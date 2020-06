Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Continuamos con un muy alto riesgo de contagio por el CORONAVIRUS, por favor tomen en cuenta todas las medidas de prevención dictadas por la secretaria de salud… La LIGA MX anunció su retorno el 24 de julio, en Europa ya están regresando todos a jugar, el fútbol vuelve a brillar sin público en los estadios… MILY ÁLVAREZ FUENTES se dejó ver recientemente en compañía de su amiga TANIA CAZARÍN KURI, tenía rato de no verla… KARLA BANDERAS VAILLARD cumplió años y los festejos fueron familiares, ya habrá tiempo para celebrarle, mandamos saludos a su hermana DANY BANDERAS, así como a sus papis CARLOS y ALÍCIA VAILLARD DE BANDERAS… Feliz matrimonio lo forman ENRIQUE GARCÍA LOIS y ROMINA DÍAZ DE GARCIA, sus herederos creciendo rapidísimo ANDRÉS y MARTINA GARCÍA DÍAZ, el más feliz el abuelo ANDRÉS GARCÍA RIVAS… Mis respetos para PANKY, mantuvo su negocio abierto toda la cuarentena y así poder mantener su plantilla laboral, fue de los pocos restaurantes que no cerraron y que mantienen todas las medidas sanitarias como marca la ley… Hoy nos acompaña en el CHOCHOL PAULINA MORAL CAZARÍN, jovencita muy carismática y siempre luciendo linda, saludos a sus papis… EMILY y CHRISTELLE THOMAS siempre sonriendo y de buen humor, saludos a la familia, todos de San Rafael… TOÑO LASTRA FACES ya planeando reabrir el hotel y comenzar a levantar la economía de nuestro estado… La crisis económica es más fuerte de lo que se cree y el gobierno no cede ni un paso atrás, es muy triste la situación…

La mejor comida libanesa es Kebagrill está en Plaza del Sol con una vista espectacular y si quieres servicio a domicilio llama al 229087986… MICHELLE GONZÁLEZ ITURRIAGA una joven mamá guapísima, además es Lic. en Ciencias de la Comunicación… Les recuerdo mi correo electrónico NACHOGO02@HOTMAIL.COM, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS… Platicamos con el ING. HERMES TEXON de CFE, una persona muy agradable y educada, así como LUIS GONZÁLEZ y RAÚL USLA, realizando todos un excelente trabajo y una labor titánica para mantener con energía eléctrica nuestra ciudad… Mariscos El Bayo excelente atención y deliciosa la comida, extraño los langostinos que MARIO e ISNA nos preparan cada año… MAURICIO MUÑOZ HERNÁNDEZ enamoradísimo de su novia CLAUDINE CASTAGNE THOMAS, saludos a ARTURO CASTAGNE COUTURIER…. Las hamburguesas de Mamá Gallina le encantan a REBECA REVA y a BETO SAN MARTÍN… Mi compadrito y amigo PAUL y PERITA preparando todo para la próxima reapertura del BOLERAMA VERACRUZ, saludos a sus herederas DANY, COTY, MICHELLE y PAULA PIMENTEL, mis sobrinas son encantadoras. y muy amigas de mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ, saludos a sus papis MARIO GUEVARA y ÁFRICA RAMÍREZ… BELÉN AILLAUD BUTLER guapísima, la conocemos desde que nació, saludos a JAVIER y MARILÚ… Desde la CDMX se reportó VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, me comentó que los puros HOJA REAL están de diez y felicito a EMILIO VEGA RUEDA por los éxitos alcanzados… MAURICIO y MARISOL ÁGUILA GÓMEZ DE MENÉNDEZ radicando en la capital del estado, en la foto la mamá con su heredero BABY MAU, como le dicen…

FERNADO PADILLA FARFÁN, el destacado empresario veracruzano, con planes muy importantes pasando la contingencia… JUAN JOSE y TOÑO SIERRA ÁLVAREZ, vienen cosas importantes para Veracruz, saludos al abogado RODOLFO REUS, siempre al pie del cañón… Mariscos Villa Rica excelente y muy cerca de usted… Si quieres invertir, Maroma Residencial una excelente opción en el corazón de Boca del Río… Los cumpleañeros de hoy son el joven abogado MEMO HERRERA PÉREZ-MALDONADO, PAULINA POSADA, LESLIE LEÓN, ELIS GÓMEZ, GUICHY MARTELL, PRISCILA SERVIN GORBEÑA, DANIELA CARVALLO, ADRIÁN LAGUNES COELLO, LUIS GUTIÉRREZ GÓMEZ y EDGAR ALTAMIRANO; el lunes el DR. LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN, ALBERT WITHENSHAW, ALI TORRES y ERIKA HESLESS DE CAZARÍN; pasado mañana el notario público 55 JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, ARTURO ALDANA, PABLO REVILLA, PAOLA PEGUEROS, ANNIE CASTRO, GINES DIEZ FERNÁNDEZ, MICH COBO y PAULA CRIPPA, a todos muchas felicidades… Saludos a FLAVIO y CRISTY CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ, la tía NINI siempre al pendiente de todos… Gracias a MARIANA GARCÍA por la invitación a la próxima reapertura del Grand Fiesta Americana, nos dicen el día 15 del mes en curso, estaremos pendientes del horario… Por fin pude accesar a mi banco HSBC, es impresionante la cantidad de gente que mueven, pero con las medidas de higiene es muy complicado y tardado… Deliciosas tostadas me hizo hace unos días PERITA, nos las cenamos con mi compadre PAUL y mis queridas sobrinas…

Tremenda la tormenta eléctrica que nos cayó en días pasados, la verdad cada vez más fuertes estos fenómenos naturales que inundaron gran parte de la ciudad, el problema del Reforma es grave, pero está peor El Floresta que fue construido sobre un pantano, me consta porque yo viví hasta el 83 en la colonia militar y lo vi construir, el agua reclama su cauce normal, el problema subsistirá siempre por eso el mantenimiento a las bombas de agua debe ser al 100 para cualquier emergencia, ahí es responsabilidad del ayuntamiento porteño… Estuve en la fiscalía de Veracruz, las atenciones de diez, lo que si las instalaciones están un poco olvidadas, el gobierno estatal debe echarles una manita… GERARDO RODRÍGUEZ ACOSTA muy chambeador, uno de los mejores golfistas del estado de VERACRUZ y con ranking a nivel nacional, aprovecho para saludar a sus papis GERARDO y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ, excelentes amigos del CHOCHOL… FERNANDA PUMAR, veracruzana triunfadora, estuvo en vivo con la reina de MxU VERACRUZ ESTEFANÍA RUIZ, hace unos días estuvo sensacional el LIVE… Fuertes declaraciones de la senadora LILY TÉLLEZ, habla de canibalismo en morena el partido que la llevó al senado de la República, pero lo trascendente para nosotros es que se refirió a nuestro estado… El TECATITO CORONA anotando en Europa… Pregunten por los puros HOJA REAL y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…