Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID mal y de malas, está pasando por uno de sus peores momentos, tanto en la liga como en la champions; ZINEDIN ZIDANE está sufriendo en serio, aunque hay final, si pasará a la siguiente ronda, la están haciendo de emoción; en la liga MX sin pena ni gloria las CHIVAS, no pudieron en su casa con el LEÓN que es el favorito para llevarse este torneo de guardianes 2020; ayer sin dudarlo pasaron sobre el Guadalajara; PUMAS y CRUZ AZUL hoy deciden su pase a la final, para mí la gran final LEÓN vs CRUZ AZUL… 90 años de la XEU, felicidades para la familia PAZOS GÓMEZ… Tremendo comidón de fin de año organizó PANKY GARCÍA, inaugurando el salón CHOCHOLERO de El Llagar, excelente convocatoria donde pudimos saludar a RICARDO MOREIRA, los hermanos JOSÉ MANUEL y ALBERTO CAMIÑA, CÉSAR VENTA, PEPE RIVERO, muy bailadores; JUANITO HOYOS con su sobrino EUSEBIO SALCES; RAFAEL DELGADO, PANCHO REQUEJO y TAVO RUIZ, será nuevamente alcalde de Alvarado; JORGE GARCÍA feliz en Veracruz, MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA disfrutando junto con JAIME GARCÍA y BETO SAN MARTÍN; ABEL VAQUEIRO, ISOLINO MARTÍNEZ, LACHO GARCÍA GARDUÑO, LUIS EXSOME hasta cantó; JULIO ALCAZAR y varios más que disfrutamos de las atenciones, bailamos, cantamos y pasamos una velada inolvidable, saludos a JURGENS y al PATO GARCIA THEUREL; ahora viene la cena de fin de año, usted puede hacer sus pedidos de piernas y jamones… MAGUITO RODAL GÓMEZ una de las veracruzanas exitosas, estará en estos festejos navideños por el puerto… ADRIANA y JAQUELINE FONSECA CASTELLANOS disfrutaron VERACRUZ, prometieron regresar para fin de año… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ felices con sus nietos EDUARDO y MARCELO DÍAZ SÁNCHEZ, saludos a sus papis EDUARDO y VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ…

Margarita Rodal Gómez, (bellísima)…

César Venta, Pepe Rivero, Pancho Requejo, Tavo Ruiz y Rafael Delgado, (amigos)…

Ricardo Moreira, Eusebio Salces Hoyos y Panky García, (disfrutando)…

Sergio y Valia Rojí de Sánchez con Eduardo y Marcelo Díaz Sánchez, (felices abuelos)…

Cumplió años AITANA UNANUE ROBERT y sus padres, JUAN MANUEL y MELINA, se lo festejaron en familia… Muy felicitados el CP. ALBERTO PÉREZ KURI y su esposa PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI por estar cumpliendo 36 años de feliz matrimonio… CHANTAL MUGUIRA CRODA recibiendo un sin número de despedidas de soltera por su compromiso nupcial con JORGE BELLO, saludos a sus padres… Feliz noviazgo lo forman JAIME BAZAURY y ALI ARIZA FERNÁNDEZ… JORGE y MAJO MORENO DE ULIBARRI felices con su heredera CONSTANZA… PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO feliz y enamorado de su esposa MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, festejaron 35 años de matrimonio en familia con sus hijos y nietos… Este 11 de diciembre habrá mañanitas a la Virgen de Guadalupe, se hará transmisión a través del Facebook de Catedral desde las 7pm, la entrada será restringida, habrá música ranchera, pop, norteña, jaraneros, mariachis y cantantes patrocinados por Tres 99, el Estribo Cantina y Rush, estarán presentes como cada año apoyando BLANCA, su hijo REYNOLDS, y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, todo coordinado por el padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA y TERE MALPICA DE ESTANDÍA… Saludos a las familias HERNÁNDEZ CHÁZARO, VENTA LÓPEZ, BRAVO TORRA, todas muy queridas en esta diócesis de VERACRUZ… Comí delicioso en Mr Kao con mi adorada ILEANA, siempre fiel a los CHOCHOLAZOS, una joven mamá encantadora, su heredero HUMBERTO GÓMEZ feliz estudiando y trabajando en Canadá, enamorado de su novia, les prometo foto… Hoy culmina el torneo de GOLF en MAYAKOBA en donde 6 mexicanos están participando, algo histórico y lo más importante para nuestro estado que dos veracruzanos, que salieron del Villa Rica, están participando, BOBBY DÍAZ y AARÓN TERRAZAS, así como CARLOS ORTIZ de Guadalajara y ABRAHAM ANCER de Reynosa, con ellos ISIDRO BENÍTEZ de Puebla y ARMANDO FAVELA de Tijuana, cabe destacar que un joven noruego, CHRISTOPHER VENTURA, hecho en Puebla, también está participando; en la primer ronda CARLOS ORTIZ tiró 67, ANCER firmó tarjeta de 72, FAVELA tiró 73, BOBBY DÍAZ 74 y TERRAZAS 76… Gracias a RICARDO CUEVAS por la invitación a cenar ayer en su casa, pudimos conocer y platicar con JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS, un gran político mexicano… BETO TEJEDA, el famoso TUCÁN, súper chambeador y dedicado por completo a su familia… KARLA BANDERAS disfrutando a sus hijos… Mariscos El Bayo excelente todo, comí con SCARLETT DRAGO, está pendiente comida con MARIO e ISNA, los famosos langostinos CHOCHOLEROS…

