Mosaico Dominical

AUTO ACEPTACIÓN

Por: Emma Ver Cruz

Tal vez hoy despiertas y te miras en el espejo, odias la imagen que se refleja….tal vez las arrugas, las marcas de las malas experiencias que se quedaron marcadas en tu rostro tal vez sientas desfallecer al ver la tristeza en tus ojos apagados y al ver la expresión cansada y ojerosa de alguien desilusionada por la vida, tal vez has estado sintiendo culpable o desesperada por ser esta persona.

Amiga, no te dejes engañar, ya que la imagen que vez en el espejo no es tu verdadero yo, la imagen no es la persona que eres, sino solo una imagen momentánea de cómo te estás sintiendo.

Quítate la cascara de lo que viste, desecha los escombro acumulados a lo largo de los años y con los ojos del alma, ver tu verdadera imagen, ve tu belleza interior que se encuentra por dentro de ti…tú eres la más grande creación de DIOS su mayor milagro, naciste para amar y ser amada, has aprendido y madurado con las experiencias de la vida, retira la tristeza que no es tuya, pero solo tú puedes…para que la verdadera alegría de tu niño interior aumente el brillo de tus ojos, no dejes de tener esperanza dentro de ti mézclala con una dosis de optimismo y limpia cualquier decepción que manche tu corazón.

En lugar de blasfemar, da gracias a Dios da gracias por ser la persona maravillosa que eres. Tú eres la chispa divida, hecha a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes el poder de amar y ser amado, de dar y recibir, y sonreír y alegrarte, a tomar decisiones, de aprender y perseverar. Tienes la fuerza interior para hacer realidad tus sueños. Tienes todos los recursos para superar los obstáculos y lograr el éxito. Solo tienes que encontrar todos esos recursos que existen dentro de ti y creer más en ti.

Ten en cuenta que, en esencia, que eres una persona que tienes que tener paz interior, la compasión y la integridad, está conectada con el creador y es una parte integral del todo, el universo.

Por todo esto, mi amiga, mi amigo, levanta la cabeza, los hombros hacia atrás, respira hondo, pon una sonrisa en vez de llorar y ve sentir la maravillosa persona que eres.

“Recuerda que la tristeza tiene un propósito. Es totalmente natural experimentar esta emoción, sin embargo, no debes permitir que domine tus sentimientos día y noche. Tú puedes controlar tu respuesta, sólo debes enfocarte en los pensamientos más positivos y en las acciones que eleven tu ánimo.”

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios Te Bendiga

Emma Vera Cruz