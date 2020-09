Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy es el partido llamado CLÁSICO JOVEN entre CRUZ AZUL y AMÉRICA, saldrán chispas en el estadio Azteca 21 horas… Comí en el restaurante Río de la Plata, me tocó bufet, me acompañó la terapeuta KARLA BANDERAS y salió encantada con la comida y la atención, cuenta con todas las medidas de seguridad, amenizando Dj en vivo… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, rumbo al certamen nacional, está guapísima y preparada, este año hay muchas jóvenes guapas; MxU se gana demostrando arriba de la pasarela que quieres representar a MÉXICO en el certamen internacional MISS UNIVERSO, hay que poseer belleza, cultura, actitud, personalidad, distinción, facilidad de palabra, hablar el idioma inglés, todo eso se tiene que demostrar arriba de la pasarela; todas en busca de la corona nacional e internacional; enhorabuena para la directora nacional LUPITA JONES GARAY; tres veracruzanos estarán participando en la final de trajes regionales, son 12 los que estarán en la gran final y VERACRUZ cuenta con tres representantes, ESTEFANÍA RUIZ portará un traje regional veracruzano; el gobierno estatal, a través de la secretaria de turismo, no apoyó en nada a la representante VERACRUZANA, una verdadera tristeza que XÓCHITL ARBESU no le interese promover el turismo en el estado que lo tiene todo, se quejan los hoteleros y restauranteros, un fracaso la promoción, cuando no sabes de un tema o no aceptas o te asesoras bien, VERACRUZ necesita ir hacia delante, generar; en Xalapa tienen un experto en TURISMO, el LIC. FRANCISCO BARQUÍN, pero ni siquiera lo saben o no les interesa; por cierto, me comentó TITO que hoy se celebra el día mundial del TURISMO…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz)…

Juan Carlos Limón y Mariana Barrios Galindo, (en El Dictamen)…

Lorna Blanco Menéndez, (espectacular)…

José Zarur y Cirilo Vázquez, (amigos)…

JUAN CARLOS LIMÓN y MARIANA BARRIOS GALINDO están enamoradísimos, ya llevan más de 3 años de feliz noviazgo y lo disfrutan a lo grande en compañía de su familia, saludos a los arquitectos… LORNA BLANCO MENÉNDEZ disfrutó del Caribe Mexicano con una selección de bikinis padrísimos, se le vio muy enamorada de su galanazo, estaban festejando aniversario, en las redes pedían todos los amigos ANILLO… VIRIDIANA MALFAVÓN en breve entrará en circulación, en su trabajo ya la piden a gritos, está más guapa que nunca y enamorada… JOSÉ ZARUR y CIRILO VÁZQUEZ están presentes en los CHOCHOLAZOS… La comida libanesa de Kebagrill deliciosa, el restaurante está ubicado en Plaza del Sol, reservaciones o pedidos al 2293087986… JORGE y ERÉNDIRA FLORES DE REYES festejando con su bebé un aniversario, saludos a JORGITO REYES FLORES, la dinastía REYES PERALTA continúa… Todo marcha bien el Bolerama Veracruz, las quesadillas deliciosas, saludos a mis sobrinas DANY, COTY, PAULA y MICHELLE PIMENTEL, son encantadoras y creciendo; saludos al tío OSCAR GONZÁLEZ y familia… Comí con ANGIE GASPERÍN en La Jiribilla de Antón Lizardo, saludos a PACO MALPICA… CHUY CANTÚ cumplió su amenaza de llegar al puerto a CHOCHOLEAR y como siempre la pasó de maravilla… Estuvo por este puerto ROBERTO AHUED y disfrutó del calorcito jarocho, muy chambeador, desayunamos en compañía de GOYO CHEDRAUI, RAMÓN GÓMEZ y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI en La Estancia Argentina de El Dorado, por ahí MEMO BOUCHEZ, gracias a ROBERT por la gorra de su empresa BWT, filtros de agua de última generación, lo más avanzado a nivel mundial, saludos a su esposa MONICA VÁZQUEZ DE AHUED y sus herederas… La comida con ERIK PORRES BLESA en Deli Deli se cambió para el próximo jueves por causas de fuerza mayor, mientras tanto nosotros la pasamos muy bien y degustamos vinos y puros espectaculares, HABANOS, DOMINICANOS y los más famosos, los HOJA REAL; estuvieron en la comida el abogado RODOLFO REUS, así como el cordobés REYNALDO BERNARDÍ MANICA, excelente anfitrión; GORDITA AHUED MALPICA, REBECA REVA, BETITO y GIORGIO VILLARELLO, así como varias personalidades… RENATA CORRONS, MAJO VENTA, IRSY OLIVARES, MARCELA FERRARI y YAMILET OROZCO, guapísimas… Mariscos El Bayo delicioso, estoy pendiente con los langostinos, inclusive no están en la carta, es una receta y preparación especial para el CHOCHOL y compañía… DAVID MACEDO SANTOS ni sus luces, está muy chambeador… La Nutrióloga MARISOL SANDRIA DE LA IGLESIA guapísima, saludos a sus papis y abuelos, su hermana RENATA al parecer con galanazo, se llama SANTY PACHECO, llevan varios meses de noviazgo, se les ve muy contentos…

