Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El REAL MADRID fue humillado en su casa por un equipo ucraniano que lo bailó en el primer tiempo con un marcador de 3 a 0 del que no pudieron recuperarse, quedando 3 a 2, el SHAKHTAR salió victorioso, un gran triunfo… Uno de los galanes más cotizados del puerto es mi sobrino GIORGIO VILLARELLO AHUED, presente en los CHOCHOLAZOS, saludos a su novia NORELLY GONZÁLEZ LUNA… Delicioso todo en El Río de la Plata, comimos en compañía de ILEANA LEDESMA, salió encantada con las delicias del restaurante… La serie mundial está que arde, hoy se jugará el quinto partido de la serie, los mexicanos URIAS y GONZÁLEZ brillando con luz propia… MIREN DESCHAMPS, profesionista encantadora… Muy deportistas FERNANDA SUERO y EMILY KARELY THOMAS, gustazo saludarlas por el bule… Ayer se realizó con éxito la presentación del vino de LUIS MIGUEL “ÚNICO” en Deli Deli con la presencia de ALEJANDRO BASTERI y su novia MARIANA OTERO, en la coordinación el abogado RODOLFO REUS, asistieron personalidades del medio artístico, empresarios y medios informativos; un gustazo saludar a CARLOS DEL VALLE, director general de INTERJET con su novia sinaloense BLANCA SIMENTAL; ERIK PORRES BLESA con su esposa MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES, nuestra directora ejecutiva de EL DICTAMEN Lic. BERTHA AHUED MALPICA, con ella la presidenta del club ATLÉTICO VERACRUZ ANA MARÍA MACIAS, hoy estaremos en la inauguración de la liga; TOÑO MARTÍNEZ estuvo presente, así como JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ de SÍ POR MÉXICO, con él MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI y los hermanos PANKY… AITANA GARCÍA FERNÁNDEZ bellísima al natural, saludo a su galanazo BERNARDO ROMANO GARCÍA, destacado empresario… Un gustazo saludar a MARCO LEÓN en compañía de su familia, estaban festejando sus 60 años de edad en Mr. Kao… AMBIENTA.MX búscalos en Instagram… MONTERREY gana 1 a 0, el primer partido de la copa MX a los XOLOS, la vuelta el 4 de noviembre, los rayamos se perfilan como campeones de la copa MX y serán automáticamente CAMPEONISIMOS… Del 7 al 11 de diciembre en VERACRUZ el séptimo festival de Cine Mundial, relatos de PANDEMIA… TOÑO LASTRA FACES y CHRISTELLE THOMAS un feliz noviazgo, muy amigo de MARCO BARQUÍN y su novia ADRIANA CADENA, estos buenos amigos muy pronto escucharán las campanas nupciales… La detención del ex secretario de la defensa nacional, es una afrenta contra nuestro glorioso ejército mexicano, lo peor es que ahí no va a parar, hay una lista de generales y mandos medios que poco a poco la DEA irá dando a conocer, imagínense ustedes la zozobra con que están viviendo algunos miembros del ejército mexicano, unos en activo y otros ya en retiro, es terrible lo que está sucediendo en nuestro país y con gente que dedicó su vida a servir a su país, así le paga la 4T a los mexicanos, NO SE VALE…

