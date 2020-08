Las canciones más representativas de la época.

Michael Jackson – Thriller (1982).

Toto – Africa (1982).

Cyndi Lauper – Girls just want to have fun (1983).

Culture Club – Karma Chameleon (1983).

Irene Cara – Flashdance… What a feeling (1983).

Bonnie Tyler – Total eclipse of the heart (1983).

Whitney Houston – I wanna dance with somebody (1987).

Madonna – Like a Virgin (1984).

Wham – Wake me up before you go go (1984).

A-Ha – Take on me (1985).