Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID pasó por encima del BORUSIA, un equipo alemán que también estará en los cuartos de final de la champions, pero que la verdad no se le vio nada, BENZEMA con doblete fue el gran salvador del equipo merengue; por otro lado, CRISTIANO RONALDO muy superior a MESSI, en el partido en que la JUVE humilló al BARCELONA, goleándolo en su casa 3 a 0; viene el sorteo para definir los cuartos de final… Sigue con éxito el festival mundial de cine, hasta el 30 de diciembre, enhorabuena para el cineasta FABRIZIO PRADA, sin mucho apoyo ha logrado realizar importantes eventos… VALERIA ALFARO, de las veracruzanas que se destacan en el jet set, saludos a su tía MAGALY, odontóloga… La mejor comida libanesa en Kebagrill de Plaza Sol, reserve al 2293087986, realicé ahí sus posadas o cenas navideñas… RICARDO y CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS, feliz matrimonio, en la foto sus herederos ISABELLA, ELISA y RICARDO CUEVAS CAPITAINE, joven deportista con futuro en el fútbol… Todo marcha bien en El Jaibón de ANDAMAR, tiene vista espectacular… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA luciendo nuevo look, saludos a su familia… MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ cada vez más guapa y trabajadora, le mandamos un abrazo cariñoso a la reina de la belleza veracruzana… Bonita foto nos regalaron los esposos REGINO FRANCO REYES y PAMELA LÓPEZ DE ESCALERA DÍAZ DE FRANCO, están en compañía de su mascota… Saludos para MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, un feliz matrimonio, en Mariscos El Bayo todo muy bien, los mejores vuelve a la vida ahí los he comido… ANA DE LA REGUERA luce espectacular, es muy probable que pase fin de año por su ciudad natal, su mami la NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO la más feliz… El restaurante El Río de la Plata todo exquisito, juntito a la cevicheria de boca… SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, xalapeña preciosa…

Valeria Alfaro, (jarocha)…

Ricardo y Charito Capitaine de Cuevas con Ricardo, Isabella y Elisa Cuevas Capitaine, (familia)…

Marilú De La Fuente Rivera, (bellísima)…

Marilú Acevedo Domínguez, (cordobesa)…

JUAN REGUEIRO y MARIFER MORA un noviazgo que va viento en popa, sin dudarlo muy pronto escucharán campanas nupciales… Saludos a MAR REGUEIRO, muy amiga de XÓCHITL TRESS, guapísimas, esta última sigue festejando su cumpleaños… La Gran Dictadura, carnes deliciosas para todos los gustos… La mejor cena de fin de año será la que está ofreciendo el hotel Four Points By Sheraton boca del Río, se abrirán las puertas a las 20 horas, habrá cena show, descorche gratis (puedes llevar tu botella), menú para niños, barra de refrescos, menú de desvelados, la cena constará de 5 tiempos, cupo limitado, reserva al 2292761630, el año pasado fue un éxito y este no será la excepción… Feliz noviazgo lo forman TOÑO LASTRA FACES y CHRISTELLE THOMAS… BALTAZAR y FERNANDO PAZOS GÓMEZ visitaron EL DICTAMEN y pudieron constatar la historia que ha quedado plasmada en las páginas de este gran diario con 122 años de antigüedad, es el tercero más antiguo de Latinoamérica; fueron recibidos por nuestra directora general, Lic. BERTHA AHUED MALPICA, un saludo a mi madrina BERTHA, tendremos comida navideña como todos los años… Un saludo especial para la reina de Reinas ILEANA LEDESMA GUZMÁN, guapa y con muchos proyectos, saludos a su familia… Un saludo al periodista MIGUEL NOVOA, recibió disculpas del agente de tránsito que lo amenazó, la verdad un error lo puede cometer cualquiera y reconocerlo es importante y demuestra humildad en la persona… SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, xalapeña con mucho futuro en el modelaje… DENISSE CARAVEO HANSEN, originaria de Jalisco pero radicando en VERACRUZ… Bonita reunión decembrina tuvieron MARIMAR ACEVAL, GRACIELA COLLADO, AVI e ISA LÓPEZ, GABY GÁNDARA, ADILÚ BOLADO, PATY BARQUÍN, MARTHA CASTELLANOS y DENISE GRAHAM… Un éxito las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Catedral, gracias a PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL así como a BLANCA y REYNOLDS OROPESA, interpretaron lo mejor de su repertorio el grupo X3, presente apoyado por El Estribo del GHD, hubo mariachis, trío, el grupo jarocho ECOS de VILLA RICA, CARLOS SUPERNOVA y ALE CAPELLINI, gracias a TITO NORIEGA y RUSH también el TRESS 99, apoyó como todos los años, felicidades al padre VÍCTOR DÍAZ MENDOZA, párroco de Catedral por coordinar todo, así como a TERE MALPICA DE ESTANDÍA… Carranza Prime en el gusto de los veracruzanos… Hoy domingo comeremos y veremos la gran final del fútbol mexicano en El Estribo cantina del GHD con VÍCTOR USCANGA, ahí pagará apuesta DANY MARTÍN LOIS, los CHOCHOLAZOS van a estar buenos… Feliz matrimonio lo forman HUGO y MARU JIMÉNEZ DE MABARAK, saludos a sus herederos HUGO y EUGENIA MABARAK JIMÉNEZ…

Regino Franco Reyes y Pamela López de Escalera Díaz de Franco, (feliz matrimonio)…

