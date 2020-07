Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS? Continuamos en contingencia, es decir en semáforo ROJO, será la última vez que escriba algo sobre el CORONAVIRUS, traten de cumplir con las medidas de prevención e higiene y poco a poco saldremos adelante, SEAMOS RESPONSABLES… REAL MADRID consigue su trofeo de campeonato número 34, los festejos fueron caseros, ahora a buscar la CHAMPIONS, me hizo ganar un VEGA SICILIA VÍCTOR USCANGA, eso te pasa por apostarme e irle a equipos que a la hora de la hora nada más no… En MÉXICO en el torneo de preparación el AMÉRICA nuevamente goleado en 2 partidos 8 goles, hay que trabajar mucho en el área defensiva, MEMO OCHOA no lo creía pero parece COLADERA; hoy la final de este torneo, CHIVAS vs CRUZ AZUL… GILDY REYES CORONADO, jovencita tabasqueña, estará presente en los concursos de belleza a nivel nacional… LUPITA JONES, directora nacional de MxU estuvo en una mesa de trabajo en la cámara de diputados en donde hablaron sobre VIOLENCIA SIMBÓLICA, estuvieron presentes las diputadas de la comisión de igualdad de género de la mencionada institución, con ella las diputadas GERALDINE PONCE, FRIDA ALEJANDRA ESPARZA y GUADALUPE ALMAGUER, así como la investigadora Dra. AIMEE VEGA y la activista KAREN PAMELA ROCHA, excelentes opiniones escuchamos y muchísima participación del público en general que está de acuerdo que este tipo de eventos EMPODERAN a la MUJER MEXICANA y la proyectan a lugares insospechados, sin la ayuda de este tipo de plataformas sería imposible… Muy festejado y felicitado ALBERTO RAMÍREZ CAPO, celebró en familia en el Restaurante Barra de Sacrificios en compañía de su novia CLAUDIA DOMÍNGUEZ y sus herederos ALBERTITO y NOYITO, se la pasaron de lujo, enhorabuena para el popular TOPY… KARINA MORALES FIERRO, xalapeña hermosa consentida del CHOCHOL… MARLENNE RUIZ es toda una modelo jarocha, está disfrutando de su bebé, vienen tiempos mejores, está practicando yoga y dedicada en tiempo completo a su heredero… Maroma Residencial excelente opción para invertir en bienes raíces en el corazón de Boca del Río…

Gildy Reyes Colorado, (preciosa)…

Claudia Domínguez y Alberto Ramírez, (feliz cumple)…

Karina Morales, (disfrutando Veracruz)…

Karina Morales, (disfrutando Veracruz)…

Comimos en La Jiribilla en Antón Lizardo, delicioso y súper barato, saludos a PACO MALPICA, está al pie del cañón y vienen cosas buenas… JORGE BELLO y CHANTAL MUGUIRA un feliz noviazgo rumbo al altar, festejaron a lo grande en familia la graduación de su hermana, saludos a MAURICIO y a su esposa CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA, cordobeses muy queridos en nuestro estado… La comida libanesa de Kebagrill deliciosa, está ubicado en Plaza del Sol, reservaciones o pedidos al 2293087986… IKER GRAPPA GUTIÉRREZ creciendo rapidísimo, todo un galanazo el heredero de JORGE y ALEJANDRA GUTIÉRREZ DE GRAPPA, saludos a JORGITO y a las abuelas CONCHITA y ELSY… 30 años cumplió FERNANDO REQUEJO ROJO y lo festejó en compañía de su prometida DORINDA DÍAZ RODRÍGUEZ, con ellos FERNANDO y TONA ROJO DE REQUEJO, en la foto CÉSAR y MERCEDES REQUEJO DE MORANDO con sus bebés CÉSAR y ROMINA MORANDO REQUEJO, se la pasaron increíble… Mariscos El Bayo excelente todo… RICK y DENISE VANDERHEYM enamoradísimos y disfrutando su relación al máximo… Excelentes vinos y licores en La Vinata… Faltan 3 días para mi cumpleaños, lo festejaré el 21 con mis amigas y el 22 con la flota CHOCHOLERA del Diligencias… JOSÉ LUIS LAZO GÓMEZ cumplió años ayer y pasado mañana los cumplirá su papi JOSÉ LUIS LAZO GARCÍA, muchas felicidades… Cumplió tres añitos MIRANDA KAYSER MELGAR y los festejos fueron familiares, saludos a FALLITO y RACHEL, así como a su abue LOLIS VIVES DE KAYSER… DANI NOGUEZ y VIVIANNE GÓMEZ CORZO, ambas guapísimas engalanando el CHOCHOL…

