Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El AMÉRICA van viento en popa y hoy se enfrentarán al equipo de SANTOS LAGUNA… Un gustazo convivir en Deli Deli con RODOLFO REUS y mi querida GORDITA AHUED MALPICA, comimos delicioso y disfrutamos de unos puros Hoja Real, estuvieron presentes TOÑO MARTÍNEZ, siempre un buen anfitrión; JUAN JOSÉ SIERRA, vicepresidente nacional de COPARMEX; el cordobés DANIEL DELGADO, la pasamos de maravilla; ILEANA LEDESMA lucía espectacular, ya recuperándose del regreso a Canadá de su hermano ROCCO; les recomiendo el arroz negro… Tres abogadas excelentes son SCARLETT DRAGO, enamorada de su galán ALDO LARRAGA; IRASEMA FLORES DE GARCÍA, saludos a su esposo TOÑO, así como la futura desposada CONY PIANA, se casará este 2021 con su galanazo LUIS MELGOZA… En el restaurante El Río de la Plata todo marcha de diez, saludos para todo el Staff que nos atienden muy bien, excelentes bufett’s… LAURA MOJICA le encanta comer ahí… Pendiente comida CHOCHOLERA con MARILÚ ACEVEDO, siempre activa en el ejercicio y en su centro de maquillaje CRISTINA CUÉLLAR… DANI NOGUEZ se olvidó de los jarochos, como ya no tiene relación con esta zona conurbada, cuando baja de la CDMX solo va a Medellín a ver a sus padres, ahí se nota que lo que un día fue no será, en fin, nosotros siempre la tendremos en un lugar preponderante de nuestro corazón… La Gran Dictadura excelentes cortes de carnes… JEAN PIERRE y PALOMA CAMPILLO DE PAGESY, un joven y feliz matrimonio, saludos para PALOMA GONZÁLEZ… Hay un restaurante que se quejaron amigos míos de lo mal que les fue con las bebidas que tomaron hace unos días, el daño fue bastante grave; al otro día mega cruda les dio y comentaron que les dieron adulterado por que fue a los tres que esa tarde noche asistieron y, posteriormente, amigos allegados a los propietarios del restaurante, me dijeron que la comida estaba muy mal; está cañón que en esta época de pandemia, que de por si casi no sale gente, estén dando ese servicio, no pongo el nombre del restaurante por obvias razones, pero creo que deben de preocuparse por este tipo de situaciones… Bonita pareja es MAX RODRÍGUEZ BARROSO y ANA LORENA RUIZ ZURITA, heredera de TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, matrimonio muy querido en VERACRUZ… Impresionante comidón organizó PANKY GARCÍA y aprovechó para cortar el listón inaugural del mural que tiene en el salón de eventos especiales de El Llagar VERÁCRUZ, a ritmo de una gaita Asturiana; PANKY hasta bailó el PERICOTE, comimos exquisito, un gustazo convivir con RICARDO MOREIRA, nos dio a probar un orujo delicioso; CÉSAR VENTA en primera fila, así como PEPE RIVERO y el PATO AGUSTIN RUIZ THEUREL, todos disfrutamos de un verdadero banquete; BETO SAN MARTÍN comió como por tres, así como MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA y CAHUE, PEPE SÁNCHEZ MABARAK asistió, así como su primo político MEMO PERNAS, JUANITO HOYOS con su sobrino EUSEBIO SALCES, está muy chambeador en las licorerías POLO HOYOS y comentó que muy pronto estará el mural de la curva de El Llagar; DON ELIGIO CAMIÑA siempre atento; TAVO RUIZ muy contento con las alianzas alcanzadas rumbo a la alcaldía alvaradeña, JESÚS REDONDO y PATRISCO presentes también, en general un exitazo; se respetó la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos constante… MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, una excelente tenista, sus papis el DR. FERNANDO MORÁN HUERDO y VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN están muy orgullosos…

