Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Les recomiendo apoyar a ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ en Instagram @MXU.VERACRUZORG, estará representando al Estado en el certamen nacional… Cumplió años ALEJANDRA ALVERDI MALPICA y lo festejo en familia, muchas felicidades a mi querida POLLONA… Sigue el drama por el CORONAVIRUS, de alguna forma tendremos que regresar a nuestras actividades y continuará la actividad económica, todo tendrá que reactivarse lo más pronto posible, de lo contrario, los problemas económicos y sociales saldrán a la luz, eso sí, con todas las medidas de higiene que ha dictado la autoridad sanitaria; la vida ya cambió… DANIELA BERISTAIN TERRONES, cada vez más guapa la heredera de DANIEL BERISTAIN y FALITA TERRONES, cómo recuerdo a su papi DON FITO TERRONES… MARÍA JOSÉ NAVARRO bellísima en compañía de LUIS DULCHE… Muy festejada por su cumpleaños XIMENA MALPICA BADA, heredera de FELILLO y ÁNGELES BADA DE MALPICA, saludos a MARIÁN y ANDRES MALPICA BADA… Muy felicitada CHERY BRAVO DE DE LA MAZA, su esposo SERGIO DE LA MAZA le cantó las mañanitas y le hizo bonitos regalos, saludos a la familia, así como a sus amigas del voluntariado CRIVER que encabeza AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, CHATA KURI DE GARCÍA, LUMI ZURITA DE RUIZ, CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA y ROSY URETA MORENO… FABIOLA DE LA MIYAR de nuestra sociedad veracruzana, al igual que ISABEL BARQUÍN GONZÁLEZ-SICILIA, heredera de JUANI e ISABEL GONZÁLEZ-SICILIA DE BARQUÍN, saludos a RAQUEL y DANIEL BARQUÍN, le seguimos el conteo de feliz noviazgo con FERNANDA SEDANO… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES heredó la belleza de su abue CECI GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES, recordamos con mucho cariño a GUSTAVO… Saludos a RAÚL e IVETTE SANSORES DE VELAZQUEZ… ANAIS MONTERO, joven bellísima que engalana el CHOCHOL…

Daniela Beristain Terrones, (belleza porteña)…

María José Navarro y Luis Dulche, (felices)…

Andrés, Ximena y Marián Malpica Bada, (feliz cumpleaños Ximena)…

Lumi Zurita de Ruiz, Chery Bravo de De La Maza, Nacho Gómez, Rosy Ureta, Chata Kuri de García, Amelita Acosta de Cházaro y Conchita Abascal de Zárraga, (feliz cumpleaños Chery)…

Mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS… Pida su comida libanesa a KEBAGRILL al 2293087986… Saludos para ALEJO y MARIANA… ALFREDO y MARIANA RUIZ DE DESCHAMPS, un feliz matrimonio, saludos a sus herederas MIREN y REGINA DESCHAMPS RUIZ… FERNADO CASAS y FERNANDA CANCINO GÁNDARA rumbo al altar… RENATA LAGUNES VECI hermosa, nieta de GERARDO y PATY ÁVILA DE VECI, saludos a sus papis OSWALDO y MARIÁN VECI DE LAGUNES… LUPITA JONES GARAY, directora general de MEXICANA UNIVERSAL, está presente con su hijo SIMÓN CHARAF JONES… MAROMA RESIDENCIAL excelente opción para invertir en bienes raíces… FERNANDA y MAJO SPINOLA, hermanitas muy activas en redes sociales, saludos al tío RAMÓN… Otro de los noviazgos que van viento en popa es el formado por LEONIDES RODRÍGUEZ MURILLO y RENATA CORRONS… DANY NOGUEZ luce espectacular, sigue radicando en la CDMX, al parecer trae galanazo y muy pronto habrá bodiux… ILSE RIANDE, excelente conductora de tv, al igual que NATALIA BRAVO y JULIETA BENVENUTTI, bellas y talentosas… Un gusto conocer a través del Instagram a ANA BARTOLOMÉ FERMANN, heredera de JENIFFER FERMANN, tiene su hija 20 años de edad y está igual de guapa… Otras conductoras exitosas de Telever que brincaron a la fama a nivel nacional son ANA DE LA REGUERA, ADRIANA FONSECA y ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA, guapísimas… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ hará un LIVE con la NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO, el martes, tentativamente a las 20 horas… DANI NOGUEZ triunfando a nivel nacional en la pantalla chica, aunque ya ha filmado algo de cine…

