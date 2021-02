Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! TIGRES universitarios avanzó a la semifinal del mundial de clubes en QATAR, venciendo 2 a 1 al equipo coreano ULSAN Hyundai, y hoy enfrentarán a el equipo brasileño PALMEIRAS, la gran final podría ser contra el equipo alemán BAYER MUNCHEN este próximo 11 de febrero… Gustazo convivir con PANCHITO ARIAS, cónsul de España en Veracruz, anfitrión como siempre PANKY GARCÍA, disfrutamos El Llagar, gustazo saludar y conocer al FERNANDO TREVIÑO NÚÑEZ, destacado empresario poblano y presidente de Coparmex Puebla, llegó con su hijo EMILIANO que estudia en el ITAM, con ellos JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, vicepresidente de Coparmex a nivel nacional, llegó con su hijo JUANJO SIERRA MUSLERA, él estudia actuaría en el ITAM tambié, platicamos de todo un poco; llegaría NACHO ABAROA en su moto y nos invitó unos volovanes sabrosos; JUAN JOSÉ VENTA se dejó ver, todo marcha de maravilla en el café El Alba, saludos a JUANJO y MICHELLE, la pasamos de maravilla; en otra mesa la flota de ROLANDO REYES KURI, puros agentes aduanales presentes, gusto ver a MARCO BARQUÍN estaba con su cuñado PONCHO DÍAZ VEGA, con ellos TITO BERISTAIN, JAVIER HERNÁNDEZ GARZA y JORGE DE LA GARZA; NEPO ALVERDI estuvo presente; al otro día lo saludé con su esposa MARINA MABARAK DE ALVERDI, fue a comer con la tía CHARO, con ella MANOLO ALVERDI; ahí mismo festejó su cumpleaños GOYO CHEDRAUI, llegaron los hermanos CARLOS y CÉSAR VENTA, RAMÓN GÓMEZ y TEO SIERRA, JORGE SOSA, JAIME ROSETE y PEPE RIVERO…

Denisse Caraveo Hanssen, (xalapeña)…

Janeth Nayen de Rosete, (baby shower)…

Manolín López Pardavila, Eligio Camiña y Juan Cobos, (disfrutando)…

Fernanda Pumar Gómez, (guapísima)…

DENISSE CARAVEO HANSSEN guapísima tapatia radicando en la capital del estado de VERACRUZ, encantadora… MIRIAM CARBALLO y FERNANDA PUMAR GÓMEZ, chulísimas y con cuerpazos esculturales… JANETH NAYEN DE ROSETE en espera de su segunda bebé, será niña también y llevará por nombre ALESSA, la más feliz ALIA, tendrá una hermanita, felicidades a GERARDO ROSETE GONZÁLEZ… MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA, DON ELIGIO CAMIÑA y JUANITO COBOS, amigos que se llevan muy bien… La efervescencia política a todo lo que da, mañana el alcalde FERNANDO YUNES MARQUEZ dará a conocer la cancelación del CARNAVAL, esperemos la rueda de prensa este lunes 8 de febrero en la sala de cabildos, estaré presente como ex rey y como embajador de nuestra máxima fiesta… FERNANDA PUMAR GÓMEZ una chica guapísima ya radicando en el puerto, después de vivir tres años en MADRID y LONDRES; está concentrada en los certámenes de belleza, que por cierto, aprobaron una ley en la que los eventos de belleza no podrán recibir dinero del gobierno, hágame usted el favor, como si soltaran los millones, increíble, que se preocupen y legislen más por los eventos de belleza que por los verdaderos problemas que hay en nuestro país, las ELECCIONES 2021 serán determinantes en lo que sucederá en años posteriores… MARIANA VÁZQUEZ engalanando este gran CHOCHOLAZO… VIRIDIANA MALFAVÓN visitó las instalaciones de Vitamin Center, saludos a LAURA GALLARDO… ADRIANA CAMARGO PANES felizmente casada con NEVILLE JEHANGIR… QUERETARO golea al PACHUCA en casa 3 a 1… Nuestro presidente de MÉXICO, AMLO, ya libró el COVID -19, estará unos días descansando…