Ana De La Reguera, (estará fin de año en Veracruz)…

Samantha Aguilar Alegre, (xalapeña)…

Denisse Caraveo Hansen, (tapatía)…

MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA consentida del CHOCHOL… Les recuerdo mi correo electrónico @[email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… PEDRO ROMERO, de Aceitera Española, feliz disfrutando los Puros HOJA REAL, saludos a DANY ORTIZ, ha progresado muchísimo en el dominó… JULIO ALCAZAR y su heredero el DR. JULIO ALCAZAR MARTÍNEZ casi listos para la apertura de su clínica hospital ambulatoria, no se pierden una sola cena de El Llagar, comí antier unas BOGAVANTES en compañía de ILEANA… MANOLÍN y BLANCA DE LÓPEZ PARDAVILA un feliz matrimonio, saludos a JORGE GARCÍA, JOE COS, PEPE RIVERO, JURGENS, PANCHO REQUEJO y RAFAEL DELGADO… TAVO RUIZ, ABEL VAQUEIRO y JESÚS REDONDO presentes, sin faltar CAHUE y el siempre positivo BETO SAN MARTÍN… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ siempre pendientes del CHOCHOL, saludos a MÍA, así como al abogado RODOLFO REUS, le realizó un regalo de primer nivel a su esposa RUCHY por sus primeros 50 años de vida… Los cumpleañeros de hoy son JESSICA LARA, ABRIL CORDOVA, CARLOTA NAMORADO, lo festejará por Puebla, y VIRUCHA RUIZ DE BRONCA; mañana lunes MARCO LAGUNES RUEDA, HÉCTOR PEÑAFIEL, DOMINGO ANGULO, FABIOLA PÉREZ LIMA, NATALIA RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS AGUILAR, ERIKA VALENTÍN, EDUARDO BRAVO, LUPITA IÑIGUEZ e ILSE PÉREZ; pasado mañana GUILLERMO ZUCOLOTTO, RAFAEL HAKIM URRETA, LUCIANO CONSTANTINO, MARCELINO GUTIÉRREZ BELTRAMI, las gemelas MARISOL y FABIOLA DE LA MIYAR, BLANCA LIMA, IRMA BECKER, ELADIO MOREIRA, JOSE REYES, RACHELA VARGAS y DANI ORLO, a todos muchas felicidades… Va nuestro pésame para la familia MORALES MORALES por el fallecimiento de nuestro amigo DON HIRAM MORALES MORALES, en especial a su hijo HIRAM MORALES y su sobrino DARIO MORALES, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en Paz DON HIRAM… Hoy la gran final del fútbol mexicano, el LEÓN recibe a los pumas de la UNAM, duelo de fieras el partido en CU empataron a 1… Gustazo saludar a MELINA ROBERT DE UNANUE con su heredera AITANA UNANUE ROBERT, está feliz con su mascota BENITO, saludos al Dip. JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL… BETO TEJEDA en los grandes CHOCHOLAZOS…

Marimar Aceval, Graciela Collado, Addy Bolado, Martha Castellanos, Gaby Gándara, Paty Barquín, Avi e Isa López con Denisse Graham, (veracruzanas)…

Nacho Gómez, Dr. Julio Alcazar, Cap. Julio Alcazar, Manolín López Pardavila, Jorge García, Jurgens y Joe Cos, (posada)…

Pedro Romero con sus puros Hoja Real (los mejores)…

SARAHIT FERNÁNDEZ BRAVO guapísima… FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA feliz matrimonio, saludos para EMILIO CUENCA ARIAS… Como todos los fines de semana desayunamos en La Parroquia de ANGELITO en compañía de TAVO SOUSA ESCAMILLA, el notario público número 1 del puerto, y WILLY GONZÁLEZ DÍAZ, excelente terapia con ambiente muy veracruzano… Cumplió años ABELARDO COELLO DE JESÚS y lo festejó allá por el caribe mexicano…. Estuve en Vinata con excelentes amigos como el ARQ. GUSTAVO MERCADILLO y SERGIO RAMÍREZ, con ellos EFRAÍN… CERES BETANCOURT guapísima… INDEPENDENCIA PEATONAL sigue con gran éxito… 11 años cumplió ELAN MORALES ELVIRA, heredera de OMAR y GABY, ahora si me la pasaron de humo, muchas felicidades… TIGRES vs RAYADAS en la final del futbol femenil mañana lunes… JAVIER AGUIRRE, nuevo entrenador de los RAYADOS del monterrey y se convierte en el director técnico mejor pagado del fútbol mexicano… Deliciosos los bogavantes que ofrece El Llagar, pídalos a la mantequilla y el ajo… Todo el mundo esperando la vacuna contra el COVID -19 y la verdad no es nada fácil hacer una vacuna, los que más saben de esto no auguran mucho éxito a la vacunación masiva; la vacuna, por la presión mundial, no ha sido comprobada al 100 %… CANELO vs SMITH este 19 de diciembre… SERGIO CHEKO PÉREZ cerrando fuerte en la fórmula uno, quedó entre los mejores del mundo… Muchas felicidades para DON JORGE TEJEDA, cumplió años y lo celebró en familia… GUSTAVO PAYAN presente en La Parroquia… JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, notario número 55 en VERACRUZ… Saludos a CONY PIANA, abogada y notario, está comprometida con su galanazo el abogado LUIS MELGOZA… Gracias a MAURICIO y MARISOL ÁGUILA DE MENÉNDEZ por el detalle navideño, saludos a su familia, el pequeño MAU creciendo… También PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO y MALY, muchas gracias por sus atenciones… MARISELA SANTOS ABASCAL guapísima odontóloga y enamorada de su galanazo belga JEREMY WEY, muy pronto habrá bodiux sin dudarlo… Los ROJOS del ÁGUILA en 2021 estarán de regreso al nido… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…