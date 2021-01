Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID le ganó un equipo desconocido de España de la segunda división, la crisis está fuerte en el equipo merengue… La toma de posesión de JON BIDEN todo un acontecimiento internacional y muy buenas noticias para MÉXICO y el mundo, sus primeras acciones fueron muy importantes, regresan a muchas instancias y organizaciones que TRUMP nada más no le interesaban, por cierto ni lo mencionaron en la toma de protesta en donde como invitadas estuvieron JENNIFER LÓPEZ y LADY GAGA, así como los ex presidentes GEORGE BUSH, BILL CLINTON, BARAK OBAMA y JIMY CARTER, fiesta republicana en los EU, un cambio de poderes muy diferente por la pandemia, todos la seguimos a través de la TV, más de 25 mil soldados resguardaron el Capitolio por cualquier motivo; afortunadamente todo salió como mandan los cánones en el país más poderoso de la tierra; la verdad no extrañamos a TRUMP que se fue por la puerta de atrás, su muro ya fue cancelado en la frontera con MÉXICO… KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, soberana de nuestro Carnaval guapísima, se ha extendido su reinado por el COVID -19 y como vemos la situación, creemos que no habrá este año, el rebrote por las fiestas decembrinas ha sido muy grave, inclusive están suspendidos los bailes del centro histórico, Independencia Peatonal hasta nuevo aviso, en nuestro estado y en esta zona conurbada íbamos muy bien, inclusive estábamos en semáforo VERDE, pero diciembre le dio en la torre… Felices recién casados JEAN PIERRE y PALOMA CAMPILLO DE PAGESY, hoy están presentes…

Kerem Happuc Juárez Sánchez, (soberana del Carnaval)…

Jean Pierre y Paloma Campillo de Pagesy, (recién casados)…

Yuriana Dorantes, (comunicadora)…

Martha Briano, (emprendedora)…

YURIANA DORANTES, comunicadora encantadora, cada vez más guapa, por ahora en EXA FM y es muy querida en esta región…De las parejas que se destacan en el jet set internacional la forman MARIANA OTERO y ALEX BASTERI, están enamoradísimos… La mejor comida libanesa está en Kebagrill en Plaza Sol, reservaciones al 2293087986… ALEJO RODRÍGUEZ y MARIANA BUJAIDAR feliz noviazgo… Saludos para DON ALEJO y LOLIS ORTIZ DE RODRÍGUEZ… Este 2 de febrero la comida con la flota CHOCHOLERA, festejaremos también a la Virgen de la CANDELARIA… PEPE y DANIELA DÍAZ DE HERNÁNDEZ disfrutando a lo grande su matrimonio, saludos a sus papis… Un gustazo saludar en El Llagar a ROLANDO REYES KURI, CP. ENRIQUE CHÁZARO MABARAK y FERNADO GÓMEZ MALPICA, se la pasaron de lujo… También en comida de trabajo y familiar el famoso JOE COS MALPICA con su pariente CARLOS GÓMEZ MALPICA… La espectacular MARTHA LETICIA SUÁREZ BRIANO la vemos súper activa en las redes sociales, está en MÉXICO y en este puerto jarocho, fue reina de la belleza veracruzana en el 2017… MARIANA OSORIO muy linda, tenemos rato de no verla… La comida en el restaurante El Río de la Plata exquisita, está juntito al Rivoli… FLORENCIA ARANO espectacular belleza, está radicando en Monterrey, muy enamorada de su galanazo… Por Tlacotalpan, en reunión familiar, se dejaron ver ELENA, CRISTINA y MARGARITA MEDINA, disfrutaron de la belleza y los atardeceres del Río de las Mariposas… Un saludo para OMAR MORALES BAQUEIRO, estuve en su casa disfrutando un jaibolito de esos de 21 años de añejamiento, creo que era el famoso BUCHANAS RED SEAL, saludos a su esposa GABY, así como a su heredera ELAN… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, continúa realizando labores importantes que le engrandecen su acervo cultural, una joven talentosa, inteligente y educada… JESÚS MUÑOZ DE COTE SAMPIERY enamoradísimo de PAULETTE PRESTAMO, su boda en este año 2021… XIMENA RODRÍGUEZ GÓMEZ muy festejada por su cumpleaños, la heredera del escritor MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, una chica encantadora…

