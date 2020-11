Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos llegando a fin de año, muchos amigos y paisanos se nos han adelantado, ha sido un año muy difícil para todos a nivel mundial, un año de sacrificios, retos y muy complicado por la pandemia, una contingencia bien o mal llevada por las autoridades, la historia juzgará a los que lo hicieron bien o mal, la gran mayoría de los ciudadanos ya entendieron la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas y lavarse las manos constantemente; en el estado vamos a la baja no por la actuación de la autoridad, sino por la determinación del pueblo de cumplir con las normas de higiene dictadas por la OMS… En días pasados estaba cenando en El Gaucho y llegó una persona con logos de movimiento ciudadano por todos lados, inclusive en su camionetón, traía guaruras por todos lados, se veía impresionante; la verdad me retiré para evitar problemas, estaba por ahí un dirigente de este partido, SERGIO GIL RULLÁN, sin guaruras ni tanta faramalla trabajando y cenando, haciendo buena grilla sin llamar la atención; recuerdo a DANTE DELGADO RANNAURO que es el dirigente de ese partido, cuando llega a algún lugar sí causa revuelo por el cariño que le tienen los veracruzanos, pero llega solo, a lo mejor con su chofer y algún amigo, pero sin ese exceso de seguridad que hasta las puertas sitiaron; una vergüenza… Cumplieron 26 años de casados MIGUEL ÁNGEL ALOR y LILÍ HERNÁNDEZ DE ALOR, lo festejaron en familia con sus hijos MIGUEL ÁNGEL y ANDREA ALOR HERNÁNDEZ, por ahí me enteré que los papás de MIGUEL ya están viviendo en Canadá en compañía de sus hijas MAYRA y BRENDA ALOR HERRERA, enhorabuena… ILEANA LEDESMA GUZMÁN, una bebé encantadora… Visité en días pasados perfumes Le France, además de tener gran variedad de perfumes para dama y caballero, los precios están muy por debajo de las tiendas departamentales; ahorre dinero en sus regalos navideños… AMBIENTA.MX la mejor música para tus oídos, búscalos en redes sociales; muchos restaurantes y bares veracruzanos ya instalaron y es un exitazo… Hoy la primer gala de MEXICANA UNIVERSAL a través de Imagen TV, no se lo pueden perder, ESTEFANÍA RUIZ, MxU VERACRUZ luce espectacular y con amplia experiencia en concursos nacionales, es una de las favoritas del público; la organización nacional que preside LUPITA JONES está realizando extraordinario trabajo…

Juan Jiménez celebrando su cumpleaños rodeado de su equipo de Tricoboca & Running By Jacoach.

Miguel Ángel y Lilí Hernández de Alor, (26 años de matrimonio)…

Rebeca Segura Rahme, (preciosa señora)…

Isabella Figueroa, (belleza)…

Yamilet Orozco Beyrut, (porteña)…

Hoy también el TAPATÓN en Orizaba, saludos a OZI PIREZ… REBECA SEGURA RAHME, cordobesa bellísima y excelente pintora… LEONOR BELTRÁN me la encontré cenando con amiga en Sonora Grill, lucía espectacular; ahí estaba cenando en compañía de ILEANA LEDESMA y XÓCHITL TRESS, gracias a las atenciones de ROSY GUDIÑO, maneja las relaciones públicas muy bien, saludos a su galanazo PEDRO MORANDO RODRÍGUEZ… Por ahí salude a JESÚS MIJARES cenando con su hija FER, lo vi muy recuperado; mi querida GORDITA AHUED MALPICA también disfrutó de las delicias del lugar… ISABELLA FIGUEROA, joven bellísima y cantante, su galanazo ALFREDO HERP está enamoradísimo… RAÚL AVENDAÑO trae certamen en puerta, el 5 y 6 de diciembre, será sede el GRAN HOTEL DILIGENCIAS, sin dudarlo de ahí saldrán chicas para MxU… YAMILET OROZCO BEYRUT de las jóvenes jarochas que se destacan en el jet set, saludos a sus papis… ROSY MARTELL cada vez más bella y profesional, conductora de tv, saludos a su hermanita MARIANA… ALBERTO SAN MARTÍN trabajando fortísimo y bajando de peso, la dieta va bastante bien, o como él dice, es un nuevo estilo de vida… El restaurante Mamá Gallina crece en breve, abrirá en la zona norte… EUSEBIO SALCES un exitazo su agencia de publicidad y muy pronto POLO HOYOS Riviera Veracruzana… Un gustazo saludar y conocer dos amigos de España, PEDRO ROMERO y DANIEL ORTIZ, están felices radicando en MÉXICO, visitaremos en breve su fábrica estábamos en El Llagar VERACRUZ con JULIO ALCAZAR y AGUSTÍN “el pato” RUIZ THEUREL… TETÉ BERMUDEZ VALDOVINOS, una joven profesionista encantadora y siempre luciendo a la última moda… La mejor comida libanesa está en Kebagrill, muchos comensales satisfechos ya la han probado, están en Plaza Sol, reservaciones al teléfono 2293087986… BEGOÑA RUIZ guapísima y disfrutando de los CHOCHOLAZOS, los BROWNIES de la abuela deliciosos, saludos a su hermana gemela, y ya que hablamos de las gemelas, saludos para FER y MAJO SPINOLA, encantadoras y sobrinas del CHOCHOL, inclusive FER hizo el menú de la cava de la Capsantina…

