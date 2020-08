Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La CHAMPIONS ha dejado muchas sorpresas y milagros, quedaron fuera el REAL MADRID, JUVENTUS, ATLÉTICO de MADRID, BARCELONA y ayer el MANCHESTER City, vienen las semifinales, y el 23 de agosto la gran final en LISBOA; para mí el BAYERN MÚNICH será el campeón este año 2020… VÍCTOR USCANGA por fin se desocupó y pagó la apuesta del VEGA SICILIA, lo disfrutamos el viernes en El Estribo cantina del GHD, me acompaño la guapa y monumental señora GISELLE GOROZTIETA, le asentó muy bien su matrimonio… En el fútbol mexicano las ÁGUILAS son los súper líderes… El CORONAVIRUS cediendo terreno, la gran mayoría de la gente cuidándose, todo eso se ve reflejado en las estadísticas, porque de plano el gobierno estatal no ha hecho nada, por el contrario, el pueblo veracruzano se puso las pilas y está cumpliendo con la nueva normalidad; nuestro reconocimiento a todo el personal médico que está luchando contra el COVID-19 a pesar de todas las carencias… MARLENNE RUIZ y VIRIDIANA MALFAVÓN disfrutando de los CHOCHOLAZOS… BELÉM LAJUD ÁLVAREZ guapísima, saludos a sus papis y familiares… Comí con ANGIE GASPERÍN, me comentó tener muchos proyectos en puerta, enhorabuena, es una joven muy talentosa y con actitud… LAURA AGUILAR siempre bella, trabajadora y enamorada de su galanazo GABRIEL CASTELLANOS, muy pronto podrían escuchar las campanas nupciales… Saludo a PANKY, gracias por todas sus atenciones… CÉSAR y ANA LÓPEZ DE VENTA, un feliz matrimonio, saludos a GIANINA y CONSTANZA… PAUL y PERITA GONZÁLEZ de PIMENTEL chambeando duró en esta contingencia, han sacado adelante al BOLERAMA…

Las gordas y las picadas de antojitos Anita Costa de Oro riquísimas, ahí mismo por las tardes se pone la Taquería La Picaña… La xalspeña SAMANTHA AGUILAR ALEGRE cada vez más guapa… Saludos al periodista FIDEL PÉREZ… KARLA VON guapísima, ha estado por Huatulco, saludos a TONATIUH POLA ESTRADA… DULCE MARÍA VALDEZ cumplió años ayer y lo festejó en compañía de su novio el cantante uruguayo FEDERICO DI MAGGIO… Otra cumpleañera ayer fue LILIANA GUTIÉRREZ MÉNDEZ DE ARROYO, saludos a su esposo TALI, así como a su bonita familia… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ alistándose para la gran final nacional, el apoyo y recurso está llegando, ella representará a nuestro estado a nivel nacional, su meta es MISS UNIVERSO, pero también podría ir a Miss Internacional y Reina Hispanoamericana… MARIANA OSORIO bellísima y talentosa comunicadora, una joven muy guapa… HUGO GALLARDO siempre a la vanguardia en la información… Reapareció MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, quiere ser alcalde porteño, sin dudarlo tendrá todo el apoyo de su hermano FERNADO y de su padre el ex gobernador, dicen los enterados que realizó una maestría en función pública… Los pre candidatos a la alcaldía de Veracruz no ven con buenos ojos esta inminente participación en los comicios del 2021… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en redes sociales @NACHOCHOLNEW… Portoblanco cada vez más fuerte en plaza vela de Boca del Río, la ropa es exclusiva y de muy buen gusto, enhorabuena para las empresarias CARO DE TORRE y MARIFER MORA, muy trabajadoras… Feliz noviazgo lo forman ADRIÁN ANAYA y GELY BARUSTIETA, se dejaron ver por SAYULITA en Nayarit… Encantadora TANIA DE LA PEÑA, saludos a su hermana VANIA… El LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES y la asociación a la cual pertenezco, dando seguimiento para poner el nombre de dos avenidas importantes del Fraccionamiento Virginia, dos deportistas veracruzanos que trascendieron las fronteras, BETO ÁVILA GONZÁLEZ y LUIS DE LA FUENTE el pirata… Saludos a JAIME DE LA GARZA, es reconocido en Boca del Río por su trabajo realizado en diferentes administraciones, el joven político tiene vocación de servicio, actitud y deseos de servir a los boqueños, el pueblo lo ve con buenos ojos, aunque hay muchos nombres que se manejan, eso le da un toque muy sabroso a la política boqueña, lo que si les puedo adelantar que por el PAN habrá un candidato de UNIDAD…

