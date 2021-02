Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID ganó en ATALANTA por la mínima diferencia y el siguiente partido será en casa, la CHAMPIONS está calientita con la posible descalificación del BARCELONA, con todo y MESSI; BAYER MUNICH y MANCHESTER CITY van viento en popa, no así el ATLÉTICO de MADRID tendrá que remar contra corriente… En la liga MX le robaron materialmente tres puntos a las ÁGUILAS; con todo y eso están en los primeros lugares… DANY MARTÍN LOIS feliz y enamorado de KARINA ALENCASTER, sus herederos DANIEL y HÉCTOR todos unos galanazos; DANY defendiendo muy bien los intereses de los restauranteros veracruzanos; todo marcha muy bien en El Estribo cantina ubicado en los portales del GHD, también ya tomó las riendas del famoso BAR PALACIO… Feliz noviazgo lo forman ALDO LARRAGA SCHLESKE y SCARLETT DRAGO SALAZAR… Por este puerto jarocho JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, está muy trabajadora… Hoy el cumpleaños de MÍA, mi consentida CHOCHOLERA… Carranza Prime ambientazo y buenos precios… CHARITO GÓMEZ BARQUIN muy contenta con su nieto PABLO, en la foto con su heredero LUIS GUTIÉRREZ GÓMEZ… En HISTORY CHANNEL, en marzo, una serie que nos abrirá aún más los ojos sobre los DICTADORES de AMÉRICA… Bonito noviazgo lo forman RAMÓN ÁLVAREZ RUIZ y PAOLA COUSILLAS GIORGANA… CLAUDINNE REMES MAASBERG bellísima portando la playera del mejor equipo de MÉXICO, saludos a sus papis DADIN y ELOÍSA MAASBERG DE REMES, más enamorados que nunca… Novillero Grill sigue teniendo muy buena calidad en su carne y un servicio de diez… Esquiando en vail, ALVARO y su esposa ANDREA VARGAS DE RUIZ, con ellos JESSICA GUTIÉRREZ y NORELLY GONZÁLEZ… ERICK y VICTORIA LAGUNES DE BARRAÑÓN están felices con sus herederas…

Dany Martín Lois, (empresario)…

Luis Gutiérrez Gómez y Rosario Gómez Barquín, (madre e hijo)…

Ramón Álvarez Ruiz y Paola Cousillas Giorgana, (enamorados)…

Claudine Remes Maasberg, (guapísima)…

MARGARITA RODAL GÓMEZ prometió estar muy pronto por este puerto, está dedicada a su chamba, le deseamos hoy un feliz cumpleaños… JOSÉ MANUEL CAMIÑA y FER AARÚN DE CAMIÑA, feliz matrimonio veracruzano… CÉSAR “el tiburón” RAMÍREZ, buen tenista de corte internacional, está enamorado de su novia JUDITH SALAZAR… HERNÁN CALDERÓN de los galanes cotizados de VERACRUZ, se le conoce también como el playboy veracruzano, muchas chicas suspiran por él… Cenando en El Llagar salude a ROLANDO REYES KURI en compañía del LIC. JAVIER GIL ORTIZ, estaban con el pájaro MANOLO VARELA CHÁVEZ y DON PEPE AJO LOZADA… PANKY se fue a pescar y trajo pesca sustentable, habrá botana y ceviches… CÉSAR VENTA y GOYO CHEDRAUI nos comentaron importantes detalles que sucederán en este puerto, la primera es el Club de Yates en breve contará con dos restaurantes, en uno Villa Rica y el Sirloine, y la otra viene una marca de donas a elaborarlas desde VERACRUZ… El ATLÉTICO VERACRUZ es ya una realidad que estará en la liga MX y jugarán en el pirata… PAMELA LÓPEZ-ESCALERA DÍAZ recibiendo despedidas de soltera, en la foto con mi sobrina BEBA VILLARELLO AHUED, lucen espectaculares… LORNA BLANCO con su nuevo look de morena se guapísima… La vacuna contra el COVID muy lenta en MÉXICO, muchísimos muertos en el mundo por la PANDEMIA…16 de mayo MISS UNIVERSO en Las Vegas, suerte a nuestra MxU ANDRÉA MEZA… LUPITA JONES GARAY, primera Miss Universo mexicana, podría ser primera gobernadora de BAJA CALIFORNIA, la están convenciendo, sería algo sensacional… JP MORGAN se va de MÉXICO… TIGER WOODS mal y de malas, se perderá varios torneos de golf… Gustazo ver comiendo a GLADYS PÉREZ MALDONADO y a su hijo GUILLERMO HERRERA PÉREZ-MALDONADO con el notario público número 55 JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, platicamos detalles importantes de la sociedad veracruzana y de política, MEMO jr. encantado con su novia PAULINA LAVÍN MUGUIRA, heredera de LUIS y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN… JOSEPH ZARUR uno de los galanes cotizados del puerto, muy amigo de CIRILO VÁZQUEZ PARISI, alcalde de Cosoleacaque…

