Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Sigue fuerte la PANDEMIA a nivel mundial, las cifras son alarmantes, hay cosas muy raras que están sucediendo en EUROPA y en países ASIÁTICOS, la verdad no quiere uno pensar mal, pero las circunstancias nos llevan a creer lo peor; la realidad es que tanto ITALIA, ESPAÑA y USA la están pasando muy mal; en MÉXICO estamos en fase 2 y al parecer bajo control, ojalá y no nos estén maquillando las cifras porque sería gravísimo, las defunciones hasta el jueves eran 50 con 1,510 casos de CORONAVIRUS confirmados el viernes y ayer, por favor sigan al pie de la letra todas las medidas de prevención que ha dado la organización MUNDIAL de la SALUD; por lo pronto hasta el 30 de abril TODO MÉXICO en cuarentena más lo que se acumule… Las planas retro que han salido en El Decano de la Prensa Nacional han sido un éxito y las seguiremos sacando, les recuerdo que nosotros junto con EL DICTAMEN solo somos testigos de la historia y no podemos cambiarla, los eventos son parte de la historia de VERACRUZ y quien esto escribe tiene 36 años de ser testigo y plasmarlo en este diario, ojalá le entiendan todos, porque seguirán saliendo historias que ustedes, nuestro amables lectores, son y serán los PROTAGONISTAS… ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO en espera de su primer bebé, el más feliz su galanazo GABRIEL URIBEZALGO CRODA, saludos a las abues… Hoy inició el horario de verano, hay que adelantar una hora el reloj…

Ileana Capellini de Uribezalgo, (guapísima)…

Enrique y Eder Gómez Álvarez con Marcelino Gutiérrez Beltrami, (galanazos)…

Sandra Viyella Oubiña, (jarocha)…

Natalia Ferreira Bueno, (bella odontóloga)…

César Ramírez y Judith Salazar, (enamorados)…

ENRIQUE, EDER y ELI GÓMEZ ÁLVAREZ, hermanos muy unidos, saludos a su primo MARCELINO GUTIÉRREZ BELTRAMI, están muy chambeadores… Feliz matrimonio lo forman GUSTAVO y FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA, saludos a sus herederos FABY y CARLOS CABADA… Tremenda zapatiza una vez más en el domino CHOCHOLERO del gran hotel Diligencias, en esta ocasión los pichones fueron una vez más el orgullo de PALMA SOLA el CHEF AGUSTÍN, jugó en compañía de JESÚS SOTO… VIVIR SIN PERMISO, excelente serie gallega, estamos ya viendo la segunda temporada, lo mejor de CINEPAULIS son las cenas de PERITA, con razón mi compa PAUL no baja ni bajará de peso, todo riquísimo… El Estribo Cantina del gran hotel Diligencias dando muy buen servicio a sus clientes, al igual que los GIROS, están muy sabrosos… SANDRA VIYELLA OUBIÑA un rostro angelical, saludos a sus papis PEPE y AMÉRICA OUBIÑA DE VIYELLA… La odontóloga NATALIA FERREIRA BUENO destacándose como profesional… Feliz noviazgo lo forman CÉSAR RAMÍREZ y JUDITH SALAZAR… ASTRID CHAIN, una joven orizabeña guapísima, KAREN NAVARRO festejo su cumpleaños a lo grande… Mi sobrina IRASEMA GARCÍA ORTEGA, una bebé encantadora y con ángel, sus papis TOÑO e IRASEMA felices con su nenita… LUCINA GARRIDO, de Papantla, luce espectacular en traje de baño… FERNANDA CRESPO, un rostro de impacto… Múltiples despedidas de soltera para TANIA MEZA AHUED, se casa muy pronto con su galanazo y director de turismo del puerto jarocho PEPE SALVATORI ARJONA, en la foto con CLAUDIA AHUED, así como MÓNICA VÁZQUEZ DE AHUED, saludos a ROBERTO AHUED, veracruzano chambeador… Feliz noviazgo lo forman ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA y TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI… SOFÍA RIGANTI la hemos visto manejar muy bien las redes sociales… IVANNA CARVAJAL RODRÍGUEZ, grandísima la heredera de PEPE y CAROLINA RODRÍGUEZ DE CARVAJAL… La famosa fiesta JAROCHIZA, evento que organiza YAMIRA GAMBOA de LIÑERO, creo que cambiará de fecha una vez más, saludos al abogado RENÉ LIÑERO BAQUEIRO…

