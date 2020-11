Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Impresionado de la cantidad de títulos que tiene el mejor equipo de MÉXICO, el AMÉRICA, un equipo con historia y tradición entre campeonatos de liga, copa nacional y copas internacionales, tiene 41 títulos seguido del GUADALAJARA con 26, CRUZ AZUL con 21, NECAXA con 20, club ESPAÑA ya desaparecido con 19, TOLUCA con 18, LEÓN y PACHUCA tienen 17, PUMAS 14 y los TIGRES con 13; enhorabuena para los americanistas… Un verdadero revuelo las elecciones en EU, el Republicano JOE BIDEN ha ganado en las urnas ante una votación histórica, legalmente es el que se perfila como triunfador, aunque DONALD TRUMP ha impugnado la elección, estaba dando un discurso por TV y que le cortan la transmisión, la situación política de los USA está que arde… LUIS EXSOME ZAPATA es el nuevo presidente del consejo coordinador empresarial Veracruz-Boca del Río, la elección fue por decisión unánime, FELICIDADES; el viernes pasado se realizó un brindis en el corporativo del Lic. JORGE REYES PERALTA en donde estuvimos presentes con personalidades, entre ellos el abogado GILBERTO FARÍAS MORALES, el ARQ. TONY ALBA CASIS, Lic. JORGE REYES LEO y varios amigos más; cabe destacar la presencia de JOSÉ MANUEL URRETA ORTEGA, quien realizó excelente labor al frente del CCE en esta región… Muy felicitado CARLOS MAROÑO ACOSTA, el famoso súper Carlos, así le dice su esposa NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO por su cumpleaños, hubo festejo familiar, comida y muy buena vibra, le deseamos que cumpla muchos años más… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES cumplió años, es heredera de RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ y estuvo muy felicitada por sus familiares y seres queridos, en especial por su abue y tía CECI GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES… KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ una hermosa soberana de nuestro carnaval veracruzano, probablemente se realice en junio si la pandemia lo permite… INDEPENDENCIA PEATONAL ni los nortes lo detienen, el éxito ha sido rotundo y se convierte el Zócalo en una pista de baile, enhorabuena para los creadores y organizadores…

Carlos y Nena De La Reguera de Maroño, (feliz cumpleaños)…

Ivette Velázquez Sansores, (jarocha)…

Kerem Happuc Juárez Sánchez, (reina)…

Camila González y Marilú Acevedo, (guapísimas)…

Un gustazo saludar a ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, lo saludé con el abogado PEPE KURI PAZOS y amigos comiendo muy sabroso en El Llagar Veracruz… PANCHO REQUEJO muy contento, lo saludé recientemente, se me hace que está enamorado, así como JURGEN ZIELINSKI, un saludo a NINA, señora agradable y simpática… Este pasado 4 de noviembre cumplí 36 años de periodista escribiendo en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, se dice rápido pero son ininterrumpidos, gracias a mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED por el cariño, apoyo y comprensión, también a ustedes amables lectores, sin su apoyo la verdad no estaríamos escribiendo los famosos CHOCHOLAZOS, y como dicen por ahí, el chiste no es llegar sino mantenerse… Tremenda declaración de CIRO GÓMEZ LEYVA en Imagen TV acerca de una supuesta CACERÍA FEROZ contra RAYMUNDO COLLINS, jefe policiaco de la CDMX en el sexenio anterior, lo que comentó el periodista era que si así se persiguiera a los verdaderos y peligrosos delincuentes, otro MÉXICO tendríamos… Tremendamente terrible lo sucedido en USA, en donde tres de las cadenas más importantes de ese vecino país del norte sacaron del aire al PRESIDENTE por considerar, las televisoras, que estaba mintiendo, para Replay, creo yo eso fue un abuso en coartar la libertad de expresión y más del presidente del país más importante del mundo, creo deberían haber dejado terminar su discurso y después con bases y fundamentos, con CIFRAS, desmentir lo que había dicho, eso traerá consecuencias para los involucrados… Un beso enorme para ILEANA LEDESMA, una joven mamá encantadora…. Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… CAMILA GONZÁLEZ guapísima y muy amiga de MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, de las veracruzanas más bellas de Veracruz y alrededores, inclusive participó en diferentes concursos estatales y nacionales, en un internacional en donde se llevó La Corona en Colombia como la Reina del café… MATEO PAZOS ARELLANO creciendo rapidísimo, es ya todo un galanazo, saludos a sus papis SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS…

Mateo Pazos Arellano, (bebé)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz)…

César Chiunti, Ricardo Flores, Daniel Mora, Alberto Schettino Jr, Alberto Schettino Piña, Helena Schettino García, Dubhe García Zarrabal, Alexa Martínez y Arturo Ceballos, (felicidades Helena)…