Mariana Osorio, (siempre alegre)…

Florencia Arano, (encantadora)…

Cristina, Elena y Margarita Medina, (hermanas)…

Les recuerdo mi correo electrónico na[email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… En el 2009, la soberana de nuestra máxima fiesta fue MINERVA FREYRE… Carranza Prime en el gusto de los jarochos… Perfumerías Le FRANCE anunció próximamente la apertura en plaza Andamar… Ayer tuve vinito y cenita con PAUL PIMENTEL y PERITA GONZÁLEZ de PIMENTEL en La Vinata… JUANITO HOYOS súper chambeador, recordamos con cariño a su papi DON POLO HOYOS CALLEJA, saludos a MALENA BARRÍA DE HOYOS y VICKY DE HOYOS, sus herederos unos jóvenes triunfadores, besos a CARLA y MARISOL, abrazos a POLO… DON ELIGIO CAMIÑA siempre en los grandes CHOCHOLAZOS, pasado mañana habrá comidón con la flota de los martes… Muy festejada por su cumpleaños KIKIS AJA OTEGUI DE QUIJANO, la primera felicitación fue de su esposo TOÑO QUIJANO, saludos a TOÑITO y a sus abues DON BENJAMÍN y MARISOL OTEGUI DE AJA… Comida con la familia para mi sobrino BETITO VILLARELLO AHUED, todo delicioso, gracias a DOÑA MARY; el festejado recibió felicitaciones de su abue mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, así como de sus papis BETO VILLARELLO y mi querida GORDITA AHUED MALPICA, estuvimos en compañía de la familia; por la tarde hubo reunión con sus amigos más allegados, la encargada del arreglo fue su hermana la BEBA VILLARELLO AHUED, está bellísima, la auxiliaron KARI y SALME VICTORIA CARLO AHUED, ANDREA ROJAS estuvo presente, la pasamos de maravilla, saludos para los hermanos JUAN EDMUNDO y JORGE EMILIO DAGDUG AHUED, se extrañó a la bella MARÍA EMILIA DAGDUG AHUED, presente también y muy consentido por su novia estuvo FERNADO HIDALGO REQUEJO… Los cumpleañeros de hoy ARTURO CORTÉS FERNANDEZ, MARILYN GILABERT VIADES, un gustazo saludarla en compañía de su galanazo RAMONIN ABASCAL; ARIADNA LOYOLA, TANIA COBOS LIMA, su primer cumpleaños como esposa; mañana lunes ENRIQUE RIVAS CASTILLO, saludos a su esposa MARILÚ CORONEL, YARELY REYES, NARA BERGER, FERNANDO HIDALGO REQUEJO, su novia KARI CARLO le tiene preparadas muchas sorpresas; SALVADOR RODRÍGUEZ, BLANCA CASTELLANOS, ELVIRA ALAFITA, YUDITH CARRASCO CHIRINOS, MIGUEL MARTÍNEZ PLATAS, LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA, CHARO DÍAZ VEGA, QUINTÍN BENÍTEZ RIVERA, lo festejará en el restaurante Los Limones de Tihuatlán; y MAGIE OROZCO; el martes lo cumplirán JESÚS PEDREIRA, las felicitaciones van hasta ORDES, en la madre patria; SILVIA CANSECO, CITLALI PÉREZ, ÁNGELES GARCÍA, BERENICE HERRERA, LIZZ DORIA, LITZZY SOLIS, ROMÁN ACEVEDO GIORGANA y JOSÉ URRETA RUIZ, a todos muchas felicidades… Ya vienen los cumpleaños de LUPITA ABASCAL CASTRO y ADRIANA GIL MAROÑO… Un gustazo saludar a SAMY HAYEK… EMILIO VEGA RUEDA nos platicó un proyecto sensacional que ya está trabajando, en su momento lo daremos a conocer…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (reina de belleza)…