Iker Grappa Gutiérrez, (todo un galán)…

Marlenne Ruiz, (modelo)…

Rick y Denise Vanderheym, (feliz matrimonio)…

VIRIDIANA MALFAVÓN súper chambeadora… Los cumpleañeros de hoy son IVONNE MONTERO, ANDREA SOBERANES MAASBERG, LORENA PRIETO, FERNANDA VEGA y MARGARITA GARRIDO; mañana HUGO CAPETILLO, ORLANDO MIRAVETE, MARTHA RALERO ALVERDI, PAULINA VILABOA CASADOS y CARY ANDERSON DE MARTÍNEZ; el martes JOSÉ LUIS LAZO GARCÍA, OCTAVIO PÉREZ GARAY, alcalde de San Andrés, seguro su esposa LILÍ le tiene muchas sorpresas, así como sus herederas; MARIANA LEÓN, MEMO RERGIS y MONSE RENTERÍA, a todos muchas felicidades… Muy felicitado por cumplir años recientemente PAQUITO RUIZ DÍAZ, es muy buen amigo de SALVADOR MANZUR BONILLA… PALOMA GARCIAFERRO LAJUD felizmente casada y radicando en MARBELLA, España, saludos a su esposo TATO VIZOSO… BELÉN AILLAUD BUTLER, heredera de JAVIER y MARILÚ BUTLER DE AILLAUD… LETY CORONEL GONZÁLEZ cada vez más guapa, aprovecho para saludar a la Dra. GISELA AGUILERA GARCÍA, reina de la belleza veracruzana en 2009… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… Ayer comi con PAUL y PERITA, así como con mis sobrinas en Sonora Grill; otro pre cumpleaños… COCO RETOLAZA es una dama encantadora y chambeadora, comimos en La Estancia Argentina con una vista sensacional del Golfo de México… CHRISTINNE RODRÍGUEZ SORDO, joven y talentosa… Gusto saludar a MELINA ROBERT con su heredera AITANA UNANUE ROBERT, disfrutaron de café bonito en compañía de CLARA ARIAS DE CUENCA, presente su esposo FALLO CUENCA, saludos a EMILIO, es amigo de ROBERTA, por ahí AMÉRICA DELGADO, enamoradísima de PACO PÉREZ…

José Luis Lazo Gómez, (de fiesta)…

Miranda Kayser Melgar, (feliz cumple)…

Daniela Noguez, (jarocha)…

Vivianne Gómez Corzo, (comprometida)…

Saludos hasta CANCÚN a JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, festejaron recientemente a su nuera PAULINA SALINAS DE CAÑEDO, esposa de JAVO CAÑEDO… CARLOS y SABRINA ZÁRATE DE ROBLES, feliz matrimonio… OMAR MORALES BARRERA siempre a la vanguardia en la información política, ya se dejó ver por la parroquia de los 200 años cuidando la sana distancia… La flota lasallista guardando cuarentena al 100%… FABIOLA MERODIO, preciosa mi amiga… TITO BARQUÍN siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… Saludos al empresario restaurantero ALFREDO LAMUÑO, está muy chambeador, así como ALBERTO SAN MARTÍN, totalmente recuperado… En los restaurantes Mamá Gallina todo marcha muy bien, pida sus hamburguesas… Una top model sin dudarlo es TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI… Easy Energy en el gusto de los veracruzanos, expertos en paneles solares… Roma Repostería estará presente en mi cumpleaños… En el registro civil de Medellín se nota el trabajo y profesionalismo de la encargada, la Lic. ADRIANA ABDELJALEK… JUANITO COBOS feliz con el triunfo merengue… LILYVET lanza su nuevo tema musical “NIÑA MALA”, usted la recuerda como ABRIL, es la heredera de ALFONSO RODRÍGUEZ CÓRDOBA, le deseamos mucho éxito… LUIS MELGOZA y CONY PIANA felices y enamorados, están disfrutando su relación… MÍA URIBEZALGO CAPELLINI, cumplió dos meses la heredera de GABRIEL e ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está solo en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…