Andrea Vargas de Ruiz, Jessica Gutiérrez y Norelly González, (bellas)…

Erick y Victoria Lagunes de Barrañón, (matrimonio)…

Margarita Rodal Gómez, (encantadora)…

BLANCA OROPESA al parecer trae galanazo, ella no lo ha confirmado, pero los rumores son muy fuertes y desde diciembre le cayó Cupido, inclusive en sus redes sociales nos dimos cuenta de la cantidad de detalles que recibió, al parecer es un almirante retirado, pero les repito, son suposiciones, ojalá que al leerlas nos confirme o desmienta tal relación, se le nota muy contenta… Perfumes Le France Andamar a precio único… Feliz cumpleaños para IVONNE NAVARRETE DE PAZOS, lo festejó en compañía de su esposo SERGIO PAZOS DE LA TORRE, así como de sus herederos SERGIO, IVONNE y HERNÁN PAZOS NAVARRETE, el comidón se realizó en la residencia de su yerno GOYO CHEDRAUI BOLADO, presentes nueras y nietos… Saludo especial para MEMO PERNAS y su esposa MARINA ALVERDI DE PERNAS, sus herederas grandísimas, saludos a los abuelos SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI… Comí con PAUL PIMENTEL y están muy avanzadas las obras del estadio de béisbol, por ahí le irá bien al Bolerama en lo que a estacionamiento se refiere… El LIC. RODOLFO REUS estuvo por MÉXICO muy chambeador con lo de la incursión del ATLÉTICO VERACRUZ a la liga de ascenso MX… LACHO GARCÍA GARDUÑO, su festejo para la próxima semana… 104 años cumplió ALICIA TORRA DE BRAVO, el festejo se realizó en Tuxtepec, Oaxaca en donde estuvo GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, asistieron también sus nietos y bisnietos, saludos a HUMBERTO BRAVO TORRA y familia… Platicando con amigas me comentaban que es desagradable que cuando llegan a una reunión o cita con amigos, algunos, no todos, no usan perfume y la verdad es muy desagradable, más con los calores intensos que hay en el puerto, así que compre su perfume y su próxima cita llegue bañado y perfumado… PANCHO REQUEJO GUTIÉRREZ de los solteros codiciados del puerto… GUSTAVO SOUSA con muchas posibilidades de ser el triunfador por la alcaldía del puerto, los demás partidos políticos están súper divididos, en VERACRUZ el más viable y honesto es TAVO SOUSA… En Medellín LUIS MELLADO lleva la delantera como en BOCA JUAN MANUEL UNANUE; en Gutiérrez Zamora GIGI COLLADO, y en Alvarado TAVO RUIZ… El 18 de abril por NETFLIX la segunda temporada de LUIS MIGUEL La Serie, arrancará un día antes de su cumpleaños; saludos para ALEX BASTERI y su novia MARIANA OTERO… XIMENA y ALESSANDRA POO ÁLVAREZ encantadoras, saludos a GERARDO POO… SHANELL CASTROCERIO guapísima, así como SAMANTHA HERRERA… FIDEL KURI GRAJALES muy festejado por su cumpleaños… FERNANDO PADILLA FARFÁN comentó que muy pronto retomaremos acciones como presidente del patronato de la OSX…