Juan Manuel y Melina Robert de Unanue con Aitana Unanue Robert, (feliz cumple Aitana)…

Chantal Muguira Croda, (despedida de soltera)…

CP. Alberto y Pilar Acasuso de Pérez Kuri, (36 años de matrimonio)…

Les recuerdo mi correo [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes @NACHOCHOLNEW… AB Imperial, la boutique de moda, ubicada en Colón, fraccionamiento Reforma… ROSARÍN SOUSA trabajando nuevamente en TOTEM… Cenamos delicioso en El Jaibón Andamar en compañía de nuestros amigos de la aceitera española PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ; un gusto saludar a RICARDO y CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS, excelentes anfitriones, por ahí JUAN CASO en compañía de CARLOS DELGADO… Saludos para el LIC. WILLY GONZÁLEZ y el notario público número 1 GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, el desayuno de los viernes una verdadera terapia como dice nuestro amigo GUILLERMO, por ahí llegó TIMOTEO TEJEDA y saludé al abogado GUSTAVO PAYAN… Los famosos puros HOJA REAL, están ya en el gusto de los veracruzanos… Muy felicitado GERSON BERDON por su cumpleaños, así como HÉCTOR MUÑIZ, saludos a su esposa PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ… Los cumpleañeros de hoy son MARISELA VILLANUEVA, KARY GARCÍA, VALENTÍN VICENTE, MARICHUY ÁLVAREZ, IVÁN TAMER CHAIN y CRISTINA CARÚS DE ANITÚA; mañana lunes ADRIANA HERNÁNDEZ, BÁRBARA RAMÍREZ, CARLOS GUEVARA, ALÍCIA MARTÍNEZ, ZYAN BARRAGÁN, HÉCTOR VARGAS, CARMEN MORENO, MIMÍ HUERTA, KAREN COBOS LIMA, ILIANA BLANCO y el DR. ALBERTO CHANTIRI; el martes DANIEL NORIEGA, FITO RULLÁN, MARÍA ABASCAL, TAVO SOUSA, ABELARDO CASTRO, TAYDE GONZÁLEZ, FITO OBAYA, ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO, JESÚS SEOANE, la maestra MARCY BARRAGÁN, MICHELLE BERGER, SONIA CÁRDENAS, TANIA HERNÁNDEZ, VERÓNICA LACEDELLI, ALBERTO MIRANDA, LIZETTE ACOSTA y FABIOLA MARTÍNEZ, a todos muchas felicidades… Del 7 al 30 de diciembre el séptimo festival de cine mundial en VERACRUZ, podrás ver películas de animación, experimental, ficción y documental, 140 películas de 50 países, 5 continentes, lo más importante es que podrás ver las películas a la hora que gustes, totalmente gratis a través de la plataforma MIOTT, búscalos en Facebook FMCINEV, enhorabuena para el cineasta FABRIZIO PRADA su trabajo, esfuerzo y tenacidad, lo han llevado a éxitos logros importantes a nivel internacional, este evento de clase mundial es una prueba más de su talento… El abogado ALFREDO SÁNCHEZ LÓPEZ y EDITH FRANYUTTI CARLÍN ahora de SÁNCHEZ LÓPEZ, unieron sus vidas en bonita ceremonia civil, FELICIDADES… Saludos a los periodistas FIDEL PÉREZ y MARCOS MIRANDA… Disfrutando merecidas vacaciones PEPE RUIZ CARMONA en compañía de su esposa PAOLA PARATORE DE RUIZ, festejaron los 6 años de SILVANA, presente su hermanita MÁXIMA… Nació el segundo heredero de GOYITO e ISABEL DÍAZ DE BOLADO, llevará por nombre GERARDO, el más feliz su hermanito GERÓNIMO, enhorabuena para la ABUE ADDY y el abuelo GOYO… Ayer se realizó con mucho éxito una edición más del TELETÓN 2020… Saludos para QUETY PASQUEL RUÍZ, radicando en la CDMX… OMAR MORALES BARRERA metidísimo en los medios informativos, está siempre a la vanguardia en la comunicación… RAMÓN ÁLVAREZ y ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ un feliz matrimonio… Saludos especiales para CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, la vi en unas fotos de blanco, lucía espectacular…

