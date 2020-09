Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Las ÁGUILAS contra viento y marea están levantando el vuelo, y ya tienen 16 puntos y vamos por más, los siguientes partidos serán cruciales para definir los cuatro primeros lugares, pues van contra el PUEBLA, TIGRES, UNAM y CRUZ AZUL, sin dudarlo un calendario en donde los de coapa tendrán que demostrar de qué están hechos; por lo pronto el PIOJO HERRERA ya se convirtió en el entrenador con más juegos ganados con los azulcrema felicidades… Comí con ILSE GOROZTIETA y la pasamos muy bien, está felizmente casada con su galanazo PEPE… Por café bonito saludé a FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA, la flota CHOCHOLERA llegó para saludarla y ver sus accesorios… CHUY CANTÚ feliz de la vida en VERACRUZ, es muy amigo de CHUCHO MIJARES, por ahí llegó GERARDO GÓMEZ, tenía rato de no verlo, comimos en La Jiribilla, en Antón Lizardo… Saludo especial para monseñor LUIS FELIPE GALLARDO MARTÍN DEL CAMPO, lo vi en compañía del DR y padre JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, rector de la UCC… DENISE BOLAÑOS y ROSY GUDIÑO siempre bellas… PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO KAYSER felices y enamorados… Gustazo saludar a MARTHA REQUEJO DE COOPER, estaba disfrutando un cafecito en compañía de HEIDI RUIZ DE GÓMEZ y SARA GUINEA DE BARQUÍN, saludos a LUIS BARQUÍN GÓMEZ… El DR. ROMÁN GARZÓN LOYO feliz festejando a su esposa MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, están felices con su nieta ROMINA… MAURICIO y MARISOL ÁGUILA GÓMEZ DE MENÉNDEZ felices y enamorados radicando en la capital del estado… CELIA LAGUNES AHUMADA festejando su cumpleaños en Paso de Ovejas…

Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo con Dr. y Padre José Manuel Asún Jordán, (amigos)…

Denise Bolaños y Rosy Gudiño, (amigas)…

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón con Romina Garzón (felices los abuelos)…

Celia Lagunes Ahumada, (feliz cumpleaños)…

ROBERTO ANDARZA lo vi muy acarameladito, se me hace que está enamorado… DANY MARTÍN y KARINA ALENCASTER felices con sus herederos DANY y HÉCTOR, creciendo rapidísimo… ANGY GASPERÍN bellísima, mañana le estaré festejando su cumpleaños… Kebagrill el mejor restaurante libanés ubicado en Plaza del Sol, reservaciones al 2293087986… El almirante ROMMEL LEDESMA ABAROA hoy está presente en compañía de su esposa ESTELA REVA DE LEDESMA, destacada abogada y notario público en Perote, saludos a su heredero ROMMEL LEDESMA REVA… El cónsul del Líbano en Veracruz GOYO CHEDRAUI BOLADO felizmente casado con IVONNE PAZOS NAVARRETE, tienen tres herederos… Impresionante labor la que desarrollan niños y jóvenes de los fraccionamientos de la Riviera Veracruzana en donde ayudan al cangrejo azul a llegar al mar en forma segura, ahí desovan y regresan a los manglares de esta zona conurbada con Alvarado… Saludos a MIRIAM MENDIETA del grupo Diez, es la principal promotora del CHOCHOL… Saludos a JUAN MANUEL y ELÍAS DIEZ FRANCOS, así como NIEVES… CLAUDIO ROMERO Jr. todo un galanazo, me comentó su padre que está trabajando como actor; saludos a CLAUDIO ROMERO papá, disfrutando a su familia al máximo; a lo mejor en octubre lo veo por allá en el caribe mexicano… Elegantes y contentos posaron ANDRÉS y GABY BASURTO DE DÍAZ, se casaron hace unos días, les deseamos una eterna luna de miel… Saludé hace unos días a MIGUEL RUIZ ORTIZ con su hijo MIGUEL, disfrutaron de un cafecito… Hoy no hay partidos de la liga MX… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ lista para el certamen nacional, en breve LUPITA JONES dará a conocer sede y día de la gran final, eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO; en VERACRUZ el gobierno estatal no apoyó a la representante, increíble, afortunadamente la iniciativa privada le brindó su apoyo y para ellos será el agradecimiento nacional, no para el gobierno estatal que preside CUITLÁHUAC GARCÍA, a lo mejor ni enterado está de este evento que reunirá la belleza nacional de nuestro país; primera vez que sucede esta situación, sabemos que hay un presupuesto destinado para este evento desde los años 80´s, ahora lo desaparecieron…