Astrid Chain, (orizabeña)…

Karen Navarro, (feliz cumpleaños)…

Irasema García Ortega, (sobrina)…

Lucina Garrido, (belleza veracruzana)…

ATHALIA JIMÉNEZ DOBLAS de las señoras jóvenes, concurso en Nuestra Belleza VERACRUZ 2004, año en que la triunfadora fue MELINA ROBERT, ese mismo año MELI fue Doncella del Mar… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS… Los cumpleaños del día de hoy MARINKA FREYRE, el empresario restaurantero MEMO BOUCHEZ, MANOLO ALVERDI, SARA HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS DESCHAMPS, EMILIO GONZÁLEZ, TOÑO GARCÍA, REBECA MELO, ALE DE LA REGUERA y FERNANDA SÁNCHEZ MORA; mañana lunes DANY AGUILERA, PRISCILA LOIS y MARIO CASTILLO; pasado mañana GLORIA TAIBO, RICARDO HERNÁNDEZ, NANCY MARTÍN DEL CAMPO, CAROLINE PICHÓN, el periodista PEDRO MORALES LUIS y HORTENSIA IBARRA DE REQUEJO, a todos muchas felicidades… GABRIEL BRAVO y MARILÚ ACEVEDO enamoradísimos… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ 2019… Muchos restaurantes como antojitos ANITA han permanecido abiertos apoyando así la economía de sus trabajadores; MAMA GALLINA y el ESTRIBO CANTINA, bien por los empresarios que se han apretado el cinturón y no han bajado su plantilla laboral ; LOS GIROS también entra en este rubro… El PAPA JUAN PABLO II cumplió 15 años de fallecido el pasado 2 de abril, se le extraña… Un saludo hasta la madre patria a MANOLI NEGRETE, su heredera MAIDER está preciosa… EVITA LARA VALERIO siempre presente en los grandes eventos, buenísima la foto que publicó de mujer maravilla en compañía de ROSARIO TOACHE y MARICARMEN RALERO en un baile de Carnaval del Club de Golf La VILLA RICA, eran sin dudarlo los mejores en la época de AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA, distinguida dama entusiasta; saludos a sus herederas y nietos…

Fernanda Crespo, (preciosa)…

Mónica Vázquez de Ahued, Tania Meza Ahued y Claudia Ahued, (despedida de soltera)…

Adrián Diez Olavarrieta, (galán jarocho)…

Ivanna Carvajal Rodríguez, (jarocha)…

Athalia Jiménez Doblas, (porteña)…

La figura del árbol en Díaz Mirón, que está en bikinazo, le pusieron cubre boca, muy originales, así como a la sirena que está en el bule… Saludos a ADA SUNI, un gustazo verla en redes sociales… PAULINA MORAL bellísima jarocha… Cuerpazo escultural luce CLAUDIA MEZA… Cumplió 50 años la dama xalapeña DULCE DE RAMÍREZ, lo festejo en compañía de sus seres queridos, saludos a la familia… PAULINA BARRÍA felices 26 añitos… VANIA PEREDA entusiasta y bellísima, aparte de ser una joven triunfadora… LEONIDES RODRÍGUEZ y RENATA CORRONS un bonito y feliz noviazgo, saludos a sus papis… JAVIER HERRERA BORUNDA realizando excelente labor en el partido verde… Saludos a la flota LASALLISTA que siempre está activa en el chat de whatsapp, se destaca PIRRI VARELA, PERUCHO, LUIS GARRIDO, JUAN TRUJILLO, ABEL GUTIÉRREZ y MANOLO FERNÁNDEZ, hace falta una comida con la flota… Saludos para LUIS MANUEL RODRÍGUEZ TAVIZÓN y PAOLA POO ÁLVAREZ, se casan en este 2020… La vida nos ha cambiado a todos, estamos viviendo momentos que nos harán reflexionar y sin dudarlo seremos mejores personas al salir de esta terrible PANDEMIA… Saludos a JORGE y LOLIS VIVES DE KAYSER, excelentes amigos del CHOCHOL… Pregunten por los puros HOJA REAL, mi compadrito EMILIO VEGA muy preocupado por la situación actual; esa misma preocupación la tienen empresarios, industriales y pueblo de MÉXICO… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…