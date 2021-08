Milagros Eucarísticos en el mundo: Buenos Aires

La Parroquia de Santa María de Buenos Aires ha sido protagonista de tres Milagros Eucarísticos que tuvieron lugar en 1992, 1994 y 1996, los cuales fueron analizados y recopilados por Carlo Acutis en su Exposición Internacional. El Dr. Ricardo Castañón Gómez fue llamado por el entonces Arzobispo de Buenos Aires, nada menos que el actual Papa Francisco, para que analizara el Milagro que tuvo lugar el 15 de agosto de 1996. Estos fueron los hechos: En 1992, después de la misa del viernes 1 de mayo, el ministro de la Eucaristía encontró fragmentos de hostia consagrada en el corporal, un mantelito cuadrado que se pone en el altar y sobre él se colocan todos los elementos que se usan para celebrar la Eucaristía. Siguiendo los preceptos de la Iglesia, el sacerdote los colocó en un recipiente con agua a la espera que se disolvieran y lo colocó en el sagrario. Siete días más tarde, abrieron el sagrario y vieron que los fragmentos se habían teñido de un color rojizo parecido a la sangre.

Parte del relato del Dr. Castañón Gómez: “El 15 de agosto de 1996 un fiel recibió la hostia consagrada en las manos para tomar la comunión pero por descuido se le cayó al suelo y decidió no recogerla porque le pareció que estaba “sucia”. Otra persona más devota se dio cuenta de lo que había pasado, la recogió, la apartó e informó de inmediato al párroco el padre Alejandro Pezet. El sacerdote puso la hostia en un recipiente con agua y lo colocó en el sagrario a la espera que se disolviera. El 26 de agosto, el sagrario volvió a abrirse y se descubrió que la hostia tenía algunas manchas rojas que eran más grandes cada día. Los sacerdotes de la parroquia acudieron de inmediato al Arzobispado de Buenos Aires (el Papa Francisco era el arzobispo en esa época) para contarle lo que había sucedido. Se decidió esperar antes de iniciar las investigaciones y en 1999, después de que el Arzobispo fue informado del hecho de que llevaba a cabo gratuitamente estas investigaciones científicas, me encargó que me ocupara del caso.

El 6 de octubre de 1999 fui a Buenos Aires y entrevisté a los 5 sacerdotes que habían sido testigos del hecho y me dijeron que había habido otra hostia consagrada que había sangrado en el mes de mayo de 1992. Ellos la habían metido en agua destilada que es la peor forma de conservar algo y por ello me preocupé mucho. Todos saben que cuando se extrae sangre se puede obtener la fórmula leucocitaria (glóbulos blancos). Los sacerdotes, durante el primer milagro, tenían a una parroquiana que era química a la que le pidieron que analizar la hostia que sangraba. Ella descubrió que era sangre humana y que tenía toda la fórmula leucocitaria. Se sorprendió mucho cuando descubrió que los glóbulos blancos estaban activos. Sin embargo, la doctora no pudo realizar el análisis genético, ya que en aquella época no era fácil hacerlo.

Extrajo una muestra de las dos hostias que habían sangrado delante del notario arzobispal que certificó la legalidad de la acción tal como exigen las autoridades de la Iglesia. El 21 de octubre me dirigí al laboratorio de genética Forencel Analitical de San Francisco que habría tenido que analizar las muestras que había llevado, hallaron fragmentos de ADN humano en las muestras, se trataba de sangre humana que contenía código genético humano. Después de una serie de análisis continuos, en diferentes años, acudimos al mejor experto en patologías cardíacas y medicina forense del corazón, el Dr. Frederick Zugibe de Nueva York. No le dijimos que la muestra había sido tomada de una hostia consagrada: “La muestra que me ha traído es el músculo del corazón, el miocardio, es el ventrículo izquierdo”.

Bergolio permitió mandar una muestra a investigar a Estados Unidos en 1999 y en 2000 vinieron los resultados que indicaron que era un pedazo de tejido de miocardio que estaba vivo y que estaba herido: ocho años después, ese pedacito de carne reseca a la vista, que daba la impresión de ser como una costra, decía que era tejido vivo”, cuenta Pérez.