Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La LIGA MX, nuestro fútbol mexicano es una verdadera vergüenza, no es posible que más de 130 jugadores tengan CORONAVIRUS, eso se debe a la falta de seriedad de los jugadores y de los clubes que no pudieron ni supieron contener en cuarentena a los deportistas, se tuvieron que suspender partidos que estaban planeados con anticipación, triste realidad, solo tres equipos se salvan porque casi casi amenazaron a sus jugadores con multas fuertes; qué falta de seriedad con el COVID-19 es en verdad de ESCÁNDANLO… ALBERTO SCHETTINO GARCÍA culminó sus estudios de educación secundaria y lo celebró con sus padres Alberto Schettino Piña y Dubhe García Zarrabal y su hermana Helena Schettino García, esto con un emotivo desfile de autos frente a su colegio y, posteriormente, con una comida familiar en conocido restaurante de cortes brasileños, cuidando en todo momento las medidas sanitarias que marca la nueva normalidad. Enhorabuena y éxito para sus estudios de Preparatoria, próximos a iniciar… Reapareció ANGIE GASPERÍN, luce muy guapa… Saludo especial para CIRILO VÁZQUEZ PARISI, Alcalde de Cosoleacaque, realizando extraordinaria labor, él y sus hermanas son muy queridos en el Estado… TITO BARQUÍN GORNÉS se le extraña por el puerto, me mandó de regalo un delicioso pay de pollo, luego me enteré que es casero y lo hace su hermana TITA BARQUÍN DE BELLO, hace también galletas, gelatinas, crepas y flanes, les pongo el contacto 2299013895… Tremendos comidones disfruté en compañía de amigos festejando mi cumpleaños CHOCHOLERO gracias a CHUY CANTÚ, como siempre un excelente anfitrión, así como DANY MARTÍN LOIS y todo su equipo, comimos muy sabroso, gracias al Chef, orgullo de Palma Sola, AGUSTÍN… PAMELA GEORGINA CASTILLO luce espectacular… Muy festejado EMILIO VILCHIS NAMORADO, saludos a CARLOTA NAMORADO y a su galanazo JUNIOR, su heredero creciendo ANTONIO CARLOS SANTOS NAMORADO…

Bonita pareja la forman KARLA ESCALERA ORTIZ y FELIPE FERNÁNDEZ VIYELLA… La mejor comida libanesa que les recomiendo en Plaza del Sol, se llama Kebagrill, pida su platillo favorito al 2293087986… ITZEL MENDOZA una chica del sur de la entidad veracruzana… Los concursos de belleza EMPODERAN a la mujer en todos los estados de la República, apoyan a las representantes, el único que no apoya es VERACRUZ… Les recuerdo que la plataforma de belleza MEXICANA UNIVERSAL es la eliminatoria oficial de MISS UNIVERSO, el solo hecho de representar en un certamen nacional a Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, Córdoba, y más, es una gran promoción a nivel nacional e internacional, es triste ver como en Veracruz estamos totalmente olvidados, pero como dicen por ahí, no hay mal que dure cien años y ya vendrán tiempos mejores… Mamá Gallina en el gusto de los veracruzanos, la atención es de diez, así como La Gran Dictadura, los mejores cortes de carnes… Feliz pareja la forman LEÓN PALLARES PRADO y CLAUDIA MATEU CARRIÓN… Mis ahijados y vecinos MARIANA y MANOLO NOVOA SOLANO súper deportistas, saludos a MANOLO y MARCELA SOLANO DE NOVOA… Un agradecimiento a todas las personas que se acordaron de un servidor, la verdad fueron muchas, me siento muy afortunado y bendecido por tantas muestras de cariño, amigos de toda la vida que son como mi familia y conocidos que son como mis amigos CHOCHOLEROS… Feliz matrimonio, que disfruta el golf al máximo, es el formado por VÍCTOR y YAMILA BEYRUT DE OROZCO, saludos a sus herederos… Muy guapa EUGENIA SEDANO ÁLVAREZ, nieta de nuestro querido amigo, en paz descanse, NATALIO ÁLVAREZ LAGUNES, y MARICARMEN GARCÍA DE ÁLVAREZ… LUDIVINO REDONDO comió con la flota CHOCHOLERA, un saludo a MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, estuvo brindando conmigo el día de mi cumple, así como ROSA y NAHIM JORGE CAZARÍN; RODOLFO HERRERA estuvo presente, JORGE OLIVA y ARMANDO, el famoso cazafantasmas, comimos deliciosos bocadillos de ROCÍO ACOSTA y del pan de la Paris, el pastel fue de Panver, un saludo a la familia ABASCAL CASTRO, en especial a CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, un gustazo saludar a TOÑO ABASCAL ZAMORA, así como a su esposa LUPITA CASTRO DE ABASCAL… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW…

