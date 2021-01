Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS Está haciendo frío muy inusual, hay que mantenerse abrigado, las enfermedades están a la orden del día, y también hay que seguir cuidándose del COVID-19, no bajemos la guardia… Un gustazo saludar a MARÍA ANDREA MACÍAS AZUARA DE TOLEDO, sus herederos creciendo, NOAH y ELAH, están por la pandemia viviendo en una playa del Océano Pacífico en familia, prometió estar en VERACRUZ… Una de las bellezas veracruzanas que se destacan en el jet set es CAROLINA BALDERAS PÉREZ, más guapa que nunca… Un placer de la gastronomía es disfrutar del restaurante Río de la Plata, todo delicioso y excelente atención… JACQUELINE FONSECA CASTELLANOS, doctora en derecho, engalanando este CHOCHOLAZO, saludos a sus padres y familiares, su hermana ADRIANA muy activa en las redes sociales… Comer en Kebagrill es toda una experiencia libanesa, está en Plaza Sol, la calidad en sus alimentos y la atención son excelentes, la presencia de sus propietarios le dan un toque muy especial, reservaciones al 2293087986… Saludos para ALEJO RODRÍGUEZ y MARIANA BUJAIDAR, muy pronto nos darán una sorpresa… Planchadísimo excelentes ofertas para lavar y planchar tu ropa, llámalos, ellos van, 2292127516…. De las jóvenes que se destacan por su belleza y talento es ISABELLA FIGUEROA, está triunfando en la CDMX… ANA PUENTE muy trabajadora, excelente amiga de NADIA PIANA DE MALDONADO, esposa del joven político porteño ÁNGEL MALDONADO, su heredera ANTONELLA está preciosa…

Ya nos confirmó COCO RETOLAZA ULLOA que ella ganó el estatal de NB VERACRUZ 1995 y en 1996 gana el certamen la Reina de la Costa Maya, fue la primera veracruzana en ganar un concurso internacional… Mariscos El Bayo, excelente servicio, disfruto de exquisitos vuelve a la vida; MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA siempre pendientes… LAURA MOJICA una joven muy guapa, preparándose para llegar muy lejos… Saludos a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL en Le France todo marcha bien, los perfumes de marca más baratos del mercado, un regalo ideal para este 14 de febrero… XÓCHITL TRESS muy deportista, luce cuerpazo escultural y se declaró lista para lo que viene… MARINKA ABUD DE GONZÁLEZ festejó su cumpleaños en compañía de su familia y seres queridos, en la foto con TERE FRANYUTTI LAMOTHE… REYNALDO BERNARDÍ MANICA de los solteros más cotizados del Estado, por ahora dedicado en tiempo completo a sus negocios privados, estuvo por este puerto en comida de negocios; su primo LUIS BERNARDI nos dará en estos días una sorpresa… Desde Miami se reportaron ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, con ellos MÍA ÁLVAREZ, después volaron al paradisíaco CANCÚN… También RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO DE REUS vacacionando en Cancún con sus herederos, su esposo, el abogado RODOLFO REUS MEDINA, muy chambeador en el centro de la entidad veracruzana… La flota CHOCHOLERA de El Llagar es ya como una fraternidad, todos nos llevamos muy bien y el día de hoy están presentes algunos, saludos a JOE COS MALPICA, es un buen platicador con el PANCHO REQUEJO y MANOLO LÓPEZ PARDAVILA, saludos a HUMBERTO RIVERA… CARLOS y MARGARITA CIENFUEGOS DE VILLAVERDE, con ellos su heredera ARANTXA VILLAVERDE CIENFUEGOS, muy amigos de MICHELLE EVANS… Muy felicitado SERGIO PAZOS NAVARRETE, siempre a su lado su esposa GISSEL ARELLANO DE PAZOS y sus herederos SERGIO, DIEGO y MATEO PAZOS ARELLANO…