Mariana Vázquez, (jarocha)…

Viridiana Malfavón, (escultural)…

Adriana Camargo Panes, (guapísima)…

CLAUDIA ARAUZ guapísima… Kebagrill en el gusto de los veracruzanos, pronto en la riviera veracruzana, reservaciones al 2293087986 o Plaza Sol… ISABELLA FIGUEROA triunfando en la capital del país… En este domingo pasaremos los 200 mil fallecidos en la ciudad de México por el COVID-19, según los datos del gobierno federal y del INEGUI… ANDREA GAYA COLLADO, una chulada de veracruzana, saludos a su mami GIGI COLLADO COUTURIER… FABIOLA RICARTE, preciosa porteña… En el restaurante Mamá Gallina las mejores hamburguesas, muy pronto en la zona norte… Abrió sus puertas Le France Andamar con los perfumes que tu prefieres y al precio que tú quieres, ideales para regalar este 14 de febrero… Felices ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, así como su heredera MÍA por los regalos recibidos de JACQUELINE FONSECA desde la CDMX… OLIVIA CÁRDENAS SUÁREZ con una mirada que impacta, saludos a su familia… MARISOL SANDRIA DE LA IGLESIA, nutrióloga muy bella, saludos a su abue VEVA PÉREZ OSEGUERA… En el restaurante Río de la Plata todo exquisito… LUIS MELLADO el candidato idóneo para llevar las riendas y estar al frente de la alcaldía de MEDELLÍN, los líderes de la alianza y el pueblo lo ven con buenos ojos… Bolerama Veracruz en el gusto de los veracruzanos… Es muy probable que el fútbol de liga MX regrese al puerto, estaremos pendientes… Precioso cuadro luce ya en las Instalaciones del despacho jurídico del LIC. JORGE REYES PERALTA, un retrato de DON BENITO JUÁREZ pintado por la artista plástica ANGELA CORREA VARGAS, enhorabuena para el Lic. RODOLFO REUS MEDINA… HUMBERTO SEPULVEDA ya disfrutando de los Puros HOJA REAL… LAURA MOJICA, tiempo de no verla… JESÚS VERA recuperándose satisfactoriamente, en breve, Dios mediante, estará en casa… Saludos para MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, todo marcha bien en mariscos El Bayo… Saludos al LIC. GULBERTO FARÍAS, destacado abogado veracruzano…

Claudia Arauz, (conociendo Veracruz)…

Isabella Figueroa, (cantante jarocha)…

Andrea Gaya Collado, (veracruzana)…

Miriam Carballo Gallardo, (espectacular)…

Siguen las dudas sobre si se pondrá o no la vacuna contra el COVID -19… Saludos para el ING. ALEJANDRO CAGIGAS ARMIENTA y TATIANA OBESO DE CAGIGAS, se hacen extensivos a ALE CAGIGAS OBESO… Hoy parrillada para disfrutar el súper bowl en la residencia del Cap. OSCAR GONZÁLEZ, saludos a la familia… CLAUDIO ROMERO cumplió años y lo festejó en compañía de su esposa FABIOLA RAYA DE ROMERO, saludos a la familia… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ disfrutando la vida a lo máximo… Hoy los cumpleañeros son ELENA AGUIRRE, ANGIE INCLÁN, RICARDO GONZÁLEZ, SAMANTHA PATIÑO, SILVIA GONZÁLEZ, ALEJANDRA ANDRADE y ELOÍSA MAASBERG DE REMES; mañana lunes RUBÍ QUINTANA, AMAIRANY SOTO, RODRIGO CROSA, MARISELA WALISEWSKI, NAYELY GARCÍA y JORGE MORIDO; pasado mañana ELISA LÓPEZ PARDAVILA, GABY ALVERDI DEL PUERTO, VIRIDIANA BALDERAS, ARA SOSA, EDITH DOMÍNGUEZ, TANILU OCHOA, ROBERTO MOLINA PEÓN y TOÑO LÓPEZ… Excelente el desayuno de los viernes en compañía de WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, TAVO SOUSA ESCAMILLA y SANTIAGO CORTINA, faltó esta vez RAYMUNDO LUNA, la pasamos muy bien en La Parroquia de ANGELITO… Saludos al abogado GUSTAVO PAYAN… El TUCÁN muy calladito, no se ha dejado ver… Reaparece en los CHOCHOLAZOS CÉSAR el tiburón RAMÍREZ con su prima XÓCHITL TRESS… Saludos a GABRIEL BRAVO y GABY GÁNDARA, felices con su relación… CRISTINA VIVES IÑIGUEZ una soberana del Carnaval muy vistosa en 1978… Saludos a JEANETTE GÁNDARA, también ex soberana de nuestro carnaval en 1979… BELEM LAJUD ÁLVAREZ, una lindura encantadora…VALERIA CALVO guapísima y emprendedora… RAÚL USLA, el hombre fuerte de CFE en esta región… Viene el día del EJÉRCITO MEXICANO… Se cumplieron 104 años de la promulgación de nuestra constitución de los Estados Unidos mexicanos este pasado 5 de febrero… Felicitaciones para ANABEL GIL RULLÁN y familia por la llegada de su bebé… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…