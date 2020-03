Mosaico Dominical

¡Que tal amigos CHOCHOLEROS! Les comento que la PANDEMIA del CORONAVIRUS es un problema de seguridad nacional, en países de primer mundo se la están viendo muy mal, CHINA al parecer lo tiene controlado, no así ITALIA que se ha convertido en el país más afectado con esta situación; en MÉXICO la sociedad se ha puesto las pilas y algunos gobiernos estatales también, así como municipios como los de esta zona conurbada, el gobierno federal se ha visto un poco lento, pero si analizamos lo que está realizando INGLATERRA es increíble de creer, lo que nos importa a nosotros es controlar este CORONAVIRUS y cómo lo podemos hacer, evitando estar en sitios concurridos, lavarse periódicamente las manos, usar gel especial que mate o aniquile los VIRUS, permanecer en casa lo más posible, no hacer compras de pánico, si tiene los síntomas del CORONAVIRUS avisar al centro de salud más cercano, no automedicarse y no socializar, ponerse en cuarentena, todos los que han viajado checarse porque hay veces que no hay síntomas inmediatos y más vale prevenir que lamentar, SEAMOS RESPONSABLES… Después de esta necesaria introducción, les comento que todo en el mundo ha quedado suspendido, creo que aprenderemos mucho de esta situación que nos ha puesto en jaque a la humanidad, es increíble que esta sea la única forma de entender que nuestro mundo estaba sufriendo, en muy pocos días nuestros mares, nuestro cielo y nuestro aire se ha descontaminado, después de esta PANDEMIA veremos nuestro mundo de otra manera, cuidemos nuestras vidas y así cuidaremos nuestro planeta, la madre naturaleza nos está dando alertas, nos está dando lineamientos que debemos seguir si queremos continuar…

Hugo y Maru Jiménez de Mabarak con Eugenia y Hugo Mabarak Jiménez, (familia)…

Monserrath Calderón Caracas, (bellísima amiga)…

Yoli Oropesa de García, (feliz cumpleaños)…

Renata Lagunes Veci, (preciosa nenita)…

Mandamos saludos para HUGO y MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ DE MABARAK, un feliz matrimonio encantados con sus herederos EUGENIA y HUGUITO MABARAK JIMÉNEZ, saludos a los abuelos… De las jóvenes que se destacan en el jet set jarocho es MONSERRATH CALDERÓN CARACAS, saludos a sus papis… He disfrutado de CINEPAULIS con mi compadrito PAUL y PERITA, son en verdad excelentes anfitriones, saludos a DANY, COTY, MICHELLE y PAULA, están grandísimas mis sobrinas… Saludos al tío RAMÓN SPINOLA, sus hijas FER y MAJO están hermosas… Saludos a LUPITA y VICKY SPINOLA, excelentes amigas del CHOCHOL… Muy felicitada YOLI OROPESA DE GARCÍA, su esposo el almirante VÍCTOR GARCÍA MACEDO fue el primero en desearle lo mejor, así como sus herederos ENIF y VÍCTOR GARCIA OROPESA, el festejo fue familiar en donde sus nietos JOSE MARÍA, SEBASTIÁN, EMMA y VÍCTOR le hicieron bonitos regalos, también recibió llamada de sus hermanos ELVIRA, MILÍ, FERNANDO y BLANCA OROPESA GALVÁN; desde aquí le deseamos muchas felicidades a YOLI… RENATA LAGUNES VECI, encantadora, saludos a sus papis, así como su prima ESTHER ABASCAL VECI, sus abuelos GERARDO y PATY ÁVILA DE VECI felices con sus nietos… Feliz noviazgo lo forman MARIANA MUNDO VARGAS y el deportista DIEGO BARTOLOTTA, ahí se me hace que muy pronto escucharán las campanas nupciales, saludos al abogado TOMÁS y LUPITA VARGAS DE MUNDO… Otro de los noviazgos es el formado por MARTHA CONTRERAS SECHHI y PABLO DOMETTE, hacen bonita pareja…