Rosy Martell, (comunicadora)…

Julio Alcazar, Agustín Ruiz, Daniel Ortiz, Nacho Gómez y Pedro Romero, (disfrutando)…

Teté Bermúdez Valdovinos, (guapísima)…

El pasado viernes festejó, en Madison Ruiz Cortines, su cumpleaños con una fiesta sorpresa, SCARLETT DRAGO SALAZAR, principal organizador y anfitrión ALDO LARRAGA SCHLESKE, estuvimos sus amistades más allegadas… Ayer abrió sus puertas Carranza Prime con una constelación de estrellas que fungieron como padrinos, entre ellos se destacó SAMO y reconocidos influencers, la pasamos de maravilla; saludos a mi compa JOEL COMESSE… Por este puerto PEDRO ROSALES, gracias por los puros dominicanos, cenamos en la mezcaleria El Desahogo en compañía de CECILIO GARCÍA y DULCE MARÍA VALDÉS con su galanazo FEDERICO MAGGIO, por ahí me acompañó ILEANA LEDESMA… KARI MORENO DE ROSALES ya debe de estar por este puerto directamente de Nueva York… Hablé hace unos días con JDO y como siempre un gustazo saludarlo… Un gustazo saludar a RICARDO y CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS, trabajando muy bien para lo que viene… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ encantado con su bebé ADRIANA CAÑEDO, una bebé encantadora, saludos hasta el caribe mexicano… KARLA BANDERAS guapísima, la terapeuta se incorpora al equipo de MxU, bienvenida, comí con ella en el restaurante El Río de la Plata, todo delicioso con sazón casero y servicio de primera, ahí vemos comiendo muy seguido a GOYO BOLADO GUTIÉRREZ… Un saludo especial al almirante VICENTE ANDRADE MORALES, director de la Heroica Escuela Naval Militar, realizando excelente labor al frente de la institución; y ya que hablamos de almirantes, un saludo para ROMEL EDUARDO LEDESMA ABAROA, director de API VERACRUZ, su esposa ESTELA REVA DE LEDESMA, destacada notario en Perote… Hoy el cumpleaños de PACO VILA DEL VALLE, cumple 63 años, lo festejamos este pasado viernes en la casa veraniega del Lic. MANTECAS… Sigue buena tradición de desayunos con BETO LINARES en la parroquia de ANGELITO FERNÁNDEZ, a quien felicitamos por la llegada de su primer heredero, está feliz y contento con la llegada de la cigüeña, saludos a MAYRA… Desayunamos con TAVO SOUSA este pasado viernes en La Parroquia de los 200 años, invitado especial GUILLERMO “WILLY” GONZALEZ DÍAZ, ex alcalde de VERACRUZ, saludos a SILVIA AUBRY DE GONZÁLEZ, tienen ya cuatro nietos… Estuve también en la inauguración de AB Imperial, felicitamos a MIKE ANGELO y ALEJANDRA BENÍTEZ, ropa exclusiva para dama y caballero, por ahí estaba GILBERTO HERNÁNDEZ… Los cumpleañeros de hoy PACO VILA, ELSY RODES, FALLO CASTILLO, ALEX RODRÍGUEZ, BERTHA DE LA CRUZ, MARLY DOMÍNGUEZ, BETY MAITRET, MELISA YUNES, LUCÍA DOMÍNGUEZ y MAURICIO RESENDIZ; mañana SCARLETT DRAGO SALAZAR, lo seguiremos festejando; CLARA HERNÁNDEZ, GABY SANTY, MARIANO GONZÁLEZ, VIANY VALENCIA, VIOLETA ORTIZ, MARÍA DE LAS CUEVAS, REBECA SIERRA y EVELYN CABRALES DE HERRERA; el martes MARI LOLIS LEZAMA, SARALI NORIEGA, KARLA VELARDE, LESLIE PACHECO, CRISTINA FEEHILY, DON VÍCTOR SÁNCHEZ, ETNA SAQUI, JUANA MARÍA ARRIBAS FERNÁNDEZ, LAURA BELTRÁN, ADRIANA BLANCO, MARIANA BARRIOS y LUIS FEIJO, a todos muchas felicidades… Ya vienen los cumpleaños del abogado RENÉ LIÑERO, TERE MALPICA DE ESTANDÍA, ANGELO ÁLVAREZ, PATY REBOLLEDO y la Dra. ELIZABETH ZAMBRANO, tendremos muchos festejos CHOCHOLEROS…

