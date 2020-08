Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancamos el octavo mes del año de forma difícil por la contingencia; los problemas de salud son catastróficos, así como los problemas económicos, pequeños y medianos empresarios cerraron temporalmente, y muchos quizá no podrán abrir, lo decepcionante es que los gobiernos no hacen nada por ayudar; las familias lo están sufriendo, ciudadanos quedaron sin empleo, es un problema muy grave, esperemos que todo se arregle y salgamos adelante… Hoy comeré en Kebagrill en compañía de ROSARÍN SOUSA, encantadora… PEPE y DANIELA DÍAZ DE HERNÁNDEZ felices y enamorados, por cierto, cumplió años DANY y lo festejó en familia en San Rafael, saludos al CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ y MAYTE COBO DE DÍAZ… Maroma Residencial, excelente opción para invertir en bienes raíces en el corazón de Boca del Río… Preciosa luce ATHALIA JIMÉNEZ DOBLAS, está felizmente casada y con bebé que está grandísimo, usted la recuerda como reina de la belleza jarocha en el 2004 y luego bailando en la CDMX en Televisa al lado de CARLOS BONAVIDES… Hermosa la ARQ. PAMELA GIORGIA CASTILLO, joven profesionista… La soberana del Carnaval de VERACRUZ 2020 KEREM HAPPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, luce bellísima sin pintura… Si no hay Carnaval, el próximo será KEREM la reina que más ha durado… Seguimos con los festejos CHOCHOLEROS, comí en La Gran Dictadura delicioso con WENDY ABRIL y VIRIDIANA MALFAVÓN, degustamos vinito, terminamos en La Vinata, y luego Llagar, la pasamos de maravilla… CHUY CANTU al parecer enamorado…

Pepe y Daniela Díaz de Hernández, (feliz matrimonio)…

Athalia Jiménez Doblas, (feliz cumple)…

Kerem Happuc Juárez Sánchez, (jarocha)…

Luisa María Reyna Carrera, (cada vez más bella)…

Comí pastel de Roma Repostería en el cumpleaños de REBECA ARÉVALO REVA, lo festejo en café bonito en compañía de su hija ZARA REVA y KATYA ORTIZ, con ellas FALLO y CLARA ARIAS DE CUENCA, sus creaciones exclusivas de aretes un excelente regalo para cumpleaños, por ahí llegó MELINA ROBERT con su heredera AITANA UNANUE, es muy platicadora y ya tiene a CHIRISPIOKA, AMÉRICA DELGADO KAYSER llegó sin mi compadrito PACO PÉREZ que sigue en cuarentena; COQUIS VILLA presente, así como mi vecina la DRA. GISELA AGUILERA con su perrita; desde afuera llegó BERENICE GIRÓN con regalo CHOCHOLERO, la pasamos muy bien… Un gustazo saludar a ALEX GÓMEZ BARQUIN y ANDRÉS ESCALERA, estaban con amigos… Mi querida gordita AHUED por HOLBOX en el caribe mexicano con su amigo JORGE RIVERA, se la están pasando de lujo, en breve estaré disfrutando de Playa del Carmen y jugando golf… Saludos a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL… Desde CANCÚN se reporta JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ… LUISA MARÍA REYNA CARRERA guapísima, ella es la linda heredera de NACHO REYNA y de su esposa CLAUDIA… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… XÓCHITL TRESS guapísima, la hemos visto luciendo bikinazos, luce espectacular, felicidades para su heredero GOYITO, cumplió 12 años… JULIO y FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR cumplieron 30 años de feliz matrimonio y lo festejaron en compañía de su familia y seres queridos´, que sean muchos años más… La Dra. ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ, excelente profesionista y con mucha personalidad, saludos a sus papis el DR. ALEJANDRO y YOYIS MUÑIZ DE SCHLESKE… Siempre en forma PAMELA FERNÁNDEZ ORTIZ, recordamos siempre con mucho cariño a su papi PACORRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, destacado profesionista y empresario, saludos a su hermana ALE…