Esther Abascal Veci, (encantadora)…

Mariana Mundo y Diego Bartolotta, (feliz noviazgo)…

Martha Contreras Secchi y Pablo Domette, (enamorados)…

Andrea Montero Tavizón, (guapísima)…

Lucina Garrido, (veracruzana)…

Pide en EL DICTAMEN “El día que siempre será tuyo”, sin dudarlo un regalo que nunca olvidarás… Un agradecimiento para TONY GIRÓN CABALLERO, está realizando una cobertura muy completa de todo lo que está aconteciendo en ITALIA… ANDREA MONTERO TAVIZÓN triunfadora y guapísima… Hasta Papantla de Olarte van los saludos para LUCINA GARRIDO, regresó recientemente de Colombia… FIDEL KURI GRAJALES demanda con todo a la FMF y comentó que muy posiblemente el futbol regrese al Pirata, es un compromiso que tiene con VERACRUZ, las porquerías que le hicieron a los veracruzanos la FMF lo pagarán con creces, la demanda sigue su marcha en tribunales, las acusaciones son bastante graves y traerán consecuencias muy fuertes para la FMF, la cloaca se está destapando; mis respetos para FIDEL KURI GRAJALES, es el único que se ha enfrentado al monstruo llamado FMF, una mafia que la están desenmascarando… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes sociales @NACHOCHOLNEW… HÉCTOR CAZARÍN DE LA GARZA y ERICKA GUERRERO OLSEN feliz pareja de enamorados, saludos a su hermana KAREN… LOS GIROS, los mejores TACOS de VERACRUZ… SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ felices con la llegada de su segundo nieto MARCELO DÍAZ SÁNCHEZ, enhorabuena para EDUARDO y VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ… KAREN COBOS LIMA radicando en Monterrey, bellísima y encantadora, saludos a sus hermanas, son originarias de Poza Rica… En MAMÁ GALLINA las hamburguesas deliciosas… El diputado local JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL presente en compañía de MELINA RIVERA ROBERT y AITANA, está creciendo rapidísimo… OMAR MORALES BARRERA pendiente siempre de los CHOCHOLAZOS…

Sergio y Valia Rojí de Sánchez con Marcelo Díaz Sánchez, (felices los abuelos)…

Karen Cobos Lima, (preciosa jovencita)…

José Moreno Quiroga y Rosy Ureta Moreno, (disfrutando)…

Juan Manuel Unanue Abascal y Melina Rivera Robert con Aitana Unanue Rivera, (familia)…

Daniela Beristain Terrones, (jarocha)…

Les recuerdo de 7 a 8 de la noche el noticiero CHOCHOLEANDO LA NOTICIA con ROGERIO PANO y NACHO GÓMEZ, entérese de los acontecimientos más importantes de Veracruz, México y el mundo… JOSÉ MORENO QUIROGA y ROSY URETA MORENO están respetando la cuarentena… PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO felices y enamorados… DANIELA BERISTAIN TERRONES encantadora heredera de DANIEL BERISTAIN y FALITA TERRONES… En la VINATA encontrarás los mejores vinos y licores… DIAUTOS la mejor opción para estrenar carro… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ es MxU VERACRUZ 2019, seguirá con su preparación rumbo al certamen nacional de MxU, saludos a LUPITA JONES… TITO BARQUÍN GORNÉS siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… Los Puros hoja real los preferidos de JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO… Los cumpleañeros de hoy son TERESA DE HOMS, CLAUDIA REYES, LIZETTE ORTIZ, MAGGIE ROCHA, OCTAVIO HIDALGO y OLIVER OLEA; mañana GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ, JAIME DEL VAL, ISIDRO LAISEQUILLA, ROSARIO RIVAS, CUAUHTÉMOC VELÁZQUEZ, PATY HERRERA, la cónsul de Belice SANDRA VÁZQUEZ, MIREN DESCHAMPS, PEPE MEDINA, MAR LARA, JUDITH GÓMEZ y OSWALDO JARAMILLO; el martes MAYEL MORALES, MARTHA AVENDAÑO, DANIELA VILLALOBOS, ROXANA GUZMÁN y ANYA ARANO, a todos muchas felicidades; ya viene el cumple de JULIO ALCAZAR, seguramente lo festejaremos por el Dili porque cae en miércoles, y por hoy se nos acabó el espacio, me voy a BARBER SPA a consentirme, pregunte por los puros HOJA REAL, les recuerdo el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…