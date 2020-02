Mosaico Dominical

Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana; no cabe duda que el Carnaval ya está aquí y si usted planea circular por el Boulevard le recomiendo mejor tomar vías alternas, ya que esta avenida estará lenta debido a que se están poniendo las gradas para los paseos de carros alegóricos.

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR

¡Vaya! Sorpresa que me lleve el jueves pasado, acudí a la alfombra roja y estreno a prensa de la puesta en escena de “Hoy No Me Puedo Levantar“, obra de teatro donde participan Yair, Belinda, Jesús Zavala, Rogelio Suárez y un gran número de talentosos chicos. Una obra musical donde explotan tus sentidos; una producción de primer mundo que no se puede dejar de disfrutar ya que es simplemente perfecta, toda la sincronía hacen que tres horas de función, se disfruten de principio a fin. Si bien Belinda no tiene un poder interpretativo, la cantante llena el escenario con su belleza y su voz. Por otro lado, Yahir se esmera en hacer un buen papel y sí lo logra, pero no deja huella como Mario, pero si el recuerdo de saber que él estuvo en esta obra y que hizo un buen papel. Jesús Zavala es tal vez quien se podría “llevar la obra” gracias a su excelsa actuación, plasma de manera perfecta la adición a las drogas, su personaje de Colate sin lugar a dudas será de los más recordados y aplaudidos (de pie) del musical. Una producción modernizada pero a la vez enmarcando los 80’s; si tienen oportunidad de verla, ¡háganlo! Esta es la última temporada de la obra.

ANGIE TADAI RECIBE RECONOCIMIENTO POR LA COMUNIDAD LGBTTI

La cantante de JNS recibió el pasado viernes el premio “Orgullo de mi Ciudad”, reconocimiento que otorga la comunidad LGBTTI a los famosos que apoyan y están en pro de los derechos de estas personas. En exclusiva para El Dictamen, la cantante comentó que se siente orgullosa y feliz de ver como toda la lucha de muchos, ha podido evolucionar y hoy tenemos una sociedad más inclusiva y tolerante, además dijo, se siente también honrada por recibir este reconocimiento ya que no se lo esperaba. En materia musical, la también conductora comentó que en breve arrancará una gira con los Kabah, la cual precisamente apoya completamente a la comunidad.

ARRANCA RODAJE DE “SEXO, PUDOR Y LÁGRIMAS 2”

20 años han pasado del estreno de la cinta dirigida por Antonio Serrano, la cual fue un éxito dentro de llamado “nuevo cine mexicano”; ahora los personajes centrales de esta historia se reencuentran para contar lo que ha pasado en sus vidas en estas dos décadas, sólo que ahora la trama será contada desde la perspectiva fresca y joven de sus hijos. Warner Bros Pictures, emitió un comunicado donde explicó que el rodaje de la secuela de “Sexo, Pudor y Lágrimas 2” se ubicará 20 años después de los hechos de su primer entrega, retratando la vida de cinco personajes principales además que ahora los jóvenes actores Ximena Romo, ansían González, Paco Rueda, José Ángel Bichir y la youtuber Victoria Volková, se unirán al reparto original además de las actrices Angélica Aragón, Norma Angélica, Monserrat Marañón, Arleth Terán y el intérprete mexicano Eivaut Rischen; el largometraje se rodará este año con miras de estrenarse en el 2021. ¿Será que logre alcanzar el éxito de la primera entrega?

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Dawn Avenue estrena sencillo en las plataformas digitales bajo el título “Eres”, el cual marca una diferencia en el estilo que venían manejando, pero conservando la esencia de este dúo de chicos talentosos integrado por Alex (Bajista) y Fer (Cantante), quienes ya cuentan con dos discos previos “Getting Higher” y “Anhelos”; cabe mencionar que de igual manera ya cuentan con video promocional, por lo que sin duda será un éxito dentro del ambiente independiente musical.

* Alejandro Tommasi ahora cantará rancheras, el primer actor ha decidió mezclar la actuación con la cantada, el también conductor ha sacado un álbum del género ranchero donde ya su primer sencillo suena en las diferentes plataformas digitales.

* Disney confirma que realizarán la versión Live-action de la película “Lilo y Stitch”, la cual se transmitirá a través de su plataforma de strraming Disney Plus.