Mosaico Dominical

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy se conmemora el día internacional de la mujer, habrá marchas en todo el territorio nacional, el descontento es mayúsculo, ojalá y todas las protestas sean pacíficas y conforme a derecho, ojalá y no la politicen como en marchas anteriores que hubo desmanes y pésima organización, ejemplo a seguir es PUEBLA, en donde más de 30 universidades se unieron y dieron muestra de respeto y civilidad con una marcha monumental que casi llegaba a los 100 mil, e inclusive, acompañados los jóvenes por maestros, familiares, amigos y los rectores de las máximas casas de estudio, lo que obligó al gobernador BARBOSA a dialogar con los inconformes, y qué creen, le echó la culpa a sus antecesores, hay que ponerse a trabajar y sacar adelante nuestro país… Estuvo en VERACRUZ PEPE GÓMEZ, empresario tabasqueño radicado en Cancún, un excelente ser humano que ha logrado con dedicación un lugar importante dentro del mundo empresarial, fue invitado a dar una conferencia magistral por la plataforma digital ZOOM, representada por su directora general BÁRBARA RAMÍREZ, con ella JUAN PABLO FLORES CASTRO, director ejecutivo de JP&G international, con ellos KARLA ITCEL DORANTES GARCÍA, joven que sabe de política y la maneja muy bien, así como KANDY DANIELA PADILLA CANALES, activista social con excelente preparación; desde muy temprano comenzamos la actividad con desayuno en La Parroquia de ANGELITO, de ahí a la rueda de prensa en SR BAMBOO, estuvieron presentes aparte de PEPE GÓMEZ, la campeona mundial de peso completo y semiwelter ALEJANDRA tigre JIMÉNEZ, y RODOLFO RUDY LÓPEZ, también campeón del mundo, traían sus cinturones que los acreditaban; MICHEL ESCALLE, yerno de PEPE, muy agradable; visitamos EL DICTAMEN y nos recibieron BERTHA AHUED MALPICA y su hijo GIORGIO VILLARELLO AHUED; el empresario mexicano y gran promotor del boxeo mexicano quedó maravillado con la hemeroteca de El Decano de la Prensa Nacional, pudo admirar periódicos de principios de siglo que son una maravilla, para ser exactos del 7 de mayo de 1903; ahí PEPE GÓMEZ recibió un ejemplar del día que nació, un gran detalle de la familia AHUED MALPICA; comimos en SR BAMBOO con todo el equipo; la conferencia MAGISTRAL fue en DEEP BAMBOO, recién remodelado, el lleno fue total; saludé a RICARDO CARLO, muy amigo de mi primo el conferencista, estaba con FERNANDO HIDALGO y su novia KARIMITA CARLO AHUED, con ellos OCTAVIO HIDALGO y JAIME HOMS, SALVADOR BARBES y GERARDO POO; un éxito rotundo la presentación de la plataforma digital ZOOM…

Julio Alcázar Reyes y Julio Alcázar Martínez, (disfrutando)…

Karina Morales, (veracruzana)…

Aitana Venta Celis, (quinceañera)…

Arnulfo Romero, Gely López, Ignacio Meza, Daniel Anderson, Mauricio Tamez y Héctor Cazarín, (en los eventos)…

José Andrés Arriola y Mariela Mariz, (comprometidos en matrimonio)…

JULIO ALCÁZAR REYES, felizmente casado con FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR, saludos a sus herederos… El DR. JULIO ALCÁZAR MARTÍNEZ muy pronto tendrán su propio centro hospitalario… La Xalapeña KARINA MORALES una belleza en todos sentidos… AITANA VENTA CELIS, la heredera de CARLOS y GILDA, está guapísima… Del 27 al 29 el torneo anual de invitación en el Club de Golf La VILLA RICA, habrá un sin número de premios, así lo dieron a conocer sus directivos, saludos a DANIEL ANDERSON AGUILAR, GELY LÓPEZ y al profe ARNULFO ROMERO… MERCY y RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO guapísimas… JOSÉ ANDRÉS ARRIOLA y MARIELA MARIZ se comprometieron en matrimonio… IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES, heredera de RAÚL e IVETTE, es una muñeca y solo se le ve en los grandes eventos, saludos a su abuelita CECI GARCÍA DE SANSORES… Uno de los rostros más encantadores de Veracruz es el de NATALIA MAROÑO BERISTAIN, su mami JAQUELINE también guapísima, saludos a VALENTINA… TAVO y LILÍ PÉREZ DE PÉREZ trabajando muy bien en San Andrés Tuxtla, este pasado viernes hubo celebración de BRUJOS… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS; síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW… GABRIEL BRAVO y MARILÚ ACEVEDO disfrutaron de la nieve en compañía de su familia, se la pasaron de lujo… Celebró 25 años fundación de mi amigo TONY, pero me la pasaron de humo, siempre había estado presente en todos los eventos, de todas formas muchas felicidades por esa gran labor que realizan… OSCAR y MÓNICA RUIZ DE ESPINO matrimonio engalanando el Mosaico… Mañana el paro de las MUJERES, un día sin las jefas del hogar: Me doy cuenta que tanto hombres como mujeres no están entendiendo el punto. A ver, mañana 9 de marzo se trata de lo siguiente: Es un EJERCICIO PRÁCTICO de cómo sería nuestra sociedad si TODAS las mujeres desaparecieran; no se trata de pedir permiso y ver si tu jefe o la empresa para la que trabajas quieren permitirte faltar. No se trata de que te “permitan” faltar a la oficina pero te pidan contestar llamadas y correos y por supuesto estar al pendiente de todo por si te necesitan.

