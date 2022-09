Estás por experimentar una serie que va a remover por completo tus sentimientos y que no te permitirá tranquilidad alguna durante sus 10 intensos, violentos y enfermizos episodios de Netflix, en la que vivirás el dolor, el miedo, la locura, la maldad, el arrepentimiento y la sed de venganza, partiendo de un hombre que aún con todos los asesinatos que cometió y el peligro que representó, terminó por convertirse en una figura pública amada por jóvenes y detestada, de inicio, por un sector de la población que se vio directamente atacado, aquel al que misteriosamente la policía defendió por “ser blanco”, aún cuando existían las denuncias, y que hoy por hoy es un ser repudiado por la humanidad.

Me refiero a Jeffrey Dahmer, responsable de asesinar a jóvenes homosexuales y algunos niños, a los cuales descuartizaba y comía parte de sus cuerpos, todo para satisfacer su placer sexual, la falta de aceptación social que tenía y para calmar los demonios internos con los que vivió desde su infancia debido al alejamiento de su madre y la poca comprensión que tenía su padre hacía él, aun cuando este hiciera hasta lo imposible por mejorar su camino al descubrir parte del error que cometió.

“DAHMER Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” es una ficción que no se debe tomar a la ligera, y esta creación de Ryan Murphy que nos entrega una poderosa, intensa, incómoda y perturbadora interpretación de Evan Peters, que sin duda lo hará acreedor de todos aquellos premios a los que esté nominado, cuenta la historia de los orígenes de Dahmer bajo su perspectiva y cómo la policía dejó libre a este asesino al verle inofensivo tras detenerle, permitiendo así que el nativo de Wisconsin emprendiese una matanza durante varios años, pero algo que valoramos aquí es que no se trata de la típica narrativa en las series que hablan de asesinos, ya que si bien le dedica mucho a cada detalle de los hombres asesinados y la manera en que estos se efectúan, se aleja por completo de la idea de que el público espectador pueda redimirlos, brindando foco de manera cruda al dolor que este personaje causó a las víctimas y cómo la familias fueron ignoradas, enfoque que nos lleva a la actuación perfecta de cada uno de los personajes secundarios, desde su padre interpretado por un sensible Richard Jenkins, una ausente madre, Penelope Ann Miller, y una vecina que trató de ayudar y terminó habitando en el rencor y dolor, en la piel de una también extraordinaria Niecy Nash.

LO BUENO: Desde los primeros minutos la serie te atrapa y en ningún momento puedes soltarla aún cuando sus episodios son cercanos a una hora. Pese a contener imágenes sensibles y delicadas, la sensación de angustia y tristeza estará presente y la desesperación se disparará principalmente al tiempo en que el asesino conoce a un joven sordomudo, otra de sus víctimas de quien sabemos también su propia historia. La musicalización, el ambiente lúgubre, la esencia putrefacta (aún cuando no la olemos), y lo incómodo, nervioso y temeroso que eso te hace sentir como espectador, nos hace ver que estamos ante la mejor serie que este año nos ha brindado la plataforma.

LO MALO: Puede que la parte final romantiza un poco la situación que vive el asesino estando ya en la cárcel, en especial cuando es bautizado en la fe católica, pero todo su alrededor permanece dolido, por el que sus días quedaron marcados como uno de los capítulos más oscuros y atroces de la historia de la humanidad, de un ser que por naturalidad fue malo, que nunca se comprendió a él mismo y no supo entender cómo era, un hombre sin respuestas del que jamás se sabrá el por qué hizo lo que hizo.