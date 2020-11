Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Rebasamos hace unos días los 100 mil fallecidos en MÉXICO por COVID -19, increíble, pero esta PANDEMIA le afectó a nuestro país, solo nos superan EU, BRASIL, INDIA; nosotros en cuarto lugar; cuidémonos, usemos CUBREBOCAS, tengamos SANA DISTANCIA y lavemos nuestras manos… El general SALVADOR CIENFUEGOS de regreso a MÉXICO, totalmente exonerado de nuestro país vecino, sin cargos, cuando lo acusaban de delitos muy graves, increíble lo sucedido, pero ahí no quedará, vienen investigaciones en contra del ex secretario de la DEFENSA NACIONAL, los más enojados son los miembros del Ejército Mexicano, esto no va acabar nada bien… Feliz cumpleaños para CARLOS ZAMORA BEYRANA, su novia MIREN DESCHAMPS le dio regalo sorpresa… Estuve en la Aceitera La Española y pude constatar la limpieza en el embotellamiento y producción del aceite que utilizamos para comer sano y sabroso, pudimos constatar la calidad del MAGNA oliva española, así como el Oro Flamenco en esta línea, hay aceite de oliva saborizante, hay etiquetas que se realizan en exclusiva para SORIANA, la EUROPEA y DEL MONTE, estuve en compañía de JULIO ALCAZAR y LUIS FERNANDO MUSULE, nos atendieron muy bien PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ; de ahí nos fuimos a Kebagrill y comimos delicioso al estilo libanés, ALEJO y MARIANA excelentes anfitriones, el lleno total, haga sus reservaciones al 2293087986; ahí mismo cenamos en compañía de FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR y su heredero JULIO ALCAZAR MARTÍNEZ, nos comentó el DR que en diciembre estará lista su clínica, estuvo presente ILEANA LEDESMA GUZMÁN, es encantadora, aprovechamos para visitar AB Imperial, la boutique de ALEJANDRA BENÍTEZ, espectacular; también comiendo ANDRÉS y DORIS GASPERÍN DE MONTALVO en compañía de su familia, por ahí JORGE y la GORDITA AHUED MALPICA…





Miren Deschamps y Carlos Zamora, (feliz cumple)…

Maly Flores de Gutiérrez de Velasco con Paco y Aitana Gutiérrez de Velasco, (disfrutando)…

Norma Maroño López, (jarocha)…

Blanca Lima, (norteña)…

PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO un feliz matrimonio, en la foto la abue con su nieta AITANA GUTIÉRREZ DE VELASCO BOUCHAN y su papi PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO FLORES, hoy más que nunca están súper unidos por lo que viene… COMÍ en el restaurante El Desahogo, un saludo a CÉSAR y su novia MARGARA MELGAREJO, nos atendieron de lujo, estaba RODOLFO REUS, abogado; IRVING PRADO y ENRIQUE ALVAREZ, comimos muy bien… Una marranada más del gobierno estatal en contra de un ciudadano veracruzano, un abuso de poder con prepotencia en contra de la empresa del orizabeño FIDEL KURI GRAJALES, un DESPOJO en despoblado fue lo que realizaron las autoridades de patrimonio estatal, acompañados de la Policía y de periodistas, hay un comodato entre el gobierno y el club TIBURÓN ya desaparecido, que no se está respetando, porque este equipo TIBURÓN desafilado por la federación mexicana de fútbol, está en litigio, hay un proceso de por medio y no se ha dictado sentencia, por lo que se tipifica el delito de DESPOJO, esta arbitrariedad tarde o temprano traerá consecuencias, ahorita no porque tienen el sartén por el mango, pero tarde o temprano FIDEL saldrá airoso de este tema, el tiempo será quien nos dé razón… NORMA MAROÑO LÓPEZ guapísima… BLANCA LIMA, reina de la belleza veracruzana, originaria del norte del estado de Veracruz, la recuerdo como soberana del Estado en 2013, saludos a QUINTÍN BENÍTEZ… PAULINA RUIZ MEUNIER, toda una modelo veracruzana radicando en el vecino país del norte… Besos CARO, saludos a sus papis… SHANELL CASTROSERIO bellísima joven porteña, con mucho éxito en el capital del país, PANKY y JORGE GARCÍA súper atentos siempre en los CHOCHOLAZOS… TAVO RUIZ con gran experiencia en la política, incursionará una vez en su tierra nata, ALVARADO… OTTO PINZÓN y ANA OCEJO, feliz noviazgo… Preciosa cordobesa y reina de la belleza mexicana MARILÚ ACEVEDO con tin tin su perro fiel…