Marisela Santos Abascal, (belleza jarocha)…

Fabiola De La Miyar e Isabel Barquín González-Sicilia, (bellísimas)…

Ivette Velázquez Sansores e Ivette Sansores de Velázquez, (mami e hija)…

Una experiencia muy padre darle de comer a las ardillas en el centro histórico… RICKY CARLO BENVENUTTI cumplió años y lo festejó en familia… FABIOLA MERODIO BREMONT espectacular belleza, saludos a su papi MARCOS MERODIO… SARAHIT FERNÁNDEZ BRAVO guapísima y siempre a la última moda… Gracias a TOÑO TOCA, excelente atención todos los días en el Gran Café del Portal y la comida con muy buen sazón, hasta dominó jugamos con LUDIVINO, DANY y MARGARITO, el flaco RAYMUNDO me ganó unos juegos, pero después lo dejé 6 a 1, tremenda paliza… ILSE GOROZTIETA y MICHELLE GONZÁLEZ bellísimas y jóvenes señoras… KATY RAMÍREZ cuerpazo escultural, es de la región de los Tuxtlas, saludos a TAVO y LILÍ PÉREZ DE PÉREZ GARAY, su heredera mayor salió buena para el modelaje… Me decía un empresario restaurantero que posiblemente el cierre del centro se iría hasta junio y la verdad no lo creo, sería un caos tener cerrado, con precaución y medidas estrictas se va ir abriendo paulatinamente y con responsabilidad, dependerá de nosotros… DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ festejo 20 años en familia, todo fue virtual, eso sí, recibió muchas llamadas de sus galanazos, saludos a sus papis DANIEL y DANIELA… Falso que TOMÁS MUNDO tenga que ver algo con el equipo nuevo que jugará probablemente en el Pirata, ya desmintió la falsa noticia difundida por periodista deportivo, para lo que si suena es para ser fiscal del estado de Veracruz, un abogado preparado y con experiencia en el sector público, ayudaría muchísimo a la administración de CUITLÁHUAC GARCÍA JIMENEZ…

Anais Montero, (porteña)…

Mariana Ruiz de Deschamps con Miren y Regina Deschamps Ruiz (guapísimas)…

Fernanda Cancino Gándara y Fernando Casas, (enamoradísimos)…

Renata Lagunes Veci, (hermosa bebé)…

Saludos para EVITA LARA VALERIO… VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ feliz con sus nietos, el pequeño MARCELO ya cumplió dos meses, enhorabuena y saludos a GIGIO… Excelente noticia nos dio PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO hace unos días, saludos a la familia… Los cumpleañeros de hoy son RICARDO RUIZ MALPICA, MAR REGUEIRO, JANET FERNÁNDEZ y JUDITH LAZO; mañana PILI MABARAK, RAÚL CASTRO CHACCUR, GERARDO TEJERO, RICARDO FERNÁNDEZ, MARISOL MARTÍNEZ DE URRETA y JOSÉ CARLOS POO GIL; pasado mañana PATY GASTEASORO DE VARELA, TERESA CORTÉS, PAULA RODRÍGUEZ, JUAN RUEDA KEGEL, JOSÉ LUIS ABONCE, REYNA GONZÁLEZ, TOÑO PELLÓN, MARIANA VÁZQUEZ, FALLO KAYSER VIVES, FERNANDO PAZOS GÓMEZ, a todos muchas felicidades… El próximo miércoles estará de fiesta BLANCA OROPESA, sin dudarlo lo festejaremos virtualmente y cerramos felicitando a todos los maestros de VERACRUZ, MÉXICO y el MUNDO, gracias por sus valiosas enseñanzas… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…