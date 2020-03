Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos a punto de entrar a la fase 3 del CORONAVIRUS y al parecer en nuestro país estamos haciendo las cosas bien, la iniciativa de la sociedad civil fue importante sin bajar la guardia, además de las medidas de prevención dadas por la OMS; saldremos adelante, si se puede MÉXICO, en el Estado han querido politizar la contingencia y no se vale, sigamos las reglas de la OMS y Veracruz saldrá adelante; el golpe a la economía está siendo fuerte, el gobierno federal tiene que dar las medidas y apoyos para la gente trabajadora; la economía no debe pararse, de lo contrario, nos tenemos que apretar el cinturón y ayudar a los que más lo necesiten, pida su comida a domicilio en los restaurantes que tienen ese servicio y si es posible, dejar el doble de propina, consumamos lo hecho en Veracruz, tenemos que mover la economía y no esperemos que el gobierno lo haga; los eventos sociales, deportivos y de espectáculos cancelados hasta nuevo aviso, y la mera verdad, no se para cuándo se levantará esta contingencia de carácter mundial, una PANDEMIA, como una película de terror que nunca habíamos vivido, al menos los de esta generación, debemos tener calma y apoyar, no discriminar… Un saludo para GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO, así como a sus herederos GILBERTO, felizmente casado con MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, con ellos ENRIQUE y GABY BRAVO DE FONTES, sin faltar GABRIEL BRAVO VERA, quien está enamoradísimo de MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ… Los mejores vinos y licores en LA VINATA, pídalos al 6885221 en Veracruz y en Xalapa al 1304291…

Gabriel Bravo Vera, Gilberto Bravo Torra y Gilberto Bravo Vera, (empresarios)…

Scarlett Drago, Irasema Ortega Flores y Cony Piana, (abogadas)…

Eva Nayen e Ivette Carús Vilaboa, (jarochas)…

Paulina Lavin Muguira, (cordobesa)…

Michelle González Iturriaga, (en El Dictamen)…

Abogadas lindísimas son SCARLETT DRAGO SALAZAR, IRASEMA ORTEGA DE GARCÍA y CONY PIANA, muy profesionales… Muy felicitado por su cumpleaños MAYEL MORALES, su novia le preparan reunión sorpresa muy íntima, después vendrá el festejo y toda la cosa, en muy poco tiempo escucharán las campanas nupciales…. EVA NAYEN e IVETTE CARÚS VILABOA se destacan en el jet set jarocho… De las cordobesas más lindas es PAULINA LAVIN MUGUIRA, heredera de JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN… MICHELLE GONZÁLEZ ITURRIAGA muy amiga de MARIANA MUNDO VARGAS, engalana este CHOCHOLAZO, está feliz de la vida con sus bebés, una linda parejita… MARIANA KIDD GILLETE radicando en el Reino Unido, está guapísima y con dos bebés, se le extraña… Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW… ROBERTO SANTOS y THALÍA ARVIDE se les ve muy juntitos en los CHOCHOLAZOS alvaradeños, hacen bonita pareja… La xalapeña HAYDEE NAVARRA triunfando en la CDMX, la actriz veracruzana es muy amiga de VERÓNICA CARLO… TAMARA REDONDO VELÁZQUEZ, bisnieta de la NENA SUÁREZ DE VENTA y nieta de LUDIVINO y GELY, está creciendo, saludos a JOSÉ y DIANA VELÁZQUEZ DE REDONDO, una feliz familia… Muy festejada por su cumpleaños MIREN DESCHAMPS, su galanazo CARLOS ZAMORA le hizo bonitos regalos…

Mariana Kidd Gillett, (desde Reino Unido)…

Roberto Santos y Thalia Arvide, (felices)…

Haydeé Navarra, (actriz xalapeña)…

Tamara Redondo Velázquez, (nieta de Ludi y Gely)…

Miren Deschamps y Carlos Zamora, (feliz cumpleaños)…

GABRIELA LAVALLE, PATTY MANSUR DE GORBEÑA y JESSY ARELLANO DE MANSUR, tres señoras distinguidas de la ciudad de los 30 caballeros… Saludos a CARLOS GORBEÑA y PEPE TOÑO MANSUR… GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ estuvo muy felicitada por su cumpleaños, su esposo ISOLINO MARTÍNEZ y sus hijas GABY, DANY y SARITA le hicieron bonitos regalos, un saludo a INGRID GIORGANA, está cada vez más guapa… PACO VILA está enamorado, así lo confesó recientemente… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ en breve tendrá su facebook live para platicar con sus fans y después habrá otro con nuestra directora nacional LUPITA JONES, en donde sin dudarlo será muy enriquecedor este tipo de enlaces para nuestra reina veracruzana… Sigue filmando en VERACRUZ el productor cubano JOEL NÚÑEZ, AYLIN MUJICA disfrutando el puerto jarocho y sus alrededores; JULIO CAMEJO también está por acá, estuvieron filmando en el BOLERAMA… Al llegar a la edad de 79 años, MARÍA DEL CONSUELO URRETA PAUL fue festejada por su hijo el empresario RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ URRETA, así como por su nieta DANIELA RODRÍGUEZ NADER en su domicilio del fraccionamiento Lomas del Sol, en la Riviera Veracruzana; MARÍA DEL CONSUELO recordó que fue un 23 marzo de 1941 cuando nació, tras una vida llena de alegrías y satisfacciones, por lo que festejó acompañada de la gente que más la quiere, enhorabuena y que sean muchos más…

Dulce Urreta y Mayel Morales, (de fiesta)…

Gaby Del Puerto de Martínez e Ingrid Giorgana, (amigas)…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz 2019)…

Nacho Gómez y Aylin Mujica, (filmando en Veracruz)…

Rubén Darío Rodríguez Urreta y María del Consuelo Urreta Paul, (79 años para Consuelo)…

La popularidad de AMLO cayendo por el manejo del COVID 19… Los cumpleañeros de hoy son GUSTAVO FERRER, BEATRIZ ACEVEDO, MARIJO LARA, CAROLINA MALAGÓN, hoy también cumpliría años ALFREDO RAMÍREZ DUARTE, descanse en paz; mañana SUSY ARNAUT, VIVIANNE GÓMEZ CORZO, JUAN GRAPPA, MEMO DRAGO, ROXANA HERNÁNDEZ, ELOY USCANGA, GABRIEL GAYTAN, MARIANA MARTÍNEZ, MARIANA MARTELL, DANIEL BARQUÍN y JOSU REMENTERÍA; el martes CHUY CAMPOS, LUIS ÁNGEL RIVERA, ALFONSO DEL RAYO, CAROLINA DE LA O, KAREN NAVARRO y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, a todos muchas felicidades; y ya viene el cumple de LUIS GIL GIL y MERCY SUÁREZ DEL PUERTO… 10 años de casados cumplieron MATEO y MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, están felices y enamorados, saludos para el peque MATEO AVELLA TAVIZÓN… Un año 8 meses de feliz noviazgo están cumpliendo PACO CALVO y ANDRÉA DÍAZ ROSS, desde aquí les deseamos muchas felicidades… Tremenda zapatiza le pegamos en el domino al Chef AGUSTÍN y a FERMANN, mi compadrito ANDRÉS HERNÁNDEZ y quien esto escribe, de 15 juegos en dos partidas solo ganaron uno, una verdadera masacre… Subí hace unos días una foto de ADRIANA ABASCAL cuando en 1988 ganó el título de Srita. MÉXICO y causó revuelo… Muy felicitado HUGO GALLARDO por su cumpleaños… MANÉ DE LA PARRA muy activo en las redes sociales… y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…