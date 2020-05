Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Vimos en días pasados un lleno total en el centro histórico de Veracruz, en 14 días veremos las consecuencias, es esta zona conurbada la de mayor contagio en nuestro estado, con más de 100 personas con CORONAVIRUS para ser exactos, hasta el jueves 135; ya las autoridades sanitarias están dando otro tipo de medidas para que se cumpla el “quédate en casa” y la “sana distancia”, evitar las áreas de mayor concentración y lavarse constantemente las manos; si tiene que ir al supermercado lleve cubrebocas, en los bancos ya lo hicieron obligatorio su uso, si no tiene que salir de casa NO LO HAGA… Pasó el día del niño y la verdad fue una bonita distracción por la cuarentena ver las fotos de todo mundo cuando eran pequeños, hay que destacar el trabajo que están haciendo las representantes de el certamen MEXICANA UNIVERSAL a nivel nacional con interesantes vídeos en donde hay interacción con los seguidores, felicidades para todas, en especial a nuestra representante ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ por VERACRUZ quien continúa sus estudios de inglés y preparándose tanto física como intelectualmente… Feliz matrimonio lo forman MARIO GUEVARA y AÍDA LARA DE GUEVARA… Muy festejada por su cumpleaños 2 mi sobrina CHIARA CARLO BENVENUTTI, heredera consentida de RICARDO y JULIETA, los CHOCHOLAZOS le regalaron una bicicleta, estuvieron sensacionales los festejos, solo la familia estuvo presente, besos a mis queridas KARI y SALME VICTORIA CARLO AHUED, así como sus abues, saludos a FER HIDALGO y JORGE MATURINO, así como RICKY CARLO…

Mario y Aída Lara de Guevara, (feliz matrimonio)…

Chiara Carlo Benvenutti, (feliz cumpleaños)…

Lic. Gilberto y Marisol Pla de Farías, (muy festejados)…

Fernanda Sedano, (Círculo Español Mercantil)…

Rosy Ureta Moreno y Ana Martínez Poo, (guapísimas)…

Jorge Tejeda Orozco, (todo un galanazo)…

Muy festejada por su cumpleaños MARISOL PLA DE FARIAS, esposa del LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, presidente del Colegio de Abogados penalistas a nivel nacional… FERNANDA SEDANO, representante de la colonia española radicada en esta zona conurbada, luce espectacular ataviada con traje típico oaxaqueño desde el Casino Español… ROSY URETA MORENO y ANA MARTÍNEZ POO guapísimas, saludos a LETY CORONEL y la GORDA CALZADA, estuvieron muy festejadas por sus cumpleaños… La mejor comida libanesa en Kebagrill está en Plaza del Sol, haga sus pedidos para comer en casa, el servicio es excelente y la comida riquísima… JORGE TEJEDA OROZCO todo un galanazo el heredero de TUCÁN y VERÓNICA… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ siguen festejando cumpleaños, están felices con sus hijos y nietos, saludos a los abuelos ADRIÁN y MARY PEREDA DE ROJÍ, tíos del alcalde orizabeño IGOR ROJI, por cierto, haciendo una labor excelente en Orizaba, siguiendo la misma línea de su antecesor JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS, destacado empresario veracruzano y principal responsable del progreso de la ciudad de las aguas alegres… Reapareció guapísima MARIEL HERRERA CABRALES, heredera de ARMANDO y EVELYN CABRALES DE HERRERA, está muy linda, a su hermano ARMANDO le seguimos el conteo de feliz noviazgo con IVANNA PAZ FERNANDEZ, saludos a CARLITOS y esposa LUPITA FERNÁNDEZ… ODILA RAMÍREZ RODRÍGUEZ cumplió dos años, su abuelo el escritor veracruzano MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA la consintió como nunca… La Vinata los mejores vinos y licores… REBECA SEGURA RAHME está felizmente casada y radicando en Chiapas, es una gran pintora veracruzana, su obra se ha presentado en Nueva York y en diferentes partes de nuestra República Mexicana… DIAUTOS una gran opción para comprar y estrenar auto… KAREN y ERICKA GUERERO OLSEN guapísimas, saludos a HÉCTOR CAZARÍN DE LA GARZA, esta enamoradísimo de su güerita…