Xóchitl Tress (elegante)…

Alejandra Schleske Muñiz, (doctora)…

Rebeca Arévalo Reva, (en su cumpleaños)…

Pamela Fernández Ortiz, (guapísima)…

KARINA MORENO se dejó ver esquiando en USA donde radica con su familia… Creciendo XIMENA LANDO FERNÁNDEZ, ya cumplió un año la heredera de PACO LANDO y REYNA FERNÁNDEZ, felicidades… MARISOL HOYOS guapísima y siempre luciendo a la última moda, le mandamos saludos a su familia… Feliz matrimonio lo forman JOSÉ e ISABEL DEL VAL DE FERNÁNDEZ, su heredero ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VAL está precioso, dicen que salió al abuelo ENRIQUE DEL VAL MARTÍN, saludos a su esposa ARQ. LOURDES COBO DE DEL VAL… Gracias a MARIFER MORA y CARO DE TORRE por la invitación a conocer la tienda Portoblanco, ubicada en el primer piso de PLAZA VELA, tienen gran variedad de ropa para dama y caballero, está muy bonita y exclusiva… Un gran logro obtuvo el FRENTE NACIONAL POR LA FAMILIA por el fallo de la suprema corte de justicia de la nación en favor de la vida en donde se protege a las mujeres, que ya nacieron de los RIESGOS del ABORTO, y las que no han nacido se les brinda protección jurídica desde el vientre materno, una vez más se demostró que los mexicanos unidos pueden lograr mucho en esta ocasión, GANÓ MEXICO… 7 y 8 de agosto vuelve la CHAMPIONS el mejor fútbol del mundo… SERGIO PÉREZ dio positivo a COVID-19, estará fuera de la fórmula uno por un tiempo… GELY BARUSTIETA guapísima… Los cumpleañeros de hoy son JORGE RIVERA, anda por el caribe mexicano festejando su cumpleaños; OMAR CANO, ROBERTO AGUIRRE, ALEX POO GIL y AURA BÁEZ; mañana CLAUDIO PANES, TOMMY MEDINA, MARCO ANTONIO NUÑEZ, AZUCENA PARDO, MARKENNE MARTÍNEZ, ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ, ALEX CABALLERO, BELÉN PALMEROS EXSOME, ANGÉLICA VIDAL, CHRISTIAN VALERA e IDALIA GUTIÉRREZ MÉNDEZ; pasado mañana NAHIM JORGE CAZARIN, el DR. VICENTE ROCHA, MARIO VERA, ABY CALDERÓN, MARÍA DEL CARMEN ZAPICO, VHICHINA RUIZ DE URRETA, RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO, habrá CHOCHOLAZOS en fortín, hasta mañanitas le llevará RODOLFO REUS; ADRIANA SOTRES y GILBERTO BRAVO VERA, a todos muchas felicidades…

Ximena Lando Fernández, (nenita)…

Marisol Hoyos, (encantadora)…

Pamela Giorgia Castillo, (hermosa)…

José e Isabel Del Val de Fernández con Andrés Fernández Del Val, (feliz familia)…

El recién nacido Héctor Arboleya Gallegos, fue recibido por su mamá Vanessa Gallegos Paz, su hermanita Aria Arboleya Gallegos, y la bisabuela Dulce María Saldaña de Paz.

Increíble pero se pasaron por alto un fallo de la SCJN y nombraron magistrados a modo del gober, la justicia en VERACRUZ no existe, sin dudarlo habrá revocación; el pueblo ya se cansó, una gran mayoría que votó por el cambio están decepcionados y eso afectará sin dudarlo las elecciones del 2021… En Mamá Gallina excelente todo… EVITA LARA VALERIO una gran dama, encantadora… TOÑITO RUIZ ZURITA festejó su cumple… AMANDA CANELA muy chambeadora, así como IVONNE CUEVAS y LEONOR BELTRÁN, distinguidas damas veracruzanas… Saludo muy especial para GUILLE PENDONES DE COOPER, su heredero CECIL felizmente casado con MARTHA REQUEJO DE COOPER… BEGOÑA RUÍZ de las jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set… Felicidades por su cumpleaños a MAR MORALES… VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS, dejó muchos corazones rotos en el estado… ROBERTO AHUED, un veracruzano destacado que no olvida sus raíces, cada vez que puede esta por estas tierras… ESTHER ABASCAL radicando en la madre patria pero siempre pendiente de todas las al actividades en VERACRUZ… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…