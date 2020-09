Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Los negocios ya están abiertos, la economía se está reactivando; cumplamos con las medidas de seguridad e higiene, SANA DISTANCIA, CUBREBOCAS y lávese las manos constantemente… Hubo dominó, DANY MARTÍN y ANDRÉS HERNÁNDEZ le pegaron una zapatiza a la dupla de RAYMUNDO, el bolero de los CHOCHOLAZOS, y el CHEF dizque orgullo de Palma sola AGUSTÍN, ya le dicen la cenicienta, será por lo del zapato, y bueno para rematar esa pareja de nacidos para perder jugaron con ANDRÉS y quien esto escribe y también perdieron, medio se defendieron, pero el resultado final fue 4 juegos a 2 a favor del CHOCHOL; AGUSTÍN, o la CENI como le dice la flota, quería hasta llorar, ANDRÉS gritaba vengan a ver… Una semana de diez porque ganó el AMÉRICA, aunque también de churro ganó la máquina con gol de último minuto, y los PUMAS siguen invictos; quién aguanta a DANY, JAVI, MANÉ y el teacher LÓPEZ DORIGA, todos le van a los PUMAS… Cumplió años MARISELA SANTOS ABASCAL, profesional odontóloga, feliz y enamorada de su galanazo belga JEREMY WEY, recibió ramo de rosas rojas, ahí se me hace que pronto escucharán las campanas nupciales… Se reactivaron los desayunos en la Parroquia con el abogado TAVO SOUSA ESCAMILLA, solo falto RAYMUNDO LUNA… El Registro Civil en Veracruz funcionando a la perfección con SERGIO LIRA, excelente abogado, al igual que RENÉ LIÑERO BAQUEIRO, saludos a su esposa YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO, también colega…

Marisela Santos Abascal y Jeremy Wey, (felices y enamorados)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (bellísima)…

Ana Raquel Bueno, Yunuen Acosta y Rosy Ureta, (emprendedoras)…

Dalín Usla, (feliz cumple)…

Siguen matando comunicadores y reporteros en VERACRUZ, la asociación de periodistas que preside RODOLFO HERRERA levantó una enérgica protesta para que no haya ni uno más, tristemente la nula actuación del gobierno estatal no garantiza la libertad de expresión en VERACRUZ… ANA RAQUEL BUENO, YUNUEN ACOSTA DEL VALLE y ROSY URETA, trabajando en medios de comunicación importantes, traen un proyecto juntas que sin dudarlo será un exitazo; comimos recientemente en Fausto… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, un feliz matrimonio, saludos a LUMI, TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA… La ex soberana del CARNAVAL veracruzano, DALÍN USLA, cumplió años y lo festejó en familia, saludos a su heredero… También muy festejada MARIANA BUJAIDAR, su galanazo y vecino ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ se lo festejó a lo grande, muchas felicidades… Riquísima la comida libanesa en Kebagrill, les tienen sorpresas si cumplen años y lo celebran en el restaurante, la promoción está excelente, reservaciones al 2293087986 en Plaza del Sol… Hoy 13 de septiembre se conmemora un aniversario más de la defensa histórica del Castillo de Chapultepec en donde cadetes del Heroico Colegio Militar defendieron con su vida la soberanía de la nación, son exactamente 173 años de esa gran gesta heroica, habrá ceremonias en toda la República Mexicana… MICHELLE ACOSTA, originaria de YANGA, Veracruz, estará participando en conocido concurso estatal… CECILIA CRODA CASTELÁN, lindura de Huatusco, Veracruz, encantadora y con sonrisa angelical… Les recuerdo mi correo [email protected]l.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… KARLA BANDERAS guapísima y súper chambeadora, con sus terapias le está yendo muy bien; saludos para DANY BANDERAS, así como a sus papis CARLOS y ALÍCIA VAILLARD DE BANDERAS, felices con sus nietos, creo ya son siete…