Jesús Muñoz De Cote Sampiery y Paulette Préstamo, (próxima boda)…

Ximena Rodríguez Gómez, (feliz cumpleaños)…

Minerva Freyre, (Reina del Carnaval 2009)…

Se rompió récord el pasado jueves con 1803 fallecimientos por COVID -19 a nivel nacional, increíble cómo en nuestro país no se ha tomado conciencia de que este VIRUS es real, la situación está bastante grave, por lo pronto no habrá JUEGOS OLÍMPICOS que estaban programados para el año pasado 2020 en Japón, se re programaron para julio del 2021; los próximos serán en PARIS 2024, LOS ANGELES 2028 y JAPÓN los hará en 2032… En BRASIL ya se canceló el CARNAVAL y lo mismo pasará en VERACRUZ, no habrá este año nuestra máxima fiesta… XÓCHITL TRESS anduvo de fiesta por Tlacotalpan… MIRIAM CARBALLO cada vez más bella… REBECA ARÉVALO REVA nos comentó la próxima apertura de Las Anitas Xalapa… Mañana parte rumbo a CANADÁ ROCCO LEDESMA, hermano de ILEANA, saludos a sus papis… TITO BARQUÍN GORNÉS ahora me salió escritor, realizó excelente reportaje sobre el MARIACHI… PEPE y ALEJANDRA RAMOS DE RIVERO un feliz matrimonio disfrutando de la cuesta de enero… Se acerca el festejo de la Virgen de la CANDELARIA, todo será en forma virtual… Una verdadera terapia CHOCHOLERA es la que vivimos los viernes en el café de ANGELITO, el de los 200 años, TAVO SOUSA, WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, RAYMUNDO LUNA y el CP. SANTIAGO CORTINA, casi casi componemos al mundo… MARIANA OTERO, novia de ALEX BASTERI, están enamoradísimos, saludos a ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, su heredera MIA ya quiere regresar a los tacos de Novillero Grill… Gracias a Planchadísimo, muy buen servicio a domicilio de lavado y planchado, todo excelente, llámelos al 2292127516… KRYSTEL ESCALANTE excelente publirrelacionista… JOSÉ ANTONIO MENDOZA GARCÍA fue reelegido como presidente de la CANACO para el periodo 2021 – 2022… Muchas felicidades para JOSÉ y DIANA VELÁZQUEZ DE REDONDO, cumplieron 10 años de matrimonio… El ATLÉTICO SAN LUIS, uno de los equipos más malos de la LIGA MX, goleó y humilló a unas CHIVAS rayadas de GUADALAJARA 3 a 1, el famoso rebaño sagrado mal y de malas como el CRUZ AZUL… MANOLO y ALINA FERNÁNDEZ DE SANTA PAULA un feliz matrimonio, saludo a GALA, muy amiga de mi ahijada API GUEVARA y AITANA UNANUE… 7 de febrero el Súper BOWL 2021, le voy a BUCANEROS de TAMPA BAY que hoy juegan contra BÚFALO BILLS, y en la otra conferencia los EMPACADORES de GREEN BAY se enfrentarán a los campeones los JEFES de KANSAS CITY… LAURA MOJICA encantadora muy amiga de la cordobesa MARILÚ ACEVEDO… Saludos para el internacional CONRADO CORTES MORA, nos preguntan por el famoso CHUPÓN de El Gaucho, tiene rato de no ir por ahí… Al que me encuentro muy seguido haciendo ejercicio es a MARCO ANTONIO BOBADILLA, preguntó por la salud de HUGO GALLARDO y afortunadamente va muy bien… THALIA ARVIDE OROPEZA, guapísima, gustazo saludarla en La Parroquia… Saludos a VALENTÍN RUIZ ANITÚA… Pregunten por los Puros HOJA REAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…