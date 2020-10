Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La liga de balompié mexicano inició con altas y bajas, el ATLÉTICO VERACRUZ descansó y el otro equipo ni estadio tiene, una falta de seriedad definitivamente de esta gente, que aparte, quiere casi piratear nombre e imagen del equipo glorioso de Veracruz, los famosos Tiburones Rojos; estaremos pendientes de lo que suceda… Las RAYAS de TAMPA BAY una sorpresa venciendo a ASTROS de HOUSTON, y los DODGERS sufrieron, pero estarán en la serie mundial este 20 de octubre desde ARLINTONG… Comimos en El Llagar en compañía de amigos, ahí estaban festejando 19 años de feliz matrimonio, más 10 de noviazgo, JORGE LUIS y NANCY CARREÑO DE MALPICA, brindamos con ellos y la pasamos muy bien con amigos como JUAN JOSÉ SIERRA AÁVAREZ, nos platicó de SÍ POR MEXICO, no es un partido político, pero si un punto de unión para todos los mexicanos, para lo que viene en nuestro país, hay 21 mil 157 cargo de elección en juego… En la cámara de diputados son 300 diputados por mayoría relativa, 200 de representación popular, 842 de 27 congresos locales 642 por mayoría relativa y 200 de representación popular; 15 gobernadores y 19 mil 800 en 28 Estados de elecciones internas, 1,926 presidencias municipales y alcaldías 2,122 sindicaturas, 15,107 regidurías y 645 juntas municipales, concejales y presidencias de comunidades; SÍ POR MEXICO estará trabajando para que todo salga bien; para cambiar tenemos que cambiar nosotros mismos y así lo estamos haciendo… JULIO URIAS consiguió su triunfo número 5 en postemporada, empatando a FERNANDO “El Toro” VALENZUELA con los DODGERS de los ÁNGELES, comenzó URIAS titubeante en el tercero de la serie, pero salió airoso recibiendo sólo una carrera por un cuadrangular, dejó el juego 15 a 1, ganaron los DODGERS al final 15 a 3… MARIFER MORÁN MARTÍNEZ, muy deportista, fanática del tenis y lo hace muy bien, saludos a sus padres DR. FERNADO y VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN… En noviembre la Selección Mexicana jugará dos partidos importantes contra KOREA y JAPÓN… FRANCIELA SOTO y KAREN NAVARRO en este CHOCHOLAZO… NATALIA DÍAZ y CARLOS GARCÍA, feliz noviazgo… Este 15 de noviembre el TAPATOÓ en Orizaba, organiza AOPAC que preside OSI PIREZ, los empresarios del estado están apoyando, así como medios de comunicación; saludos a IGOR ROJÍ, alcalde orizabeño…

Suenan fuerte los rumores para que JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS participe en la elección para presidente municipal de Orizaba, donde realizó un extraordinario trabajo, pero ahí no para el rumor, su destino final sería la gubernatura del Estado, la verdad nos iría muy bien; saludos a sus hijos JUAN ANTONIO y BOBBY DIEZ PIREZ… MARA GIANINNA MORÁN PÉREZ, quinceañera, felicidades… Estuvimos en casa de JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ y como siempre un excelente anfitrión, ahí salude a los hermanos PANKYS, LUIS ALBERTO y JORGE GARCÍA, asistieron también mi querida GORDITA AHUED MALPICA, ANA MARÍA MACÍAS, propietaria del atlético VERACRUZ; el abogado RODOLFO REUS; solo faltaron CÉSAR VENTA, el famoso compaye, así como RAÚL OLIVARES, director editorial del Notiver, estaba convocado por motivos de trabajo, no llegó, se disculpó; MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI del grupo Pazos asistió, así como varios más, degustamos vinos españoles y puros dominicanos VEGA FINA, así como HOJA REAL; una velada para recordar con comida espectacular, empanadas de atún que cocinó PILAR ÁLVAREZ DE SIERRA, saludos a don TEODORO SIERRA; REBECA, la esposa de JUAN JOSÉ, bajó a saludar, hubo empanada gallega que llevó PANKY, pizza y un pescado delicioso, sin faltar las carnes frías y quesos, muy buena música, hasta bailamos… Estará por VERACRUZ ALEX BASTERI en compañía de su novia MARIANA OTERO, habrá muchos CHOCHOLAZOS, unos públicos y otros privados; también estará por este puerto CARLOS DEL VALLE, director general de INTERJET, lo acompañará su novia BLANCA SIMENTAL… También estará por este puerto JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES en donde realizará diferentes actividades privadas y el 20avo aniversario luctuoso de su padre DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS… Será presentado oficialmente el nuevo vino de LUIS MIGUEL ÚNICO, chileno corregido y aumentado… MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA, veracruzana encantadora e inteligente, saludos a su galanazo ADRIÁN LAGUNES COELLO, hacen bonita pareja… PAMELA LÓPEZ-ESCALERA DÍAZ y MIREN DESCHAMPS, amigas guapísimas que se llevan muy bien, disfrutaron sus vacaciones… ADASUNI reapareció, está guapísima…