Jorge y Eréndira Flores de Reyes con Jorgito Reyes Flores, (familia)…

Marisol Sandria De La Iglesia, (porteña)…

Rosy Martell, (espectacular)…

Daniela Beristain Terrones, (veracruzana)…

Alejandro Poo Rugarcia y Argentina Belchez Ramos, (presentes)…

ROSY MARTELL preciosa, es conductora a nivel internacional en los deportes a través de FOX Sport y ahora la vemos en NOTICIAS 8 desde Miami… DANIELA BERISTAIN TERRONES la recuerdo con mucho cariño cuando me acompañó en varios programas en TELEVER, muy linda y heredera de DANIEL BERISTAIN DE LA PEÑA y FALITA TERRONES… Bonita pareja la forman ALEJANDRO POO RUGARCIA y ARGENTINA BELCHEZ RAMOS, saludos a MARÍA LUISA RUGARCIA DE POO, recientemente cumplió años y su esposo ALEX POO GIL se lo celebró… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW… COCO RETOLAZA muy profesional en su trabajo, tiene chamba en toda la República… Cumplió años BLANCA FIGAREDO DE SÁNCHEZ y su esposo RAYMUNDO SÁNCHEZ MABARAK se lo festejó en familia, un saludo a NINI MABARAK DE SÁNCHEZ… Cumplió este pasado viernes un año de fallecida NENA MABARAK DE CHÁZARO, descanse en paz; abrazos para KIKO, CRISTY y ROBY CHÁZARO MABARAK… Este pasado viernes cumplió un año más de vida PEPE YUNES ZORRILLA, saludos a DON PEPE YUNES SUÁREZ, así como sus herederos RAMSÉS y ANA MARÍA YUNES ZORRILLA, de Perote, Veracruz… EMILY y CHRISTELLE THOMAS gemelitas guapísimas, saludos a sus papis, muy chambeadores en su pastelería… MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA nos presentó su libro la TERCERA H, el crimen más atroz está disponible en Amazon… 30 de septiembre y 2 de octubre, a través de las redes sociales, concierto de la ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA, segunda temporada ONLINE con su director titular MARTÍN LEBEL a las 20:30… La visita del presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tuvo mucho significado y relevancia, por lo que se avecina en lo que a elecciones se refiere, algunos allegados dicen que vino a palomear lo que serán sus diputados federales, otros que solo vino a poner orden y dictar los lineamientos que deben seguir los morenitas rumbo al 2021; lo que si se aprecia en todos los partidos es una verdadera rebatiña, todo mundo quiere agarrar su cachito, todo esto al único que benefician es a MORENA y sus candidatos… MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA espectacular… Desde Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán se reporta QUINTÍN BENITEZ, dicen por ahí que es el suegro más cotizado del momento, si usted viaja para el norte y tiene que pasar por esa región no dude en comer las carnitas de los limones… PEPE LAZO muy cerca de JUAN MANUEL UNANUE, según las encuestas está muy arriba para la alcaldía boqueña, el problema que se ve ahí es la división que hay en el PAN, creo que se debe negociar y llegar a un acuerdo que favorezca a los ciudadanos… Están en la recta final JAIME DE LA GARZA, RICARDO CUEVAS empresario boqueño y la experiencia de PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, usted por quién se inclina, aunque la decisión es interna del partido… Los cumpleañeros de hoy son FRANKIE MALPICA VALVERDE, CLAUDIA MEIXUEIRO, SHARON MARTZ y EVITA LARA VALERIO; mañana WENCESLAO FUENTES NOLASCO, FERNANDO CASO HIDALGO, MIRIAM MÉNDEZ, NACHO CONTRERAS, MARU JIMÉNEZ DE MABARAK, LAURA SUMMERS y FINITA RUÍZ VALDEZ; pasado mañana ROSA DE LOS ÁNGELES BAQUEIRO, RODOLFO ENRIQUE LEVET RODRÍGUEZ, CLAUDIA PÉREZ ASTORGA, MARIO CANALES SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL DEL ROSARIO, MARISOL ORTA y ANGÉLICA CAMIÑA DE RODRÍGUEZ, a todos muchas felicidades… Enhorabuena para ALEX y CLAUDIA GIL DE AVELLA, están felices, su primer bebé que será niña y llevará por nombre ROMINA…