Sergio y Valia Rojí de Sánchez, (felices)…

Mariel Herrera Cabrales, (jarocha)…

Odila Ramírez Rodríguez, (felices dos añitos)…

Rebeca Segura Rahme, (cordobesa)…

Karen y Ericka Guerrero Olsen, (hermanas)…

Mariana Kidd de Guilette, (guapa mamá)…

Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW… MAROMA RESIDENCIAL una gran opción para invertir… MARIANA KIDD DE GUILLETE felizmente casada y radicando en Londres, tiene dos nenitas… Una historia de TERROR está viviendo una joven mamá, MARLENNE RUIZ, que aparte de haber sido golpeada por su ex marido, no le dejan ver al niño a pesar de hacer una orden de un juez, es increíble lo que sucede en nuestro sistema judicial, la corrupción a todo lo que da, haremos una investigación a fondo para que todo proceda conforme a DERECHO, todo dentro de la ley, NADIE por encima de ella… Por estos días era el cumpleaños de CARLOS GUTIÉRREZ DE VELASCO OLIVIER, lo recuerdo siempre con mucho cariño… SAMIA CARBALLO encantadora… Besos para ESTEFANÍA MARTÍN LOIS, bella doctora… PIRRI VARELA feliz con su nieto… SALVADOR LOYO y MAJO GOMEZ, feliz pareja enamorada… Rato de no ver a PEPE y LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA, con ellos PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, están muy chambeadores para sacar adelante sus empresas y no despedir ningún trabajador… SERGIO y ANA KAREN MORENO LARA, veracruzanos que se destacan en el jet set, ambos muy deportistas, su tío GUSTAVO LARA sigue triunfando en los grandes escenarios… Mi querida BERTHA AHUED MALPICA muy festejada por su cumpleaños, en la foto con la presidenta del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana delegación Veracruz, LUCILA ALE DE FICACHI… BLANCA OROPESA y GLADYS PÉREZ MALDONADO guapísimas… RAMÓN ÁLVAREZ FONTAN sigue sonando su nombre como un buen perfil para estar al frente de los boqueños… Casa SANTA ANA apoyando siempre a los más necesitados, saludos a PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ, así como al padre CECILIO, en esta ocasión nos invitan a que apoyemos a los integrantes del circo GARCÍA HERMANOS este domingo a las 18 horas a través de la página oficial de casa SANTA ANA en Facebook, se hará un especial del circo, se agradecerá el apoyo que se les pueda brindar, mayores informes al 2281510675 o al whatsapp 7714339167…

Gustavo Lara, (cantante veracruzano)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz)…

Sergio Moreno Lara, (galanazo)…

Ana Karen Moreno Lara, (bellísima)…

Bertha Ahued Malpica y Lucila Ale de Ficachi, (en los grandes eventos)…

Los cumpleañeros de hoy CARMEN DÍAZ, OLIVIA GONZÁLEZ VALLE, RAMÓN MORALES, MIRIAM SOLANA, KARINA FRAGOSO, MARÍA ACOSTA e IRENE GARCÍA ORTIZ; mañana MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, OLGA ACOSTA, CARLOS ALLAN NOTARIO, MARIO TENCLE y mi sobrino JUAN DAGDUG AHUED; pasado mañana EMILIO RALERO PURAS, ÁNGELES FRANCO, JOHNNY LÓPEZ ESCALERA y ALFREDO REY, a todos muchas felicidades… FERNANDA LAGUNES FERNANDEZ de las chicas bellas que se destacan en el jet set… Se extraña a DULCE URRETA… HORTENSIA IBARRA DE REQUEJO feliz y orgullosa de sus herederas MARÍA ANGELA y REGINA REQUEJO IBARRA… DANY ARRIETA SALAZAR una belleza porteña destacando en el modelaje… DORIS LÓPEZ MALO un gustazo saber de ella en las redes sociales, una abue muy bella… Saludos a la flota LASALLISTA… TAVO y LILÍ PÉREZ felices con su familia, su heredera mayor VALENTINA pinta para modelo, saludos hasta San Andrés Tuxtla… CARLO SAINZ y LAURA MARMOLEJO felices y disfrutando a su familia, los vinos PINORD ya están el gusto de los veracruzanos… Excelente carnita asada disfrutamos en compañía de PAUL y PERITA, presentes mis sobrinas, nos echamos un habano y pasamos un fin de semana CHOCHOLERO, saludos a DANY, COTY, MICHELLE y PAULA… Increíble lo sucedido en COSTA de ORO en BOCA del RÍO, la casa de ERNESTO ARCHIDONA tiene inquilinos de gratis, ya se interpuso la denuncia ante la fiscalía del estado y veremos qué sucede, por lo pronto todos felices y contentos… PACO VILA reportándose desde Puebla en donde radica actualmente… MÓNICA TAIBO guapísima… MARCELA OBAYA festejó originalmente su cumpleaños… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…