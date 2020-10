Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! MÉXICO le ganó a HOLANDA en Ámsterdam realizando un gran partido los pupilos del TATA MARTINO; la selección mexicana fácil pudo ganar un 3 a 0 pero fallaron, el tecatito CORONA y JIMÉNEZ, dos oportunidades claras de gol; pasado mañana van contra ARGELIA, se vio muy bien México… En las series divisionales de las grandes ligas está muy buenos los juegos rumbo al clásico de otoño, DODGER muy bien, ASTROS trae equipazo, van contra BRAVOS de ATLANTA y YANKEES quiere regresar a los primeros planos a base de cañonazos… Un saludo para SALVADOR MANZUR DÍAZ, fiel aficionado al rey de los deportes, saludos a su esposa LUCHY BONILLA DE MANZUR, su heredera VALERIA una gran campeona de golf, tiene ya 13 años de edad, y SALVADOR Jr. creciendo también con 10 añitos; un gustazo saludar a FRANKIE MALPICA VALVERDE con su esposa SUSY RODRÍGUEZ DÍAZ DE MALPICA, su heredera MIRANDA cumplió años y lo festejó con su mascota que también cumple el mismo día que ella; mi querida GORDITA AHUED MALPICA estuvo presente en los CHOCHOLAZOS… DANIELA BERISTAIN TERRONES cada vez más guapa y emprendedora, saludos a sus papis… MARISOL HOYOS, una joven encantadora, veracruzana muy chambeadora, saludos a sus papis… Gustazo saludar por La Vinata a la odontóloga MARISELA SANTOS ABASCAL en compañía de su prometido JEREMY WEY, originario de Bélgica, un destacado Chef europeo, encantado con su noviazgo… RICARDO y CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS un feliz matrimonio, están presentes con sus herederos RICARDO, ISABELLA y ELISA CUEVAS CAPITAINE, familia muy querida en BOCA del RÍO… El huracán DELTA pegó durísimo en QUINTANA ROO y enfiló afortunadamente rumbo a USA, nos salvamos por esta ocasión en el Golfo de México… CLAUDINE CASTAGNE THOMAS, una joven encantadora… Comí en Kebagrill en compañía de ILEANA LEDESMA GUZMÁN, disfrutamos de las atenciones y las delicias del restaurante libanés ubicado en Plaza del Sol y con una vista espectacular, hasta un puro HOJA REAL me fumé, reservaciones y pedidos al 2293087986…

KARIME DUARTE cumplirá años a fin de mes… Gustazo ver por este puerto a PAULINA LAVÍN MUGUIRA, heredera de mis amigos JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVIN, su galanazo MEMITO HERRERA está presente y hacen bonita pareja… NADIA PIANA DE MALDONADO, joven y bella señora, saludos a su esposo ÁNGEL MALDONADO su heredera ANTONELLA… MATEO PAZOS ARELLANO todo un galanazo el heredero de SERGIO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS… OLIVIA CÁRDENAS SUÁREZ, una chica porteña guapísima… ALESSANDRA BAXTERCKOVA cada vez más guapa, muy pronto nos dará una sorpresa, saludos a su heredero… Gustazo saludar a FALLO CUENCA con su esposa CLARA ARIAS, excelentes los accesorios LUZ de LUNA, un saludo a EMILIO CUENCA ARIAS, por ahí MARISOL CARLO DE MARTÍNEZ con ISABELA y VICTORIA… Guapísimas YUNUEN ACOSTA, ANGÉLICA RAMÍREZ DE MANTECÓN y MARTHA ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ, degustando vinito CHOCHOLERO en La Vinata… Estuve por El Río de la Plata disfrutando de los platillos… AITANA UNANUE RIVERA, bella modelo de Kachivache… CLAUDINE REMES MAASBERG, guapísima y linda… Felicitaciones para GERARDO y JANETH NAYEN DE ROSETE, están en espera de su segunda nenita… SUGEY ABREGO, actriz veracruzana bellísima… OSCAR y LUPITA AUDE DE SOLANO, joven y feliz matrimonio… Una vez más, exitazo en los eventos del centro histórico, se cumple hoy un mes del INDEPENDENCIA PEATONAL, hay música para todos los gustos… AMBIENTA.MX esta ya en el gusto de los veracruzanos… LEONOR BELTRÁN muy activa en redes sociales… SOFÍA GONZÁLEZ guapísima y luciendo cuerpazo escultural… FER HIDALGO y KARI CARLO un feliz noviazgo… El DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS festejó su cumpleaños en Huatulco en compañía de su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… El mexicano JULIO URIAS de los DODGERS extraordinario… El lunes 19 de octubre, AMÉRICA vs LEÓN 21 horas… ILEANA LEDESMA GUZMÁN bellísima señora… Sabía usted que los DODGERS son el equipo de las grandes ligas con más juegos sin hit ni carrera, llevan nada más 23 y uno de ellos lo realizó el mexicano FERNANDO VALENZUELA… ANGÉLICA GASPERÍN tiene muchos admiradores, algunos solteros otros no tanto, afortunadamente los batea la lindura que ya casi es la reina del TIK TOK…