Emily Karele Thomas, (jarocha)…

Rodolfo Reus, Bertha Ahued Malpica, Beto Villarello, Nacho Gómez, Rosario Sousa y Reynaldo Bernardi Manica, (amigos)…

Martha Abigail Castañeda Ruiz, (el 25 de septiembre cumplió 18 años)…

Martha Abigail Castañeda Ruiz con sus padres Dr. Lorenzo Castañeda Pacheco y Lic. en Psicología Leticia Ruiz Amén, y su hermana Tania Betsabé Castañeda Ruiz, (la festejaron en casa y sus compañeros de la UVM del área de medicina en línea con motivo de sus 18 años de vida)…

Miguel Téllez Orduña felicitando a Lucero García por su cumpleaños.

Feliz noviazgo lo forman FERNANDO HIDALGO REQUEJO y KARIME CARLO AHUED… MÉXICO vs GUATEMALA este miércoles 30 de septiembre en el Azteca… Feliz aniversario PACO y ANA MARY, que sean muchos más… Saludos al DR. FERNANDO MORÁN HUERDO, así como a su familia… SANTIAGO GONZÁLEZ ya en Francia listo para participar en el torneo de ROLAND GARROS… Nueva foto vi en las redes sociales en donde el senador de la República RICARDO MONRREAL se le ve acompañado de JAVIER HERRERA BORUNDA, un joven político veracruzano con clase y preparado, puede llegar muy lejos, heredó la capacidad de dialogar y concertar en beneficio de las mayorías, es bien visto por la ciudadanía… ROBERTO y MARY PAZ LASTRA DE GARCÍA los vi de lejos caminando por el bulevard… MARIBEL ACOSTA muy felicitada en su cumpleaños… DANIEL MARTÍN y KARINA ALENCASTER muy felices y enamorados, sus hijos creciendo… ROSARÍN SOUSA encantadora, le fascina la comida libanesa de Kebagrill, ahí comemos mínimo una vez a la semana… DANY NOGUEZ muy enamorada… Roma Repostería sensacional… Comí la famosa tarta de Santiago que hace PILI FERNÁNDEZ, deliciosa, pídala en El Llagar… RAMÓN ALVAREZ FONTAN trabajando fuerte, podría ser candidato a la alcaldía de boca… Por el puerto jarocho el más viable sería RICARDO EXSOME ZAPATA, los otros muy inexpertos, eso lo que se escucha….CÉSAR y ANITA LÓPEZ DE VENTA un feliz matrimonio… ROSY URETA saludos de recuperación… 20 años de feliz matrimonio están cumpliendo JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DEL PUERTO y CARLA LÓPEZ FANJUL DE FERNÁNDEZ, enhorabuena para ellos y su familia… 3 de octubre, en El Estribo cantina, SAMUEL CASTELLI en concierto, cupo limitado… BRENDA VINCENT muy festejada por su cumpleaños… Se extraña a MARIANA BASAÑEZ… JUAN CARLOS MARTÍNEZ y MARU VIOLANTE, un feliz noviazgo… Pregunten por los Puros hoja REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…