Saludos para ANGIE GASPERÍN, luce espectacular y muy sexy… LUDIVINO REDONDO, PAUL PIMENTEL y ANDRÉS HERNÁNDEZ estuvieron conmigo el día de mi cumple, saludos a RAYMUNDO… ESTELA MARTÍNEZ y KAREN NAVARRO de las nuevas generaciones… TERE JAYO feliz con su galanazo RODOLFO OVIEDO, hacen bonita pareja… Gustazo saludar a COCO RETOLAZA ULLOA, luce espectacular, hace mucho ejercicio y tiene un carácter encantador… MÓNICA TAIBO súper chambeadora… MIRIAM CARBALLO GALLARDO cumplió años y lo festejó en familia; VIRIDIANA MALFAVÓN presente en los grandes eventos… Agradecimiento especial para la encargada del Registro Civil de Medellín de Bravo ADRIANA ALDEJALEK, esto por todas sus atenciones… Besos también para GISELLE GOROZTIETA, me acompañó buen rato en mi cumple 63… Arrancaron virtualmente los festejos a nuestra señora SANTA ANA… Saludos de recuperación a JAIME GARZA… Mariscos El Bayo los mejores… Los cumpleañeros de hoy son ANA MARTÍNEZ POO, ANA MARÍA DELGADO, ALEJANDRA YÁÑEZ RUBIO, ADRIANA ROJANO, JAQUELINE FONSECA CASTELLANOS, MARIMAR ACEVAL ACOSTA y CECI ZAPATA SALAS; mañana lunes MARIANA AVELLA, ILSE BADILLO y CLAUDIA GONZÁLEZ; el martes JAQUELINE ARENAS, MARIBEL HERNÁNDEZ, VIVIANA DEL VALLE, DANIEL FERRÁEZ y ANDRÉA ARCHIDONA, a todos muchas felicidades… Hoy cumple 83 años el internacional CONRADO CORTÉS MORA, desde aquí le deseamos muchas felicidades y que cumpla muchos años más… MARIÁN ALMEIDA una excelente amiga… Va nuestra felicitación por su cumpleaños 50 para MARICARMEN ORTIZ viuda de FERNÁNDEZ, recordamos con mucho cariño al gran empresario veracruzano PACORRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MARY lo festejará al lado de sus herederas PAMELA y ALEJANDRA FERNÁNDEZ ORTIZ; ya viene el cumple de PAME y lo festejará en Kebagrill… PEPE LUIS LAZO muy activo por el 2021, se siente ya la efervescencia política en nuestro estado… RICARDO EXSOME ZAPATA diputado federal de lujo que tenemos en Veracruz, escalando peldaños, algo muy importante y positivo viene para él… Saludos a CLAUDIO PANES muy activo en redes sociales y hasta Xalapa…

Van saludos para MARIO TENCLE, siempre apoyando las plataformas de belleza de VERACRUZ… Tenemos muy buenas noticias de lo que será el certamen nacional de MxU, en su momento la directora nacional LUPITA JONES lo dará a conocer, por lo pronto les puedo adelantar que habrá concurso de traje de noche para los diseñadores y traje regional, sin dudarlo una gran oportunidad para los diseñadores creativos de VERACRUZ… Gracias a ALFREDO LAMUÑO por sus atenciones, así como BETO SAN MARTÍ… Saludos al DR. FERMÍN MARTÍNEZ DE JESÚS, muy chambeador… RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN está sonando fuerte en Boca del Río, saludos a su esposa ROCÍO RUIZ DE ÁLVAREZ… DANY y HÉCTOR MARTÍN ALENCASTER creciendo rapidísimo… JAQUELINE BERISTAIN, tiempo de no verla, saludos a sus herederas PAULINA, KIARA, NATALIA y VALENTINA MAROÑO BERISTAIN, el abuelo TITO BERISTAIN feliz con su familia, saludos a su esposa PATY SAUCEDO DE BERISTAIN… Distinguidas damas veracruzanas que no se pierden los CHOCHOLAZOS son CECY GARCÍA DE SANSORES, EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, ELIA MARTÍNEZ DE RUIZ, ALÍCIA FERNÁNDEZ DE BELTRAMI, CHARITO SUÁREZ DE VIOLANTE, CHARITO BARQUÍN DE GÓMEZ, HURY REYES DE RUIZ, ELSY PÉREZ-GAZQUE DE MOLINA, MARISOL OTEGUI DE AJA, NINI MABARAK DE SÁNCHEZ, ANITA HOYOS DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, MALENA BARRÍA DE HOYOS, AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA, CHATA KURI DE REYES, MARILÚ REQUEJO DE DÍAZ y muchísimas más… Pregunten por los Puras HOJA REAL… Saludo a EMILIO VEGA y familia… KARLA BANDERAS muy enamorada… Saludos a RAÚL GRAPPIN… RAÚL USLA realizando excelente labor al frente de CFE… Saludos para CHARITO MENÉNDEZ DE LARA, gracias por sus frases bonitas y alentadoras… PACO VILA a lo mejor se deja ver este fin de semana… Besos para MALÚ BRAVO DE ROLDÁN, su esposo destacado galeno veracruzano, el Dr. GERARDO ROLDÁN GÁNDARA… FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ un matrimonio muy querido… 90 años cumple la XEU y lo festejarán con sorteo de la lotería nacional… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…