La mejor comida libanesa está en Kebagrill ubicada en Plaza Sol, reservaciones al 2293087986, por cierto me enteré que abrirán un restaurante en la Riviera veracruzana tipo mediterráneo y libanes, será un exitazo, dejen investigo bien y se les comento… ANA KAREN RODRÍGUEZ ORTIZ guapísima, saludos a sus padres ALEJO y LOLY ORTIZ DE RODRÍGUEZ… Saliendo de casa rumbo a la chamba me he encontrado caminando a FERNADO y ROSALÍA TAVIZÓN DE RODRÍGUEZ… CECY CRODA, chica del centro de la entidad veracruzana… Definitivamente no habrá Carnaval, la PANDEMIA no cede, los contagios cada día son más numerosos, algunos con faltales consecuencias; en Brasil ya se suspendieron, hablando de Juegos Olímpicos MIAMI alzó la mano si Japón no llegara a realizarlos este año… Estamos a una semana del SUPER BOWL, duelazo entre los bucaneros de TAMPA BAY y los campeones actuales los jefes de KANSAS CITY, lo estaremos viendo en casa de OSCAR GONZÁLEZ… VANIA PEREDA, belleza juvenil… Tres galanes cotizados son ENRIQUE y EDER GÓMEZ ÁLVAREZ, así como MARCELINO GUTIÉRREZ BELTRAMI, solo se dejan ver en los grandes eventos… Un sin número de candidatos a ocupar un espacio político en este 2021 han surgido por todos lados, hasta de las pichanchas brotan y la verdad vamos de mal en peor, cualquiera de la noche a la mañana quiere ser aspirante a un cargo público; el ciudadano no se quejaría si los que van a contender fueran gente preparada, ahora bien la ley es clara y permite al ciudadano votar y ser votado, entonces hay que ser cuidadosos en estas elecciones del 2021, porque en el 2022 habrá revocación de mandato, vienen años difíciles para nuestro MÉXICO… Un gustazo hablar con el senador DANTE DELGADO RANNAURO, sigue recuperándose del COVID-19, afortunadamente saliendo satisfactoriamente… Aprovecho para saludar al periodista HUGO GALLARDO SAN GABRIEL, también ya en casa recuperándose de esta terrible enfermedad… ATLÉTICO VERACRUZ, los famosos piratas de ANA MARÍA MACIAS, hoy por el título de la liga de balompié mexicano, el juego será por la tarde en OAXACA contra los CHAPULINEROS, van con ventaja de 2 goles es casi casi que serán CAMPEONES, y por primera vez una presidenta de un equipo podría ser CAMPEONA de un equipo de primera división … Amigas inseparables son ELBA UNANUE GIL y PAMELA AUDIRAC… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… GELY BARUSTIETA, su belleza es espectacular, luce fenomenal… OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES un feliz matrimonio, su heredera ELAN encantadora y creciendo; OMAR está muy contento por la alianza con perfumes LE FRANCE, muy pronto la inauguración en Plaza ANDAMAR… CARLOS y GILDA CELIS DE VENTA felices con su nieta AMAIA NACHÓN VENTA… Novillero Grill un exitazo los famosos tacos ANGUS de costa verde… Planchadisimo excelente servicio en el cuidado de su ropa el lavado y planchado… CARLOS GÓMEZ MALPICA felizmente casado con VANESA VICENTE DE GÓMEZ, saludos para DON JOSÉ LUIS y ADRIANA MALPICA DE GÓMEZ… Los Puros HOJA REAL en Deli Deli y en El Llagar, pídalos así… CLAUDIO y FABIOLA RAYA DE ROMERO enamoradísimos… La flota CHOCHOLERA de amigos tanto lasallistas, Colón y de toda la vida, apanicados con la pandemia, ya se cancelaron las comidas y en otros casos no se han intentado hacer, afortunadamente todos bien de salud y creo así continuaremos, hay que seguirse cuidándonos… Un saludo para la DRA. LAURA GALLARDO de THE VITAMIN CENTER, más adelante les tendré todos los CHOCHOLAZOS de cómo me fue… Va nuestro pésame para las familias DE ABIEGA DEL VAL y DEL VAL MARTÍN por el fallecimiento de nuestra querida amiga ANA MARY DEL VAL MARTÍN DE ABIEGA, una señora joven de 42 años que conocí de toda la vida, hija de excelentes amigos ya finados, DON JAIME y DOÑA MERCEDES MARTÍN DE DEL VAL, y hermana de muy queridos amigos JAIME, ENRIQUE, MERCEDES, MARILY, RODRIGO y JOSÉ ANTONIO DEL VAL MARTÍN, las condolencias se hacen extensivas a JUAN IGNACIO DE ABIEGA, así como a sus herederos ITZIAR y JOSÉ PABLO DE ABIEGA DEL VAL, descanse en paz ANA MARY…

Comí con LUIS MELLADO, se registró como candidato a la alcaldía de MEDELLÍN por la alianza MORENA, PT y VERDE, conozco a LUIS y les puedo adelantar que será un presidente que ayude al progreso de MEDELLÍN, un municipio que está creciendo, creo hay otros candidatos que quieren treparse al tren para llegar a buen puerto, pero para nada, solo son oportunistas algunos y otros están más tatemados que nada; LUIS MELLADO es la mejor opción y es bien visto por los dirigentes de los partidos que van en alianza, en las encuestas sale arriba en las preferencia de los ciudadanos… Estuve con mis amigos de aceitera española, saludos a PEDRO ROMERO, así como DANY ORTIZ, la pasamos de maravilla con OSCAR