MICHELLE ACOSTA, joven de YANGA, tiene 18 años de edad y en dos o tres años la estaremos viendo en MxU, ya que reúne todos los requisitos para representar a nuestro estado, ella continúa con su preparación y cuenta con el apoyo de su familia que es sin dudarlo lo más importante… PALOMA CAMPILLO GONZÁLEZ encantadora engalanando este CHOCHOLAZO, saludos a su galanazo, así como a su mami PALOMA GONZÁLEZ… TETÉ BERMUDEZ, jarocha muy guapa y preparada en el ámbito profesional… GILBERTO y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO presentes en los grandes CHOCHOLAZOS… Las gasolineras REPSOL del grupo GILGA las más confiables para llenar su tanque… Un feliz noviazgo lo forman GABRIEL BRAVO VERA y MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, desde que la conocí en el certamen estatal de NB 2012 en Tuxpan, la joven ha tenido una evolución impresionante en todos los aspectos, muy disciplinada y emprendedora… PATY LOYA siempre linda y enamorada de su galán PAUL GRAHAM, muy pronto habrá bodiux… Para ser exactos el 16 de octubre del 2021 felicidades… MARIANA y TINO ACOSTA PROM disfrutando los hermanos del verano… SÚPER KROSS la modernidad llegó a Veracruz, gracias a MAURICIO GARCÍA SEDAS, el famoso potrillo por la invitación a conocer este súper que tiene guisos deliciosos ya listos… Festejé con ROSARÍN SOUSA su cumpleaños 36 en KEBAGRILL, comida libanesa deliciosa, haga sus reservaciones al 2293087986… Saludos a mi vecino ALEJO RODRÍGUEZ ORTIZ y a su novia MARIANA BUJAIDAR… Aprovecho para mandar saludos a ALEJO y LOLITA ORTIZ DE RODRÍGUEZ, felices con el nieto… Un feliz matrimonio son el CP. ALBERTO PÉREZ KURI y su esposa PILAR ACASUSO DE PÉREZ-KURI, encantados con su nieto… En La Vinata encontrarás los mejores vinos y licores… ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES un matrimonio muy querido en el puerto, saludos a su heredera LETY, feliz con su fundación QUIÉRETE que NO DUELE, todo marcha en su café Jarrita de Oro… Cumplió años JULIETA BENVENUTTI y por la pandemia no fui requerido, espero que por eso haya sido, desde aquí la felicitamos y le deseamos que cumpla muchos años más… JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES prometió estar muy pronto por este puerto jarocho… JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ disfrutando a lo grande el caribe mexicano… GABY CARRILLO inició producción con la MEXICANA y el GÜERO, sin dudarlo tendrá mucho éxito como todo lo que ella emprende… Si quieres estar siempre a la última moda, tienes que estar perfumado con perfumería Le France…

Estamos ya en época de los famosos chiles en nogada… Muy bonito festejo de cumpleaños familiar para ANITA HOYOS DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, presentes todos sus herederos, nueras y amigas, así como su cuñada MALENA BARRÍA DE HOYOS, ambas muy amigas de mi querida mami doña MARGARITA… Saludos a ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO HOYOS… Los cumpleañeros de hoy son el abogado ALBERTO SCHETTINO, JESÚS HERRERA, GISELA MORALES, MAURA GAMEZ, BETY CASADO DE GARCÍA-KURI, SERGIO GONZÁLEZ y JOSEPH SARABIA AZUZ; mañana MARILÉ DE FLORENCIA, CRIS MORENO, JUAN SANTIAGO, JACY MEZA, PEPE LORENZO, LOURDES GARIBAY, IRENE ARAGÓN y el empresario JUAN CASO; pasado mañana MARÍA FERNANDA GUSHIKEN, CECILIA CORTÉS, ISAAC LANDA, BETY GAMBOA, VALERIA VÁZQUEZ, el periodista de espectáculos PACO MORALES, IVONNE ANDERSON, NATALIA ULIBARRI, MARCEL VAN EYCK y LUZ AMELIA BULNES TALAVERA, a todos muchas felicidades, y ya viene el cumple de CLAUDINE REMES MAASBERG y ANDREA GAYA… Un saludo a ALE ALVERDI… Feliz matrimonio lo forman el DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… Saludos a la flota lasallista… LACHO GARCÍA GARDUÑO lo salude corriendo por el bule, recuerdo con cariño a su papi CHEMA SAN MARTÍN… GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ trabajando fuerte, los bocadillos los mejores… OMAR ALEMAN CHANG desaparecido del puerto, ha de estar chambeando fuera… REYNALDO BERNARDÍ MANICA empresario veracruzano destacado, está soltero y sin compromiso, sin dudarlo de los más cotizados… SOFÍA RIGANTI modelo y empresaria argentina triunfando en Veracruz… Se dio la patada inicial del ATLÉTICO VERACRUZ en el estadio Luis “El Pirata” Fuente con la presencia de jugadores y directivos, así como medios informativos; muy pronto tendremos fútbolde la liga de balompié mexicano… Saludos a nuestro amigo FITO LEVET… RICARDO AHUED BARDAHUIL se perfila como el candidato fuerte de morena para este bello y politizado estado… El gobierno estatal insiste con los cierres viales, ojalá los ayuntamientos no le hagan caso, increíble lo que le sucedió al IMSS del puerto jarocho, tuvieron que ventanearlos a nivel nacional para recoger las toneladas de basura que tenían en los patios del nosocomio… KARLA BANDERAS guapísima… Saludos a mi dentista el DR. MIGUEL VIVEROS nos prometió invitación para comer y conocer su rancho… El DR. ALBERTO CHANTIRI muy chambeador… Saludos de recuperación para el DR. XICOTENCATL GARCÍA, un destacado neumólogo… MARTHA BRIANO abrió su red de infoventas, sin dudarlo le irá muy bien… PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO moviendo sus piezas como en un juego de ajedrez… La DRA ALE SCHLESKE MUÑIZ una chica encantadora… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…