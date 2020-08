Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Seguimos con la nueva normalidad, poco a poco se va reactivando la economía, vemos los restaurantes con bastante movimiento; los que se pusieron las pilas como La Gran Dictadura, Deli Deli, Mamá Gallina, Mariscos El Bayo, Mezcaleria, El Desahogo, Mr. Kao, La Estancia Argentina, El Jaibón, Mariscos Villa Rica, Kebagrill y El Llagar, están cumpliendo con todas las medidas dictadas por la autoridad sanitaria… Estuve en compañía de ROSARÍN SOUSA en Kebagrill, ubicado en Plaza del Sol, reserve al 2293087986… NORELY GONZÁLEZ LUNA de las jóvenes que se destacan en el jet set poblano, saludos a su hermana SOFÍA, encantadoras, por allá anduvo GIORGIO VILLARELLO visitándolas… GABY CARMONA es una joven profesionista amante de los animales, estudió veterinaria… Mi querida GORDITA AHUED MALPICA disfrutó merecidas vacaciones por el caribe mexicano y aprovecharon para festejar el cumpleaños del diseñador de imagen JORGE RIVERA, regresó súper bronceada y feliz después de disfrutar una semana la isla de HOLBOX, comimos en La Gran Dictadura… PATY ORTIZ en espera de su primer bebé… LOLIS VIVES IÑIGUEZ feliz con sus nietas MIRANDA e ISABELLA, están hermosas… SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ, una joven veracruzana emprendedora, su galanazo la apoya en todo, saludos a RODRIGO CUE SIERRA… También nos acompañan GERRY CEBALLOS CORONEL y su prometida GABY VILABOA CASADO, saludos a sus mamis LETY CORONEL y MARU CASADO… MARIANA MUNDO VARGAS encantadora, saludos a sus padres TOMÁS y LUPITA VARGAS DE MUNDO…

ANGY GASPERÍN todos los fines de semana se los dedica por completo a su heredero… SOFÍA RIGANTI espectacular y muy activa en sus redes sociales, saludos a su heredero PAQUITO, es todo un galanazo… Tuve el gusto de conocer y convivir con REYNALDO BERNARDÍ MANICA, un empresario cordobés muy agradable, nos comentó que estará visitando el puerto muy seguido… Comimos en compañía del notario CARLOS CAMPOS ECHEVERRÍA, saludos a ALMA, presente el LIC. RODOLFO REUS, le festejó su cumpleaños a RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO… Saludos al LIC. JORGE REYES LEO, así como a su esposa ERÉNDIRA FLORES DE REYES, están felices con JORGITO… Cumplió años el pequeño MAURICIO MENÉNDEZ ÁGUILA, heredero de MAURICIO y MARISOL ÁGUILA DE MENÉNDEZ, el festejo fue familiar… OLIVIA CÁRDENAS SUÁREZ, jovencita con rostro de impacto… MAJO LUNA se dejó ver en los principales CHOCHOLAZOS veracruzanos… Arrancó la UEFA y la CHAMPIONS este fin de semana… KARIME DUARTE una chica guapa… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Feliz pareja la forman TOÑO TOCA y ALEJANDRA GONZÁLEZ CADENA… Mariscos El Bayo sensacional, comí con YUNUEN ACOSTA, una comida muy productiva, vienen CHOCHOLAZOS muy buenos en nuestra página… Me encontré por ahí el vino más caro del mundo, es un ROMANE CONTI 1945, subastado en 558 mil dólares en la casa SOTHERBYS de NEW YORK, el mejor vino francés del mundo; la subasta comenzó con una puja de 32 mil dólares, alcanzando 17 veces más su estimado inicial; cabe destacar que ese mismo día se subastó una segunda botella, vendiéndose en 496 mil dólares… GERARDO y ALEJANDRA ÁLVAREZ DE POO, feliz matrimonio, preparando la boda de su heredera PAOLA POO ÁLVAREZ con LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN… Delicioso vino de valle de napay disfruté un ROMBAUER 2017… Besos para ANGIE GASPERÍN, cada vez más bella… Por Puebla la ARQ. PAMELA GIORGIA CASTILLO… REAL MADRID la hizo una vez más y fue a Inglaterra a ganarle al Manchester City en la champions… VIRIDIANA MALFAVÓN guapísima…

