Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Es domingo de fútbol internacional, de CHAMPIONS, lo veré con una comida y con vinos de la ribera del Duero en casa de PAUL y PERITA, es sorpresa la comida; el gran favorito es el equipo alemán, el BAYERN MÚNICH, pero el equipo francés el PSG el Paris Saint Germaine puede dar la sorpresa, sin dudarlo será un partidazo hoy en LISBOA… MARILÚ DE LA FUENTE RIVERA, hija de MANOLO y LOURDES RIVERA DE LA FUENTE, es nieta del famoso LUIS DE LA FUENTE, saludos a toda la familia… Este es un mensaje para la flota lasallista y CHOCHOLERA de la generación 64 -70, tenemos que reunirnos, de lo contrario se volverá comida navideña, saludos a MANOLO FERNÁNDEZ RIVERO y ABEL GUTIÉRREZ RUIZ, principales impulsores de este grupo… Este pasado viernes en Alemania se llevó a cabo la gran final de la UEFACHAMPIONS LEAGUE entre el INTERNACIONALE de MILÁN y el SEVILLA, salieron chispas, yo le fui al equipo español… Comí en La Jiribilla en compañía de JESÚS CANTÚ y CHUCHO MIJARES, la pasamos muy bien, saludo a PACO MALPICA, las atenciones de diez…

Marilú De La Fuente Rivera, (bellísima)…

Jorge Fricke, África Ramírez y África Guevara, (feliz familia)…

Claudine Remes Massberg, (deportista)…

Ilse Rodríguez Gómez, (feliz cumple)…

Una noticia triste fue la que dio a conocer LUIS GANDARELA, él y sus socios decidieron cerrar definitivamente el famoso Bar Palacio en Los Portales de Lerdo, un lugar con historia y tradición, yo les pregunto, quién no estuvo en ese bar botaneando o cenando una torta palacio de DON LEONIDES RODRÍGUEZ, quién no escuchó trío o mariachis, jaraneros o norteños, quién no disfrutó increíbles veladas bohemias, quién no aguantó los cientos de vendedores que ahí deambulan, casi un recinto sagrado de la flota, artistas, sociedad, miles de turistas por ahí pasaron, en verdad es una tristeza que cierre este lugar, se cierra un ciclo, momentos que están en nuestra memoria y que pasarán de generación en generación; el centro histórico está muriendo y lo peor es que la autoridad municipal y estatal no está haciendo nada, algo tendrán que hacer o inclusive la sociedad veracruzana, para que nuestro centro histórico no desaparezca; un aplauso a empresarios jarochos que no han cerrado, que han aguantado la contingencia y que sabemos que quieren el progreso de VERACRUZ, ojalá la autoridad se contagie de esa alegría y actitud, creemos que SÍ SE PUEDE… JORGE FRICKE enamoradísimo de su novia ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ, con ellos mi ahijada API GUEVARA, encantadora… CLAUDINE REMES MAASBERG festejó su cumpleaños en compañía de amigas y trabajando, la primera felicitación fue la de sus padres el DR. DADIN REMES CABADA y ELOÍSA MAASBERG DE REMES… Saludos a HUGO MABARAK PALACIOS… ROSY URETA por Cancún con sus tres herederos JOSE, ALE y SANTIAGO… La cena los martes en El Llagar con PANKY excelente, cada vez nos saca platillos verdaderamente exóticos y deliciosos, un gusto saludar a MANOLÍN LÓPEZ PARDAVILA… Se extraña a DON ELIGIO CAMIÑA, así como a su heredero JOSE MANUEL CAMIÑA OGANDO, están vacacionando por la madre patria… MIRIAM CARBALLO guapísima y luciendo cuerpazo escultural… Ya está casi todo listo para la gran final de MxU, en breve LUPITA JONES GARAY lo dará a conocer, agradecemos las muestras de apoyo que ha recibido ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, reina veracruzana que nos representará en el certamen nacional; MxU es la eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO, nuestra reina llevó una preparación muy completa, representa a más de 7 millones de veracruzanos, desafortunadamente no hubo apoyo por parte del gobierno estatal, ni siquiera de la secretaria de turismo, muy triste lo sucedido, pero afortunadamente muchos empresarios y municipios veracruzanos, que en su momento los daremos a conocer, sí la apoyaron y estamos listos… ILSE RODRÍGUEZ GÓMEZ cumplió años y lo festejó en familia, su papi MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA le hizo bonitos regalos… El LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES invitando al congreso nacional de la ABOGACÍA… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en @NACHOCHOLNEW…