ALEJANDRO y ERIKA SANTANDER DE RIVERA un feliz matrimonio disfrutando de los eventos sociales y culturales, hoy presentes con sus herederos FERNANDA, PAULINA y LUIS ALEJANDRO RIVERA… Va nuestro pésame para la familia del padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA, párroco de nuestra Catedral y vocero oficial de la diócesis de Veracruz, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, lo recordamos con mucho cariño cuando fue párroco en la iglesia San Pedro y San Pablo, un sacerdote que se ganó el cariño y el respeto de los feligreses, un presbítero muy querido en la diócesis, ayudó e impulsó muchísimo la restauración de nuestra Catedral, un padre alegre, inteligente, carismático y respetuoso, descanse en paz el padre VÍCTOR… Los cumpleañeros de hoy son TOÑO VÁZQUEZ, usted lo recuerda como el jefe de la Policía intermunicipal en esta zona; TERE VARGAS DE LA FUENTE DE DESCHAMPS, ANA KAREN CARSOLIO, OMAR OLMEDO, MARIO DELFÍN VÁZQUEZ, LALO AUBRY y ANGÉLICA ZAVALA; mañana lunes VALERIA MUÑOZ VIVES, MIGUEL MORA, MANUEL CASTELÁN, JANNETH VIVANCO, KAREN BRAVO, LIZBETH SANTOS, RAFAEL RUEDA, JENNY CARRE, JUAN FRANCISCO HUESCA, MARIELA MARIZ y BETINA GIULIODORI; pasado mañana MARIO CORTÉS, CLAUDET PALOMBA, el barítono ALEJANDRO LARRAGA SCHLESKE, PAOLA SIERRA CHEDRAUI y lo cumpliría nuestra amigo JOSUE REYES, a todos muchas felicidades… MIRIAM CARBALLO guapísima y una de las influencers más destacada de esta región, posee belleza espectacular… Comimos en Fausto restaurante… Saludos de recuperación para el DR. CÉSAR CALZADA ARAMBURO, destacado oftalmólogo… MARIANA GONZÁLEZ VALLE se destaca en el jet set veracruzano… GERARDO ROSETE GONZÁLEZ feliz y enamorado de su esposa JANETH NAYEN DE ROSETE, destacada Chef veracruzana… KATYA ORTIZ muy chambeadora… El diputado local JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL lo vemos muy movido, con deseos de servir al pueblo boqueño, su trabajo en 6 años como diputado local habla bien de él, como una persona responsable con vocación de servicio, saludos a su esposa MELINA y a su heredera AITANA UNANUE ROBERT…. LADY GAGA y JENNIFER LÓPEZ cantarán en la toma de posesión de JOE BIDEN en la cual no estará presente DONALD TRUMP… Se filtró fotografía en donde el gober CUITLáHUAC GARCÍA estaba siendo vacunado antes que nadie, es válido ya que es la máxima autoridad estatal y tiene contacto con mucha gente… ANDRES DÍAZ BARQUÍN muy felicitado por su cumpleaños… VICTORIA REBOLLEDO LAGUNES muy festejada por cortar una hoja más del almanaque… Felicidades al nuevo presidente de COPARMEX nacional JOSÉ MEDINA MORA, tomó posesión hace unos días, y un veracruzano, JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ está muy pegado a él…

Cené en la taquería Novillero en Costa Verde, ricos los taquitos, me encantaron los de picaña, todos deliciosos y pídalos con salsa novillero… MOICHIC renta de vestidos, incluye aretes, bolsa, chalina, tintorería y ajustes, estará patrocinando el certamen MxU VERACRUZ… Saludos a NAHIM JORGE CAZARÍN, con su Tacorrro todo marcha muy bien… Saludos hasta el norte de la entidad veracruzana para QUINTÍN BENÍTEZ, metido de lleno en la política, sin dudarlo llegará a ser alcalde de TIHUATLAN… Los Puros HOJA REAL ya están en Deli Deli, fúmelos ahí en su salón del puro… JAVIER PERABELES con todo en el TRES99… Nuestro obispo de la diócesis de Veracruz, CARLOS BRISEÑO ARCH consternado con el fallecimiento del padre VÍCTOR, párroco de Catedral… La policía de Boca del Río trabajando muy bien… Este pasado viernes desayunamos en La Parroquia de ANGELITO en compañía de TAVO SOUSA y WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, por cierto un gran acierto de los abogados veracruzanos en proponer al LIC. SOUSA ESCAMILLA como encargado del despacho de la CEDH, haría sin dudarlo un gran papel, lo avala su trayectoria en los diferentes puestos que ha ocupado, ayer en Xalapa entregó toda su documentación para ser candidato oficial, la ciudadanía veracruzana y los líderes de opinión lo avalan; también llegaron al desayuno los contadores SANTIAGO CORTINA y RAYMUNDO LUNA, un gustazo saludar a ANDRÉS ESCALERA de protección civil en Boca, estaba con amigo de Querétaro que abrirá un local Búfalo Bill, también por ahí OMAR ALEMÁN CHANG, estaba con RAFAEL ABREU, me comentó el director de la revista Líder que tendremos comida en esta semana que se avecina; el LIC. JESÚS SOTO presente, así como NINO BAXIN, estaba desayunando con periodistas, por ahí OSCAR PEDRO, JORGE MALPICA, TITO BARQUÍN; un saludo especial para CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, distinguida dama veracruzana… 2 de febrero la comida CHOCHOLERA de la flota, ahí estaremos Dios mediante… Saludos a MARTÍN ZAMORA, su cine al aire libre ya está funcionando allá en la Riviera Veracruzana… Slim Médica excelente servicio… Feliz cumpleaños para TRIANA PADILLA BALLESTER, su papi FERNANDO PADILLA FARFÁN muy contento… El REAL MADRID mal y de malas, el atlético de BILBAO le gana 2 a 1 y lo elimina de la SÚPER COPA DEL REY… NACIÓ FABIANA, la heredera de FLAVIO y MARISOL BARQUÍN DE HERNÁNDEZ, las más felices las abuelas CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ e INGRID GIORGANA LOAEZA… Saludos a CAROLINA OCAMPO HEIGMAIER, está en su residencia particular guardando reposo por órdenes médicas, pronta recuperación, así como JAIME GUTIÉRREZ… BLANCA OROPESA bellísima abogada, muy amiga de GLADYS DE LOURDES PÉREZ MALDONADO… El general de división SALVADOR CIENFUEGOS, ex secretario de la defensa nacional, ha quedado absuelto de los delitos que se le imputaban, así lo declaró la FGR… USA quedó muy mal parado… TRUMP con un pie en la calle… Felicidades para VALERIA CALVO, cumplió ya dos años su B3 STUDIO… Los Puros HOJA REAL a la venta en El Llagar y Deli Deli… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…