AMBIENTA.MX en el gusto de los veracruzanos… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ es Mexicana Universal Veracruz 2020, ya en su quinto día de actividades en el hotel MISIÓN GRAND JURIQUILLA de Querétaro, realizando un sin número de actividades, fue elegida a su llegada como la mejor vestida; cabe destacar que todos los días ha lucido impecable en su vestuario especialmente preparado para cada ocasión, su belleza y personalidad la hacen destacar, ha puesto muy en alto a Veracruz, está preparada, es disciplinada y distinguida, además posee una gran actitud a pesar de que no recibió apoyo del gobierno estatal, está brillando con LUZ PROPIA, una verdadera lástima la INGOBERNABILIDAD que existe en nuestro estado… HELENA SCHETTINO GARCÍA cumplió añitos y lo festejó con amigos y familiares, presentes su hermano BETO SCHETTINO GARCÍA así como sus papis ALBERTO y DUBHE ZARRABAL DE SCHETTINO, muchas felicidades… Hoy domingo en el Pirata juega el ATLETICO VERACRUZ después del triunfo en la capital del país enfrentarán a los CABOS, por ahí estaré CHOCHOLEANDO y apoyando a ANA MARÍA MACIAS… JOE COS y PEPE RIVERO amigos inseparables… MIRIAM CARBALLO se ha dejado ver muy seguido por los portales del GHD y de lerdo en compañía de ELIDEE ALBA y DIANA GARCÍA, han impactado a los parroquianos que acostumbramos visitar esos lugares, están guapísimas… PERLA BELTRÁN de las reinas de belleza mexicana que más se han destacado, ella es coordinadora de MxU Sinaloa… 29 de noviembre la gran final de MxU a través de IMAGEN TV, televisora que se está llevando todos los eventos y rating a nivel nacional… Kebagrill la mejor comida libanesa, pídala al 2293087986 o en PLAZA SOL… KARIME DUARTE bellísima y festejando su cumpleaños… El DR. RAÚL RAMOS MANGE y NANCY DE LAS CUEVAS felices y enamorados, están comprometidos en matrimonio… Ayer festejo su cumpleaños LUIS MELGOZA en Barra de Sacrificios, saludos a su prometida CONY PIANA… Los cumpleañeros de hoy son GILBERTO ZAMORANO, TAVO BAIZABAL, ARQ. TONY ALBA, compañero de kinder; JORGE NIETO MALPICA, el famoso TITUS; PALOMA INFANZÓN, todavía reina de los Libaneses; MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ REYNA y RAÚL USCANGA; mañana TETÉ GARCÍA PENSADO, ANA MARGARITA GALGUERA, ELY FADANELLI, la cuata ALE GONZÁLEZ SOBREVALS , ADRIANA DEL VALLE y LUIS MELGOZA GUTIÉRREZ; pasado mañana MARGARA MELGAREJO, seguro el festejo será en el Desahogo, el GORDO DE AQUINO, ROCÍO CASO, LUIS DE LA CRUZ, ANA BUENO, MARISOL HOYOS, MAYTE GÓMEZ CARACAS y KARLY CRUZ, a todos muchas felicidades… Ayer cumplió años LUIS MANUEL BOLADO GUTIÉRREZ y mañana los cumplirá MARCO ANTONIO BARQUIN DE LA CALLE, el 15 PACO VILA DEL VALLE, lo festejaremos en unos días… Los vuelve a la vida de Mariscos El Bayo deliciosos… Comimos con REYNALDO BERNARDÍ MANICA en el lugar del innombrable, por ahí llegaron el abogado RODOLFO REUS y compañía… Saludos a ALEX BASTERI, así como a su novia MARIANA OTERO, se les extraña por este puerto, son muy amigos de ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ…

Jurgen Zielinski, Pepe Rivero, Jorge García y Joe Cos Malpica, (amigos)…

Perla Beltrán, (hermosa)…

Karime Duarte, (espectacular)…

Arrancó la campaña YO ME SUMO para becar a niños veracruzanos auspiciado por Casa SANTA ANA que preside PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ, mayores informes y donaciones al 2292655488 y 2291104890, apoyemos esta noble causa… Abrió sus puertas Vitamin Center, una clínica de terapia intravenosa, gracias a LAURA GALLARDO por la invitación, así como al DR. EDWIN HERNANDEZ, les deseamos todo el éxito del mundo… MAGO RODAL impactante en shorts, luce unas piernas espectaculares… Se va MATOSAS, la pregunta es a dónde… AMÉRICA vs JUÁREZ… Las CHIVAS pésimo ejemplo de algunos jugadores que por estar de fiesta fueron separados del primer equipo; el PACHUCA con 14 contagiados de COVID… La CAVA de la Capsantina un éxito rotundo, muy buenos vinos mexicanos… El 13 de noviembre comida con la flota CHOCHOLERA en casa de MANTECAS… Saludos a la flota LASALLISTA, aunque unos le vayan a las CHIVAS, la gran mayoría son AMERICANISTAS… Siguen las felicitaciones para la actriz JADE FRAZER… ROMY ACEVEDO GIORGANA, un empresario exitoso y enamorado de su novia cordobesa… MARCO BARQUÍN y ADRIANA CADENA feliz noviazgo rumbo al altar… Pregunten por los Puros HOJA REAL… Un gusto saludar a DON ALFONSO REYNAUD con su hijo JAVIER desayunando en La Parroquia, nos comentó estar muy contento con su novia KIARA MAROÑO… CARLOS CAZARIN por ahí en compañía de JORGE AHUED disfrutando un lechero… RAÚL USLA trabajando al 100 en CFE… BIDEN será el nuevo presidente de USA… Los viernes de café con TAVO SOUSA muy productivos el próximo invitaremos a WILLY GONZÁLEZ… Abrió sus puertas Pollo King, felicidades a MARISOL HOYOS, seguro será un exitazo, están en el bule ÁVILA CAMACHO 2215… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, rumbo a los 123 años, y ahora sí ADIÓS…