y DEMETRIO, así como varios empleados de esta gran empresa… JUANITO HOYOS súper activo, así como BETO SAN MARTÍN, trabajando al 100% en lo que será Mamá Gallina zona norte; estuvo el soltero más cotizado de esta zona y alrededores, así como de Galicia, muy atento con la Lic. ADRIANA ABDELJALEK luce espectacular, es la encargada del registro civil de Medellín; BETO hasta el carro la acompañó, es la tercera vez consecutiva que se les ve juntos, a los dos se les notaba la felicidad; PANCHO REQUEJO GUTIÉRREZ solo miraba asombrado lo sucedido… Saludos a MANOLÍN LÓPEZ PARDÁVILA, gracias por sus atenciones, se hacen extensivos los saludos a su esposa BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ, un feliz matrimonio… Increíble lo sucedido el jueves pasado en Xalapa en el congreso del estado, los diputados con mayoría MORENA, reeligieron en la CEDH a su titular, perdiéndose una gran oportunidad de tener en ese organismo a un representante de la categoría del LIC. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, abogado y notario público número 1 con intachable trayectoria en el servicio público veracruzano, qué lástima que no haya transparencia en este tipo de selección en donde la titular repite en el cargo como si no hubiera VERACRUZANOS capaces y preparados de realizar esta importante labor, seguiremos siendo un estado de tercer mundo, la pregunta que el pueblo nos hacemos ¿es realmente lo que nos merecemos?, ahí se los dejó de tarea… Muy festejada MARIÁN ALMEIDA ARIAS… Los cumpleañeros de hoy son LAURA GARRIDO, CLOEE DE CASTAÑON, JIMMY FLORES, SURY ROJAS, ELIZABETH GROSSO, ADRIANA HOMS, ARIDAI GALINDO CASANOVA y MARYFER BRAVO; mañana ANGY DE SOUSA, ROSALIA LÓPEZ, MAYALI CRUZ y RICARDO CUE ECHEVERRÍA; el martes IVÁN ALEMAN, FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA, BEATRIZ SANSORES DE LAGUNES, el diseñador ENRIQUE BARRIOS, LUCERO GRAHAM, MARGARITA RUIZ FALCÓN, JULIÁN CAMACHO, MIGUEL GARCÍA, PATY RODRÍGUEZ, WENDY MORA, TERE ZUCOLOTTO, SUSANA GUZMÁN, ARIADNA AGUILERA, ERNESTO LARA, ANGIE USCANGA y VERÓNICA OCAÑA, muchas felicidades…

Ya viene el cumple de ALÍCIA VAILLARD THEUREL DE BANDERAS, habrá pachanga familiar en casa de mi compañera de estudios… Un gustazo saludar en la parroquia al diputado federal RICARDO EXSOME ZAPATA va de candidato por MORENA en el puerto, sin dudarlo es el alcalde que necesita esta región, y FERNANDO ARTEAGA APONTE va por la diputación local… REYNALDO BERNARDÍ, conocí una chica muy linda que lo dejó casi mudo, ahí se los dejo de tarea… Saludos a CIRILO VÁZQUEZ PARISI… Este martes 2 de febrero se estrenará en NETFLIX la película católica de la virgen de san JUAN de los LAGOS (cuatro siglos de Milagros), una historia sensacional y con gran mensaje… Saludos a ALE CAGIGAS, RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN realizando un buen papel a nivel estatal, el veracruzano sabe trabajar y está aportando su granito de arena para el avance en infraestructura de VERACRUZ, saludos a su esposa ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ… TITO BARQUÍN siempre aportando datos interesantes a los medios de comunicación, el debería estar al frente del área turista veracruzana, el gobierno estatal debería seleccionar en cada área gente capaz que ayude y aporte con sus conocimientos al progreso y la grandeza de VERACRUZ… Felicidades para MON y KAREN CESIN DE DAGDUG por el nacimiento de GUADALUPE CESIN DAGDUG… Un añito cumplió ISABELLA KAYSER MELGAR y lo festejó en familia en compañía de sus papis FALLO y RACHEL MELGAR DE KAYSER, con ellos MIRANDA KAYSER MELGAR, así como su ABUE LOLIS VIVES DE KAYSER… Siguen con éxito los desayunos de los viernes, saludos al LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ, tuvo falta, así como el CP. RAYMUNDO LUNA, solo asistimos el contador SANTIAGO CORTINA y TAVO SOUSA, excelente convivencia que como dice WILLY es una terapia sensacional, saludos al contador MARIO DÍAZ ÁLVAREZ… SÚPER ENDEUDADOS con 2,000 millones de pesos a pagar en 20 años el gobierno de CUITLÁHUAC, todo esto avalado y aprobado por los diputados… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…