Shanell Castroserio, (despampanante)…

Otto Pinzón y Ana Ocejo, (bonita pareja)…

Marilú Acevedo y Tin Tin, (felices)…

ARELY MANTEROLA y ANDREA DÍAZ guapísimas en la inauguración de Carranza Prime… ERIK y VICTORIA REBOLLEDO DE BARAÑÓN felices con sus dos bebitas… FERNADO HIDALGO feliz y enamorado de su novia KARI CARLO AHUED… DON MANOLO y CARMELA FALCÓN DE RUIZ se han dejado ver en los grandes eventos, saludos a su heredero MANOLO… Ya viene el séptimo festival de cine mundial… JULIO URIAS beisbolista campeón con los DODGERS visitó al presidente AMLO intercambiaron regalos, el presidente recibió una camisola y él le regaló al pitcher estelar de los DODGERS una bandera de MÉXICO… La directora nacional de MxU, LUPITA JONES, pidió disculpas por cómo se refirió a SOFÍA ARAGÓN en redes sociales, y ahí se acabó la polémica; el concurso MEXICANA UNIVERSAL tomó nuevamente el rumbo y las finalistas volvieron a la concentración total, saludos a ESTEFANÍA RUIZ, MxU VERACRUZ; hoy por IMAGEN TV la segunda gran gala… El desayuno CHOCHOLERO de los viernes con los abogados GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA, ex secretario de turismo y con una intachable carrera política y GUILLERMO GONZÁLEZ DÍAZ, ex alcalde de Veracruz , ex secretario de gobierno y ex diputado, es sin dudarlo un momento placentero en donde se platica de deportes, de política, de cultura y del diario acontecer veracruzano, un momento terapéutico como dice nuestro amigo WILLY un momento de convivencia en donde disfrutamos de un lechero, unas gorditas, picadas, frijolitos y toda clase de antojitos veracruzanos tradicionales haciendo convivencia con los parroquianos que se dan cita en este lugar del capitán ÁNGEL FERNÁNDEZ, por cierto, está feliz con la llegada de su heredero; aprovecho para felicitar al LIC. GUILLERMO y a su esposa SILVIA AUBRY DE GONZÁLEZ DÍAZ por cumplir 49 años de casados y a TAVO SOUSA, por cumplir 50 años de haber EGRESADO de la UV y cumplir también 11 años de notario público, número 1… CARMINA FRISBIE una joven mamá encantadora…

Paulina Ruiz Meunier, (joven)…

Arely Manterola y Andrea Díaz, (hermosas)…

Manolo Ruíz Falcón y Don Manolo Ruiz Haces, (disfrutando)…

Erick y Victoria Rebolledo de Barañón, (feliz matrimonio)…

Saludos a todos los miembros de la Heroica Escuela Naval Militar, principalmente a su director el almirante VICENTE ANDRADE MORALES, desarrollando importante labor al frente de la institución… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO felices y enamorados… MARIANA TORIO cada vez más guapa… Pregunte por los puros HOJA REAL, ya están a la venta en El Llagar… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ un matrimonio muy querido, saludos a MARTHITA y a MIA ÁLVAREZ LAGUNAS, una nenita muy inteligente y encantadora… MÉXICO vence fácilmente a JAPON… Se cumplió un aniversario más de la revolución mexicana y también 20 años del fallecimiento del mayor IGNACIO GÓMEZ MORALES, descanse en Paz… Fueron entregados virtualmente los premios de la Superación Ciudadana, felicidades para todos los premiados… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…