PALOMA CAMPILLO muy linda en compañía de su hermano JONATHAN RODRÍGUEZ, comí en La Higuera Blanca los famosos langostinos y la hueva a la mexicana… RICARDO SALINAS PLIEGO, positivo a CORONAVIRUS… Un feliz noviazgo lo forman PATY BARQUÍN GARCÍA y PACO RUIZ MALPICA… Detenido por orden de la DEA el Gral. de división SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, ex secretario de la defensa nacional en Los Ángeles, California… PAULINA MORAL CAZARÍN, belleza veracruzana espectacular, le gusta el modelaje y lo hace muy bien… FRANCISCO “Tito” BARQUÍN GORNES, quiere regresar por sus fueros aquí en el puerto jarocho, por lo pronto ya me enteré que mantiene relación telefónica con chica radicada en este puerto… LACHO GARCÍA GARDUÑO de los solteros codiciados en esta zona conurbada… Saludos de recuperación para HUMBERTO HERNÁNDEZ MIKEL… Ambientamx tu música preferida sin necesidad de preocuparse, contacten al teléfono 2292067388… Disfruté las delicias del Kebagrill de Plaza Sol en compañía de ILEANA LEDESMA, todo delicioso y excelente atención, haga sus reservaciones o pida sus platillos al 2293087986… MIGUEL MOLINA GARCÍA y MAJO LUNA inician feliz noviazgo… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ están presentes en los grandes eventos… BLANCA LIMA, reina de la belleza veracruzana en el 2013, evento que se realizó en el Teatro de la Reforma cuando era alcaldesa CAROLINA GUDIÑO, a quien le mandamos un saludo… Siguen las malas decisiones de la 4T a nivel nacional, la ciudadanía quejándose, como siempre siguiendo la gran mayoría la misma posición de zona de confort, todos repelamos, nadie hacemos nada… Anuncia PEPE SALVATORI ARJONA, director de turismo municipal, que el 29 de octubre será el desfile de Catrinas por Independencia, saludos a su esposa TANIA… No hay dinero para nada en el gobierno estatal, pero sí para hacer campañas a favor de Morena, sino pregúntenle a ESTEBAN RAMÍREZ, tremendo dispositivo de seguridad y apoyo para realizar proselitismo; lo que al pueblo le molesta es que digan que ya cambiaron y son peores, como los banquetes a diestra y siniestra que se dan ciertos funcionarios públicos estatales, ¿quién paga todo eso?, los ciudadanos con nuestros impuestos, y eso sí, acompañado de vinazos importados, ¡Viva MÉXICO!, porque como decía algún importante comunicador, AÚN HAY MÁS…

GABY VILABOA muy festejada por su cumpleaños, la pasó feliz con su futuro esposo GERRY CEBALLOS… ELIANI CAHUE, encantadora, un placer comer y disfrutar de su presencia… Los cumpleañeros de hoy son VANESA RIVERA, ASTRID ORTEGA, LAURA ZÁRATE, EDUARDO CHALCHI, LUPITA MARTÍNEZ y ADRIANA EGREMY; mañana lunes ROCHY BARRAGÁN, SERGIO AUDIRAC, LAURA MARTÍNEZ, NATY MATEAU, LAURA ARANDA, ALFREDO GRAHAM, PATY BARRIENTOS, ARMANDO NOTARIO y LAURA MARMOLEJO de SAINZ; el martes estarán de fiesta LEONOR MINELLI, PEPITO KURI PAZOS, el abogado; SEGUNDO LOIS, LUBBY SILES, IBRAHIM BUAUN, PAULO CENTELLA, PAOLA ITZEL CÁRDENAS, GABY AGUIRRE REVA, FERNANDA RALERO ALVERDI, MAFER RASCÓN y ELISA TAGLE, a todos muchas felicidades… Llene su tanque del automóvil en gasolineras Repsol del grupo GILGA… Saludos a PEPE LAZO, ya casi totalmente recuperado de sus achaques… CARLOS y LUPITA FERNÁNDEZ DE PAZ se dejaron ver en compañía de sus herederos comiendo langostinos en La Higuera Blanca… Toque de queda en PARIS por las noches por el rebrote de la PANDEMIA en Francia… Mastografías gratis en BOCA DEL RÍO, del 15 al 31 de octubre durará la campaña, informes al teléfono 229202222 extensiones 1305 y 1310, chequen los requisitos… ANILÚ INGRAM alza la mano en el puerto jarocho… JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL súper movido con líderes empresariales, un gran acierto tener a ALDO PALOMBA CARLÍN de su secretario particular, excelente amigo que conocemos de toda la vida, saludos a KARIM, trae buen equipo de trabajo el diputado local por Boca del Río… Saludos a MARÍA ELENA FERNÁNDEZ LOBEIRA, siempre la recordamos como una de las jóvenes veracruzanas más guapas, y muy amiga de ADRIANA ABASCAL… Felices 84 años festejó CARMELA FALCÓN DE RUIZ, saludos a su esposo el famoso ruso MANOLO RUIZ HACES… ARANTXA GORBEÑA DE REYES y su esposo JORGE REYES felices cumpliendo 4 años de matrimonio, su heredero JORGITO creciendo rapidísimo… PREGUNTEN por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en ELDICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…