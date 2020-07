Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Sucedió todo un acontecimiento en El Estribo Cantina del GHD, en donde en una partida de domino con ANDRÉS HERNÁNDEZ, le pegamos tremendo zapatazo al dúo dizque triunfador, dicen ellos, conformado por LUDIVINO REDONDO y DANY MARTÍN LOIS, les dolió hasta el alma; para que los contrarios no se sientan mal, al otro día vino la revancha y quedamos 5 a 5 empatamos, así que ya les contaré el desenlace, lo que todavía se viene comentando hasta en Los Portales de Lerdo y el Gran Café del Portal es el zapatazo que se llevaron la pareja REDONDO-MARTÍN dicen que hasta El Llagar llegaron los CHOCHOLAZOS; testigos oculares fueron RAYMUNDO, el bolero más famoso del centro histórico, y el dizque orgullo de Palma sola el Chef AGUSTÍN… Con el CORONAVIRUS la cosa está cada vez peor, las medidas de prevención son necesarias, no podemos pensar que somos inmunes, cuídense mucho… Hoy es el Día del ABOGADO, quien esto escribe los está felicitando desde el jueves, a todos mis colegas muchas felicidades… Faltan exactamente 10 días para mi cumpleaños, si no saben qué regalarme, pregúntame… Bellísima jarocha es MARIANA GONZÁLEZ LAVALLE, heredera de LUIS y GABY LAVALLE DE GONZÁLEZ, conocidos de toda la vida, sus bebés grandísimas…

Mariana González Lavalle, (jarocha)…

Juliette Barquín Reynaud, (artista porteña)…

Tely Díaz de Martínez y Arantza Martínez Díaz, (mami e hija)…

Ana Martha Panes de Camargo y Adriana Camargo Panes, (encantadoras)…

Increíble lo que algunas legisladoras están tratando de inventar, la falta de capacidad e inteligencia, hacen que hagan o traten de hacer leyes que van en contra de las buenas costumbres, y la proyección de la mujer mexicana; lo bueno que la gran mayoría de los que se dedican a esta industria turística, en donde se proyecta y apoya a la mujer mexicana, así como los estados que representan, ya alzaron la mano en favor de las plataformas de belleza que lo único que hacen es engrandecer y empoderar, muy bien por la diputada GERALDINE PONCE de Nayarit, y nuestra directora nacional LUPITA JONES GARAY, con sus manifiestos, desacreditaron con bases y fundamentos el proyecto de ley que pretende una diputada de Zacatecas presentarlo ante el congreso de la unión; los pronunciamientos de GERALDINE y LUPITA tuvieron eco en las miles de jovencitas en toda la República, que este tipo de plataformas las apoyaron para su superación personal, así como los diseñadores de imagen, vestuario, prestadores de servicios, el sector turístico, incluimos hoteleros y restauranteros, las plataformas de belleza son a nivel internacional, en el juicio de amparo se ganará fácilmente… JULIETTE BARQUÍN REYNAUD, una jovencita con dotes artísticos, hace unos días le realizó una extraordinario retrato a la actriz veracruzana ANA DE LA REGUERA; NENA, mamá de la actriz, se lo hizo llegar… Kebagrill la mejor comida libanesa ubicada en Plaza del Sol, haga sus reservaciones o pedidos al 2293087986… Mi abogado RODOLFO REUS festejó con champañiza la pasada semana, se fue solo mi compadre; por cierto, lo felicitamos hoy por el día del abogado… Mañana estaré por Punta Tiburón grabando para EASY ENERGY, sin dudarlo una excelente opción para ahorrar energía en este tiempo de pandemia… Saludos para RAFAEL AGUIRRE PALENCIA y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE, súper chambeadores… Nació LUCIANA, heredera de ROBERTO y ANDREA HANNA DE RODRÍGUEZ, los más felices los abuelos TONY HANNA GRAYEB y LAURA LAJUD SERUR… Mariscos Villa Rica excelente servicio y atención… TELY DÍAZ RIAÑO DE MARTÍNEZ engalana este CHOCHOLAZO en compañía de su heredera ARANTZA MARTÍNEZ DÍAZ… Un gustazo ver a ANA MARTHA PANES DE CAMARGO felizmente casada con JAVIER CAMARGO, saludos a su heredera ADRIANA CAMARGO PANES, cumplió años recientemente y lo festejo con amistades en Cuernavaca… Maroma Residencial, excelente opción para invertir en bienes raíces, está en el corazón de Boca del Río…