Jaime Bezaury y Ali Ariza Fernández, (feliz noviazgo)…

Jorge y Majo Moreno de Ulibarri con Constanza Ulibarri Moreno, (familia)…

Paco y Maly Flores de Gutiérrez de Velasco, (35 años de matrimonio)…

Nacho Gómez y Adriana Fonseca, (disfrutando)…

CECY GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES siempre elegante y distinguida, muy amiga de AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA, con ellas EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, por cierto, viene el cumple 80 de LESSIA GARDUÑO DE GARCÍA, su hijo menor LACHO le está preparando comida sorpresa para el 25… Sigue la lucha y los golpes bajos en el PAN por las alcaldías veracruzanas, qué tristeza nuestro VERACRUZ, lo que nos espera, se ve un panorama muy desanlentador, ni a cuál irle de los partidos políticos, ojalá salga un candidato nuevo, de unidad que el pueblo respalde y que se comprometa a gobernar con trasparencia y honestidad, los que quieren están muy TATEMADOS, ojo algunos, no todos, los que le venga el saco que se lo pongan… Saludos a EMILIO VEGA, está cerrando el año con broche de oro… LUDIVINO REDONDO preparando ya la comida CHOCHOLERA de fin de año… La CEAPP en el estado deja mucho que desear, hay muchos dimes y diretes, pero mejor investigaremos y daremos nuestra opinión, porque la verdad me huele a grilla… ANA MARÍA MACIAS firme con el atlético VERACRUZ, los famosos piratas van muy bien y siguen invictos en la desmembrada liga de balompié mexicano… RODOLFO REUS reapareció en los CHOCHOLAZOS jarochos, saludos a su bonita familia radicada en Fortín de las Flores… Las plazas de VERACRUZ y BOCA con muchos locales vacíos, la PANDEMIA los afectó en serio… JUAN JOSÉ SIERRA cerrando filas en COPARMEX nacional con el SÍ POR MÉXICO… Se está yendo este 2020 y nuestros amigos LASALLISTAS no se quisieron reunir, un buen pretexto el COVID -19, nos perdimos una gran oportunidad de platicar, convivir y disfrutar de amigos de más de 50 años, Dios mediante nos veremos en el 2021… La otra flota CHOCHOLERA sí se reunió y Dios mediante nos veremos este 29 de diciembre en casa de la familia MANTECÓN LASTRA, habrá lechón al ataúd… Lista también reunión de ex Pasarela, programa de TV exitoso, llegará LILIANA GUTIÉRREZ DE ARROYO a fin de año para la comida que será 2 de enero 2021… Siguen con mucho éxito Carranza Prime… AMBIENTA.MX un éxito rotundo… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…