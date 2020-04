Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Dicen los expertos en salud que viene lo peor en este mes de mayo con el CORONAVIRUS, mientras si serán peras o manzanas, les recomiendo seguir todas las medidas de higiene y protección que ha dado la OMS, les recuerdo que todavía no tenemos vacuna contra ese virus y la verdad no sabemos cuándo saldrá, se me hace una imprudencia los anuncios que se han dado de regresar a clases cuando la realidad de los casos por la PANDEMIA dejan mucho que desear, los que somos más vulnerables debemos seguir al pie de la letra todas las instrucciones… ROSARIO SOUSA RODRÍGUEZ es toda una modelo y ahora que es tía se siente realizada con su sobrino… Feliz matrimonio lo forman RAÚL y SÍLVIA RODRÍGUEZ DE MOZOS… KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO un feliz matrimonio veracruzano, un saludo a ENRIQUE y MARÍA ROSA CHÁZARO ACOSTA, una familia muy querida, realizando una extraordinaria labor al frente del CRIVER… Éxito rotundo ANA LA SERIE creada y dirigida por ANA DE LA REGUERA, se las recomiendo en Amazon, salen ALI y GUTY GARDOQUI, la más orgullosa de su heredera la NENA DE LA REGUERA… ROBERTO y ANDREA HANNA DE RODRÍGUEZ felices en espera de su primer bebé… TONY HANNA será abuelo, así como LAURA LAJUD… LAURA AGUILAR y GABRIEL CASTELLANOS comprometidos en matrimonio, por fin supe cómo se apellida la famosa LAURA SUMMERS… DANY ALVERDI DEL PUERTO encantadora, saludos a su familia…

ÁNGELA RIVERA LÓPEZ heredó la belleza de su mami, es una joven golfista en la foto con su amiga LAUREN WEBB… OMAR CADENA y TETÉ BERMÚDEZ engalanando este CHOCHOL… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, síganos en @NACHOCHOLNEW… FERNANDO y MONSERRATH LOIS DE ORTIZ felices en espera de su tercer bebé, tienen dos niños, ojalá y sea la niña… GABY AGUIRRE REVA le festejó a su galanazo FERNANDO SIMÓN MARIN su cumpleaños 26, se la pasaron de lujo… Creciendo rapidísimo ALBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, es todo un galanazo el heredero del TOPY y CLAUDIA… THALÍA ARVIDE, alvaradeña guapísima… El DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN felices con su nieta ROMINA… LUIS y KARLA JIMÉNEZ AMEZCUA DE DE LLANO felizmente casados, NB MUNDO MEXICO 2005 conoció a su galanazo en la ciudad de los 30 caballeros en la final de NB VERACRUZ 2006 que ganó MALENA TAVIZÓN… MICHELLE RODRÍGUEZ BERLANGA belleza de la ciudad del oro negro, es muy amiga de KAREN COBOS LIMA radicando en Monterrey… ANA BUENO una joven muy profesional… Le seguimos el conteo de feliz noviazgo a ANA con HASSIF YAMASAKI… GABRIELA GÁNDARA ESPARZA estuvo muy felicitada por su cumpleaños… PALOMA GARCIAFERRO LAJUD felizmente casada y radicando en la madre patria… IVONNE MARCUE felizmente casada y con dos herederos…

LUCÍA RUEDA MEADE DE DÍAZ, una orizabeña muy guapa, saludos a nuestro amigo OMAR DÍAZ… Los empresarios mexicanos muy preocupados por la situación actual, la economía en problemas graves a nivel mundial y en nuestro país se empieza a notar, dicen por ahí que hasta AGOSTO se reactivará la economía, no creo que aguantemos… Los cumpleañeros de hoy son el periodista español CARLOS CUESTA CALLEJA, KARINA CASTRO, ANGELINA CALZADA y el DR. CHUCHO CRISTO; mañana MERCEDES GUERRA, TAMARA SEDAS DE GARCIA, mi sobrino JORGE EMILIO DAGDUG AHUED y DENISE ORTIZ; pasado mañana MARGARITA CANSECO DE ZAMORANO, TITO BERISTAIN DE LA PEÑA, LETY CORONEL GONZÁLEZ, KAREN LOIS GARCÍA, PALOMA GÓMEZ ESTANDÍA y TONY HANNA GRAYEB, a todos muchas felicidades… Saludos para mi sobrina más guapa FER SPINOLA, aparte excelente en el manejo de sus redes sociales… BLANCA OROPESA llevando la cuarentena al 100 %… Un éxito los cubrebocas que utilizo, si usted desea uno llame al 2291 520404… ALDO LARRAGA y SCARLETT DRAGO muy chambeadores, hay un proyecto en puerta… Pregunte por los Puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en El DICTAMEN rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…