Andrés y Gaby Basurto de Díaz, (feliz matrimonio)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (rumbo al certamen nacional de MxU)…

César y Tania Hernández Riaño de Marín, (feliz matrimonio)…

Juan Carlos Saldaña López, (bebé)…

CÉSAR y TANIA HERNÁNDEZ DE MARÍN un feliz matrimonio, mi compadrito estuvo muy festejado por su esposa y familia… JUAN CARLOS SALDAÑA LÓPEZ todo un galanazo el heredero de JUAN CARLOS y ABY LÓPEZ DE SALDAÑA, los más felices los abuelos CARLOS y MARCELA MORÁN DE SALDAÑA… KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, un feliz matrimonio, el Criver poco a poco reactivándose… El ARQ. POLÍN GIL EUSA muy felicitado por su cumpleaños, a su lado sus hijas MARITERE, ADRIANA y MARISOL GIL MAROÑO, con ellos todos los nietos… 64 años cumplió GILBERTO BRAVO TORRA, recibió un sin número de felicitaciones, destacándose su esposa GABY VERA DE BRAVO, sus hijos y seres queridos… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ disfrutando a lo máximo el caribe mexicano… Mi correo electrónico es [email protected], escríbanos, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en @NACHOCHOLNEW… FIDEL KURI GRAJALES disfrutando a su heredero más pequeño FIDEL KURI AMAYA… La liga de balompié mexicano se ve cada vez más lejos… Saludos a TITO y PATY SAUCEDO DE BERISTAIN, los saludé con su nieta VALENTINA, grandísima cenando en Fausto… Gracias a RAÚL USLA por todas sus atenciones, así como al Ing. HERMES TEXON, están trabajando muy bien en CFE… Los cumpleañeros de hoy son MIRIAM CARBALLO, LILY RUIZ, LULY FERRER, IRA TRONCOSO, CHRISTIAN PAVÓN, MARIO RODRÍGUEZ, GUADALUPE RODRÍGUEZ, TETÉ CABRERA, OSCAR GONZÁLEZ SARACHO y GABRIEL GARZÓN CHAPA; mañana TOÑO ALCALDE, PILI COS, REGINA ZIÁURRIZ, PALOMA GARCÍA, CLAUDIA LORENZO, ADRIANA VICTORIA, MARU ARJONA DE SALVATORI, KITSIA ANDRADE, ANGÉLICA GASPERÍN y THELMA GARCÍA; el martes ANA FERNANDA MENDOZA, MARIETTA OBAYA, ERNESTO CARVAJAL y MINU PROM, a todos muchas felicidades…

Arq. Polín Gil Eusa con sus hijas Maritere, Adriana y Marisol Gil Maroño, (familia)…

Javier Cañedo González, (galanazo)…

Marisol Águila de Menéndez, (guapísima)…

MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ, matrimonio al que mandamos saludos… ERIKA VIDERIQUE, una cordobesa bellísima… RAÚL GRAPPIN, empresario veracruzano exitoso… Saludos a REYNALDO BERNARDÍ MANICA, siempre presente en los CHOCHOLAZOS… El abogado RODOLFO REUS encantado con el puerto jarocho… CIRILO VÁZQUEZ PARISI realizando excelente labor al frente del ayuntamiento de Cosoleacaque… INTERJET listos para ser la mejor aerolínea del país y competir a nivel mundial con las mejores… Muy activos los abogados JORGE REYES PERALTA y GILBERTO FARÍAS MORALES, saludos… La directora nacional de MxU, a través la coordinación nacional que preside OFELIA CORREA, dio a conocer que ya están definidos los 12 diseñadores finalistas del concurso de traje regional, el famoso traje típico, la excelente noticia es que VERACRUZ aportará TRES diseñadores, ALEJANDRO TORRES y CÉSAR DOMÍNGUEZ, así como la pareja de ROBERTO LIRA y ALBERTO MARTÍNEZ, estos últimos llevarán como modelo a ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ, los veracruzanos brillamos con luz propia… Pregunten por los puros hoja real, ya vienen los NACHO GÓMEZ, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional, y ahora sí, ADIÓS…