Giorgio Villarello Ahued, (empresario)…

Miren Deschamps, (jarocha)…

Aitana García Fernández, (al natural)…

Ivanna Paz Fernández, (veracruzana)…

IVANA PAZ FERNÁNDEZ, guapísima, saludos a su galanazo ARMANDO HERRERA CABRALES… CARLOS y BEATRIZ ÁLVAREZ DE SEDANO, cumplieron 25 años de matrimonio, saludos a sus herederos CARLOS y EUGENIA SEDANO ÁLVAREZ, una bonita familia, saludos a MARICARMEN GARCÍA DE ÁLVAREZ, su esposo DON NATALIO siempre recordado… LUIS GUTIÉRREZ GÓMEZ de los galanes veracruzanos que se destacan en el jet set, saludos a su mami CHARITO GÓMEZ BARQUÍN, hoy está presente en compañía de sus papis, el siempre recordado DON RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO y CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, que por cierto la felicitamos, ya que ayer cumplió 81 años de edad y está guapísima, con ellos RAMONIN, ALEJANDRO y GERARDO GÓMEZ BARQUÍN, familia muy querida, hubo comida… ANA RAQUEL BUENO, entusiasta y con actitud, su galanazo HASSIF YAMASAKI RODRÍGUEZ, enamoradísimo; saludos a su hermana VICKY y felicidades, cumplió años recientemente… TAPATÓN, el 15 de noviembre en ORIZABA, organiza AOPAC que preside OSI PIREZ, los empresarios y medios informativos ya estamos unidos con esta noble causa… CARLA ABASCAL SECHI, guapísima, saludos a sus abues TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL, así como el DR. TOÑO y MARTHA PÉREZ DE SECHI… Cumplió años CARLA GONZÁLEZ ZAMUDIO, heredera de TOÑO y MARY ZAMUDIO DE GONZÁLEZ, un saludo al galán de CARLITA, el cordobés ALEJANDRO CARÚS… Kebagrill la mejor comida libanesa en Plaza Sol, pedidos y reservaciones al 2293087986, ahí comí con ALEX BASTERI y su novia MARIANA OTERO, así como con el abogado RODOLFO REUS y amigos; posteriormente visitamos El Tanino, la cava de CÉSAR VENTA, el ambiente estuvo CHOCHOLERO… Se acercan las elecciones internas para elegir y designar los candidatos de la elección 2021, en breve elecciones en los EU; TRUMP dejará la presidencia del país más poderoso del mundo… El PRI volvió a las primeras planas con los triunfos de COAHUILA e HIDALGO, y lo mismo sucederá en toda la República, la realidad es que estamos hartos de tantas malas decisiones de nuestros gobernantes, votaremos por candidatos ciudadanos que los abandere el partido político menos malo, ya que la verdad todos son iguales, ya estamos cansados de políticos corruptos que se han enriquecido a costa del erario público y del poder… Las comidas y cenas del Llagar sensacionales… El FURACU salió a relucir esta semana…