Begoña Ruiz, (jarocha)…

Karina Moreno de Rosales, (preciosa)…

Adriana Cañedo y Javier Cañedo González, (felices)…

Leonor Beltrán, (guapísima)…

Varios municipios de Tabasco bajo el agua, y como siempre, los que más sufren son los más necesitados; hubo por ahí una polémica iniciada por un vídeo que hizo viral Imagen TV en donde se ven a pobladores con policía ministerial sacando agua y víveres de un OXXO, se preguntó al pueblo mexicano a través del Twitter si era robo o ayuda, afortunadamente el 52% dijo que era ayuda, pero tristemente el 48 % dijo que era robo, todo lo sacado del OXXO que estaba bajo el agua, se le regaló a la población DAMNIFICADA; señores, dónde está el robo, mucha mercancía se echaría a perder, debe salir el OXXO a defender a los policías tabasqueños, donando esa pequeña parte de víveres que quedaron sumergidos con la inundación, de lo contrario podrían castigar a los policías y a los ciudadanos… Pendiente comida en El Bayo con MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA… JAIME DE LA GARZA apoyando a la población vulnerable de BOCA del RÍO… Saludos hasta el sur de la entidad veracruzana a CIRILO VÁZQUEZ PARISI, realizando excelente labor al frente de la alcaldía de cosoleacaque, muy amigo de JOSÉ ZARUR, fiel aficionado al rey de los deportes, al parecer ya es un hecho que retornen los rojos del ÁGUILA de VERACRUZ con gente beisbolera de abolengo, al parecer la familia PASQUEL traería a los emplumados de regreso al BETO ÁVILA, es sin dudarlo una excelente noticia y mejor aun cuando el gober CUITLÁHUAC GARCÍA anunció el apoyo para tener el estadio al 100 en lo que a mantenimiento se refiere… Llegaron los puros HOJA REAL para El Llagar usted ya los puede solicitar en el de Veracruz y Punta Azul, así como los de ALCAZAR y CAMIÑA, les gusta lo bueno, saludos a DON EMILIO VEGA… REBECA ARÉVALO REVA, guapísima veracruzana… Viene la champions y ayer debió ganar MÉXICO a su similar de COREA DEL SUR en AUSTRIA, pasado mañana va contra JAPÓN, jugarán CHUCKY LOZANO, RAÚL JIMÉNEZ y TECATITO CORONA, una delantera de súper lujo, los tres jugando en Europa… RAMÓN ÁLVAREZ FONTAN muy activo en la delegación de obras públicas estatal… INDEPENDENCIA PEATONAL continúa con mucho éxito enhorabuena, la gente se está divirtiendo después de larga cuarentena… Mandamos nuestras condolencias para los familiares y amistades de MARTHA VILLARREAL por su fallecimiento, descanse en Paz… CARMINA FREASBY, bella señora… JAVIER AILLAUD y GUICHO DE LA FUENTE tiempo de no verlos… Saludos a MARILÚ CARRILLO no la reconocí en La Parroquia, estaba en compañía de su mami… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…