Judith Salazar y César Tiburón Ramírez, (enamorados)…

Hernán Calderón, (el playboy jarocho)…

Pamela López-Escalera Díaz y Beba Villarello Ahued, (de fiesta)…

Lorna Blanco, (nuevo look)…

Los cumpleañeros de hoy son MÍA ÁLVAREZ, MAGO RODAL GÓMEZ, CARLOS TITO ROMERO, PANCHO LESCIEUR, TOÑO LÓPEZ, HESIQUIO AGUILAR, KATYA FISLDINNI y el abogado JAIME TELLEZ MARIE; mañana DANIEL OROZCO, BRUNO VIVANCO, ADRIANA MORENO, ELIZABETH ESTRADA, MARIANA RUSSI, GABRIELA GARCÍA, ALEX VALENCIA, YOSS SÁNCHEZ, SUSANA POSADA, KATY RAMÍREZ, GRACIELA GIL ARJONA y JUAN JOSÉ LÓPEZ; el martes DAVID VELASCO CHEDRAUI, ADRIANA FLORES, ZOLI PAVÓN, HELENI GEORGOULIS, MAYTE LLANOS, PANCHO VILABOA, SOFÍA GONZÁLEZ y TANIA ANAYA, a todos muchas felicidades; ya viene el cumpleaños de JUAN JOSÉ VENTA SUÁREZ… 8 de Marzo, día internacional de la mujer… IRMA TERÁN se dejó ver con ANDREA GARCÍA y DANY BANDERAS… Quieren abrir el caso COLOSIO y embarrar a SALINAS DE GORTARI, cómo se nota que vienen elecciones, comienza el CIRCO… CARLOS y MANOLO CADENA excelentes amigos del CHOCHOL y socios de EMILIO VEGA… Ayer abrió sus puertas Deli Deli en la Riviera Veracruzana y me invitaron para ser el padrino, mucho éxito y buena vibra, saludos a TOÑO y RICARDO MARTÍNEZ, así como ERIK PORRES BLESA… ROSY GUDIÑO con el look de güera luce espectacular… El periodista RODOLFO HERRERA siempre a la vanguardia, así como FIDEL PÉREZ… PEPE LAZO muy chambeador… ALEJANDRO COSSIO y MARCELA YLLANA ponen nueva fecha para su enlace matrimonial, 20 de marzo a las 14 horas… FERNANDA PUMAR GÓMEZ encantadora… El restaurante Río de la Plata, lugar con historia y tradición… PEPE y la Dra. LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA reaparecieron… La Gran Dictadura excelentes sus cortes de carne… ALE CAGIGAS bellísima… RAÚL USLA el hombre fuerte de la CFE en Veracruz… La heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, tiene reconocimiento internacional, saludos a los almirantes que han estado al frente de la institución y que han formado muchas generaciones que están sirviendo a la nación… Saludos al almirante VICENTE ANDRADE MORALES… Ya vienen los cumpleaños de CÉSAR, GELY y CARLOS VENTA en marzo… JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ sonando fuerte a nivel nacional como vicepresidente de COPARMEX nacional… GIORGIO VILLARELLO súper deportista… ALFREDO LAMUÑO un buen amigo del CHOCHOL… CINTHIA GUZMÁN TOACHE muy guapa… GONZALO MEDINA PALACIOS, titular de la fiscalía general de la República delegación Veracruz, realizando buena labor… NATALIA ORTIZ AGUILAR linda y saludos a su familia… CARLOS COUTURIER, destacado empresario de San Rafael… Saludos afectuosos para ARTURO CASTAGNE COUTURIER, sus herederas CLAUDINNE y JULIETTE CASTAGNE THOMAS y su mami… El CARNAVAL DE VERACRUZ VIRTUAL hoy culmina… RICARDO CAÑAS y ARACELY CAZARÍN bien en sus conducciones, solo faltó una dirección que les apoyara para darle continuidad a las festividades… MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA siempre pendientes en mariscos El Bayo… MERCY y RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO hermanitas… MARILUZ BERMUDEZ cumplió años y lo festejó en familia y con seres queridos… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…