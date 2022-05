Miriam Carballo, candidata a Reina del Carnaval de Veracruz 2022

Alvaro Ramos/El Dictamen

La Ingeniero Civil Miriam Carballo “Mimmi” de 27 años, actualmente modelo e influencer, habló con El Dictamen acerca de su candidatura por la corona a Reina del Carnaval de Veracruz 2022, el cual se realizará del 1 al 5 de julio: “Creo que es un sueño que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, pero no solamente quiero dejarlo como un sueño, es una meta que quiero cumplir; desde hace bastantes años estoy preparándome porque creo que es una gran responsabilidad representar esta fiesta, sobretodo porque los jarochos están involucrados, entonces para mi es una gran responsabilidad ser una digna representante de lo que es el Carnaval, uno de los más importantes a nivel nacional”.

Para este 2022: “Creo que el Carnaval definitivamente marcará la diferencia de los anteriores, será un punto y aparte, y me siento orgullosa el haber formado parte de los 17 candidatos que nos inscribimos en la contienda, si yo llegase a ser su soberana, me comprometería simplemente a seguir promoviendo lo que es el Estado, dar a conocer no solamente el Carnaval sino todo lo que tenemos los jarochos, que nos conozcan, nos visiten, y que el turismo se incremente”.

Su punto de vista de los veracruzanos: “Me impacta el apoyo que tengo de los jarochos, confieso que nunca lo imaginé, pero me siento muy contenta porque eso significa que estoy trabajando de la forma correcta, que estoy echándole ganas y que la gente se está dando cuenta de todo el esfuerzo que estoy haciendo”.

Para terminar: “Muchas gracias a El Dictamen por el apoyo, estoy muy comprometida con esto, créanme que mi principal meta es poder llegar a la corona, no decepcionarlos, y pues gracias a todos los jarochos, me siento muy contenta y muy orgullosa”.