Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Hay una cantidad de rumores acerca del nuevo orden mundial, que si los SIMPSOM ya lo dijeron, que si algunos gobiernos ya lo están llevando a cabo; información proveniente de todo el mundo en donde se supone habrá paz, orden, tranquilidad, trabajo para todos, una sola moneda, la excelencia con este nuevo orden mundial; se me hace una verdadera UTOPÍA, pero en fin, hay que estar pendientes porque la situación por el COVID -19 está cada vez peor y en lo económico en una verdadera catástrofe… Estamos ya en el mes de junio el sexto mes del año, saludos hasta la madre patria a TAMARA ARCHIDONA, su galanazo presente y muy juntito ALEX ORPIANESI, aprovecho para saludar a ERNESTO ARCHIDONA y RAQUEL ARCHIDONA, su heredera DANIELA cumplió 6 años… Mi sobrinita IRASEMA GARCÍA FLORES es una bebé encantadora, heredera de TOÑO e IRASEMA FLORES DE GARCÍA… LETY REYES BREMONT trabajando muchísimo con su fundación “Quiérete que no duele”, saludos a sus herederos, siempre a su lado su esposo JOSÉ MIGUEL PEPETÓN… MELBA DE LAS CUEVAS hermosa al igual que la tía KELLY PEASLAND, están presentes en los CHOCHOLAZOS… Se dejaron ver en recientes eventos EVITA LARA VALERIO, GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, un saludo a ISOLINO; VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, feliz con sus nietos, recientemente festejó 32 años de matrimonio con el gran GIGIO y en la foto aparece también PILI MABARAK PALACIOS, todas guapísimas… Si quieren invertir a lo seguro Maroma Residencial en el corazón de Boca del Río…

Alex Orpianesi y Tamara Archidona, (feliz relación)…

Irasema García Flores, (preciosa sobrina)…

Lety Reyes Bremont, (joven mamá)…

Melba De Las Cuevas y Kelly Peasland, (guapísimas sobrina y tía)…

YESSICA CASTRO bellísima y joven mamá con buena actitud… La mejor comida libanesa está en Kebagrill Plaza del Sol uno de los mejores restaurantes de esta zona conurbada, pida su comida libanesa al 2293087986… ANDY SAUNIER radicando en la capital del estado, muy amiga de BÁRBARA VELASCO COELLO… Los mejores vinos y licores en La Vinata no se confunda… PACO PÉREZ festejó su cumpleaños en casa con su novia AMÉRICA DELGADO KAYSER, están enamoradísimos, se me hace que muy pronto escucharán las campanas nupciales, el tiempo nos dirá la verdad… Otro de lo festejados y excelente fumador de puros HOJA REAL lo fue JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO, su esposa FER AARÚN DE CAMIÑA se lo festejó con pastelazo y toda la cosa, presente su heredera ALENA CAMIÑA AARÚN, saludos a los abuelos ELIGIO CAMIÑA y VICO AARÚN… Mariscos El Bayo presentes siempre en los CHOCHOLAZOS, saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA… MICHELLE MARÍN NIETO de las veracruzanas que se destacan por su belleza y sencillez… PILI SEDANO festejo también su cumpleaños en familia… Un saludo muy cariñoso para MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, gracias por sus palabras, se te quiere preciosa… DANI NOGUEZ desde la CDMX pendiente de los CHOCHOLAZOS, joven actriz y conductora incursionando en el ámbito deportivo… Por cierto arrancan las ligas de fútbol de España, Italia e Inglaterra, será sin público en los estadios y se vienen en cascada todos los deportes para el 5 de Julio FÓRMULA UNO, el 17 de julio se habla de la LIGA MX, lo dudo por la intensidad de la pandemia; 31 de Julio NBA, el 4 de agosto LMB y el 10 de septiembre la NFL…

Evita Lara Valerio, Gaby del Puerto de Martínez, Valia Rojí de Sánchez y Pili Mabarak Palacios, (amigas)…

Yessica Castro, (jarocha)…

Paco Pérez y América Delgado, (feliz cumple)…

En Mamá Gallina encontrarás las mejores hamburguesas… El gobernador CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ muy movido estos últimos días con motivo de la pandemia, al parecer no se está escatimando en gastos para apoyar la lucha contra el COVID-19 en este puerto, con la llegada del DR. AVELINO GUARDADO SÁNCHEZ al hospital de alta especialidad de VERACRUZ es una garantía, enhorabuena para el secretario de salud ROBERTO RAMOS ALOR, una excelente decisión… Increíble lo que está sucediendo en JALISCO, los desmanes en toda su expresión, con más violencia no se acaba la violencia, vimos como un ciudadano prende fuego a un policía, eso es un intento de homicidio y tanto debe ser castigado la autoridad que abuse de sus funciones como el ciudadano que infrinja la ley, con violencia NO; el gober de Jalisco ENRIQUE ALFARO ha sido uno de los más críticos al gobierno federal, ayer su mensaje fue CRUDO y DIRECTO a la presidencia nacional, esto me huele a político, hay mano negra detrás de estos disturbios… Perfumes LE FRANCE en el gusto de los veracruzanos, excelente opción para regalarle a papá… El DR. FERNANDO MORÁN HUERDO cumplió años y lo festejó en familia con su esposa VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN y sus herederos DIEGO, VICENTE y MARIFER, la pasaron de lujo, todos son excelentes deportistas… GABY CARRILLO, actriz tabasqueña que quiero muchísimo… ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ, consentida del DR. ROMÁN GARZON LOYO y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN, su nieta está preciosa, saludos a la mami ROMINA GARZÓN…

José Manuel Camiña Ogando y Alena Camiña Aarún, (feliz cumple)…

Gabriela Carrillo, (actriz tabasqueña)…

Daniela Archidona, (cumplió 6 años)…

Romina Garzón Rodríguez, (nenita)…

4 años de feliz matrimonio cumplieron GABRIEL e ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO, con la llegada de MÍA inician una nueva etapa en sus vidas… Los cumpleañeros de hoy son ROBERTO PALOMBA, PAOLA BRACHO, LUCY ZENTENO, IKER REMENTERÍA, LUPITA DÍAZ MIRÓN y ROSY MURILLO DE RODRÍGUEZ; el lunes CONSUELO MARTÍNEZ CALDERÓN y la abogada y notaria CONY PIANA AZCÓN; el martes OTHON HERNÁNDEZ, RAFAEL SOSA ACOSTA, CLARISSA SÁNCHEZ, KRYSTEL ESCALANTE, RICARDO LANDA, FERNANDO CASAS VILLALOBOS, FLORENCIA ARANO, MÓNICA VASCONCELOS y ELSA BASANTE; el miércoles KARLA BANDERAS… Tránsito de BOCA DEL RÍO realizando excelentemente su trabajo, están pendientes y a todas horas de que la movilidad esté al 100, saludos también a los del puerto de VERACRUZ, a pesar de la PANDEMIA están laborando todos sus turnos y este fin de anunciaron cierres viales, tenga precaución… FABIOLA MERODIO guapísima… Saludos a mi odontólogo MIGUEL VIVEROS… ALDO LARRAGA y SCARLETT DRAGO enamoradísimos… Feliz matrimonio lo forman el almirante ROMEL LEDESMA ABAROA y ESTELA REVA DE LEDESMA, todo marcha bien en la notaría de Perote… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ tendrá enlace en vivo con LUPITA JONES este próximo viernes 12 de junio a las 4 de la tarde a través de INSTAGRAM, estaremos pendientes… El DR. ALEJANDRO VEGA desarrollándose en el hospital general de Boca… Pregunte por los puros Hoja Real, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…