Ivette Velázquez Sansores, (jarocha)…

Natalia Maroño Beristain, (porteña)…

Marilú Acevedo Domínguez y Gabriel Bravo Vera, (enamoradísimos)…

Alejandra Jiménez, (La tigre)…

Mónica Ruiz de Espino y Oscar Espino Barraza, (feliz matrimonio)…

No es no y punto. Se trata de que practiquen el ejercicio de resolver y hacer lo que regularmente hace una mujer en una institución o en su propia casa. Se trata de que todos imaginen que su secretaria sale el día anterior después de terminar su jornada laboral y en el camino alguien la secuestra y la matan… ¿cómo sería todo al día siguiente en su oficina? Quién contestaría las llamadas, quien respondería correos, quién ayudaría a resolver, de qué forma se las arreglarían para hacer lo que ella hace. Ahora, qué pasaría si también desaparecieran las Gerentes y Directoras, las madres, las doctoras, las enfermeras, las maestras, todas… Imaginen a un padre teniendo que llevar todos los días a sus hijos a la escuela y prepararles el refrigerio antes de irse al trabajo con la angustia de que su esposa lleva días desaparecida y a nadie le importa; imaginen a una madre que simplemente ya no va al supermercado a comprar comida porque ya no le apetece vivir después de que le entregan el cadaver de una hija violada; no se trata de que en su empresa se vean “buena onda” por no descontarles el día o tomárselos como vacaciones. Se trata de que averigüen el significado y la importancia que cada mujer tiene en esta sociedad, que vean el PODER que la mujer tienen a nivel SOCIAL y ECONÓMICO. Que valoren todo lo que aportan. No es un día de descanso o de enfermedad, es un día que desaparecen. Y quién no esté dispuesta a sacrificar un día de su sueldo para ser escuchada, entonces tampoco ha entendido nada. La mujer tiene derecho a vivir una vida sin violencia. Y no se trata que los hombres no agredan porque tienen madre, hija, hermanas. Se trata que la mujer tiene derechos de ser respetada por el hecho de ser persona FELIZ DÍA DE LA MUJER… ALDARA KURI, chica linda de nuestra sociedad… Hoy una de las consentidas de los veracruzanos, PERLA BELTRÁN, coordinadora de MxU SINALOA, ella representó a MÉXICO en uno de los concursos más importantes del ORBE, es una belleza, saludos hasta MAZATLÁN… Bonita pareja la forman JUAN CARLOS MARTÍNEZ CHIUNTI y GABY GÁNDARA ESPARZA… MARLENNE RUIZ muy estudiosa, preparándose para lo que viene… RAÚL JIMÉNEZ tendrá otro bebé y será niño… Este miércoles 11 de marzo el primer aniversario del centro de belleza BADI, felicidades para BEGOÑA BALLESTER DIEZ…

Aldara Kuri, (de viaje)…

Perla Beltrán, (reina de belleza mexicana)…

José Jonathan Díaz, Bárbara Ramírez, Juan Pablo Flores, Ana Karen Hernández Pérez, María, Saidy Amador, Fernanda Cortés, Pepe Gómez, Amanda Zapeta, Valdemar Díaz y Amadeo Santos, (éxito en su proyecto)…

Gaby Gándara Esparza y Juan Carlos Martínez Chiunti, (bonita pareja)…

No se suspenderán los Juego Olímpicos de TOKIO, se harán en tiempo y forma… El CORONAVIRUS una amenaza mundial y la mayoría de los países de tercer mundo no lo están tomando en serio…. Saludos para DULCE URRETA, gracias por la foto CHOCHOLERA cuando me entrevistó su novio MAYEL MORALES, se casaran aproximadamente en un año… El domingo 22 de marzo, a las 12 horas, el día del inmigrante libanés, en el boulevard Ávila Camacho, invita el DR. FERMÍN y ELÍZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ… Llegaron los puros HOJA REAL de JOSÉ MANUEL CAMIÑA OGANDO… JUAN HOYOS BARRÍA un gustazo saludarlo… Grupo GILGA con excelentes promociones de gasolina… Pida la torta NACHO GÓMEZ en El Estribo del GHD… Saludos a MIRIAM MENDIETA, disfrutó del tenis en Acapulco, trasmitimos el noticiero desde DIEZ BOCA… Miércoles 8 de abril estaremos en la JAROCHIZA en Industrial, el lleno será total, enhorabuena para YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO… ALE CAGIGAS OBESO encantadora como siempre… Los cumpleañeros de hoy son PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO, GINA GUTIÉRREZ, CHUCHO BENITEZ, JOANNA TOLEDO, KIKITA ZAMUDIO, LUIS MELLADO y JORGE ARRIETA; mañana ADRIANA DÍAZ, INGRID PAOLA, VALERIA RODRÍGUEZ, GABY ÁLVAREZ y ROCÍO RUIZ THEUREL; pasado mañana KARLA DÍAZ IBÁÑEZ, el alcalde de ORDES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANJURGO, RENATA BRAVO, ANTONIO CEBALLOS, PATY FRANCO, MIRIAM AMOROSO, LUIS DE LA FUENTE MANGE; a todos muchas felicidades… Excelente proyecto ecológico para limpiar nuestros ríos, está presentando FERNANDO FICACHI ALE, la Conagua ve con buenos ojos esta iniciativa de joven veracruzano… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en ELDICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…