Michelle Acosta, (veracruzana)…

Cecy Croda Castelán, (bellísima)…

Teté Bermúdez Valdovinos, (profesionista)…

La Jiribilla, el mejor restaurante de Antón Lizardo, enhorabuena para PACO MALPICA, es el lugar preferido de los CHUY CANTÚ y MIJARES, ambos abuelos y felices con sus nietos… TETÉ BERMUDEZ VALDOVINOS, jovencita muy guapa y preparada… AURORA y RAQUEL COUSILLAS GARCÍA, hermanitas guapísimas… Va nuestro pésame para las familias AGUIRRE CUE y AGUIRRE RIQUER por el fallecimiento de FIDEL AGUIRRE RIQUER, en especial a sus hijos ISASI y FIDEL AGUIRRE CUE, las condolencias se hacen extensivas a familiares y seres queridos, descanse en paz nuestro amigo FIDEL… ANGIE GASPERÍN, una lindura veracruzana… AMÉRICA DELGADO la saludé en compañía de REBECA REVA, por ahí FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA con su heredero EMILIO, estuvo platicado con el CHOCHOL y ya lo convencimos para que en unos años sea el Rey Infantil, me comentó que su novia se llama AITANA… Comiendo por el Diligencias JORGE FRICKE y su novia ÁFRICA RAMÍREZ, disfrutan muchísimo del centro histórico… RAÚL USLA trabajando muy bien al frente de CFE… JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS prometió estar muy pronto por el puerto jarocho, al igual que EMILIO VEGA… Los puros HOJA REAL y los NACHO GÓMEZ ya llegaron… PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL muy chambeadores, no se han dejado ver, saludos a mis sobrinas… La Cava de la Capsantina será un exitazo sin dudarlo, excelentes vinos mexicanos, y la comida una garantía con el menú de la Chef FER SPINOLA… KAREN COBOS LIMA guapísima, está radicando en Monterrey, estuvo en la CDMX en la boda de su hermana… Saludos a JENNY BARRADAS, muy pronto estaré por el cerro de la silla… PEPE y ANA ACOSTA DE LA PEÑA DE RUIZ, un feliz matrimonio, en la foto con su heredera NATALIA RUIZ ACOSTA, saludo especial para LENCHO ACOSTA LAGUNES… CARLOS DEL VALLE poniendo a Interjet en el lugar que se merece… PABLO y VANESSA VELÁZQUEZ RUBIO DE MORANDO disfrutando a lo máximo su matrimonio, saludos para PABLITO y MACARENA MORANDO VELÁZQUEZ… Estuvo VANESSA muy festejada por su cumpleaños… Mariscos El Bayo sensacionales, estamos pendientes con unos langostinos al estilo CHOCHOLERO, saludos para MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, así como a sus compadritos DAVID MACEDO y el matador LUIS HERNÁNDEZ… El cordobés ARMEL CID MUGUIRA lo vimos muy contento y enamorado de KIMBERLY TABOADA, hacen bonita pareja, saludos a ALÍCIA y PAULINA MUGUIRA, y a su cuñada CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA… JUANITO LAVIN excelente amigo del CHOCHOL…

Karen Cobos Lima, (cuerazo)…

Pepe y Ana Acosta de Ruiz con Natalia Ruiz Acosta, (familia)…

Fernanda Spinola, (sobrina)…

Vanesa Velázquez de Morando con Pablo y Macarena Morando Velázquez, (feliz cumple)…

En El Jaibón todo marcha muy bien, felicidades para RICARDO y CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ listísima para la gran final de MxU… GILBERTO BRAVO TORRA celebró su cumpleaños en compañía de su esposa GABY VERA DE BRAVO… Saludos a la flota lasallista, todos muy preocupados por las decisiones de nuestro mandatario nacional… SALVADOR y LUCHY BONILLA DE MANZUR, feliz matrimonio, saludos a VALERIA y CHAVITA… SALUDOS para CECY GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES, CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, ALÍCIA FERNÁNDEZ DE BELTRAMI, ELIA MARTÍNEZ DE RUIZ, AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA, todas consentidas del CHOCHOL… Las tomas de oficinas de la CNDH es en verdad una irresponsabilidad de algunos ciudadanos, la verdad están cansados, pero no se vale atentar contra símbolos patrios… ROSARIO PIEDRA no pudo con el paquete… JUAN REGUEIRO TESTAS festejó su cumpleaños con amigos, su novia MARIFER MORA le hizo fiesta sorpresa… Faltan tres días para los 122 años de EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional… El TIBURÓN RAMÍREZ enamoradísimo de JUDITH SALAZAR … Los chiles en nogada de Panver excelentes, gracias a CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, saludos a DON TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL… Dedicada en tiempo completo a su chamba ADRIANA ABDELJALEK LIMA, tenemos tiempo de no verla, a lo mejor será su galanazo que no la deja ver, ella es la directora del Registro Civil de Medellín de Bravo, saludos al alcalde POLIN DESCHAMPS y LULI BLANCO DE DESCHAMPS… Un saludo al asesor y analista político JOSÉ LUIS LAZO, lo hemos visto ya varias veces en cafés y restaurantes muy cerca del diputado JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, saludos a MELINA ROBERT y besos para AITANA… Los partidos interesantes de esta jornada 10 de la liga MX NECAXA vs CHIVAS se enfrentaron el pasado viernes, ayer TIGRES vs SANTOS y AMÉRICA vs TOLUCA; hoy juegan PUMAS vs ATLÉTICO SAN LUIS, QUERÉTARO vs LEÓN, TIJUANA vs CRUZ AZUL, y mañana lunes PACHUCA vs MONTERREY, está es la jornada 10 del torneo GUARDIANES… Hubo comida de SKAL en el nuevo restaurante del WTC, enhorabuena para los empresarios veracruzanos que a pesar de la pandemia siguen invirtiendo en el estado… Felicidades a la firma RODOLFO REUS asociados, salieron en el tops ranking “los mejores abogados de MÉXICO”, que continúen los éxitos… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…