Lolo y Paulina Maroño de Rivero con Natalia Maroño Beristain, (boda civil)…

Paulina Moral Cazarín, (modelo)…

Jessy Castro, (feliz cumple)…

ALONDRA y MANE DE LA PARRA, hermanos famosos disfrutando de las paradisíacas playas del caribe mexicano… Por cierto, tormentas tropicales tanto en el Golfo de México y en el Océano Pacífico, una de ellas podría convertirse en huracán, por lo pronto son depresiones tropicales… Kebagrill la mejor comida libanesa, está ubicado en Plaza del Sol, reservaciones al 2293087986… PAULINA MORAL CAZARÍN, una joven modelo jarocha espectacular como su mami… En noviembre la elección en USA, se acabó el reinado de TRUMP… En esta zona conurbada muy bien los integrantes del poder judicial del estado, muy amables nos recibieron a MARLENNE RUIZ, se actuará conforme a derecho, todo dentro de la ley como me lo enseñó mi maestro DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS… Se casó por la vía civil PAULINA MAROÑO BERISTAIN, heredera de HÉCTOR MAROÑO LÓPEZ y JAQUELINE BERISTAIN SAUCEDO, con su galanazo LOLO RIVERO en la foto con NATALIA MAROÑO BERISTAIN, felicidades para LOLO y PAULINA MAROÑO DE RIVERO, la boda religiosa será en 2021, el 23 de enero… JESSICA CASTRO cumplió años y lo festejó con sus amistades y seres queridos… ANA RAQUEL BUENO, excelente conductora de radio y televisión, tiene proyectos importantes en puerta… CAROLINA OCAMPO HEIGMAIER, una joven talentosa, le mandamos saludos CHOCHOLEROS… PACO LANDO feliz y enamorado de REYNA FERNÁNDEZ, su heredera XIMENA está hermosa… VIRY MALFAVÓN en breve nos dará una sorpresa… Este pasado viernes en el restaurante y mezcaleria El Desahogo festejó su cumpleaños KARI MORENO DE ROSALES, gentil anfitrión fue su esposo PEDRO ROSALES, llegaron desde Nueva York para festejarlo con amigos, por ahí XÓCHITL TRESS, ROSY GUDIÑO y MAR REGUEIRO, nos la pasamos súper, saludos a CÉSAR OROZCO y su novia MARGA MELGAREJO, giraron al estilo oaxaqueño… La Vinata los mejores… EDUARDO HIDALGO se ha dejado ver con el abogado RODOLFO REUS, les gusta mucho el vino mexicano DON LEO de parras Coahuila, después se van a la taqueria El Picañas de Boca, todo exquisito… HERMANO de AMLO balconeado recibiendo billete, tres expresidentes acusados por LOZOYA, SALINAS de GORTARI, CALDERÓN y PEÑA NIETO, un verdadero circo…

Ana Raquel Bueno, (jarocha)…

Reyna Fernández y Paco Lando, (felices)…

Paty Longo, (bella)…

Claudia Croda de Muguira con sus hijas Chantal, Vanessa y Romina Muguira Croda, (feliz cumpleaños)…

BETO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA feliz matrimonio, saludos para ellos y su familia… Mariscos El Bayo deliciosos los mariscos y todo lo que ahí se come, es el lugar preferido de DAVID MACEDO… 80 años cumplió DON GUILLERMO LARA RODAL y hubo festejo familiar encabezado por su esposa AÍDA SOSA DE LARA, con ellos el cantante GUSTAVO LARA, así como su cuñado MARIO y AÍDA LARA DE GUEVARA, los nietos del festejado estuvieron presentes, felicidades y que cumpla muchos años más… Los cumpleañeros de hoy son JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, GELY LÓPEZ, RAFAEL ALARCÓN, LEONOR BLANCO, MIGUEL PORTUGAL, ADRIANA VELÁSQUEZ, FÉLIX GRAJALES, LUIS ÁNGEL MORENO y LAURA ANITÚA; mañana MARIANA DUCRUET, YOLANDA HERNÁNDEZ, PILAR ACASUSO DE PÉREZ KURI, ANA FER DE ALESANDRINNI, ELSA GUTIÉRREZ, LETICIA BREMONT DE REYES, MARLENNE RAMÓN, ABIGAIL GUEVARA, SERGIO CAÑEDO, OFELIA CORREA, ITZIAR GUTIÉRREZ y ELENA ESCALANTE; pasado mañana JUAN TRUJILLO, CLAUDIA GÓMEZ, ANNY PIÑEIRO, CÉSAR CUETO, NANA JAVIER GÓMEZ, FABIÁN VALLADO e ILEANA PONCE URBINA, a todos muchas felicidades… Ya viene el cumple de GLADYS PÉREZ-MALDONADO, ARMANDO MANTECÓN y ROGERIO PANO… Muy festejada también PILAR CARLO, soberana de nuestro Carnaval de VERACRUZ en 1992, ella fue coronada por KATIA FIALDINNI, y PILAR entregó cetro y corona a YURI en 1993… Ayer jugaron las ÁGUILAS, seguro seguirán de súper líderes en la liga MX… El ATLÉTICO VERACRUZ haciendo buenas contrataciones… El otro equipo veracruzano de la liga de balompié ni entrenador tiene, una falta de seriedad o de experiencia, arrancamos muy mal… CÉSAR y ANA LÓPEZ DE VENTA en los CHOCHOLAZOS, saludos a ELISA LÓPEZ PARDAVILA… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SANCHEZ les mandamos saludos… RAÚL y FULVIA CAMARGO DE PEIMBERT se reportan desde Houston en donde radican… Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…