Mi correo electrónico es [email protected] escríbanos, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son ALFONSO VALENCIA, DOÑA CECI GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES, PEDRO CANABAL, SOFÍA ORTIZ, CÉSAR HERNÁNDEZ, CAROLINA CORZO, ERNESTO CABRERA, MARTHA ACOSTA DE ACEVAL y el DR. RAÚL RAMOS MANGE; mañana lunes ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, ERIKA HOLM MONTEJO, LILY VALERIO PINILLOS, AINARA VÁZQUEZ, LAURA RIVERA, ELIDEE ALBA, DON RUBÉN CONZATTI, se le extraña los viernes CHOCHOLEROS del Diligencias; JORDIE PEREA, ALEX HERRERA, VICTORIA DÍAZ, PILY GARCÍA y la golfista MARY PAZ LASTRA DE GARCÍA; pasado mañana lo cumplirán MAR LÓPEZ, FERNADO FUENTES, TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, MARIANA MELGOZA, BETSY TORRES, LILIA ABARCA, CLAUDIA VIANEY MEZA, GRETA KNOPFELMACHER y el compositor veracruzano LALO SANTOS, a todos muchas felicidades… Un éxito El Rincón de la Abuela, servicio a domicilio 2291 521047, atención personalizada de MEI LANG VELÁZQUEZ… Desayune con TAVO SOUSA ESCAMILLA en la famosa Parroquia de los 200 años, como siempre, un gustazo saludarlo… Felicidades para ANA NAHUM BAILLERES, recibió anillo de compromiso de su galanazo ALEJANDRO ZILLI, los más felices VICHIR e ISABEL BAILLERES DE NAHUM… Se casó ayer VIVIANNE GÓMEZ ahora de LIMÓN con ANDRÉS LIMÓN, les deseamos una eterna luna de miel… La Gran Dictadura sensacional, si quieres saborear un buen corte acompañado de vinito no dudes en asistir… ATLÉTICO VERACRUZ viento en popa, en breve la inauguración de la polémica liga de balompié mexicano… KAREN COBOS LIMA, veracruzana triunfadora… FLORENCIA ARANO súper aficionada al fútbol… Ahorita que estamos disfrutando del béisbol, nos viene la nostalgias donde recordamos a los ROJOS del ÁGUILA, el presidente LÓPEZ OBRADOR prometió en campaña que habría béisbol de liga MEXICANA en VERACRUZ, desde que los YUNES acabaron con el deporte aquí ya no tenemos nada, el apoyo al deporte de FIDEL HERRERA y JAVIER DUARTE fue único en la historia, pudimos ver campeones a los ROJOS del ÁGUILA, los TIBURONES ROJOS en la copa MX, así como los HALCONES AZULES y los ROJOS; ahora no tenemos nada y poco a poco han ido acabando con todo; ya vendrán las elecciones y ahí se va notar la realidad que está sufriendo el estado… Saludé por La Parroquia a LILIANA LÓPEZ DE GUTIÉRREZ, estaba en compañía de BETY CRUZ DE FERNÁNDEZ en un evento de MUAC, presente también EMILIA LABOURDETTE PEREA y damas, desayuné en compañía de TAVO y CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA… MARTÍN ZAMORA a punto de abrir un autocinema en esta zona conurbada… CARLOS VIVES con todo desde Tlacotalpan en la posada Doña Lala, dando atención personalizada con platillos únicos y exclusivos…

JORGE OLIVA compañero periodista muy felicitado por su cumpleaños… Va nuestro pésame para la familia CARAMÉS CHAPARRO por el fallecimiento de mi querido amigo DON MANUEL CARAMÉS COTA, en especial a sus herederos MANOLO y SANTIAGO CARAMÉS CHAPARRO, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos; recuerdo a DON MANOLO los miércoles de cena en el estribo del GHD, fue de los pioneros cuando se creó la asociación de hoteleros, así como cónsul de España en Veracruz, estuve en su COVELO en el año 2002 en donde serán llevadas las cenizas, hoy DON MANUEL ya está junto a su esposa SOLEDAD CHAPARRO DE CARAMÉS a quien recuerdo con mucho cariño nos atendió de lujo en España aquel 2002; descanse en paz, un caballero y hombre de bien, gran pérdida sin lugar a dudas y como dice DANY MARTÍN LOIS, se están yendo los grandes señorones; mañana lunes 12 de octubre habrá misa en La Gran MADRE DE DIOS a las 19 horas… Saludos a DON ELIGIO CAMIÑA… Un abrazo fraternal y mi pésame también para MERCEDES HACES DE GALGUERA por el fallecimiento de su esposo JOAQUÍN GALGUERA NORIEGA, las condolencias se hacen extensivas a sus herederos JOAQUIN y MERCEDES GALGUERA HACES… En el CRIVER poco a poco se va normalizando la atención médica, saludos a KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO… ROSY URETA recuperándose poco a poco… RODOLFO REUS MEDINA y RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO excelentes amigos del CHOCHOL… Saludos a MERCY SUÁREZ DEL PUERTO… 15 de noviembre el TAPATÓN en Orizaba, Veracruz, enhorabuena para OSI PIREZ DE DIEZ, presidenta de AOPAC… Ayer comimos en Fishers con la flota de los CHOCHOLITOS, saludos para LUIS MELGOZA y CONY PIANA, así como para ALDO LARRAGA y SCARLETT DRAGO, la pasamos muy bien, me acompañó ILEANA LEDESMA…El abogado JESÚS SOTO MORALES presente en los CHOCHOLAZOS… ILEANA CRUZ FLORES y JUDITH GÓMEZ ALCÁNTARA guapas amigas… Pregunte por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden, el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…