Samia Carballal, (disfrutando)…

Daniela Ojeda, (ojazos)…

Manolo y Rosalía Malpica de Ruiz con sus nueve nietos, (exclusiva)…

SAMIA CARBALLAL una de las jóvenes más guapas que se ve en las redes sociales… DANIELA OJEDA unos ojazos de la lindura… Éxito rotundo la visita de AMLO a La Casa Blanca, todo fue cordialidad y buena vibra, los elogios de TRUMP hacia nuestro presidente fueron en verdad extraordinarios, contra y viento y marea de los que no quieren a MÉXICO y que querían que esta visita fuera un desastre, pues se tuvieron que tragar sus pensamientos y malas vibras, fue en verdad increíble lo sucedido este pasado miércoles en USA, MÉXICO salió ganando… CÉSAR DUARTE detenido en florida… Feliz matrimonio lo forman el ARQ. MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, saludos a sus nueve nietos , así como a sus herederos MANOLO y MARIOLA GIL DE RUIZ, RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ, MAURICIO e IRENE PERUYERO DE RUIZ, JAIME y DENISE GRAHAM DE RUIZ, así como PACO RUIZ MALPICA y su novia PATY BARQUÍN GARCÍA, familia muy querida en este puerto… Les recuerdo mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, una jovencita que se destaca en el jet set jarocho, heredó la belleza de su abuelita CECY GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES… Saludos a mi compa RAÚL y IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ… El ing. SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ felices con sus nietos que están creciendo rapidísimo… GERARDO y CHELITA GIL DE POO, un feliz matrimonio veracruzano… Un gustazo me dio escuchar y ver muy activo a RICARDO EXSOME ZAPATA, dedicado al 100% a su trabajo como diputado federal, me gustaría para candidato a la alcaldía del puerto jarocho de todos, RICARDO es el que inspira más confianza por su edad, trayectoria empresarial, educación, familia y experiencia como político veracruzano, ojalá se anime y su partido lo postule, ganaría fácilmente… PABLO DOMETTE y MARTHA CONTRERAS SECHI, feliz noviazgo, ya hasta perdí la cuenta, pero llevan varios años… LUCÍA BARRÍA guapísima, al igual que DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ, de las nuevas generaciones CHOCHOLERAS… PAULA RUIZ WELLER, nieta de EVITA LARA VALERIO… Felicitaciones por el día del abogado para TAVO SOUSA ESCAMILLA, GILBERTO FARÍAS MORALES, JORGE REYES PERALTA, MARIO LÓPEZ-ESCALERA, JORGE REYES LEO, JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, JAVIER HERRERA BORUNDA, RENÉ LIÑERO BAQUEIRO, JUAN CARLOS COTRINA NAVARRO, JORGE REYES LEO y muchísimos más, también BLANCA OROPEZA y GLADYS DE LOURDES PÉREZ-MALDONADO…

Ivette Velázquez Sansores, (tierna belleza)…

Pablo Domette y Martha Contreras Secchi, (feliz noviazgo)…

Sergio y Valia Rojí de Sánchez, (feliz matrimonio)…

Paula Ruiz Weller, (igualita a su abue)…

Saludo muy especial a JESÚS CANTÚ, haremos un comidón el día de mi cumpleaños de súper lujo, un saludo a su heredera, Roma repostería va viento en popa, enhorabuena para la CHIQUIS… Cumplió años ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ y el festejo fue familiar, saludos a sus papis hermanos y su bebé, por ahí llegó a felicitarla su gran amiga PAULINA PEÑA PRETELIN… Llegaron los puros HOJA REAL y se van a la madre patria… Partidazo el de SEVILLA que le ganó al atlético de BILBAO… El REAL MADRID sigue en la punta al ganarle al ALAVES, el BARCELONA no cede terreno aunque le costó ganarle el derby catalán al ESPAÑOL por la mínima diferencia, hoy juegan contra el VALLADOLID y al equipo merengue le toca el GRANADA… Saludos a MARISOL ÁGUILA, MINERVA FREYRE y SAMANTHA HERRERA, apoyando con todo la campaña nacional en favor de las plataformas de belleza… Muchas felicidades para MANOLO LÓPEZ PARDAVILA y BLANCA CALVIÑO DE LÓPEZ, están cumpliendo 26 años de feliz matrimonio, más cuatro de noviazgo, 30 años de estar juntos, el tiempo vuela… Saludo para ALE ALVERDI, la famosa POLLONA, está muy chambeadora… CRISTINNE RODRÍGUEZ SORDO muy activa en las redes sociales… Los cumpleañeros de hoy son el conductor SAÚL ESTEVEZ, ANA GABY REYES, la xalapeña VALERIA MORALES DELGADO, KARINA MORALES FIERRO y ELIZA CABALLERO; mañana lunes EDNA HAAZ, KELLY RUIZ, JORGE LEÓN, MARIMAR COBO BARQUÍN, MICHELLE EVANS y MARCELA LEÓN; pasado mañana ARQ. ROSARIO BARROS LLORENTE, MALÚ ROJANO, CAROLINA BALDERAS, TOÑITO DE LA FUENTE UGALDE y EDER GÓMEZ; a todos muchas felicidades… YUDITH CARRASCO CHIRINOS disfrutando el caribe mexicano con su galanazo… Saludos para CLAUDINE REMES MAASBERG, excelente en el yoga saludos a DADIN y LOCHA… SOFÍA YUNES encantadora… LUCINA GARRIDO, joven de Papantla, Veracruz, cada vez más guapa… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…