Carlos y Beatriz Álvarez de Sedano, (bodas de plata)…

Ana María Macías, (empresaria)…

Luis Gutiérrez Gómez, (galanazo)…

Nena De La Reguera de Maroño, (diva veracruzana)…

ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ enamorado de MARIANA BUJAIDAR, están muy chambeadores, saludos a sus papis… Hasta enero el regreso a clases en la UNAM… Muy festejado MAURICIO RUIZ PERUYERO, presentes sus amiguitos y seres queridos, sus papis MAURICIO e IRENE PERUYERO DE RUIZ excelentes anfitriones… Tremendo comidón en los famosos portales del GHD para ser exactos en El Estribo cantina para nuestro amigo LUDIVINO REDONDO por su cumpleaños, estuvimos, además de quien esto escribe, ILEANA LEDESMA, así como DANIEL MARTÍN LOIS y ANDRÉS HERNÁNDEZ, con ellos amigos, enhorabuena para el buen LUDI que ha recibido un sin número de muestras de afecto, de todos sus amigos me comentó que FLAVIO HERNÁNDEZ CANO desayuna con él todos los días; besos para su esposa CRISTINA CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ… ABRIL ACOSTA, joven bellísima y veracruzana… CONCHITA TESTAS disfrutando de los buenos vinos mexicanos… MAFER MORÁN MARTÍNEZ, excelente tenista jarocha… El mezcal mal de amores está en el gusto de los veracruzanos… Restaurante El Desahogo, deliciosa comida oaxaqueña, pida su mezcal… MARU CISNEROS feliz radicando en Canadá, saludos también por esos lares a HUMBERTO GÓMEZ LEDESMA, está estudiando negocios internacionales… MARIÁN ALMEIDA, alvaradeña guapísima… Salió humo blanco el pasado jueves, tuvimos junta con LUPITA JONES, en breve sabremos cuándo y dónde será la gran final de MxU; ESTEFANÍA RUIZ, por Veracruz, está lista para lo que viene… Mi sobrina MICHELLE siempre en contacto con el tío, es una bebé emprendedora y buena para los negocios… Excelente la cena en La Gran Dictadura, comimos picaña y asado de tira… COCO RETOLAZA un encanto de amiga, gracias por tus atenciones… ANGIE GASPERÍN encantadora… Hay nuevo Chef en Mr Kao, ya que ISA se independizó y le está yendo muy bien… Estos son los cumpleañeros de hoy, LILIAN CASANOVA, EDUARDO CANTARELL, CARLA BRUZUELA, LUPITA UTRERA, IVONNE ALCOLEA, ELBA UNANUE GIL, la xalapeña SISSY MANZUR y NAN ESCUDERO; el lunes MIRIAM MENDIETA, HÉCTOR CRUZ, CARLOS ABREU, TITA LARA y JUSTIN CAPITAINE; el martes MARIANA HERNÁNDEZ JALILL, mi sobrina la preciosa BEBA VILLARELLO AHUED, MAGUIE FERNÁNDEZ, ALDO ERIVES, ANA SONEIRA, van las felicitaciones hasta ORDES en España, y GLADYS VILLICAÑA DE MARTÍNEZ; a todos muchas felicidades; ya viene el cumple de ENIF GARCÍA OROPESA… Ayer cumplió años ALDO LÁRRAGA SCHLESKE y lo festejó en familia, primeramente comida y después con la flota CHOCHOLERA en la palapa, estuvimos un ratín por ahí…

Ramón y Charito Barquín Sainz De La Fuente de Gómez con Rosario, Ramón, Alejandro y Gerardo Gómez Barquín, (recuerdos familiares)…

Ana Raquel Bueno, (comunicadora)…

Carla Abascal Sechi, (boqueña)…

Carla González Zamudio, (bellísima)…

PEPE CEDEÑO ya en la radio MÁS LATINA, una excelente oportunidad le ha brindado FRANKIE MALPICA VALVERDE, ojalá lo sepa valorar, joven veracruzano que tiene las ganas y el talento para triunfar, tiene que ser disciplinado y constante, si logra todo eso, será un triunfador sin dudarlo, se lo deseamos de corazón ÉXITO… Saludos de recuperación para JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES, gracias por tu amistad… HUMBERTO y MARÍA ELENA MUJICA DE ALESANDRINNI, excelentes amigos… GABY GÁNDARA muy deportista… Se reportó desde Cancún CLAUDIO ROMERO, todo marcha muy bien en Pampas, su heredero todo un galanazo… QUERÉTARO se vestirá de manteles largos… El CARNAVAL de VERACRUZ 2021 se pospone, probablemente sea después de elecciones 2021; seguimos pendientes de la salud de DORITA ROURA DE PÉREZ, el pollo, su esposo, siempre a su lado… Saludos a MARIO CEDILLO y CLAUDIO PANES, me mantienen informado de su salud… RICARDO ANAYA, ex candidato a la presidencia de la República por el PAN, da positivo a COVID -19… La CEAPP será brazo del gobierno si no nos ponemos las pilas, los periodistas tenemos que estar unidos hoy en día, la unión hace la fuerza, ojalá no se entrometa el gobierno estatal para que funcione como una institución AUTÓNOMA y, ojalá, nos podamos unirnos los periodistas veracruzanos en una sola voz, cuidado con CISNEROS BURGOS, quiere meter las manos como ya lo hizo en la fiscalía … AMLO con todo contra políticos corruptos y veracruzanos, como se ve que vienen elecciones y quieren amedrentar el gallinero, que nadie se mueva, hay muchos nombres conocidos, como dice mi amiga ELIA, “hay NANITAS”… Felicidades para todos los médicos, fue su día el pasado viernes… El Bolerama Veracruz viento en popa… Pregunten por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…