en nuestro país, una tristeza que ya en la CDMX hayan instalado barricadas y protecciones para evitar daños, mi pregunta es ¿qué no se puede festejar sin desmanes y manifestaciones violentas?… Los Juegos Olímpicos si se harán en JAPÓN y solo habrá público japonés por la PANDEMIA el próximo mes de julio… Saludos a MARILÍ COTAITA CABRALES… MARIO CEDILLO muy preocupado por la mala actuación de TIGRES… PANCHO REQUEJO reconoció públicamente que el CHOCHOL si se lee… Muy deportista BETO SAN MARTÍN y feliz porque en breve abre Mamá Gallina zona norte, está jugando muy bien al golf, me comentó que en La Villa Rica está jugando mucha gente… Felicidades para CLAUDIO ROMERO y FABIOLA por ser un empresario exitoso, abrió taquería en Las Vegas… Los cumpleañeros de hoy son RAFAEL MARTÍNEZ, BENITO REQUEJO, TAMARA HERCE GIL, GELI VENTA y LAURA VALDOVINOS; mañana PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, CHUCHO BENÍTEZ, LUIS MELLADO y JORGE ARRIETA; pasado mañana PAOLA MADRAZO, ADRIANA DÍAZ, VALERIA RODRÍGUEZ y ROCÍO RUIZ THEUREL, a todos muchas felicidades…. Ya viene el cumple de PERITA….

MIGUEL YUNES recibió constancia de que va de candidato a la alcaldía por el PAN en el puerto de Veracruz, a la ciudadanía no le causó gracia este resultado, YUNES MÁRQUEZ ya perdió con Cuitláhuac la gubernatura y ahora quiere ser alcalde por el puerto jarocho, la ciudadanía se pregunta si la política es un negocio FAMILIAR, no existe o no hay otro candidato que tenga un apellido que no sea YUNES, creo que la ciudadanía no lo va permitir llegar y la contienda por la alcaldía será vigilada por todos los partidos políticos, no pasará lo mismo que hicieron en la elección interna del PAN, la tecnología ha avanzado mucho y estará todo súper vigilado; hay mucha gente capaz, con excelente trayectoria para gobernar esta zona, prueba de ello el LIC. y notario público número 1 GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, votemos analizando el historial de nuestros candidatos y todos saldremos ganando… Hoy domingo, el propio presidente del partido FUERZA POR MEXICO, GERARDO ISLAS vendrá a Veracruz a tomarle protesta al Lic. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA como presidente en Veracruz de dicho partido, también a ratificarle la invitación para que sea el candidato a la presidencia municipal de nuestro puerto… Van nuestras felicitaciones para un amigo que cuenta con el record de ser el único que ha sido titular de Turismo Municipal, Estatal y Federal en el estado, convertido en un Turismólogo, me refiero a FRANCISCO “Tito” BARQUÍN GORNES, el próximo jueves festejará en familia su cumpleaños… ABRAHAM GUILLÉN lo saludé en El Gaucho… saludos de recuperación a PEPE PERI… ANGY GASPERÍN en este puerto… Pregunten por los puros HOJA REAL… No se pierdan mañana a las 21 horas FRIDA KAHLO su vida y obra por National Geographic… Un éxito la cata maridaje de mezcal artesanal organizada por Restaurante Salmedina y El Desahogo el pasado miércoles, con una gran asistencia tuvieron la oportunidad de disfrutar de cuatro diferentes mezcales artesanales de la región de Oaxaca, elaborados bajo la tradición de alambique de cobre, Tobala, Cuishe, Tepextate y Arroqueño, fueron los mezcales que se presentaron para su degustación, felicidades a CARLOS LÓPEZ, propietario de Salmedina, así como OSCAR PICHARDO y CÉSAR OROZCO, socios propietarios de El Desahogo, gracias a MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI por la invitación… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…