MARLENNE RUÍZ por Guadalajara viendo lo de su trabajo, muy pronto la tendremos volando… Cumplió su primer año ANTONIO CARLO SANTOS NAMORADO y sus papis, ANTONIO CARLO JR y CARLOTA NAMORADO, se lo festejaron en familia… JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO por el caribe mexicano con su familia, saludos a GRACIELA, espectacular en traje de baño… Saludos a JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES, está completamente dedicado a su trabajo, al igual que nuestro amigo JAVIER HERRERA BORUNDA, excelente político que ha sabido abrirse paso y escalar peldaños en este ámbito tan difícil y traicionero; el joven veracruzano sabe dialogar, tiene la capacidad de concertar acuerdos en beneficio de México y por supuesto de los VERACRUZANOS, el partido VERDE ecologista de nuestro país tiene un gran activo en JAVIER… FABIOLA SALAZAR guapa… Saludos a OMAR ALEMAN, me comentó que todos sus autos cargan gasolina en REPSOL del grupo GILGA… ROBERTO y ANABEL NAVARRETE DE PÉREZ se reportan desde Coatepec… BETO y VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA llevando al 100 % la cuarentena… ALDO y KARIM PALOMBA solo se les ve en los grandes eventos… Incendios y catástrofes ocurriendo en varias partes del mundo, eso ya me está oliendo mal, hay alguna organización terrorista detrás de estos acontecimientos que están afectando la tranquilidad… CIRO GÓMEZ LEYVA hablando muy fuerte, pero con la verdad; me espanté cuando especialistas en materia energética comentaron que se han perdido en lo que va del año 26 mil millones de dólares en PEMEX, una cifra estratosférica… Se cumplió un aniversario más del ataque nuclear a HIROSHIMA y NAGASAKI, ojalá y la humanidad no tenga que presenciar un momento como el vivido en Japón en 1945, se están cumpliendo 75 años… Se le está complicando la situación jurídica a RICARDO ANTONIO LAVOLPE… Partidos políticos patitos haciendo sus pininos en vez de unirse y lograr un triunfo contundente, cada quien por su lado, DIVIDE y VENCERÁS lo ha logrado el partido en el poder, al fino estilo del viejo PRI… ANILÚ INGRAM se ve como la única con posibilidades de ir por la alcaldía del puerto jarocho por el partido tricolor; por el PAN muchos candidatos se están desgastando, quien será el que apadrina FER YUNES… Un saludo a MIGUELÓN y BELÉM ALVAREZ DE LAJUD, sus herederos MIGUELITO y BELÉM grandísimos… TAVO RUIZ y MARLIZ PLATAS DE RUIZ los saludé en compañía de LETY PERLASCA disfrutando los manjares de El Llagar… Fuertes imágenes en el Instagram de TELEVER en donde sacan al actor DAVID ZEPEDA tocándose su parte noble, muchos comentarios encontrados ya que el programa Vuelve a la Vida es para toda la familia, hay que cuidar qué se sube en redes sociales, a sus admiradoras más grandes si les gustó…

Mucha solidaridad con LÍBANO con motivo de la fuerte explosión… SOFÍA ESCOBOSA, reina de la belleza de San Luis Potosí en el 2004, sigue festejando su cumpleaños… SAMANTHA AGUILAR ALEGRE, de las chicas talentosas que se destacan en el jet set… Nació SANTIAGO, heredero de MARIANA AVELLA DE GONZÁLEZ-LAMB, un saludo a su esposo ALEJANDRO GONZÁLEZ-LAMB, están contentos con su segundo bebé, ya tienen la parejita, la más contenta la abue MARICHUY ÁLVAREZ, así como los tíos MATEO y MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, y ALEX con su esposa CLAUDIA GIL DE AVELLA… MARIANA BARRIOS GALINDO tiempo de no verla, le seguimos el conteo de feliz noviazgo con JUAN CARLOS LIMÓN… MARIFER BARRIOS GALINDO muy linda, su galanazo NACHO LEVET REMES ya quiere escuchar las campanas nupciales… EDER GÓMEZ ÁLVAREZ incansable, uno de los galanes veracruzanos más cotizados… PAOLA CHEDRAUI PROM, heredera de TOÑO y PAOLA PROM DE CHEDRAUI, muy activa en las grandes capitales del mundo, súper elegante y distinguida, saludos a su tío RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, y aprovecho para saludar a sus abuelos ANTONIO y MARÍA DE LOS ÁNGELES EGUIA DE CHEDRAUI… Familia xalapeña muy querida en el estado de Veracruz, principalmente en su capital… JUSTO y DAVID FERNÁNDEZ CHEDRAUI excelentes amigos del CHOCHOL, así como sus primos MANOLO, TOÑO y RODRIGO FERNÁNDEZ CHEDRAUI, dos familias con los mismos apellidos, DON JUSTO FERNÁNDEZ se casó con IRMA CHEDRAUI y MANOLO FERNÁNDEZ con ESTELA CHEDRAUI, saludos a ALFREDO CHEDRAUI OBESO y a su hermana ANA CHEDRAUI DE VELASCO, casada con DAVID, sin faltar SILVIA LÓPEZ DE CHEDRAUI, esposa del BUCO… ÁNGELO y KARLA MANICA DE ÁLVAREZ muy chambeadores… FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ ya en actividades normales… EMILIO VEGA pendiente de la salud de su papi, le deseamos pronta recuperación… ESTELA LAMOTHE siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… En La Vinata los mejores vinos y licores… MAURICIO GARCIA SEDAS, el famoso potrillo, nos invitó a conocer el Súper Kross, ubicado en Urano, Jardines del Virginia, tienen gran variedad de opciones para deleitar tu paladar… Aprovecho para saludar a CECIL COOPER REQUEJO que ya viene su cumpleaños… Pregunte por los puros Hoja Real… CHUY CANTÚ enamorado mi compadrito… ELISA LÓPEZ PARDAVILA una señora muy guapa… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…